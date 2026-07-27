Служение в психиатрической больнице учит смирению

Настоятель храма святых Жен-Мироносиц в Марьине иерей Михаил Сергеев уже много лет окормляет московскую Психиатрическую клиническую больницу № 13. Выполняя свой пастырский долг, он старается донести до пациентов, страдающих психическими заболеваниями, слово Божие. О встречах с этими людьми, о духовных причинах болезни и средствах ее облегчения отец Михаил рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия

Больничные будни

- Ваше Преподобие, отец Михаил, когда вы стали окормлять московскую Психиатрическую клиническую больницу № 13?

- С того времени прошло уже шестнадцать лет. Тогда я служил клириком в храме святого апостола Андрея Первозванного в Люблине, рядом с которым находится эта больница. Я получил медицинское образование, после окончания вуза работал хирургом, и потому священноначалие благословило меня нести там послушание.

- С какими диагнозами поступают в больницу люди? Как долго они остаются в ней?

- Больной поступает в психиатрическую больницу при осложнении болезни, например, когда у него возникают суицидальные мысли или он не может справиться с сильной тревогой. Пребывание в клинике обычно длится месяц или чуть дольше. Диагнозы у больных разные, но я чаще всего общаюсь с людьми, которые страдают шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. Здоровые люди обычно сторонятся больных шизофренией, существует распространенное мнение, что с ними общаться не стоит. Но на самом деле это мнение предвзятое.

Больница, как и всякое медицинское учреждение, состоит из нескольких отделений. Пациенты, которые находятся в острой стадии болезни, содержатся отдельно. Здесь на окнах установлены решетки, палаты не закрываются, вход и выход из отделения усиленно охраняются. Возле каждой палаты постоянно дежурит санитар, пациенты могут перемещаться по больнице только в его сопровождении. Такие меры предосторожности неслучайны, они нужны для того, чтобы больные «острого» отделения не нанесли увечья себе и окружающим. Здесь я бываю крайне редко. Возможно, кто-то со мной не согласится, но больным в острой стадии болезни священник мало чем может помочь. Сначала человека нужно вывести из этого состояния, а затем его можно пригласить к диалогу.

- Есть ли при больнице храм?

- В Психиатрической клинической больнице № 13 своего храма нет, но совсем рядом находится храм святого апостола Андрея Первозванного, в котором я когда-то служил. Больные, за исключением тех, кто ведет себя неадекватно и представляет угрозу для окружающих, могут посещать его.

- Как часто вы посещаете больницу? Какова ваша паства?

- Я бываю в больнице один-два раза в месяц, иногда чаще. Моя основная паства — это люди «обычных» отделений. Моя пастырская задача — принять исповедь, причастить и соборовать больного, провести беседу с теми, кто этого желает. Правда, специального помещения для беседы со священником в больнице нет, но возможность поговорить наедине всегда можно найти. Заведующие отделениями с готовностью предоставляют для этого ординаторскую или свой кабинет. Беседа может происходить в пустой палате, столовой... вариантов много.

О приходе священника людей предупреждают заранее. Те, кто хочет причаститься, не идут на завтрак. Я стараюсь приходить в утреннее время, чтобы причастить всех желающих. В больницах практически невозможно соблюдать пост, но этого и не требуется от пациентов. Поститься, вести жизнь обычного христианина они будут после выписки.

К слову, пациенты больницы могут пользоваться подборкой духовной литературы. Эти книги обычно приносят родственники больных, и из них постепенно складывается целая библиотечка. А когда у нас появилась возможность, мы дополнили такие собрания, которые существуют при всех отделениях, Евангелием и молитвословами.

- Как к вам относится руководство больницы и врачи? Не говорят ли они, что вы мешаете им работать?

- У нас очень добрые, уважительные отношения с руководством больницы, с заведующими отделениями. Я всегда с пониманием отношусь, когда мне говорят: «Отец Михаил, вам лучше не приходить к этому больному. Мы сейчас выведем его из острого состояния, тогда позовем вас». У нас складывается соработничество, мы стараемся помочь пациентам — каждый со своей стороны.

- Бывают ли случаи, когда пациенты больницы после выписки становятся прихожанами вашего храма?

