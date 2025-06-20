Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25, 36)

ЖЕРТВЕННОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ В ТРУДАХ БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ ВО ВРЕМЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Больница святителя Алексия, митрополита Московского, уже три года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла оказывает медицинскую помощь пострадавшим в зоне специальной военной операции, эвакуирует в Москву и в филиалы нуждающихся в специальном лечении пациентов, обучает добровольцев по уходу за ранеными, направляет врачей-добровольцев и медсестер по уходу, оснащает больницы новых территорий необходимым оборудованием. PDF-версия.

- Увидели, что нужна помощь, и стали помогать, — вспоминает о тех первых днях главный врач Больницы святителя Алексия Алексей Юрьевич Заров. — Первый раз я оказался в Донецке 23 февраля 2022 года: мы приехали в составе гуманитарной миссии и оказались в самой гуще событий. Вторая поездка состоялась в апреле 2022 года в Мариуполь и Горловку. Тогда мы занялись эвакуацией пациентов на лечение, наши врачи-добровольцы стали ездить в местные больницы, наши добровольцы младшие медсестры и медбратья отправились помогать ухаживать за ранеными. Потом увидели, что в одной больнице нужен рентген, в другой лекарства, в третьей недостает врачей, медсестер. Средств поначалу не было, но постепенно с помощью Божией они стали появляться.

В декабре 2022 года Алексей Юрьевич с врачами ехал на скорой в Донбасс открывать мобильный госпиталь Больницы святителя Алексия. По дороге машина сломалась. Главврач написал об этом пост в соцсетях.

- Через несколько минут мне пишет друг нашей больницы Николай. «Я обещал подарить больнице реанимобиль — давайте я две машины куплю. Нет, лучше три». В результате на этих машинах было эвакуировано более пятисот человек. И это всего лишь один из многочисленных примеров того, как люди откликаются на нужды больницы.

Серьезную поддержку деятельности больницы оказывает Святейший Патриарх и московское духовенство. На протяжении последних лет установилась традиция — вместо подарков в честь дня интронизации или тезоименитства Его Святейшества покупается медицинское оборудование. Так были приобретены машины скорой помощи, различная аппаратура.

Первые на месте трагедии в Мариуполе

Первый передвижной медицинский комплекс Больницы святителя Алексия начал работать в январе 2023 года в Мариуполе и находился там постоянно. Врачи проводили амбулаторный прием населения, выезжали на дом к лежачим пациентам. Делали УЗИ и ЭКГ, выдавали лекарства. Тяжелобольных эвакуировали в Москву.

- Одна из самых близких для нас семей в Мариуполе, — вспоминает главврач, — семья протоиерея Михаила. Мы познакомились 5 апреля 2022 года. Отец священника не вставал после перенесенного инсульта и к тому же незадолго до начала боевых действий сломал шейку бедра.

Когда в Мариуполе начались активные военные действия, дом родителей отца Михаила оказался в эпицентре боевых событий и был разрушен, поэтому они скрывались в подвале. Русские военные нашли их и вывезли из зоны боевых действий.

- Мы познакомились, когда они жили в пригороде Мариуполя. Помню: на кровати лежит парализованный старик с сильным отеком ноги. Я говорю, а сам не верю в то, что произношу: надо ехать в Москву. А его жена бодро отвечает: да, давайте, едем. Мы их посадили в машину и поехали.

В стационаре Больницы святителя Алексия в Москве мужчине выполнили эндопротезирование, а затем супругов направили на лечение в Елизаветинский филиал больницы в Жуковском. Потом они прошли реабилитацию в Ессентуках и вернулись в Мариуполь.

- Недавно были у них в гостях. Просто молодожены! — смеется Алексей Юрьевич. — Семье дали новую квартиру. Отец протоиерея Михаила ходит с тростью, немного переваливаясь из-за пареза, но ходит. На балконе устроил мастерскую. Господь дал им вторую жизнь.

Весной 2023 года больница направила второй передвижной медицинский комплекс — на базе КАМАЗа. Сначала прием проводили в Северодонецке и окрестных населенных пунктах. В июне по просьбе Минздрава РФ мобильный госпиталь перенаправили в Херсонскую область — в зону затопления после разрушения Каховской ГЭС.

- Мы видели затопленные дома, просевшие в воду, — главврачу непросто дается рассказ об этом. — Первые этажи размывало водой, и дома опускались. С одной крыши сняли слепого дедушку — его супруга не успела спастись...

