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Некрологи
Протоиерей Николай Котельников
30 сентября 2024 г. 17:30
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Протоиерей Николай Котельников

04.02.1955 – 23.06.2024

23 июня 2024 года на 70-м году жизни трагически погиб старейший клирик Махачкалинской епархии протоиерей Николай Котельников. PDF-версия.

Николай Михайлович Котельников родился 4 февраля 1955 года в станице Орджоникидзевская (с 2016 года — город Сунжа Сунженского района, Ингушетия) в семье колхозников Михаила Дмитриевича и Нины Алексеевны Котельниковых. Он рано лишился отца и воспитывался матерью и бабушкой. 

В 1974 году окончил Орджоникидзевский железнодорожный техникум, в 1974–1975 годах служил в рядах Советской армии. После демобилизации учился в Ставропольской семинарии. 

Духовным наставником прото­иерея Николая был убиенный протоиерей Петр Сухоносов († 1999), настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в станице Орджоникидзевская, похищенный террористами прямо из церкви 28 марта 1999 года. 

В 1977 году после рукоположения в Ставрополе в священный сан епископом Ставропольским и Бакинским Антонием (Завгородним; † 1989) приехал в Дагестан и был назначен настоятелем Знаменского храма в Хасавюрте. Здесь отец Николай нес послушание два года. В 1979 году назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, где и прослужил до конца своих дней.

В 1999 году назначен духовником клириков Бакинско-Прикаспийской епархии. Много лет был духовником и Бакинской епархии. Занимался просветительской деятельностью и преподавал в местной воскресной школе, регулярно участвовал в меж­религиозных конференциях на территории Дагестана. 

За усердное многолетнее служение у престола Божия протоиерей Николай Котельников был удостоен богослужебных наград: набедренника (1980), наперсного креста желтого цвета (1992), палицы (1998), креста с украшениями (2005), митры (2012), а также права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни (2017).

Отец Николай пользовался большим уважением в городе Дербенте не только среди христиан, но и среди мусульман и иудеев. Это был пример дружбы, взаимного уважения между представителями разных религий. Он послужил прототипом православного священника для установленного в Дербенте памятника, символизирующего братские отношения между последователями трех религий, где вместе изображены православный священник, ахунд (настоятель Джума-­мечети) и раввин. 

Двадцать третьего июня отец Николай был убит террористами. Как отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отец Николай был убит прямо в храме «не за какие-то преступления, а только потому, что какой-­то злой силе потребовалась эта смерть. Она потрясла и жителей Дербента, и не только их… Все, кто узнал об этом, были поражены самим фактом, а также местом, где произошло преступление, да и самой возможностью убить священнослужителя ни за что — только потому, что кто-то посчитал это для себя нужным, а может быть, даже полезным», — сказал Первосвятитель.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил протоиерея Николая Котельникова орденом благоверного князя Александра Невского (посмертно). Указом Президента России В. В. Путина Николай Михайлович Котельников был представлен к ордену Мужества (посмертно).

 Отец Николай похоронен 26 июня на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Да упокоит Всемилостивый Гос­подь убиенного раба Своего прото­иерея Николая в селениях праведных!

 

                                                                                   Иеромонах Силуан (Исаев-Биадаури)

 

 

 

 


30 сентября 2024 г. 17:30
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