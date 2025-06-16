Изменить человека может только любовь

МИССИОНЕРСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Татарстан — особенный регион. Его своеобразие заключается в том, что здесь соединились, но не слились и не растворились друг в друге, а продолжают дружеское сосуществование два народа и две культуры — христианская и исламская. И в таких обстоятельствах Русская Церковь несет проповедь о Христе, оставаясь верной Его заповедям о любви, жертвенности и милосердии, в рамках добрососедства и уважения к чужой вере. Как устроена приходская жизнь на одном из активных приходов Казани, как работают ее самые яркие проекты, выяснил наш корреспондент. PDF-версия.

Любовь превыше канонов

Восемь с половиной лет назад приход Воскресенского Ново-Иерусалимского Архиерейского подворья в Казани насчитывал 15 человек. Между тем этот один из самых древних монастырских комплексов города с тремя храмами и обширной территорией имел значительный потенциал для разных направлений церковной деятельности. И, получив благословение правящего архиерея стать наместником, иеромонах Роман (Модин) (см. справку) хорошо понимал, что без общины полноценная церковная жизнь состояться не может. Тем более что перед глазами были примеры общин в других епархиях, в частности протоиерея Евгения Попеченко в Екатеринбурге.

— Под общиной я понимаю сообщество знакомых друг с другом людей, объединенных социальными и дружескими связями, — говорит отец Роман. — Община позволяет каждому реализовать свои способности и идеи, предоставив для этого все возможности.

Для жизни общины большое значение имеет благословение священноначалия.

— В Казанской епархии сейчас настоящий расцвет жизни приходских общин под покровительством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, — продолжает отец Роман. — Особенно мы ощутили это, когда, приехав в Казань, владыка инициировал создание Социального совета епархии. Произошел бурный рост социальных и миссионерских проектов. И результатом стала ощутимо возросшая приходская активность.

Сегодня, по словам отца Романа, приход подворья насчитывает около 1200 человек. Для того чтобы все могли помолиться на Литургии, в большие праздники службы идут в трех храмах. Как получилось, что небольшая группа прихожан выросла в 80 раз? Открытое и дружелюбное общение, искреннее внимание к людям, возможность обрести новые знания и реализовать себя в общественно полезном деле, а также поддержка личных инициатив стали залогом будущего роста.

За восемь с лишним лет на Ново-Иерусалимском подворье сформировалось четыре основных направления, которые в том числе способствовали увеличению числа прихожан. Это ответственный подход к вопросу оглашения, образовательный проект, широкое социальное служение и разнообразные программы: иконописная и керамическая мастерские, кукольный театр и другие.

Как известно, главное дело монаха — молитва, поэтому богослужения на подворье у нового наместника стали проходить минимум пять раз в неделю. И хотя монастырский комплекс находится почти на окраине города, сюда потянулся ручеек любопытных. Каждому отец Роман старался оказать внимание, рассказать историю этого достопримечательного места. После разговора с интересным, образованным собеседником у людей появлялось желание прий­ти сюда вновь, побывать на службе, помочь в восстановлении памятников архитектуры и даже креститься или крестить близких. Вот тут отец Роман и проявил творческий подход. Вместе с помощниками он стал готовить к крещению не только самих крещаемых, но также их крестных и близкое окружение: родителей, бабушек, дедушек, друзей, желающих поучаствовать в этом таинстве.

— Мы каждый раз объединяли их в небольшую группу: люди читали книги, приходили на беседы, общались со священниками, — вспоминает отец Роман.

И погружались в мир православных понятий и ценностей. Таинство Крещения становилось настоящим актом покаяния для оглашенного, осознанием грехов и соблазнов и осмысленным приходом в Церковь. Правда, это занимало разное время у каждого: от месяца до четырех.

— Мы показывали им мир Церкви с позиции эстетики (живопись, архитектура), любви (отношения между прихожанами), церковной культуры. Но главным оставались молитва и богослужение, напитывающие душу благодатью. Все это способствовало желанию крещаемого остаться в Церкви. С этого и начался рост общины. Сегодня в нашей общине все стремятся чаще участвовать в Евхаристии. И примером евхаристического отношения к жизни является для нас наш владыка Кирилл, который сам пять-шесть раз в неделю совершает Литургию, — уточняет отец Роман.

Стремящиеся к активной жизни прихожане искали формы приложения личных инициатив. В частности, сестры милосердия Свято-Никольского сестричества, действующего при подворье, нуждались в повышении квалификации и знаниях для служения в хосписе, больницах, в патронажном уходе (на попечении подворья около 60 престарелых и инвалидов).

Так появился проект Елизаветинских годичных курсов1, посещать которые стали даже слушатели, не имеющие прямого отношения к подворью и сестринскому делу, но желающие познакомиться с азами медицины и оказания первой помощи.

Эти курсы по паллиативу, неврологии, эндокринологии, кардиологии и т. д. ведут православные врачи и сотрудники казанских академических вузов. К своим занятиям они относятся как к социальному служению. Каждый год на курсы записывается около ста человек.

— Примерно 60 процентов слушателей курсов — неофиты, остальные некрещеные. В ходе занятий неофиты воцерковляются. А некрещеные часто принимают крещение, — продолжает отец Роман. — Выпускники курсов проходят больничную практику, участвуют в раздаче еды бездомным. Их обязательно приглашают на Литургию для сестер милосердия и добровольцев Свято-Никольского сестричества. Кто-то после этого уходит, а кого-то притягивает одна из форм служения, принимая участие в которой люди воцерковляются.