Медицинский комплекс перемещался между пострадавшими населенными пунктами и местами временного размещения. Врачи вели амбулаторный прием населения, проводили ­диагностику, выдавали лекарства. Помощь была оказана 8197 пациентам.

В одном из пунктов временного содержания две женщины. Выяснилось, что у них есть родственник, и он священник в Шуе.

- Мы сразу позвонили руководителю нашего шуйского филиала с просьбой разыскать его. И нашли! Женщин из-под Херсона вывезли, госпитализировали в наш стационар в Москву, а потом перевели в филиал в Шуе. Теперь они живут в этом городе.

Сотрудники больницы, которые оказывали медицинскую помощь в Херсонской области, были отмечены благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации M. A. Мурашко.

После Херсонской области второй мобильный госпиталь работал в Луганске, Лисичанске, Попасной, Новоайдаре, Старобельске, Горловке, Донецке, Макеевке.

С января 2023 по декабрь 2024 года в мобильном госпитале оказали медицинскую помощь 13 317 пострадавшим. В этом году наши врачи ведут прием в малодоступных населенных пунктах в Запорожской области.

С 2022 года эвакуировано около 600 пострадавших изо всех регионов Донбасса и Новороссии. После лечения пациенты возвращаются домой.

Новая жизнь после протезирования

В зоне боевых действий одно из самых распространенных ранений — минно-взрывная травма, которая приводит к потере конечностей, в том числе и среди мирных жителей. С 2023 года в филиале больницы в Жуковском открыт Центр протезирования и медицинской адаптации с собственной протезной мастерской. Пациенты проходят все этапы протезирования и полный курс реабилитации. Выписка производится после того, как человек научится пользоваться протезом.

- Мы только начинали работу в области протезирования, — рассказывает Алексей Юрьевич, — я помню одного из первых пациентов, Сергея. Я сразу обратил внимание, что он парень спортивный, в физической форме, и позитивный. Перед СВО Сергей окончил физкультурный институт в Донецке и работал учителем физкультуры в школе. Когда объявили мобилизацию, он пошел воевать. Получил ранение, потерял ногу и приехал к нам. После протезирования быстро освоил ходьбу. Потом вернулся к себе домой. Когда мы приехали через несколько месяцев — он приехал на велосипеде встречать нас. А через месяц женился, танцевал на свадьбе.

Есть такая мировая практика — прошедшие протезирование начинают работать в области протезирования. Они сами перенесли ампутацию и потому хорошо знают, что такое протезирование, с какими сложностями сталкивается человек, что помогает вернуться к привычной жизни. И Сергей со своим физкультурным образованием оказался идеальным кандидатом на должность инструктора ЛФК.

- Когда мы открывали в 2024 году амбулаторный Центр протезирования и медицинской адаптации в Горловке, Сергей одним из первых пошел туда работать. И кроме того, он снова устроился работать учителем в школу.

Бывают случаи, когда в центре протезируют пациентов с двойной или даже тройной ампутацией.

Главврач рассказывает про пациента из Горловки, который приехал с высокой ампутацией двух ног и без одной руки: Мы сделали протезы всех трех конечностей. Он учился заново ходить. Супруга, приехавшая с ним, внесла огромный вклад в его восстановление. Если бы не она, мы бы, скорее всего, не справились. После лечения они вернулись в Горловку. Прошло немного времени, и наш бывший пациент стал присылать фотографии, как делает ремонт в квартире. А его жена устроилась работать администратором нашего Центра протезирования в Горловке.

В Жуковском протезирование прошли 103 пациента, было установлено 122 протеза. Финансирование осуществлялось на средства благотворителей.

Учебный центр сестер милосердия

В 2018 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был создан Учебный центр Больницы святителя Алексия. Центр занимается подготовкой специалистов младшего учебного звена, имеет государственную лицензию и выдает документы дополнительного профессионального образования с квалификацией «младшая медицинская сестра по уходу». Изначально Учебный центр был предназначен для подготовки специалистов по паллиативной помощи — младших медицинских сестер и братьев по уходу за тяжелобольными. В годы пандемии центр начал готовить добровольцев для «красных зон». В мае 2022 года открыли курс для обучения добровольцев по уходу за ранеными для помощи в госпиталях Москвы и Московской области, а также в лечебных учреждениях в зоне СВО.

