Пятилетие Московской митрополии

В 2026 году исполняется пять лет со дня образования Московской митрополии. Для церковной истории — совсем небольшой срок, но за эти годы был сделан серьезный шаг в поступательном и целенаправленном развитии церковной жизни на просторах Подмосковья. Пятилетие Московской митрополии — это не только календарная дата, но и повод увидеть преемственную связь ее нынешнего устройства с теми многолетними трудами, которые предшествовали ее созданию. PDF-версия.

Истоки Московской митрополии уходят в историю Московской епархии, занимавшей особое место в жизни Русской Православной Церкви. На протяжении длительного времени церковная жизнь Московской области была связана с деятельностью Патриаршего наместничества и архиереев Крутицкой и Коломенской кафедры. Она же, в свою очередь, восходит к Крутицкой митрополии, учрежденной в 1589 году одновременно с введением Патриаршества. На территории епархии, а ныне митрополии, располагаются великие святыни и духовные центры — древние монастыри и малые приходские храмы, городские соборы и сельские церкви, составляющие единую молитвенную ткань церковной жизни региона, окружающего Первопрестольный град и неразрывно связанного со столицей.

Особое место в истории Московской епархии занимает имя митрополита Ювеналия (Пояркова). Его архипастырское служение в качестве Патриаршего наместника, длившееся более сорока лет, с 1977 по 2021 год, стало целой эпохой. На долю владыки выпали сложнейшие десятилетия: последние годы гонений на Церковь, смена государственного строя, духовное пробуждение конца XX века, связанное с наступлением религиозной свободы, бурное развитие многообразных форм церковного служения обществу, как традиционных, возрождаемых, так и новых, созвучных требованиям нового времени.

При митрополите Ювеналии в Подмосковье началось масштабное восстановление разрушенных святынь: сотни храмов были возвращены Церкви — отреставрированы и заново освящены, возродились древние обители. Быстрыми темпами шло строительство храмов в новых микрорайонах и растущих населенных пунктах, и это дало возможность многим людям иметь приход рядом с домом, а значит, участвовать в регулярной молитвенной и общинной жизни. Возобновила свою деятельность Коломенская семинария, ставшая для епархии важным центром подготовки церковно- и священнослужителей. Владыка заботился не только о внешнем благолепии, но и о содержании приходской жизни: развивалось служение милосердия, началась системная работа с молодежью, укреплялись связи Церкви с образовательными учреждениями.

Масштаб и многообразие церковной жизни в регионе с многомиллионным населением потребовало серьезного административного преобразования. Святейший Патриарх Кирилл, правящий архиерей Москвы и Московской области, глубоко осознавая вызовы времени и необходимость перемен, предложил путь, который открыл возможности для значительного развития церковной жизни на основе большей близости архиереев к своей пастве.

13 апреля 2021 года Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Кирилла принял историческое решение. На территории Московской области была образована Московская митрополия, в составе которой созданы пять самостоятельных епархий. Балашихинская, Коломенская, Одинцовская, Подольская и Сергиево-Посадская епархии получили своих правящих архиереев, при этом остались связаны общей структурой под омофором главы Московской митрополии — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Это решение не означало разрыва с прошлым. Оно естественно продолжило то, что созидалось предыдущими поколениями.

Осенью 2021 года решением Святейшего Патриарха Кирилла и определением Священного Синода было образовано Патриаршее управление Московской митрополии. Его центром и одной из Патриарших резиденций стал Богородице-Смоленский Новодевичий ставропигиальный женский монастырь — обитель с пятисотлетней историей, которая веками была свидетелем ключевых событий в жизни России. Отсюда и по сей день координируется жизнь пяти епархий, здесь проходят заседания Архиерейского совета, сюда поступает информация о том, что происходит в церковной жизни Подмосковья.

За прошедшее пятилетие в Московской митрополии сложилась система управления, которая соединяет единство замысла и уважение к местным особенностям. Архиерейский совет под председательством Святейшего Патриарха регулярно собирается на заседания и рассматривает важнейшие вопросы церковной жизни в митрополии. Принимаются решения о создании межъепархиальных структур, о взаимодействии с государственными органами, о развитии разных направлений церковного служения. Святейший Владыка находит время для отеческого руководства митрополией, внимательно вникает в детали и дает необходимые наставления.