Группа социального служения «Небесные ласточки» объединяет около 60 женщин, которые организовали на Ново-Иерусалимском подворье гуманитарный склад с вещами для малоимущих, взяли на себя опеку пожилых прихожан подворья (это паломничества, концерты, помощь по дому, сопровождение и перевозка в медицинские учреждения и на богослужение), а еще духовную и психологическую поддержку и помощь проходящим лечение в Главном военном госпитале.

— Госпиталь — это особая форма нашего служения, так как ребятам очень нужна именно женская поддержка, теплая и вдохновляющая. Мы остро чувствуем нашу востребованность здесь, когда бойцы делятся личными историями, — говорит руководитель группы «Небесные ласточки» Ольга Пожарская. — Главное для нас — разделять с бойцами их боль, чувствовать ее и пытаться хоть как-то ее облегчить. Служение «Небесных ласточек» нужно, чтобы дарить нашим подопечным радость. И неважно, кто перед тобой – одинокая мама с двумя детьми, пожилой одинокий прихожанин, которому не с кем поговорить по душам или боец СВО, который чудом остался жив в страшном бою.

В Гумантарном центре нуждающиеся могут подобрать себе и/или своим детям одежду и обувь, предметы ухода за новорожденными, предметы быта, оборудование для инвалидов. Все это в прекрасном состоянии и доступно всем подопечным «Милосердия-Казань», например, нарко- и алкозависимым из центра помощи «Благовещение» или одиноким мамочкам с детьми из «Маминого гнездышка». В группе «Старейшины» около 40 пожилых прихожан подворья. Некоторые из них активно участвовали в его восстановлении. Бывает, что пожилой человек оказывается в одиночестве, потому что близкие родственники или немногочисленные друзья не разделяют его духовных убеждений или интересов, и ему даже не с кем поговорить или интересно провести досуг. Получается, что живя в обществе, человек оказывается в самоизоляции. Эту проблему и решают «Ласточки», создав в одном из менеджеров чат для общения старичков и обучив им пользоваться. Это помогло не только решить проблему общения и поздравлений с Днем рождения, именинами, другими праздниками, но и собирать подопечных на разнообразные досуговые мероприятия: паломничества, концерты, экскурсии. «Ласточки» также помогают одиноким старичкам в решении бытовых вопросов и организуют транспорт в медицинские учреждения и на богослужение.

Впервые в военный госпиталь к раненым бойцам СВО «Ласточки» пришли полтора года назад. С этого дня их визиты стали еженедельными - в четверг и в субботу. В четверг небольшой группой в 7-8 человек они обходят все этажи и палаты, стараясь поговорить с каждым раненым о том, что его волнует, выяснить духовные нужды, раздать популярные брошюры о православной вере, иконки, крестики, поздравить с праздником и пригласить на Литургию, которая бывает в домовом больничном храме каждую субботу. То есть по сути исполняя функции требных сестер.

- Мы особо остро чувствуем нашу востребованность здесь, когда бойцы делятся личными историями,- говорит Ольга. - Например, сын воина Андрея вслед за отцом ушел на СВО и погиб. Его тело осталось лежать на вражеской территории не преданным земле. И воин Андрей был в тяжелом духовном состоянии из-за того, что не мог похоронить сына. После заочного отпевания Андрей обнял нас и сказал, что ему стало намного легче. Он даже начал улыбаться.

Другая история очень трогательна и показывает, как милосерден и долготерпелив к человеку Господь. В одно из посещений один из бойцов вдруг радостно сообщил, что очень рад визиту «ласточек». И рассказал, что в одном из боев попал в окружение, выйти живым из которого уже не рассчитывал. И тогда он дал обет Богу, что если спасется, то обязательно крестится. И Господь его сохранил. Но парень скоро забыл о своем обещании. И история повторилась: через некоторое время он вновь оказался в окружении. Боец вспомнил о своем обете и раскаялся, пообещав Богу, что если выживет, то на этот раз крестится и покрестит своих детей. И снова милосердный Господь сохранил ему жизнь, хотя парень и был ранен. Поэтому он был так счастлив, когда в палату вошли «ласточки» и крестился в госпитале. А когда вернулся домой в Нижнекамск, то крестил и детей.



По мере возможности «ласточки» устраивают воинам экскурсии – общие и частные по Казани и округе. Одних возили в Раифский монастырь, других по достопримечательностям Казани. Восстанавливают электронные карточки, телефоны, дарят вещи и привозят угощение, поздравляют с великими праздниками и дарят подарки.

- Но все это далеко не главное. Главное для нас - разделять с бойцами их боль, чувствовать ее и пытаться хоть как-то ее облегчить. У нас есть два пути душевной анестезии: через любовь Божественную и через любовь человеческую, - говорит Ольга.

В рамках образовательного проекта на подворье действует «Школа развития для пенсионеров», где можно изучать иностранные языки, познакомиться с историей мировой художественной культуры, освоить азы финансовой грамотности и так далее. В этом году добавилась группа по садоводству. Очень популярны занятия по рисунку и живописи.