В 2023 году на базе Первой городской больницы Луганска Больница святителя Алексия открыла учебный класс для подготовки младших медицинских сестер. Такие же классы открылись в 2024 году в Севастополе, Симферополе, Курске и Донецке. Учебный центр проводит выездные курсы на территориях Донбасса и Новороссии. За время работы центр провел обучение почти 7 тысяч жителей Москвы, регионов и новых территорий.

Больница стала центром развития служения сестер милосердия. Были созданы сестричества во Владимире, Калининграде, Переславле-­Залесском, Ярославле и, что сейчас особенно актуально, в Донбассе и Крыму: в Горловке, Донецке, Новоайдаре, Макеевке, Бердянске, Луганске, Севастополе и Симферополе. Сестры милосердия помогают в больницах и госпиталях, ухаживают за тяжелобольными и ранеными.

Обучение дает практические навыки по уходу за лежачими больными и ранеными.

- Недавно мы вручали аттестаты выпускникам наших курсов в Горловке, — делится Алексей Юрьевич, — и одна из выпускниц рассказала, что до специальной военной операции четыре года проработала в Николо-Васильевском монастыре в богадельне. Затем она переехала в Горловку, узнала про сестричество, пошла помогать, окончила наши курсы и сказала: «Если бы мы всё это знали раньше, сколько бы наших сестер остались здоровыми!» Ведь, к сожалению, не всегда сестры, ухаживающие за лежачими больными, знают, как это правильно делать, и могут попросту надорваться.

Так сложилось исторически, что уход за больными и ранеными был основной деятельностью сестер милосердия. Профессиональное обучение по уходу — ключевой момент для организации и развития сестричеств. Современная сестра милосердия — это обязательно верующая христианка, которая прошла медицинское обучение. Существует традиция, по которой сестры милосердия проходят обряд посвящения и дают обет служить Богу и людям.

В паллиативных и неврологических отделениях, хосписах, военных госпиталях — везде, где есть лежачие пациенты, нужны сестры милосердия. Благодаря курсам Учебного центра Больницы святителя Алексия сестричества пополняются новыми кадрами, а действующие сестры получают профессиональную переподготовку.

Елена Фурсова — из Переславского епархиального сестричества милосердия во имя святителя Луки Крымского. Оно создано после проведения Учебным центром Больницы святителя Алексия в Ярославской области профессионального обучения по уходу за больными. Елена пять лет работала младшей медицинской сестрой по уходу в Больнице святителя Алексия. Когда открылся филиал в Переславле-­Залесском, стала помогать в обучении будущих сестер милосердия. Теперь Елена трудится там в выездной патронажной службе и часто ездит в качестве добровольца в Донбасс. Ее средний сын — участник СВО, ветеран боевых действий.

- Стать сестрой милосердия — это закономерный итог моей жизни, — считает Елена. — Всегда хотелось помогать кому-то. Будучи младшей медицинской сестрой по уходу, я хотела поехать в Мариуполь, но все как-то не отпускали — много было работы в больнице в Москве. Тогда я дождалась отпуска, взяла благословение и поехала.

После поездок в Донбасс Елена приняла решение поступить в сестричество милосердия.

- После посвящения я почувствовала перемены. Стала ощущать помощь свыше, как будто новые силы.

Когда в сентябре 2024 года началось вторжение в Курскую область, Елена, некогда много лет прожившая в многострадальном Суджанском районе, поехала в Курск в составе первой группы добровольцев Больницы святителя Алексия.

Больница всячески поддерживает молодые сестричества: проводит стажировки в Москве, налаживает взаимодействие с региональными медицинскими учреждениями, обеспечивает расходными материалами и средствами для ухода, проводит конференции и встречи сестер милосердия. В декабре 2024 года больница стала соорганизатором І съезда сестричеств милосердия Донбасса в Луганске, участие в котором приняло около ста человек.

А в 2023 году Учебный центр открыл курсы по оказанию первой помощи с элементами тактической медицины. На них обучают, как накладывать жгуты и давящие повязки для остановки кровотечений, делать сердечно-­легочную реанимацию, готовить к эвакуации из опасной зоны. Выпускники — более 700 человек, среди которых врачи-добровольцы, больничные и военные священники, отправляющиеся в зону СВО.

