Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Да воссияет лице Твое, и спасемся!



Как постоянно назидает паству наш Первосвятитель, мы живем в счастливое время церковного возрождения, открывающее для верных практически неограниченные возможности в осуществлении служения Богу и ближнему.

Поездки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тулу, на Валаам и в Северную столицу — яркое тому подтверждение. Восстановление порушенных древних святынь происходит на необъятных просторах России подчас с немалыми трудностями, сопровождаемыми, однако, и существенными духовными достижениями. В этом выпуске журнала мы рассказываем о многовековом историческом пути костромского Анастасиина монастыря и о социальных проектах Одигитриевской обители в Челябинске. Православная традиция заботы о страждущих развивается и в условиях современности и проявляется в глубокой вовлеченности современного монашества в социально-благотворительную помощь ближним.

В этом году исполняется сто лет составлению так называемого соловецкого послания, в котором находившиеся в узах новомученики и исповедники Церкви Русской, униженные и лишенные внешней свободы, но не сломленные и укрепляемые Духом Святым, возвысили голос в защиту гонимой Церкви. По прошествии века история доказала их правоту, а обстоятельства жизни государства и общества свидетельствуют о продолжающемся конструктивном преодолении последствий периода безбожия. Это подтверждает и юридический комментарий, касающийся отдельных аспектов возвращения Церкви имущества, в свое время у нее похищенного.

В статье протоиерея Валентина Асмуса глубоко исследуется отражение понятия Божественного света в Священном Писании и святоотеческом богословии, говорится о действии Божественных энергий в жизни Церкви, о тайне встречи жаждущих спасения со Христом через сияние Его благодати.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника



■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Тульскую митрополию

■ Первосвятительское посещение Валаамского монастыря и Санкт-Петербургской митрополии

■ Определения Священного Синода



В помощь настоятелю



■ Игумения Ксения (Чернега). Комментарий руководителя Правового управления Московской Патриархии в связи с принятием Федеральных законов от 04.07.2026 №240-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 10.06.2026 №167-ФЗ «О внесении изменений в статьи 196 и 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»



Богословие



■ Протоиерей Валентин Асмус. Божественный свет



Дата



■ Священник Александр Мазырин. Памятная записка соловецких иерархов-исповедников 1926 года как ответ Церкви на вызовы эпохи богоборчества

■ Диакон Александр Черепенин. Древняя свеча в сердце Костромы. К 600-летию Богоявленско-Анастасиина монастыря



Монастыри и монашество. XXI век



■ Игумения Евсевия (Лобанова). Жизнь в монастыре — это школа возрастания в Божией любви и смирении



Церковь и общество



■ Алексей Реутский. Монастырь как источник добрых дел



Чтение



■ Книги издательства Московской Патриархии

Вечная память



■ Протоиерей Александр Ганаба

■ Иерей Валерий Степанов