Некоторые слушатели приезжали на подворье, чтобы поближе познакомиться с этим историческим местом. А после встречи с отцом Романом, его экскурсий по историческим памятникам и рассказов о курсах иностранных языков и других проектах признаются, что «занятия с православным преподавателем, теплая и дружелюбная атмосфера, благодать самого места, приглашение священника посетить службу» расположили сердце больше узнать о Церкви.

— Мы приглашаем всех на богослужения, на совместную трапезу и чаепитие, предлагаем потрудиться на субботниках в благоукрашении территории. Люди откликаются и постепенно воцерковляются. И потом вливаются в нашу общину, — говорит отец Роман.

Всего на подворье действует 14 проектов, в том числе ежемесячные благотворительные акции в супермаркетах по сбору гуманитарной помощи малоимущим семьям. Есть проект помощи бойцам СВО, в котором участвует подворье: предоставляет добровольцам, которые шьют одежду, вяжут маскировочные сети и так далее, питание и помещения.

Отец Роман убежден, что у людей очень много пассионарной энергии добра и созидания. И его задача ­— направить ее в нужное русло, создать модель реализации их благих намерений, просто дав им возможность делать то, что они хотят. И это, с одной стороны, поможет сделать много нужного и полезного, а с другой — приблизит человека к Богу, поможет ощутить Его любовь.

— Залог для полноценного развития приходской общины — внимание и попечение правящего архиерея и в целом курс епархии на преображение обычного прихода в общину единомышленников. Благодаря архипастырской любви и попечению нашего владыки Кирилла родилась эта энергия созидания и любви, — уточняет отец Роман.

Каждый, кто впервые переступает порог храма, должен обязательно почувствовать любовь.

— Я часто вспоминаю слова молитвы перед таинством Исповеди: «Не уйди отсюда неисцеленным». Если ты пришел в Церковь, то Господь тебя обязательно исцелит. И мы стараемся делать все что можем, чтобы привлечь людей ко Христу. Кроме любви, ничего изменить человека не может. А все остальное, в том числе социальные и прочие проекты, это только способы открыть свое сердце Богу, окунуться в Его любовь и больше с Ним не расставаться.

Внешний взгляд на внутреннюю миссию

Отличительная особенность Казанской епархии — это ее внутренняя миссия. Свой подход миссионерский отдел разрабатывает по благословению правящего архиерея более трех лет. Как известно, под внутренней миссией понимают привлечение к церковной жизни людей православной традиции, но остающихся вне Церкви. И тут для православных миссионеров открывается большое поле деятельности.

— В наших условиях границы миссии весьма условны. Ведь по сути она охватывает любое место, где тебя готовы услышать и куда готовы пригласить. Если пригласить не готовы, то ты можешь сам постараться туда прийти, — делится опытом руководитель миссионерского отдела Казанской епархии священник Александр Ермолин.

Сегодня это несколько направлений: разные формы так называемой уличной миссии, сотрудничество с вузами. Также епархия взаимодействует с Министерством культуры Рес­публики Татарстан (РТ): для его сотрудников читают лекции по основам Православия и проводят беседы о сотрудничестве в сфере церковной и светской культуры. Миссионерский отдел проводит также совместные мероприятия с социальным и молодежным отделами.

Проект «Уличная миссия»

Одна из прихожанок рассказывает, что раньше приходила в храм только поставить свечку и попросить о чем-то значимом: хорошей отметке перед экзаменом или о выздоровлении близких.

— Я была крещеной, но не причащалась, не исповедовалась, никогда не была на службах и не представляла, что такое церковная жизнь, — говорит девушка.

Ее родители не были воцерковлены, но к православной вере относились с уважением, а Рождество и Пасха для домочадцев были семейными праздниками. Однажды она вместе с мамой шла в храм, чтобы помянуть бабушку в годовщину смерти. У метро они увидели священника и нескольких молодых людей с розами в руках. Один из них подарил им розы, вручил листовку и рассказал о женах-мироносицах, о том, как Церковь празднует этот день.

— Из листовки я узнала, что в Казанской епархии есть молодежный отдел и на его мероприятиях собирается верующая молодежь. А в миссионерском отделе регулярно бывают встречи и беседы со священником, на которых читают и обсуждают Евангелие. Но главное, там можно задать любой, даже самый на­ивный вопрос о вере и Боге, и над тобой не будут смеяться.

Через несколько дней она с подругой пришла на Евангельские чтения, упомянутые в листовке, которые помогли решиться на первую исповедь и причастие и на активное участие в акциях молодежного отдела по уборке территории монастырей весной и осенью, в сборе вещей и продуктов для нуждающихся и в других.

Кроме поздравлений с праздниками прохожих, уличная миссия — это, конечно же, «Миссионерская беседка» — совместный проект Раифского монастыря и миссионерского отдела (см. статью «Стены монастыря нужно возводить в своем сердце»), это беседы в парке под открытым небом, когда священник и несколько молодых волонтеров беседуют, сидя на траве, и присоединиться к ним могут все желающие. А также беседы на православных фестивалях и ярмарках, когда отец Александр или его помощник за столиком рядом с павильонами отвечают на духовные вопросы посетителей.

И наконец, необычная и очень красивая акция — концерты духовных песнопений в супермаркетах и на многолюдных улицах Казани в Рождество и на Пасху. В них всегда участвуют профессиональные коллективы: квартет «Притча» Раифского монастыря, ансамбль «Варвара», хор Спасо-Евдокиевского храма и другие. Покупатели и прохожие могут насладиться прекрасной музыкой и вдохновенным пением, а волонтеры в это время в заметных футболках раздают лис­товки с краткой информацией о празднике, отвечают на вопросы, какой праздник, что за коллектив, почему концерт и так далее.

