Протоиерей Сергий Правдолюбов

01.11.1950 – 24.08.2024

24 августа 2024 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве Михайловского благочиния города Москвы протоиерей Сергий Правдолюбов. PDF-версия.

Сергей Анатольевич Правдолюбов родился 1 ноября 1950 года в городе Спасске Рязанской области в семье потомственного священника протоиерея Анатолия Правдолюбова, соловецкого узника и фронтовика. В 1967 году окончил среднюю и музыкальную школу по классу скрипки в городе Касимове. Затем поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных в Москве. Армейскую службу проходил в составе военного ансамбля (ныне Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации). С 1971 по 1973 год служил штатным псаломщиком и регентом правого хора Спасо-Преображенского храма села Спас-Загорье Малоярославецкого благочиния Калужской епархии. В 1973 году окончил Ленинградскую духовную семинарию и регентский класс при духовной академии, служил иподиаконом и нес послушание регента у митрополита Никодима (Ротова; † 1978). С 1974 по 1978 год учился в Московской духовной академии, по окончании которой защитил диссертацию на тему «Вклад профессора Московской духовной академии М. Д. Муретова в православную библеистику» и получил ученую степень кандидата богословия. Одновременно с учебой в академии служил иподиаконом у Патриарха Пимена (Извекова; † 1990).

В 1975 году вступил в законный брак и был обвенчан с девицей православного вероисповедания Маргаритой Владимировной Окуньковой.

Десятого октября 1978 года Патриархом Пименом был рукоположен в сан диакона в Патриаршем Богоявленском соборе к храму святителя Николая Мирликийского в Хамовниках города Москвы, где прослужил до 1989 года. В 1980 году был награжден правом ношения двойного ораря, а в 1982 году возведен в сан протодиакона.

В 1989 году отец Сергий защитил диссертацию «Великий канон свт. Андрея Критского. История. Поэтика. Богословие» в Московской духовной академии и получил ученую степень магистра богословия. В том же году (13 августа) викарием Патриарха Пимена архиепископом Зарайским Алексием (ныне митрополит Тульский и Ефремовский) в Патриаршем Богоявленском соборе рукоположен в сан священника к Никольской церкви в Ржавках города Зеленограда, где прослужил до 1990 года. При рукоположении возложены следующие иерархические награды: набедренник, камилавка и наперсный крест. С 1990 по 2023 год отец Сергий — настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-­Голенищеве (Михайловское благочиние г. Москвы). За 33 года служения удостоен следующих иерархических наград: сан протоиерея (1996), право ношения палицы (2003) и право ношения креста с украшениями (2006). В 2020 году награжден правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы...».

В августе 1991 года протоиерей Сергий принимал участие в работе XVIII Международного конгресса византинистов.

С 1990 года отец Сергий — преподаватель практического руководства для пастырей, позднее доцент кафедры литургики Московской духовной академии. Одновременно с работой в МДА с 1992 по 2004 год преподавал литургику, а затем получил звание профессора и должность заведующего кафедрой литургики Православного Свято-Тихоновского Богословского института (ныне ПСТГУ).

С 1997 по 2001 год — председатель Редакционной комиссии Епархиального совета г. Москвы. В 1999 году был принят в Союз писателей России.

С 1990 года являлся автором передач на радио «Радонеж» на церковно-богослужебные и пастырские темы. Участвовал в двух документальных фильмах научного центра «Православная энциклопедия», был автором нескольких статей «Православной энциклопедии». С 1998 года являлся научным куратором раздела литургики и богослужения в Московском церковно-научном центре «Православная энциклопедия».

С июля 1997 года был председателем Литургической комиссии и членом Экспертного ученого совета Православного Свято-Тихоновского богословского института.

С 2005 по 2024 год протоиерей Сергий — член Синодальной богослужебной комиссии. С 2014 года — доктор богословия Московской духовной академии.

Протоиерей Сергий Правдолюбов награжден орденами и медалями Русской Православной Церкви. С 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла стал участником двух диссертационных кандидатских советов (№ 1 и № 2) Московской духовной академии.

К Юбилейному Архиерейскому Собору в 2000 году готовил материалы (6 томов) к прославлению тридцати двух Рязанских святых, в числе которых на общецерковном уровне была прославлена святая блаженная Матрона Анемнясевская.

По инициативе протоиерея Сергия, поддержанной Святейшим Патриархом Алексием II, зародилась традиция ежегодного Патриаршего служения Божественной литургии на Бутовском полигоне в пасхальный период.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла № У-02/173 от 7 ноября 2023 года, с благодарностью за понесенные труды по восстановлению храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, протоиерей Сергий освобожден от должности настоятеля означенного храма и назначен почетным настоятелем.

Упокой, Господи, душу верного служителя Твоего, протоиерея Сергия!

Вечная ему память!

Священник Владимир Правдолюбов