Митрополит Крутицкий и Коломенский ­Павел, Патриарший наместник Московской митрополии, координирует работу между епархиями и деятельность архиереев. Взаимосвязь между различными уровнями поддерживается через структуру Патриаршего управления Московской митрополии и профильных служб. Это обеспечивает воплощение принимаемых решений и слаженный ход церковной жизни в Подмосковье.

Одним из значимых достижений минувшего периода стало создание и развитие межъепархиальных отделов, объединяющих усилия епархий по ключевым направлениям церковной жизни и позволяющих выстраивать служение на широком пространстве митрополии как единое, внутренне согласованное целое. Благодаря этому деятельность приобретает системный характер, а каждое направление получает возможность более глубокого и целенаправленного развития.

Особое место среди этих структур занимает Отдел по координации миссионерской деятельности, призванный отвечать на вызовы современности. В обществе, где многие люди впервые слышат о Христе и только начинают путь к Церкви, миссионерская работа помогает донести благую весть до тех, кто еще не знаком с церковной жизнью, и поддержать тех, кто делает первые шаги в вере.

Первоначально в рамках единого Межъ­епархиального отдела миссионерской и молодежной работы последовательно развивалось и направление, связанное с окормлением подрастающего поколения. Однако вскоре стало ясно, что для более глубокого и широкого развития этого направления требуется создание самостоятельной структуры. В 2024 году сформирован Межъепархиальный отдел по работе с молодежью, задачей которого стало помогать юным жителям Подмосковья обрести твердую веру, найти христианские жизненные ориентиры и почувствовать сопричастность к церковной жизни своего народа.

Развитие миссии естественным образом связано с заботой о духовном просвещении прежде всего подрастающего поколения. И здесь необходимо отметить работу Отдела по координации духовно-просветительской и образовательной деятельности, который находится в постоянном взаимодействии и отношениях конструктивного соработничества с Министерством образования Московской области, выстраивает устойчивые связи с дошкольными, школьными, профессиональными и высшими учебными заведениями региона. Сегодня осуществляется окормление более восьмисот школ, нескольких десятков средних специальных учебных заведений и вузов, что позволяет Церкви естественно входить в образовательную среду. Существенную работу выполняет Координационный совет по взаимодействию с Министерством образования Московской области.

С просветительским служением неразрывно связана и церковная забота о людях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. Эту задачу на уровне митрополии решает Отдел по церковной благотворительности и социальному служению, координирующий оказание помощи нуждающимся во всех епархиях Подмосковья. В последние годы это направление приобрело особую значимость в связи со специальной военной операцией. Во всех епархиях созданы гуманитарные центры, собирающие и распределяющие гуманитарный груз для участников боевых действий и их семей, организуются посещения раненых в лечебных учреждениях, проводятся встречи с семьями погибших воинов.

Постепенно работа по вопросам семьи, материнства и детства была выделена в отдельное направление. Для его полноценной реализации в 2023 году был назначен межъепархиальный ответственный, а в 2025 году создан Межъепархиальный отдел. Важным шагом стало заключение соглашения о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Московской области. На этой основе развивается профилактика абортов в медицинских учреждениях и усиливается поддержка многодетных и кризисных семей.

Забота Церкви простирается и на тех, кто несет службу по охране Отечества. Этому направлению посвящена деятельность Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством. Отдел обеспечивает духовное окормление военнослужащих и сотрудников силовых структур, в том числе тех, кто участвует в специальной военной операции, несет службу в прифронтовых и иных особо напряженных условиях. Для них совершаются богослужения, организуется участие в таинствах Церкви, проводятся беседы со священнослужителями, им оказывается духовная и гуманитарная поддержка, помогающая переносить тяготы службы и сохранять внутреннюю устойчивость и чувство ответственности.

Заботясь о людях в тяжелых обстоятельствах, Церковь не оставляет и тех, кто лишен свободы. Деятельность Отдела по тюремному служению обращена к тем, кто находится в местах лишения свободы. Через богослужения, индивидуальные беседы, участие в таинствах и просветительские программы до заключенных доносится слово надежды и покаяния. Многим из них пастырская помощь дала силы для внутреннего обновления и переосмысления прожитой жизни.

Важным направлением общего делания в митрополии является забота о храмовом пространстве, без которого невозможно полноценное воцерковление людей. Эту задачу решает Отдел по реставрации и строительству, занимающийся как возведением новых храмов, так и восстановлением древних святынь, порой долгие годы пребывавших в запустении.