— У нас 95 процентов людей считают себя православными, но ничего о Православии и жизни в Церкви не знают. Для них церковное сообщество — это что-то закрытое, состоящее преимущественно из бабушек в кокошниках. Наша задача — сломать такой стереотип, — объясняет отец Александр. — В информационных листовках также написано, куда можно прийти и побеседовать со священником. И на встречах они признаются, что такая возможность им представилась первый раз в жизни. Я не утверждаю, что завтра они придут креститься. Но надеюсь, это поможет им когда-­нибудь открыть дверь в храм.

Проект «Кофе с батюшкой» можно назвать новым форматом присутствия священника в интернете. Отец Александр записывает десятиминутные ролики, где популярно отвечает на самые актуальные неофитские вопросы о вере и жизни в Церкви. Например, как молиться за некрещеных или людей другой конфессии, об особенностях соблюдения Великого поста, почему женщинам нельзя заходить в алтарь, что такое икона и какая считается самой «сильной»... Его сюжеты набирают в сетях тысячи просмотров. «Кофе с батюшкой» оказалось настолько популярным в Татарстане, что даже центральное СМИ «Татар-информ» выделило для него отдельный подкаст.

Так для отца Александра открылась новая ниша для миссии среди тех, кто никогда не подойдет к нему на улице и тем более не зайдет в храм. Это блогеры, живущие в сети и комментирующие все, что их зацепило.

— Я обязательно каждый день читаю все комментарии. Если не обращать внимания на оскорбления и провокации, то часть людей задает серьезные вопросы. Иногда бывает больше ста вопросов. Для меня важно ответить всем, потому что это единственная возможность проповеди для таких людей. Некоторые вопросы ложатся в основу следующих моих текстов и видеосюжетов. Заодно осваиваю новые термины: фрик, хейтер и так далее. Несмотря на оскорбления, я никого не блокирую, — говорит священник.

Последнее время миссионер освоил формат шорцев. Это короткие, на 50–60 секунд, ролики — комментарий к церковному празднику или несколько мыслей на актуальную тему о вере. И однажды в некой соцсети один из шорцев вдруг «выстрелил», неожиданно набрав 120 тысяч просмотров. Какой ответ священника вызвал этот взрыв? — «Как часто нужно ходить на кладбище»...

— Борьба с суевериями — это моя тема, хотя она не миссионерская, — поясняет отец Александр. — Приходя к кому-то домой отпевать покойных, я прошу снять покрывала с зеркал и убрать рюмку с водкой и хлебом. Удивительно, но у меня есть прихожане, кто, побывав на этом отпевании, вдруг стали ходить в храм. Оказывается, они не думали, что посмертная участь их родственника зависит от того, как они молятся за него. Оказывается, они не знали, что не нужно пить на поминках и что Церковь верит в жизнь после смерти. Вывод: людям это интересно, и мифы надо развенчивать.

Отец Александр нашел также оригинальный способ бороться с Хэллоуином, пользующимся популярностью у молодежи. По благословению священноначалия он устроил в музее истории Благовещенского собора Казанского кремля выставку «Образ бесов в мировом искусстве», которая сопровождается лекцией. Собрали самых страшных персонажей западной живописи и русской иконописи. Посыл такой: празднуешь Хэллоуин — приобретаешь друзей в аду.

При этом альтернативой должна всегда быть позитивная повестка, продолжает священник. И миссионеры предложили молодежи в эти «праздничные» дни поучаствовать в добрых делах: прийти связать маскировочные сети для нужд СВО или рассортировать вещи для малоимущих на гуманитарном складе или что-то другое.

— Так мы сделали вместе с социальным отделом епархии акцию добровольцев «Путь добра». Волонтеров пришло немного, но главное, что они пришли, — улыбается отец Александр.

Обретение веры

В селе Тихий Плес (Верхнеуслонский район РТ) есть прекрасный храм XIX века в честь Положения Ризы Господней (1882). Сегодня там вновь идут богослужения, есть свой приход и настоятель, проходят концерты классической музыки и духовных песнопений. Пять лет назад ребят из молодежного отдела Казанской епархии неприятно поразили исчерченные многочисленными автографами и богохульными надписями стены храма, кучи мусора и удушливый запах, который остался от склада химических удобрений. Чтобы вывезти пропитанный химикатами слой земли, вставить окна, двери, залатать крышу, облагородить территорию, ушло в общей сложности три года. Возрождение храма проходило в рамках двух проектов отдела: «Обретение» и «Звуки под сводом»2.

— Когда все было закончено, мы с нашими друзьями — профессиональными музыкантами организовали там несколько концертов, — рассказывает руководитель Молодежного отдела Казанской епархии Артем Гаранин. — На концерт собиралось до 500 зрителей — не только дачники, но и из окрестных сел и из Казани. Приезжали такие коллективы, как камерный оркестр «Ренесанс», ансамбль Свияжского монастыря и др. В программу была включена экскурсия по храму, лекция об истории этой земли, выставка о судьбах духовенства Свияжского уезда и молебен. Первым настоятелем возрождаемой святыни был клирик Казанской епархии священник Анатолий Григорьев, трагически погибший на СВО в 2022 году.

