Митрополит Антоний (Черемисов)

(17.11.1939 – 23.04.2026)

Двадцать третьего апреля 2026 года на 87-м году жизни преставился ко Господу пребывавший на покое Высокопреосвященнейший митрополит Антоний (Черемисов), один из старейших архипастырей Русской Православной Церкви. PDF-версия

Митрополит Антоний, в миру Иван Иванович Черемисов, родился 17 ноября 1939 года в селе Терновка Воронежской области в семье служащих. В 1946 году семья переехала в Вильнюс, где Иван окончил восьмилетнюю среднюю школу и поступил в музыкальный техникум. Одновременно с учебой служил алтарником и пел на клиросе в Виленском Свято-­Духовом мужском монастыре.

В 1957 году поступил в Минскую духовную семинарию, откуда был призван в армию. В 1962 году после демобилизации не смог восстановиться в семинарии, так как из-за хрущевских гонений на Церковь учебное заведение приостановило прием студентов и в 1964 году было окончательно закрыто. В 1965 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1968 году продолжил образование в Московской духовной академии, которую окончил в 1972 году со степенью кандидата богословия.

Седьмого апреля 1971 года в Покровском храме Московской духовной академии Иван Черемисов был пострижен епископом Филаретом (Вахромеевым) в монашество с именем Антоний. Четырнадцатого апреля того же года был рукоположен во иеродиакона, а 4 ноября 1972 года — во иеромонаха. Продолжил учебу в филиале аспирантуры Московской духовной академии при Отделе внешних церковных сношений и трудился в отделе в качестве личного секретаря митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова). В 1972–1975 годах проходил стажировку в Экуменическом институте Боссэ в Швейцарии.

В 1975 году иеромонах Антоний стал благочинным Виленского Свято-­Духова монастыря, в 1979 году — настоятелем Благовещенского собора в Каунасе и благочинным храмов Каунасского округа. Восьмого апреля 1979 года был возведен в сан игумена.

В 1982–1985 годах будущий архипастырь нес послушание заместителя настоятеля Патриаршего подворья в Токио.

В ноябре 1986 года игумен Антоний был назначен благочинным Московского Данилова ставропигиального мужского монастыря. Двадцать четвертого марта 1987 года возведен в сан архимандрита. При деятельном участии архимандрита Антония было организовано проведение торжеств в Даниловом монастыре в честь 1000-летия Крещения Руси.

Двадцать второго апреля 1989 года в Троицком соборе Данилова монастыря архимандрит Антоний (Черемисов) был хиротонисан во епископа Виленского и Литовского. Хиротонию совершили шесть архиереев во главе с митрополитом Ювеналием. Двадцать пятого января 1990 года решением Священного Синода был переведен на Тобольскую кафедру, а 20 июля того же года — на Красноярскую и Енисейскую. Именно возрождение церковной жизни на Красноярской земле стало главным делом митрополита Антония. Владыка способствовал не только восстановлению и строительству храмов, но и решению епархиальных вопросов: создавались приходские общины, расширялась просветительская, социальная работа, работа с молодежью.

Митрополит Антоний много сделал для возрождения Православия в Сибири, налаживания контактов Церкви с органами государственной власти, общественными организациями, образовательными и культурными учреждениями, для развития издательской и просветительской деятельности в епархии. Его трудами было установлено почитание подвижников Енисейской земли — прославлены преподобный Даниил Ачинский, новомученики и исповедники Красноярского края.

Девятнадцатого февраля 1999 года епископ Антоний был возведен в сан архиепископа. С 17 июля по 29 декабря 1999 года временно управлял также Абаканской и Кызылской епархией.

Тридцатого мая 2011 года, в связи с образованием отдельной Енисейской епархии, архиепископу Антонию был присвоен титул Красноярский и Ачинский.

Решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 года (журнал № 109) назначен на Орловскую кафедру. На новом месте владыка Антоний продолжил труды, которыми было заполнено его прежнее служение: заботы о духовенстве, строительство и восстановление храмов, развитие приходской и монастырской жизни. Архиепископа Антония всегда отличали внутренняя собранность, строгость к самому себе, уважительное отношение к духовенству и мирянам.

Двадцать пятого июля 2014 года, в связи с образованием Орловской митрополии и Ливенской епархии, владыка Антоний был назначен главой новообразованной Орловской митрополии с титулом Орловский и Болховский. Двадцать восьмого августа 2014 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, за Божественной литургией в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита.

Двадцать шестого февраля 2019 года решением Священного Синода митрополит Антоний был почислен на покой с выражением благодарности за многолетнее архипастырское служение в епархиях Русской Православной Церкви. Местом пребывания на покое был определен город Орел.

Митрополит Антоний удостоен церковных, государственных и общественных наград. Среди них — ордена Русской Православной Церкви: преподобного Сергия Радонежского II степени (1989), благоверного князя Даниила Московского II степени (1999), святителя Иннокентия Московского II степени (2004), преподобного Серафима Саровского II степени (2007), святителя Алексия Московского II степени (2009), преподобного Серафима Саровского I степени (2014). Владыка Антоний также удостоен государственных наград — ордена Почета, ордена Дружбы, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Двадцать пятого апреля 2026 года в Богоявленском соборе города Орла были совершены Божественная литургия и чин отпевания новопреставленного митрополита Антония (Черемисова). Заупокойное богослужение возглавили митрополит Орловский и Болховский Тихон и епископ Ливенский и Малоархангельский Нек­тарий. Проститься с почившим архипастырем собрались духовенство, монашествующие, представители органов государственной власти, общественных организаций, многочисленные верующие Орловской земли. По окончании богослужения митрополит Антоний был погребен на территории Успенского мужского монастыря города Орла в монастырском некрополе у стен Казанского храма рядом с прежде почившими орловскими архипастырями. Его церковное служение продолжалось более полувека, а архиерейское — тридцать семь лет.

Вечная память Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию!

Диакон Александр Черепенин

Соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Тихону, митрополиту Орловскому и Болховскому

Духовенству и мирянам Орловской епархии, родным, близким и духовным чадам Преосвященного митрополита Антония (Черемисова)

Ваше Высокопреосвященство!

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Христос воскресе!

С печалью воспринял известие о кончине Преосвященного митрополита Антония (Черемисова).

В тяжелые богоборческие годы будущий архипастырь принял решение посвятить себя служению Церкви Христовой, которой остался верен до конца своих дней. Ему довелось трудиться в архиерейском достоинстве на различных кафедрах и исполнять многие ответственные послушания, совершая которые он старался приносить плод во всяком деле благом (Кол. 1, 10).

Долгое время владыка Антоний возглавлял Красноярскую и Орловскую епархии, где с ревностью заботился о строительстве храмов и увеличении числа духовенства, о выстраивании доброго соработничества с региональными властями и общественными объединениями, а наипаче — об утверждении паствы в вере и благочестии, дабы народ Божий поступал достойно звания, в которое призван (Еф. 4, 1).

Воскресший Христос, Победитель смерти и Начальник жизни, да упокоит новопреставленного митрополита Антония в райских обителях и сотворит ему вечную и блаженную память.

С соболезнованиями,

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