«Люди хотят быть причастными»

Больница активно участвует в развитии добровольческой деятельности. Волонтеров можно разделить на две большие группы: врачи и добровольцы по уходу. Медбратья и медсестры первыми начали оказывать помощь весной 2022 года в госпиталях Ростова-на-Дону и Новоазовска. Спустя год они ухаживали за пострадавшими в больницах в Горловке, Мариуполе, Луганске, Донецке, Макеевке, Старобельске, Каланчаке, Ровеньках, Курске, Белгороде. Больница организует еженедельную отправку добровольцев из Москвы. Обычно выездная смена длится одну-две недели. Многие волонтеры специально берут отпуск, чтобы отправиться добровольцами в госпитали.

- Люди хотят быть причастными, — объясняет Алексей Заров. — Многие приходят, говорят: я не военный человек, не умею воевать, но хочу помогать людям, своей стране. Рискуют: в больницу в Горловке, в которой помогают наши добровольцы, наверное, раз пять были прилеты. Пострадали ее корпуса, люди, слава Богу, все живы. Мы всегда предупреждаем, что там опасно для жизни. Но люди все равно едут. Тратят свое время, жертвуют отдыхом, отпуском, откладывают свои личные насущные дела, рискуют жизнью. Большинство ездит по несколько раз.

Врачи-добровольцы Больницы святителя Алексия впервые поехали в Мариуполь в апреле 2022 года. С тех пор эти поездки стали регулярными. Едут туда и специалисты других больниц, в том числе из Москвы и Подмосковья. Кроме Мариуполя врачи работали в Луганске, Северодонецке, Горловке, Лисичанске, Попасной и многих других населенных пунктах.

- Недавно по работе я посещал одно из главных государственных ведомств нашей страны, — вспоминает Алексей Юрьевич. — Узнав, что я из Больницы святителя Алексия, ко мне подошел один из сотрудников. Он рассказал, что его тесть по профессии хирург и приезжал специально из Бурятии, чтобы поехать в Донбасс как врач-доброволец вместе с Больницей святителя Алексия. После поездки его жизнь стала меняться — он принял Православие, крестился!

Церковная больница оказывает лечебным учреждениям ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей специализированную помощь, поставляя современное медицинское оборудование, медикаменты и расходные медицинские материалы. Закупка оборудования стала возможной во многом благодаря общецерковному сбору. С 2022 года в больницы Донбасса и Новороссии переданы электрокоагуляторы, рентгеновские аппараты, краниотом — аппарат для проведения нейрохирургических вмешательств, аппараты УЗИ, аппараты наружной фиксации для лечения открытых переломов, медицинские функциональные кровати, медицинские каталки для перевозки пациентов.

Добровольцы еженедельно везут с собой гуманитарную помощь для ухода и реабилитации: ходунки, костыли, трости — это все крайне необходимо в Донбассе для больных и раненых.

Как напоминание о том, сколько пришлось пережить людям, в кабинете главного врача Больницы святителя Алексия висит необычный образ Казанской иконы Божией Матери.

- Эта икона находилась в подвале четвертой больницы Мариуполя — видимо, кто-то принес ее из больничной палаты, — рассказывает Алексей Заров. — Когда в 2022 году начался обстрел, то всех, кого могли, спустили в подвал: пациентов больницы, жильцов соседних домов, пожилых и детей. Около двух недель они спасались там и молились перед этим образом. Икону потом отдали одному из наших добровольцев, и он привез ее в Москву. Повесили образ в нашей больнице: чувствовали, что она необычная, — сколько к ней было обращено горячих молитв в самых страшных обстоятельствах!

На время проведения специальной военной операции московская Больница святителя Алексия превратилась в общероссийский центр церковного милосердного служения в сфере здравоохранения, объединив усилия медицинских работников, добровольцев и благотворителей в помощи страждущим, в благословенном подвиге любви и патриотизма.

В резолюции Святейшего Патриарха Кирилла, положенной на рапорте с отчетом о помощи, оказанной ЦКБ святителя Алексия, митрополита Московского, пострадавшим в зоне специальной военной операции и на возвращенных территориях за 2022–2024 годы, есть слова благодарности врачам и медицинскому персоналу больницы:

23/IV.2025 г. А. Ю. Зарову:

Сердечно благодарю Вас, врачей и младший медицинский персонал ЦКБ свт. Алексия, митрополита Московского, за усердные труды. Божие благословение да пребывает с Вами.