За пять лет существования митрополии сделано немало в этом направлении:

– освящено 85 новых храмов и 23 часовни;

– построено 69 храмов, в стадии строительства находится 126 храмов;

– в развивающихся населенных пунктах построено 17 церковных комплексов, 7 комплексов находятся в стадии строительства;

– завершается строительство храма и архиерейского подворья в Коломенской епархии.

Представители Московской митрополии вошли в состав Общественного совета при Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области, что дает возможность учитывать интересы церковных общин при планировании застройки и формировании городской среды. Создается единая база типовых и индивидуальных проектов храмовых зданий, позволяющая ускорить строительство новых приходов, чтобы как можно больше людей имело возможность молиться в благоустроенных храмах неподалеку от своего дома.

Таким образом, через слаженную работу межъепархиальных отделов выстраивается целостная система церковного служения, охватывающая миссию, образование, социальное делание, окормление воинства и заключенных, а также заботу о храмах и святых местах. Все это в совокупности придает жизни митрополии внутреннюю целостность, позволяет отвечать на вызовы времени и нести людям свет Евангелия в самых разных обстоятельствах их земного пути.

Важное место в жизни Церкви занимает паломничество, и Московская область по-прежнему остается пространством духовного притяжения для богомольцев. Здесь сохраняются древние обители, чудотворные святыни, места подвига новомучеников и исповедников. Паломническая деятельность координируется на межъепархиальном уровне, налаживается взаимодействие с профильными государственными структурами.

Значимым направлением жизни митрополии становится и информационное служение: Церковь обращается к обществу через печатные издания, интернет, радио и телевидение. Издается журнал «Ведомости Московской митрополии», действует официальный сайт митрополии, ее пресс-служба широко освещает события церковной жизни. В эфир выходят регулярные радиопрограммы, ведется работа над телевизионными проектами, призванными говорить о вере и традиционных ценностях.

Православное богослужение издревле сопровождается благолепным хоровым пением, традиции которого являются неотъемлемой частью нашей духовной культуры. Сохранению музыкального наследия Церкви посвящены труды хора духовенства Московской митрополии, который объединяет священнослужителей и мирян. Коллектив участвует в богослужениях, представляет церковное пение широкой аудитории, напоминая о том, что православное искусство — это прежде всего молитва, выраженная в звуке, красоте и соборном пении.

Межъепархиальная комиссия по физической культуре и спорту проводит в Подмосковье крупные спортивные соревнования и фестивали, на которые собирается молодежь, православные семьи. Участие молодых людей в соревнованиях, занятиях единоборствами и массовых мероприятиях говорит о том, что православное воспитание не препятствует, а, наоборот, способствует развитию волевых качеств, умения работать в команде и вести честную борьбу. Таким образом, духовное и телесное начала предстают не как противоположности, а как части единого целого в человеке.

Важной вехой в церковной жизни Подмосковья стало первое собрание духовенства Московской митрополии, состоявшееся 20 февраля 2024 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя города Москвы. В своем докладе Святейший Патриарх Кирилл обратился к священнослужителям с пастырским наставлением. «Московская митрополия является крупнейшей не только в Русской Церкви, но и во всем православном мире. Она самая большая по числу духовенства, монашествующих и мирян, по числу храмов и монастырей», — отметил Предстоятель.

Его Святейшество напомнил о главной цели церковного служения: «Каковы бы ни были внешние обстоятельства бытия Церкви, целью ее миссии неизменно остается спасение верующих во Христа. Именно это должно быть главным ориентиром в служении архипастырей и пастырей». Святейший Владыка призвал уделять ­особое внимание поддержке защитников Отечества и их семей, работе по предотвращению абортов и укреплению семейных ценностей.

Митрополит Павел, выступая на собрании, подробно рассказал о структуре управления митрополией, созданных отделах и задачах, возлагаемых на них. Он выразил благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за внимание к нуждам Подмосковья и мудрое руководство. Участники собрания приняли решение проводить такие встречи ежегодно.

11 февраля 2025 года состоялось второе собрание духовенства Московской митрополии под председательством Святейшего Патриарха Кирилла. В докладе Предстоятель отметил успешное развитие митрополии и поблагодарил духовенство за жертвенные труды, подчеркнув важность пастырского служения в современных условиях. Святейший Патриарх особо остановился на духовном просвещении молодежи, отметив, что доля родителей, выбирающих для своих детей изучение предмета «Основы православной культуры» в школах Московской области, составляет 92,5 процента: «Это самый высокий процент выбора "Основ православной культуры" в нашей стране», — отметил Святейший Владыка. Предстоятель призвал духовенство активизировать работу с семьями и молодыми людьми, напомнив, что «от мировоззрения молодежи зависит будущее страны и народа».