По словам Артема, приход храма Положения Ризы Господней сложился благодаря именно таким концертам и в основном состоит из местных дачников. Это не единственный храм, охваченный проектом «Обретение». За семь лет удалось привести в порядок и подготовить к реставрации или законсервировать еще пять храмов Казанской епархии. Над некоторыми из них взяли шефство городские приходы.

— Раз в год, в начале августа, у нас проходит семидневная экспедиция, за время которой мы очищаем храм, а где-то и консервируем. Хочу подчеркнуть: мы не реставраторы и не реконструкторы. Обычно группу волонтеров, 25–30 человек, — продолжает Артем, — составляют в основном студенты казанских вузов и колледжей и их друзья. Костяк, конечно, образуют православные верующие ребята, остальные к ним подтягиваются. В экспедиции обязательны утренние и вечерние молитвы. А завершается она исповедью, Литургией и причастием. У кого-то из ребят это бывает впервые в жизни. Исключая иноверцев, обычно причащается 99 процентов волонтеров.

Характерно, что в этих экспедициях участвуют и мусульмане. А на недоуменные вопросы отвечают, что хотят поучаствовать в общем богоугодном деле. Досуг в экспедиции тоже продуман: это экскурсии по святыням района, где работают волонтеры, игры на сплочение, песни у костра и др. За семь лет в обоих проектах приняло участие около 400 молодых людей. Местные жители часто подключаются к общим работам или приносят домашние продукты.

— Экспедиция удалась, когда я вижу, что большинство ребят подходят на Литургии, в конце поездки на исповедь и причастие, — говорит Артем. — И конечно, очень радостно присутствовать на венчании молодых пар в храме, который они еще недавно восстанавливали своими руками.

Однако помощь храмам — не единственное направление молодежного отдела. Ребята ходят сами и приглашают друзей на просветительские встречи со священником, создали театральную студию, молодежный хор. А еще они придумали евангельские завтраки. По сути, это евангельский кружок, но в 8:30 утра.

— Мы встречаемся в кофейне у наших друзей за чашечкой кофе, читаем и обсуждаем Евангелие. У нас есть ведущий. Молодые люди делятся своими мыслями и наблюдениями, задают вопросы, спорят. Но самое главное — учатся слышать друг друга и выстраивать диалог. Это позволяет глубже и точнее понять смысл евангельских истин, что помогает осмысленному обретению веры, — считает Артем.

Из жизни «добрых самарян»

Архитектура социального служения Казанской епархии состоит из двух структур. Это социальный отдел, занимающийся координацией и обучением социальных работников на приходах и в благочиниях, и служба помощи нуждающимся «Милосердие Казань»3. Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского иерей Сергей Петров руководит социальным отделом епархии и проектом по окормлению людей с ограниченными возможностями, он духовник добровольцев епархиальной службы «Милосердие Казань». На средства фонда президентских грантов отцу Сергию удалось осуществить несколько проектов, направленных на разные возрастные группы слабослышащих. Это хоккейная команда (проект «Хоккей для глухих») «Пересвет», которая участвует в городских турнирах в Казани среди любительских хоккейных команд. Это образовательные проекты — дополнительное обучение русскому языку молодежи с проблемами слуха, основы робототехники для глухих детей (навыки будущих программистов). Это просветительские паломнические поездки и «психолог для глухого». Их цель — социализация людей с проблемами слуха. А для пожилых слабослышащих, которые тянутся к Церкви, в храме раз в месяц проходят Литургии с сурдопереводом и беседы со священником, где отец Сергий отвечает на вопросы о вере.

Служба помощи нуждающимся «Милосердие Казань» Казанской епархии была создана в 2021 году по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Вместе с другими социальными проектами епархии ее деятельность охватывает все слои нуждающегося населения. Это и бездомные, и люди с зависимостью, и мамы в трудной жизненной ситуации, и центры досуга для особенных детей и другие.

Вернуться к Богу и людям

Если свернуть на трассе М7 на 65-м километре от Казани в сторону села Казыли, то через 11 километров можно увидеть старый кирпичный храм Благовещения Пресвятой Богородицы XVIII века с голубой крышей из металлочерепицы с несколькими домиками, разбросанными вокруг. Это и есть Центр социальной помощи «Благовещение» Казанской епархии, где находят приют бездомные и проходят реабилитацию нарко- и алкозависимые.

Михаилу 30 лет, в Центр он приехал три с половиной года назад, когда понял, что самостоятельно, после семилетнего употребления наркотиков, он справиться не сможет. О себе рассказывает, что от него тогда отвернулась вся семья, близкие просто перестали пускать его на порог. Тогда он и принял решение о реабилитации.

- Я знал, что в основе программы здесь – духовная составляющая. Моя мама верующая и с детства приводила меня на службы в храм. Но когда я последний раз причащался, уже не помню. Я стал регулярно исповедоваться, причащаться и мне стало легче, - рассказывает Михаил. - С нами работал психолог. Реабилитация здесь построена на православной программе для наркозависимых, разработанной епископом Каменским и Камышловским Мефодием и Романом Прищенко4. Кроме того, с зависимыми по четвергам проводит занятия православный психолог, который контролирует выполнение каждым воспитанником индивидуально разработанной программы.

В обязательном порядке все воспитанники участвуют в богослужебной жизни, у каждого свое послушание. Конечно и у меня, особенно первое время, были моменты уныния и депрессии. Но в беседах с отцом Силуаном я всегда находил поддержку и утешение.