- Если у человека есть интерес к духовной жизни, я приглашаю его в наш храм святых Жен-Мироносиц в Марьино. Я знаю только одну женщину, которая после нашего общения в больнице стала его прихожанкой. Бывает, что человек приезжает несколько раз в наш храм после выписки, но потом пропадает. Я причащал и исповедовал в больнице несколько сотен больных, но о судьбе большинства из них не знаю. Возможно, кто-то из них тоже стал ходить в храм, воцерковился.

Принять болезнь как Божию волю

- Те больные, к которым вас приглашают, знают ли они о Христовых заповедях? Насколько они понимают и осознают, что такое грех?

- Все индивидуально. Есть люди, которые впервые захотели поговорить со священником, только попав в больницу. А есть те, которые имеют навык молитвы и искренне раскаиваются в своих грехах. К сожалению, бывает и такое, что человек не видит своих грехов, не осознает их. Эта слепота у психически здорового человека свидетельствует о его ошибочном понимании духовной жизни. В случае с пациентом психиатрической клиники так проявляется его болезнь.

- Если человек не считает свой поступок греховным, то, получается, нельзя и отпустить этот грех?

- Если рассуждать строго, то да. Но если у человека есть желание причаститься, есть желание быть со Христом, то этому нельзя противиться. Я начинаю беседовать с человеком, пытаюсь найти с ним точки соприкосновения, и иногда он делает для себя открытие: «Оказывается, у меня есть грехи». И это уже большой шаг вперед. Но встречаются и такие люди, которым это дается очень сложно. В чем-то они подобны маленьким детям, которых мы причащаем без исповеди. Надо понимать, что пациентам психиатрической больницы осознать свой грех мешает болезнь, и потому отказывать им в Причастии на том основании, что они не раскаялись, я считаю, нельзя. Другое дело, если больной отвергает таинство Причастия.

- У каждого человека есть совесть. Насколько болезнь может заглушить ее голос?

- Здесь не все так просто. Например, вполне себе обычный здоровый человек может считать, что у него нет никаких грехов. При этом он не видит ничего предосудительного в том, что пропускает без уважительной причины воскресную службу. Если так думают люди психически здоровые, то какой спрос с больного? И тут мы снова возвращаемся к теме, которую подняли. Если болезнь мешает человеку ­осознать свой грех, то она заглушает и голос его совести. Он просто не слышит ее и искренне полагает, что абсолютно здоров, а больны те, кто окружает его, в первую очередь родственники.

- В вашей больничной практике были случаи, когда больной говорил: «Я стараюсь соблюдать Божии заповеди, но болею по-прежнему. Почему так? Неужели Господь меня не любит?» Какие слова утешения вы говорите ему?

- Действительно, человеку свойственно так думать: «Если я буду жить по заповедям, то обязательно исцелюсь». Но важно понимать и другое: если Господь попустил эту болезнь, она останется с тобой до конца жизни. От психических болезней полностью исцелиться нельзя, возможна только длительная ремиссия. В беседе с пациентами я стараюсь донести до них следующую мысль: «Ваша задача — постараться снова не попасть в больницу. Самый благоприятный сценарий событий для вас — жить дома и иметь возможность общаться со своими близкими, друзьями. Для этого нужно выполнить два условия: во-первых, принимать лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом, а во-вторых, вести правильную духовную жизнь».

Когда человек, столкнувшись с недугом, с искренним сердцем и смирением обращается к Богу, когда он принимает болезнь как попущение Божие, необходимое для спасения, когда он искренне просит о помощи, то, бывает, случается чудо — болезнь надолго отступает. Окружающие, общаясь с этим человеком, могут и вовсе не узнать о его диагнозе. В таких случаях мы видим явное действие Божественной благодати. Я знаю человека, который наблюдался в больнице ежегодно, а теперь уже восемь лет находится в ремиссии. Мы познакомились с ним случайно, когда я приходил причащать больных. Мы разговорились, и с этой беседы началось его воцерковление. Он иногда приходит к нам в храм, а я время от времени навещаю его дома.

Расскажу и другой случай. Один пациент признался мне однажды, что в юности хотел легких денег. «Я мечтал жить в свое удовольствие, даже мечтал быть бандитом — бандитом умным, которого никто никогда не поймает. Но Господь послал эту болезнь. И теперь понимаю, что так мне и надо. Я благодарю за нее Бога. Пусть я лучше буду болеть, чем отбывать срок в местах заключения». Этот человек осознал, что Бог попустил ему болезнь во спасение души.

