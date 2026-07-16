Иерей Сергий Куксов

(02.07.1970 – 15.05.2026)

Пятнадцатого мая 2026 года на 56-м году жизни от острой сердечной недостаточности скончался благочинный Георгиевского округа Московской епархии, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца, Патриаршего подворья на Поклонной горе г. Москвы, иерей Сергий Куксов.

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Сергей Геннадиевич Куксов родился 2 июля 1970 года в многодетной семье протоиерея Геннадия Куксова. Был крещен во имя преподобного Сергия Радонежского. С детских лет будущий пастырь был связан с церковной жизнью.

В 1988–1990 годах, после получения среднего образования, Сергей Куксов проходил военную службу. В 1990 году протоиерей Геннадий Куксов скончался, и юноша фактически заменил семерым своим братьям и сестрам отца. 1990–1994 годах трудился в Самарском, а затем Псковском епархиальных управлениях. В 1994–1998 годах учился в Московской духовной семинарии. Затем продолжил обучение в Московской духовной академии, которую окончил в 2002 году. В 2005 году окончил аспирантуру при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата со степенью кандидата богословия.

В 1995 году Сергей Куксов стал иподиаконом Патриарха Алексия II. С 7 апреля 1996 года по 3 июня 2012 года исполнял обязанности старшего иподиакона при служении Патриарха Алексия II, а затем Святейшего Патриарха Кирилла. Это ответственное послушание стало важной частью его церковного пути. Внимательность, дисциплинированность, благоговейное отношение к храму и к возложенному делу определяли его служение еще до принятия священного сана.

Седьмого апреля 2012 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рукоположил иподиакона Сергия Куксова в сан диакона в Благовещенском соборе Московского Кремля, а 3 июня того же года, в день Святой Троицы, в Успенском соборе Свято-­Троицкой Сергиевой лавры в сан пресвитера.

С 14 июня 2012 года по 13 марта 2013 года отец Сергий нес послушание заведующего отделом канцелярии Московской Патриархии по г. Москве. Тринадцатого марта 2013 года был назначен штатным священником кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

Одиннадцатого мая 2021 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Сергий Куксов был назначен настоятелем храма Воздвижения Креста Гос­подня на Чистом Вражке города Москвы. На этом приходе отец Сергий служил с мая 2021 года по декабрь 2025 года. Он остался в памяти прихожан заботливым пастырем.

Одиннадцатого декабря 2025 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Сергий Куксов был назначен ­благочинным храмов Георгиевского округа Московской городской епархии и настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца, Патриаршего подворья на Поклонной горе г. Москвы.

За годы церковного служения отец Сергий был награжден медалью преподобного Сергия Радонежского I степени и юбилейной медалью «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».

Семнадцатого мая 2026 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялись заупокойная Божественная литургия и отпевание новопреставленного иерея Сергия Куксова. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Божественную литургию совершили епископ Бронницкий Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и епископ Городецкий и Ветлужский Парамон. Чин отпевания возглавили архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, управляющий Западным викариатством, и епископ Городецкий и Ветлужский Парамон. Архипастырям сослужили протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, протоиерей Михаил Рязанцев, духовенство Храма Христа Спасителя, настоятели храмов Западного викариатства, братья почившего — игумен Сергий (Куксов), протоиерей Андрей Куксов, иеродиакон Герасим (Куксов), а также многочисленные священнослужители Москвы и Московской области. За богослужением молились вдова почившего Людмила Куксова, мать отца Сергия монахиня Евгения (Куксова), родные и близкие, духовные чада, прихожане храмов, где служил отец Сергий, его друзья и соработники.

По окончании отпевания гроб с телом почившего был доставлен к храму Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке. За алтарем храма была совершена заупокойная лития и состоялось погребение усопшего.

Тридцать первого мая 2026 года, в праздник Святой Пятидесятницы, после богослужения в Троице-Сергиевой лавре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично выразил соболезования и пообщался с матерью новопреставленного иерея Сергия монахиней Евгенией, а также с родными и близкими почившего клирика.

Вечная память приснопамятному иерею Сергию!

Диакон Александр Черепенин





Соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Фоме, архиепископу Одинцовскому и Красногорскому, управляющему Западным викариатством г. Москвы

Клиру и прихожанам храма великомученика Георгия Победоносца, Патриаршего подворья на Поклонной горе г. Москвы

Родным и близким иерея Сергия Куксова

Ваше Высокопреосвященство!

Дорогие отцы, братья и сестры! Уважаемая матушка Людмила!

Со скорбью воспринял известие о кончине иерея Сергия Куксова, благочинного Георгиевского церковного округа г. Москвы.

Почивший пастырь всю свою жизнь посвятил Церкви. Воспитанный благочестивыми родителями, которые преподали ему уроки добродетельной жизни, он долгое время исполнял ответственное послушание Патриаршего иподиакона. Помню его как человека глубокой и искренней веры, внимательного и дисциплинированного, с большим тщанием подходившего к совершению возложенных на него обязанностей. Эти важные качества он сохранил и в своих священнических трудах, явив пример доброго и благоговейного пастыря: сначала как клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, а затем как настоятель и благочинный Георгиевского церковного округа.

Разделяя с вами боль утраты, возношу молитвы Милостивому Господу, дабы Он упокоил верного Своего служителя новопреставленного иерея Сергия в селениях праведных и утешил всех скорбящих о его кончине.

С соболезнованиями,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