По профессии Михаил моторист-электрик. Еще в первый год своей жизни в «Благовещении» он починил всю сломанную технику, и с тех пор у подопечных центра есть свой трактор и несколько прицепов к нему.

Закончив курс реабилитации, мой собеседник понял, что никуда не хочет уезжать и остался работать в Центре. Здесь он следит «за порядком и распорядком», совмещая должность управляющего и социального работника. А главное - храм стал частью его жизни и ему удалось восстановить отношения с родными.

Михаил показывает мне приусадебное хозяйство и мастерские. В центре есть коровник на 25 голов, птичник, огороды и теплица, кузнечная и столярная мастерские, пекарня и коптильная камера. Подопечные участвуют в полевых работах по заготовке сена, кормов, фуража — все это составляющие трудотерапии.

— Все оборудование мы закупили на гранты, — отвечает на мои вопросы директор АНО Центр социальной помощи «Благовещение» Майя Шильникова. — И наши подопечные обеспечивают себя мясомолочными продуктами, пекут хлеб, в кузнечной мастерской изготовили красивое железное крыльцо для входа в храм. Для обучения этим профессиям приглашаем специалистов из Казани. Мы также помогаем подопечным в восстановлении документов, сопровождаем в медицинские и социальные учреждения. Около 70% наших подопечных возвращается к нормальной жизни. Остальные остаются в Центре на долгое время. Причины самые разные: не достигли возраста оформления в дом-интернат, нет явных показаний для оформления в ПНИ, отказ родственников их принять после освобождения из мест лишения свободы, невозможность жить в обществе и оставаться трезвым. Сейчас у нас живет 22 подопечных. Нам постоянно звонят и просят принять хотя бы еще одного человека. Но мест, к сожалению нет. Однако мы строим два дома, рассчитанные еще на 40 постояльцев.

Духовник центра «Благовещение» и настоятель Благовещенского храма иеромонах Силуан (Цапин) занимается с нарко- и алкозависимыми уже 15 лет. Мы сидим за широким столом в просторной и чистой трапезной, здесь тепло и уютно. Только что закончилась дневная служба и отец Силуан рассказывает о духовной стороне реабилитации.

- Пребывание в нашем Центре для всех добровольное, мы никого не удерживаем силой. Нужно только соблюдать четыре правила: полностью отказаться от алкоголя и/или наркотиков, участвовать в трудовой деятельности, соблюдать дисциплину, уважительно относиться к окружающим, - неспешно объясняет мой собеседник. - Главную цель православной реабилитации сформулировал епископ Каменский и Камышловский Мефодий — это помочь человеку повернуться к Богу лицом и пойти к Нему навстречу. Она включает три этапа: сначала человек должен прийти в себя, то есть признать свою зависимость, понять ее главную причину и определиться, что с этим делать. Затем прийти к Богу. И третий этап – это вернуться к людям, т. е. снова научиться быть трезвым, чтобы жить в обществе. Когда это пройдено, подопечному требуется социальное сопровождение и поддержка на протяжении всей дальнейшей жизни. Поэтому наша цель - воцерковление человека».

Молитве в центре уделяется первостепенное значение, в Благовещенском храме ежедневно идет полный круг богослужения, на котором должны быть все воспитанники. Два раза в день проповедь, она же беседа, — утром и вечером — носит одновременно образовательный и воспитательный характер.

- Но почему никто не разбегается, ведь выдержать такую насыщенную молитвенную жизнь непросто? - спрашиваю отца Силуана.

-Олег, почему ты еще не убежал отсюда? - священник останавливает проходящего мимо подопечного.

- А некуда бежать. Мне 50 лет, половину из них я пил, - у невысокого, щуплого Олега серое, морщинистое лицо и грустная улыбка. Он несет послушание на птичьем дворе. - И только здесь я снова почувствовал себя нормальным человеком. Если уеду, то опять начну пьянствовать. Я сам не хочу пить, а сопротивляться этому желанию не смогу, особенно в компании. Но если ты каждый день ходишь в храм, то постоянно чувствуешь поддержку Бога и это помогает.

У проблемы зависимости еще две особенности. Необходимо длительное сопровождение воспитанника, когда он возвращается в общество, а также созависимость его родственников. Поэтому отец Силуан со своими помощниками открыл в сети чат для общения с теми и другими.

— У нас пять групп, занятия в которых бывают пять раз в неделю. Например, в понедельник собирается группа поддержки для зависимых, а во вторник для созависимых родственников. В пятницу все собираются для беседы с отцом Силуаном на «Духовный час», где обсуждают воскресное Евангелие и духовные вопросы, — говорит Майя Шильникова. — В общей сложности это 56 человек. Среди них есть даже те зависимые, кто пробыл у нас три дня и сбежал. Но все равно старается хоть как-то работать над собой.

За более чем десять лет существования центра «Благовещение» помощь в той или иной форме там получили более двух тысяч человек.

Твоя судьба в твоих руках

Марине 36 лет, вместе с мужем они приехали в Казань из Вологодской области в надежде начать новую жизнь. Устроились на работу. И все было хорошо, пока муж не узнал, что у них будет ребенок и начал кулаками «объяснять», что нужно сделать аборт. А потом и вовсе выгнал из съемной квартиры. Из-за сложных отношений с матерью, Марина не могла вернуться домой. К счастью, ей рассказали о церковном кризисном центре для женщин «Мамино Гнездышко». Марина позвонила туда и ей предложили приехать.