Духовная жизнь благотворно влияет на течение психических болезней. Но если человек перестает регулярно причащаться, ­теряет навык молитвы, поддается искушениям, начинает роптать, возмущаться, то болезнь возвращается, и он снова оказывается на больничной койке. Кстати, я встречал в больнице людей, которые попали туда в первый раз после просмотра телесеансов с экстрасенсами. Они настолько поверили этим «целителям», что ощутили и в себе подобные способности... и стали пациентами психиатрической клиники. Я думаю, что их болезнь имеет духовную природу. Эти люди последовали за своими кумирами, не понимая, какой силой те действуют. Но, по милости Божией, Господь их от этого отвратил. Удивительно, что прошло почти тридцать лет после массовых перестроечных телеэкспериментов, а люди до сих пор от них страдают.

- Доводилось ли вам общаться в больнице с пациентами, у которых было не психическое заболевание, а беснование?

- Да, однажды мне пришлось увидеть пациентку, которая, можно сказать, случайно — по настоянию родственников — попала в психиатрическую больницу. У нее не было психического расстройства, она действительно была одержимой. В беседе со мной она сразу сказала, что в нее вошел бес, и просила принять у нее исповедь. Когда я надел епитрахиль, взял Евангелие и крест, женщина стала биться как в лихорадке и говорить каким-то чужим голосом. После исповеди ей стало заметно легче, нервное напряжение спало, и из разговора стало понятно, что она психически здорова. Она адекватно воспринимала ситуацию, осознавала, что находится в больнице, что ее сюда привезли родственники, совершенно нецерковные люди, которые не видят различия между духовными и душевными болезнями.

«Бог гордым противится»

- Согласны ли врачи, что церковные таинства, участие в богослужениях помогают человеку при душевном расстройстве?

- Молодые врачи скептически относятся к моим посещениям, но более опытные медицинские работники отмечают, что после участия в церковных таинствах, общения со священником поведение больных меняется. «Мы будем рады, если вы придете еще», — часто говорят мне врачи.

- Служение в психиатрической больнице сопряжено с определенным риском? Ведь больной может неадекватно повести себя по отношению к священнику.

- Нет, я этого не боюсь, потому что знаю: если ты со Христом, значит тебе ничего не должно быть страшно. Служение священника в психиатрической больнице не опасней, чем работа сотрудников больницы. Просто нужно соблюдать определенные правила. Например, если человек находится в состоянии агрессии, спорить с ним не надо.

- Что дали лично вам эти шестнадцать лет служения в больнице? Как они обогатили ваш пастырский опыт?

- Прежде всего, они дали мне понимание того, что надо учиться со смирением переносить все, что тебе посылается в жизни. Я понял, что недовольство, ропот может привести к печальным последствиям, вплоть до душевной болезни. Еще я заметил, что люди зачастую начинают болеть из-за своей гордыни. Общаясь с пациентами, я не раз убеждался в истине слов Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4, 6). Как только ты думаешь, что достиг каких-то вершин, вспомни о больнице, и твои мысли сразу исправятся.

- Что вы посоветуете другим священникам, которые начинают свое служение в учреждениях для душевнобольных?

Здесь сложно дать какие-то советы. Каждому священнику, который несет свое служение, дается особая благодать Божия. Знания, опыт, медицинское образование могут помочь ему в духовном окормлении людей с психическими заболеваниями. Однако практические навыки — это еще не панацея. Нужно отнестись к служению, на которое ты поставлен, со всей ответственностью, и, если что-то не получается, надо просто молиться, чтобы Господь тебя укрепил. Иногда я выхожу из больницы совершенно опустошенный, хотя поговорил всего с двумя-тремя пациентами. Душевная усталость бывает настолько сильной, что хочется тотчас встать на молитву, побыть одному, чтобы восстановиться. Возможно, это связано с атмосферой, которая присутствует в подобных учреждениях. Это тяжелое служение, радости в нем мало. Радость приходит, когда видишь, что после нашего общения человек обретает Бога, приходит в храм.