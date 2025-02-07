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По благословению настоятеля храма в честь Собора новомученников и исповедников Церкви Русской в Новокосине Москвы, ответственного секретаря по приложению «Храмоздатель» протоиерея Владимира Клюева были запущены страницы журнала в соцсетях.
Нить, крепко скрученная. По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.
«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива за прошлые годы на сайте jmp.ru.
Лето Господне благоприятное. С надеждой и упованием встречаем Новолетие.
Корень праведных. Завершается год. Декабрьский номер «Журнала Московской Патриархии» предлагает читателю широкий спектр материалов, повествующих как о современных событиях, так и об истории разной степени давности.
Вот, мы живы. Эти слова святого апостола Павла, сказанные в связи с перечислением множества перенесенных им тягот (2 Кор. 6, 9), мы можем отнести и к тем испытаниям, которые были в истории и которые Церковь переживает сегодня.
Двойное терпение в чаянии спасения. Долготерпелив Господь, желающий всем прийти к познанию истины, и в терпении переживают попускаемые испытания люди церковные, пребывающие в уверенности, что Бог не оставит Своих.
Всё из Него, Им и к Нему. Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня
24 сентября 2024 г. 17:00
Держаться совета сердца. Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.
Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.
Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.
Решение о создании единого общецерковного органа управления финансами и имуществом Русской Православной Церкви — Хозяйственного управления (ХОЗУ) было принято в 1946 году Священным Синодом по предложению Патриарха Алексия I. PDF-версия.
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