- Здесь мне предоставили отдельную комнату, питание, необходимую одежду, сопровождали в медицинские учреждения, а потом в роддом. Мне помогли оформить пособие по уходу за ребенком, - рассказывает Марина. Она признается, что первое время у нее были мысли об аборте, так как она не понимала, сможет ли одна воспитывать ребенка. Однако живя в Центре, в атмосфере душевного тепла, внимания и заботы со стороны администрации, специалистов, других подопечных, общаясь со священником, Марина решила рожать. Теперь у нее растет дочка Лиза, здоровая и спокойная девочка, которой недавно исполнилось полгода. Молодая мама по-прежнему живет в «Мамином гнездышке», подрабатывает в клиринговой компании. В ее ближайших планах найти постоянную работу, а затем на материнский капитал купить комнату, и строить новую жизнь вместе с дочкой.

В церковном кризисном центре для женщин «Мамино гнездышко» находят приют молодые мамы с детьми и те, кто собираются стать мамами. Центр оказывает поддержку женщинам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, помогает оформить документы, найти работу и социализироваться. Это один из 86 церковных приютов. По благословению правящего архиерея он был открыт в Казанской епархии три года назад и находится в Зеленодольске (40 км от Казани).

— У нас мамочки найдут жилье, питание, гуманитарную, психологическую и помощь в восстановлении документов, оформлении пособий и льгот на ребенка, — говорит директор центра Мелания Апраксина. — Обычно договор пребывания заключаем на полгода, но его можно и продлить.

У каждой из подопечных кризисного центра своя судьба, но большинство — это выпускницы детских домов. Многим, чтобы разобраться в причинах своей ситуации, нужна помощь психолога.

— Они просто не знают, как правильно жить, как строить отношения с другими людьми и почему они все время оказываются в роли жертвы, — говорит психолог центра и сотрудник психологической епархиальной службы «Утешение» Ксения Корсакова. — Живя у нас в атмосфере уюта и душевного спокойствия, которую мы стараемся здесь поддерживать, они учатся не повторять старых промахов, заботиться о себе и своих детях, строить здоровые отношения с близкими, понимать других и себя, разбираясь в своих мыслях, чувствах и поступках.

Но есть одна проблема — многие подопечные поначалу полагают, что в Центре за них решат все их вопросы. Однако быстро понимают, что теперь им придется самим принимать решения и нести ответственность уже за две жизни. Отличие лишь в том, что специалисты центра — юрист, психолог, социальный работник и священник в любую минуту готовы поддержать, и подсказать, как избежать ошибки. Объяснить, что все в ее руках, но для этого она должна измениться не только внешне, но и внутренне.

- Мы также объясняем им, что душевное равновесие можно восстановить благодаря психологу, - продолжает Ксения Корсакова, - но если нет духовного стержня, то самостоятельно удержать это состояние непросто. Поэтому у нас есть домовый храм в честь прмч. Елизаветы, где раз в месяц бывает богослужение. Многие девочки приезжают сюда некрещенными, но видя, как меняет их новых подруг духовная жизнь и благодать Таинств, видя примеры явной помощи Божьей в их жизни, они принимают Таинство крещения, крестят детей и сами учатся жить с Богом, находить у Него поддержку. Желающие даже вместе читают акафист небесной покровительнице храма.

И эти изменения выражаются в том, что пройдя через предательство близкого человека и правильно оценив пережитый опыт, эти женщины, устроив свою жизнь, приходят в гости, чтобы поддержать других подопечных, вселить в них уверенность. Некоторые также помогают как волонтёры. Кризисный центр «Мамино гнездышко» существует только на пожертвования. Поэтому никогда не будут лишними руки, если надо, например, перебрать вещи, которые приносят благодетели, или помочь в благотворительных акциях «Белый Цветок», в сборе пожертвований в супермаркетах, на праздничных ярмарках в храмах Казани таких, как «Пасхальная радость» и другие. За три года Центр «Мамино гнездышко» помог больше 160-ти женщинам с детьми. А сегодня в нем живет шесть неполных семей.

Раифская трапезная

Денис Гусев по специальности повар-технолог, у него с друзьями был свой небольшой бизнес в сфере общественного питания. Нередко к их кафе приходили бездомные и просили покормить их. Скоро Денис понял, что нужно организовать в городе пункты питания, где нуждающимся (а среди них не только бездомные, но и пенсионеры, инвалиды и молодые с маленькими детьми) могут бесплатно поесть. Предприниматели организовали такую точку питания, однако дело пошло не так, как хотелось Денису. Он надеялся кроме питания оказывать своим подопечным и какую-то социальную помощь, например, помогать бездомным в восстановлении документов, чтобы стимулировать их вернуться к нормальной жизни. К сожалению, этого не получилось, так как его помощники быстро уставали от этого служения. Да и между бездомными регулярно возникали конфликты.

Но однажды Денису подсказали мысль сделать такие точки питания при храмах.

— Там, где настоятель поддерживает эту идею, там и помощники сразу находятся. Прихожане приносят еду, продукты, и все организовано на высшем уровне. А перед трапезой батюшка всегда скажет проповедь и молитвой все освятит. Поев, люди радуются и благодарят нас. Мы чувствуем, что они молятся за нас, то душа ликует, — говорит Денис.

