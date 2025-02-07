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В мире
Митрополит Зарайский Константин: «Не стоит недооценивать Африку»
Патриарший экзархат Африки был образован решением Священного Синода Русской Православной Церкви 29 декабря 2021 года. Решение было напрямую связано с тем, что группа африканских священников (более 100 человек) обратилась в Московский Патриархат с просьбой принять их в юрисдикцию Русской Православной Церкви. С тех пор Русская Церковь окормляет несколько сотен африканских общин в разных странах и все больше людей обращаются в православные храмы. С октября 2023 года в статусе исполняющего обязанности, а с февраля 2024 года в утвержденном ­статусе Патриаршим экзархатом Африки управляет митрополит Зарайский Константин. О том, что удалось сделать за год, о направлениях деятельности Экзархата и особенностях служения в Африке владыка Константин рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
7 февраля 2025 г. 18:00
Архиепископ Корейский Феофан. Российская духовная миссия в Корее: прошлое, настоящее, будущее
Миссионерская активность Русской Православной Церкви в XVIII и XIX веках достигла небывалого роста, что было связано с необходимостью освоения присоединенных в XVI–XVII веках земель Сибири и Дальнего Востока. Православные русские проповедники появлялись на новых территориях Российского государства вместе с продвижением русских военных и переселением гражданского населения. Подвижническими трудами святителя Иннокентия Иркутского, преподобного Макария (Глухарева), преподобного Германа Аляскинского, святителя Иннокентия Московского ко Христу были обращены целые народы. Просветительская деятельность Русской Православной Церкви не ограничивалась исключительно российской территорией. За пределами Российского государства были открыты и успешно функционировали духовные миссии на Ближнем и Дальнем Востоке — в Персии, Китае, Японии. В конце XIX века была открыта Российская духовная миссия в Корее, которая стала самой молодой по дате своего основания. PDF-версия.    
10 октября 2024 г. 15:00
Мы — одна семья, мы все — одно тело
В 2024 году Церковь молитвенно отмечает 95-летие со дня рождения митрополита Никодима (Ротова), выдающегося иерарха XX века, председателя ОВЦС, Патриаршего экзарха Западной Европы. Именно благодаря ему в Ленинградской духовной академии появилось отделение для обучения иностранных студентов, что помогло спасти эту духовную школу от закрытия. Среди студентов из Индии, прошедших в те годы обучение в Ленинграде, был и нынешний Предстоятель Маланкарской Церкви Святейший Католикос Василий Мар Фома Матфей III. Святейший Католикос рассказал «Журналу Московской Патриархии» о своей учебе в академии, митрополите Никодиме и тогдашнем ректоре — ныне Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, а также о том, что считает самым важным в служении Предстоятеля Маланкарской Церкви. PDF-версия.
30 августа 2024 г. 15:00
Документы
Упростилось оформление права собственности на дома причта
В новом году в правовом регулировании деятельности религиозных организаций произойдут серьезные изменения. Поправки внесены в Лесной и Налоговый кодексы, а также в ряд законов: о банках, об основах туристической деятельности, о регулировании в сфере собственности, земельных и имущественных отношений и др. Наиболее важные перемены в сфере юридических отношений Церкви и государства прокомментировала нашему журналу руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.
17 февраля 2022 г. 13:00
Святейший Патриарх Кирилл утвердил документ в связи с эпидемией коронавируса
Сегодня, 17 марта, на сайте Патриархия.ру была опубликована «Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции». Документ утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Предлагаем его вашему вниманию.  
3 января 2020 г. 15:59
Принципы осуществления церковной заботы о престарелых
Документ составлен Комиссией  по вопросам организации  церковной социальной деятельности и благотворительности Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви.
11 ноября 2016 г. 13:10
Новости
Журнал «Храмоздатель» запустил страницы издания в социальных сетях
Журнал «Храмоздатель» запустил страницы издания в социальных сетях

По благословению настоятеля храма в честь Собора новомученников и исповедников Церкви Русской в Новокосине Москвы, ответственного секретаря по приложению «Храмоздатель» протоиерея Владимира Клюева были запущены страницы журнала в соцсетях.

4 марта 2025 г. 12:00
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Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Нить, крепко скрученная. По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.

20 февраля 2025 г. 16:00
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«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива
«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива

«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива за прошлые годы на сайте jmp.ru.

18 февраля 2025 г. 11:00
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Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
5 февраля 2025 г. 16:00
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Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Лето Господне благоприятное. С надеждой и упованием встречаем Новолетие.

3 февраля 2025 г. 15:00
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Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Корень праведных. Завершается год. Декабрьский номер «Журнала Московской Патриархии» предлагает читателю широкий спектр материалов, повествующих как о современных событиях, так и об истории разной степени давности.

29 декабря 2024 г. 16:00
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Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Вот, мы живы. Эти слова святого апостола Павла, сказанные в связи с перечислением множества перенесенных им тягот (2 Кор. 6, 9), мы можем отнести и к тем испытаниям, которые были в истории и которые Церковь переживает сегодня.

10 декабря 2024 г. 14:00
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Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Двойное терпение в чаянии спасения. Долготерпелив Господь, желающий всем прийти к познанию истины, и в терпении переживают попускаемые испытания люди церковные, пребывающие в уверенности, что Бог не оставит Своих.

31 октября 2024 г. 13:00
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Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Всё из Него, Им и к Нему. Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня

24 сентября 2024 г. 17:00
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Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Держаться совета сердца. Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.

21 августа 2024 г. 16:00
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Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.

6 августа 2024 г. 11:00
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Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.

2 июля 2024 г. 14:00
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Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

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17 июня 2024 г. 18:00
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Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.

6 июня 2024 г. 13:00
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Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви — 15 лет
Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви — 15 лет

Решение о создании единого общецерковного органа управления финансами и имуществом Русской Православной Церкви — Хозяй­ственного управления (ХОЗУ) было принято в 1946 году Священным Синодом по предложению Патриарха Алексия I. PDF-версия.

1 мая 2024 г. 16:00
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