12 февраля 2026 года прошло третье собрание, приуроченное к пятилетию митрополии. Подводя итоги, Святейший Патриарх отметил: «Могу с уверенностью сказать: заложенный пять лет назад канонический административный фундамент оказался прочным и позволил выстроить эффективную систему церковного управления». Предстоятель также добавил: «Возведенные храмы и восстановленные святыни — это зримое свидетельство наших общих стараний и, конечно, Божиего благословения. Однако истинная мера успеха, как мы знаем, не в камне, а в сердцах человеческих». Святейший Владыка затронул тему технологических вызовов и предостерег от опасностей бесконтрольного развития искусственного интеллекта: «Появление искусственного интеллекта, который способен заменить человеческий интеллект, человеческую душу, человеческую совесть, человеческую нравственность, думаю, станет самым опасным моментом в развитии цивилизации». Предстоятель поблагодарил руководство Московской области за принятие двух важных законов — о поддержке материнства и профилактике абортов, а также об установлении Дня многодетной семьи в день памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских. «Это весьма значимое решение, утверждающее многодетность как норму, а святых родителей Сергия Радонежского как идеал для христианской семьи», — подчеркнул Святейший Владыка. Патриарх Кирилл призвал духовенство расширять просветительскую деятельность, уделять особое внимание работе с мигрантами и активно развивать храмовое строительство в новых жилых районах Подмосковья.

Сегодня в Московской митрополии имеется 1228 приходов, действуют 1682 храма и 318 часовен, 23 монастыря — 10 мужских и 13 женских. Служение несут 1585 пресвитеров и 124 диакона.

Московская митрополия активно взаимодействует с Правительством Московской области. Заключены соглашения о сотрудничестве с профильными министерствами и общественными организациями, представители митрополии вошли в Общественную палату Московской области.

Соборный голос Общего собрания духовенства Московской митрополии поддержала Московская областная дума, и за прошедшие годы ею были приняты важные законы, поддерживающие духовно-нравственные ценности, о которых проявляет заботу глава государства В. В. ­Путин (Законы Московской области от 27 октября 2025 года № 176/2025-ОЗ и от 18 декабря 2025 года № 232/2025-ОЗ, № 239/2025-ОЗ).

Конечно, остаются задачи, требующие дальнейших усилий. В быстрорастущих городах еще предстоит решить вопросы с выделением земельных участков под строительство новых храмов. Не во всех учреждениях, нуждающихся в пастырской поддержке, пока есть свои священники. Духовные школы готовы принять большее количество студентов и ждут новых кандидатов. Святейший Патриарх в своем докладе открыто говорил об этих вызовах и путях их преодоления, призывая духовенство к тому, чтобы приходская жизнь все более становилась живым свидетельством подлинного христианского призвания и вдохновляющим примером церковного служения.

Однако, несмотря на трудности, главное уже достигнуто. Московская митрополия утвердилась как живая церковная общность. Епархиальные архиереи регулярно встречаются, обсуждают общие задачи и поддерживают друг друга. Межъепархиальные отделы ведут активную деятельность на благо людей. Святейший Патриарх Кирилл видит плоды этих трудов и продолжает направлять развитие митрополии. Ежегодные собрания духовенства стали доброй традицией, показывающей, что митрополия живет и развивается, нуждаясь в регулярном соборном обсуждении своего пути.

Пятилетие Московской митрополии — не столько повод для торжественных слов, сколько время благодарной памяти и серьезного размышления о будущем.

Мы благодарим Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита Ювеналия и всех, кто трудился над возрождением церковной жизни Подмосковья. Одновременно мы ясно видим задачи, которые стоят перед Церковью сегодня.

Московская митрополия продолжает свой путь как единое пространство молитвы и служения. И в этом пространстве рядом существуют древние обители и новые приходы, городские и сельские общины, вместе несут служение опытные и молодые священники. Благодаря такому единству слово о вере Христовой достигает сердца людей. Здесь совершается главное дело Церкви — приобщение человека к вечной жизни.