Первым таким храмом стал храм преподобного Сергия Радонежского в Казани. Его настоятель священник Сергий Петров заинтересовался инициативой Дениса. И дело стало расширяться, причем в двух направлениях: появились стационарные точки кормления при храмах 1-2 раза в неделю (таких уже пять в Казани и по одной точке в Елабуге, Зеленодольске, Волжске и в Раифском монастыре). А также есть передвижная кухня, которая приезжает на городские и сельские приходы в престольные праздники по приглашению их настоятелей. Все это служение по благословению правящего архиерея происходит под духовным руководством наместника Раифского монастыря — игумена Гавриила (Рожнова). Туда приходят пожертвования на содержание проекта «Раифская трапеза». По его словам, важно, что проект собрал много неравнодушных людей, добровольцев, которые, кроме основной задачи — накормить голодного (ср. Мф. 25, 35), еще и оказывают духовную поддержку в форме беседы, раздают буклеты Раифского монастыря, помогают человеку задуматься о смысле жизни, приглашают на службы в храм, собирают записки о здравии, об упокоении и передают их в монастырь.



Особенно многочисленный обед бывает два дня в году на Казанскую икону Божьей Матери.

- В эти дни мы приезжаем со своей походной кухней в Богородицкий монастырь в Казани. Готовим прямо на улице, на дровах, и кормим в среднем две с половиной тысячи человек после праздничной Литургии. В раздаче пищи помогает православная молодежь казанских храмов, - продолжает Денис. Меню включает в себя плов из риса, гречки или макароны с куриным или рыбным фаршем, грибами, а также горячий чай. Важно, что прихожане тоже включаются в это процесс, одни приносят консервированные заготовки, а другие сладости и выпечку к чаю.

В рамках проекта прошлым летом в Казани открылся Дом горячего питания имени праведного Иоанна Кронштадтского (ул. Челюскина, д. 31а). Его отличие от точек питания при храмах в том, что здесь горячими обедами кормят ежедневно, можно получить первую медицинскую помощь и консультацию соцработника, а также подобрать обновку.

Руководитель проекта Мария Муртазина с каждым посетителем в ходе теплого общения, если человек не против, старается выяснить, почему он пришел сюда. Она рассказывает, что однажды в Дом горячего питания пришла женщина, которая была физически истощена и не могла больше работать по своей профессии. Галина была штукатур-маляр. Она сразу призналась, что православная, но в храм забегает только поставить свечку, на службы не ходит, в Таинствах не участвует. А сюда пришла, потому что у нее нет возможности даже купить еду. Мария разговорилась с ней, пытаясь деликатно убедить все же более серьезно отнестись к своей духовной жизни. Этот разговор продолжался каждый раз, когда Галина приходила за едой.

- Потом она пропала, - рассказывает Мария, - а через пару месяцев вдруг позвонила и призналась, что нашла стабильную работу на более подходящих ей условиях. Хотя делает тоже самое. И что наши с ней разговоры помогли ей прийти в храм и по настоящему поверить в Бога. Это изменило ее отношение к жизни и помогло найти выход из тупика. «Я успокоилась, теперь все делаю с молитвой и у меня хорошо», - рассказала Галина.

Руководитель проекта Мария Муртазина с каждым посетителем знакомится лично и в ходе теплого общения, если человек не против, старается выяснить причину, по которой он пришел сюда. Дом горячего питания принимает в день до 100 посетителей. Это не только бездомные и асоциальные люди, много пожилых, инвалидов, есть и одинокие мамочки с маленькими детьми.

— Наша первая задача — их накормить, — продолжает Мария. — Если человек нуждается в одежде, мы подберем ему вещи, если проблемы с работой — направим в центр занятости и поможем встать на учет на бирже труда. Если нет документов, есть епархиальная служба, которая поспособствует их восстановлению.

Многие подопечные не знают, что имеют право на льготы, положенные малоимущим, или не могут сами написать заявление, чтобы получить их. Многие бывшие подопечные, преодолев кризис, вернулись предложить в благодарность свою помощь и признаются, что теперь понимают: выпавшие на их долю испытания были не случайны.

Господь имеет Промысл о каждом из нас и поставляет нас в такие условия, при которых мы могли бы сделать свободный выбор в пользу добра, правды, справедливости. Спаситель никогда не оставит в беде, если человек готов уверовать в Него и принять Его помощь.

Иеромонах Роман (Модин), наместник Новоиерусалимского Архиерейского подворья г. Казани. Родился в 1972 г., хиротония — в 1996 г. Имеет два высших образования — техническое и гуманитарное. Окончил также Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и Папский институт арабских и исламских исследований (Рим, Италия). Доцент кафедры исламоведения Казанской духовной семинарии. Председатель епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями. Духовник Свято-Никольского сестричества.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Елизаветинские курсы — образовательный проект реализует- ся Казанской епархией с целью обучения основам меди- цинских знаний церковнослужителей и мирян, участвующих в социальных проектах Татарстанской митрополии.

2 «Обретение» — проект трудовой помощи храмам, «Звуки под сводом» — проект организации концертной деятельности в восстанавливаемом храме с целью привлечения к нему внимания окрестных жителей.

3 Православная служба помощи нуждающимся «Милосердие Казань»: https://kazanmiloserdie.ru/

4 https://diaconia.ru/m/zhurnal-vospitannika/

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