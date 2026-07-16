Протоиерей Николай Алексеев

(22.05.1960 – 16.05.2026)

Шестнадцатого мая 2026 года на 66-м году жизни отошел ко Господу благочинный церквей Торжокского округа, настоятель храма в честь Архангела Михаила города Торжка Тверской епархии протоиерей Николай Алексеев. PDF-версия

Николай Михайлович Алексеев родился 22 мая 1960 года в городе Старице Калининской области.

В 1967–1977 годах Николай обучался в средней школе города Старицы. В 1977–1978 годах трудился шофером на Калининском экскаваторном заводе. В эти же годы прислуживал в кафедральном соборе «Белая Троица» города Калинина. В 1978–1980 годах проходил воинскую службу в десантном артиллерийском полку в городе Калвария Литовской ССР. После окончания военной службы Николай Михайлович вернулся на Калининский экскаваторный завод, где до 1987 года трудился слесарем. Одновременно он продолжал участвовать в церковной жизни, исполнял обязанности алтарника в соборе «Белая Троица».

Одиннадцатого ноября 1983 года Николай Михайлович вступил в брак с Еленой Тихоновной Лапиной.

Одиннадцатого января 1987 года митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием Николай Алексеев был рукоположен в сан диакона в Свято-­Троицком Корецком монастыре в городе Корце Ровенской области. С конца 1987 года служил диаконом в Свято-Троицком храме города Бологое Калининской епархии.

Двадцать восьмого мая 1989 года в Успенском кафедральном соборе города Смоленска архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) рукоположил диакона Николая Алексеева в сан пресвитера.

В 1991 году священник Николай Алексеев был награжден набедренником, в 1992 году — камилавкой.

В 1993 году отец Николай окончил Московскую духовную семинарию. В том же году он был награжден правом ношения наперсного креста.

В 1989–2003 годах отец Николай Алексеев совершал служение в Смоленской епархии — в поселке Озёрный и городе Вязьме. Его главной задачей было возрождение церковной жизни в этих местах после десятилетий безбожия.

В 1994 году возведен в сан протоиерея.

В 1995 году отец Николай был направлен в командировку во Францию, в конце 1990-х годов исполнял поручения Отдела внешних церковных связей во время командировок в Польшу, Чехию, Германию, Австрию, Ирак.

В 2000 году удостоен права ношения креста с украшениями.

В 2003 году протоиерей Николай Алексеев перешел в клир Тверской епархии и был направлен на служение в поселок Оленино. В 2006 году был назначен настоятелем храма в честь Архангела Михаила города Торжка.

Для многих жителей Торжка он был не только главой прихода, благочинным, но и пастырем, благодаря которому люди приходили к церковной жизни, заново открывали для себя православное богослужение и историю родного края.

В 2011 году протоиерей Николай Алексеев был назначен благочинным Торжокского церковного округа. Выполняя это послушание, он заботился не только о главном городском храме, но и о приходах благочиния, в том числе о сельских церквах, многие из которых нуждались в восстановлении или консервации.

В 2014 году он был награжден правом ношения митры.

В 2018 году по совместительству назначен настоятелем храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Торжке. В 2019 году стал ответственным по взаимодействию с инославными. В 2021 году назначен настоятелем церкви Успения Божией Матери в городе Торжке.

В 2020 году протоиерей Николай Алексеев был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы...», в 2025 году — права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш...».

За усердные труды во славу Святой Церкви отец Николай был награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Девятнадцатого мая 2026 года митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию и отпевание новопреставленного пастыря в храме Архангела Михаила города Торжка.

Протоиерей Николай Алексеев был погребен за алтарем Михаило-­Архангельского храма, настоятелем которого он был многие годы.

Вечная память приснопамятному протоиерею Николаю!

Диакон Александр Черепенин