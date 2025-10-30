Анатолий Валерьевич Алёшин

06.05.1968 – 27.08.2025

27 августа 2025 года на 58-м году жизни отошел ко Господу ведущий преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии Анатолий Валерьевич Алёшин. PDF-версия.

Анатолий Валерьевич Алёшин родился 6 мая 1968 года в городе Кулебаки Нижегородской области. После окончания Кулебакской детской художественной школы поступил в Московскую среднюю художественную школу (МСХШ, ныне МЦХШ) при Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. По окончании МСХШ в 1986 году отслужил в армии и три года преподавал в Кулебакской детской художественной школе.

В 1991 году Анатолий Валерьевич поступил в Иконописную школу при Московской духовной академии. В 1994 году под его руководством и при его непосредственном участии была завершена роспись семинарского храма преподобного Иоанна Лествичника. По окончании обучения в 1995 году Анатолий Алёшин начал работать в Иконописной школе преподавателем иконописания, а с 1997 года и основ стенописи.

За тридцать лет преподавания А. В. Алёшин показал себя вдумчивым, талантливым педагогом, подготовившим десятки серьезных мастеров, занимающихся стенописью, иконописью и мозаикой. По его проектам и при его участии были расписаны притвор храма святых отцов семи Вселенских Соборов Данилова монастыря в Москве, часовня преподобного Филиппа Ирапского в Череповце, Троицкий собор Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского женского монастыря, притвор Никоновского придела Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и другие храмы, где он сам выполнил бо́льшую часть росписей. Принимал участие и в создании фресок вместе с другими иконописцами, в том числе в Риме и Гамбурге. Алёшин был автором проектов, художественным руководителем ансамблей, выполнил некоторые композиции в Покровском храме Хотькова женского монастыря, в храме святого Иоанна Предтечи странноприимного дома в Иордании (2012 г.) и в других.

Много лет Анатолий Валерьевич успешно трудился над украшением храмов Дивеевского женского монастыря. Под его руководством была создана иконописная мастерская в этой обители. Масштабной работой стала роспись Троицкого собора монастыря. Затем он возглавил выполнение мозаик Благовещенского собора в Дивееве, завершив эту грандиозную работу в 2022 году.

За труды в Дивееве А. В. Алёшин был удостоен ордена преподобного Андрея Рублева II степени. За росписи в Иордании награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации. За художественные работы и успехи в преподавании удостоен орденов преподобного Андрея Рублева III степени и преподобного Сергия Радонежского III степени.

Последней крупной и, к сожалению, незавершенной работой Анатолия Валерьевича стала роспись нижнего храма в честь Сорока мучеников Севастийских в храме великомученика Георгия в городе Ростове-на-Дону и мозаики верхнего храма.

Преподаватели и студенты запомнили Анатолия Алёшина как чуткого и внимательного педагога, глубоко порядочного и скромного человека. Творческие поиски он совмещал с по-настоящему христианским восприятием мира и людей, являясь для студентов примером православного церковного художника. Алёшин одним из первых начал выполнять проекты иконостасов, росписей, мозаик, где каждое изображение включено в художественно-пространственную модель ансамбля. По просьбам иконописцев-выпускников Анатолий Валерьевич также создавал эскизы композиций для росписей. Он задавал новые решения ансамблей, вдохновлял на глубокое и интересное христианское творчество.

Тридцатого августа в Покровском академическом храме после Литургии было совершено отпевание Анатолия Валерьевича Алёшина, его погребли на академическом участке Благовещенского кладбища Сергиева Посада.

Архимандрит Лука (Головков),

декан иконописного факультета Московской духовной академии