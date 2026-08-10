Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Да воссияет лице Твое, и спасемся!
Как постоянно назидает паству наш Первосвятитель, мы живем в счастливое время церковного возрождения, открывающее для верных практически неограниченные возможности в осуществлении служения Богу и ближнему.
Поездки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тулу, на Валаам и в Северную столицу — яркое тому подтверждение. Восстановление порушенных древних святынь происходит на необъятных просторах России подчас с немалыми трудностями, сопровождаемыми, однако, и существенными духовными достижениями. В этом выпуске журнала мы рассказываем о многовековом историческом пути костромского Анастасиина монастыря и о социальных проектах Одигитриевской обители в Челябинске. Православная традиция заботы о страждущих развивается и в условиях современности и проявляется в глубокой вовлеченности современного монашества в социально-благотворительную помощь ближним.
В этом году исполняется сто лет составлению так называемого соловецкого послания, в котором находившиеся в узах новомученики и исповедники Церкви Русской, униженные и лишенные внешней свободы, но не сломленные и укрепляемые Духом Святым, возвысили голос в защиту гонимой Церкви. По прошествии века история доказала их правоту, а обстоятельства жизни государства и общества свидетельствуют о продолжающемся конструктивном преодолении последствий периода безбожия. Это подтверждает и юридический комментарий, касающийся отдельных аспектов возвращения Церкви имущества, в свое время у нее похищенного.
В статье протоиерея Валентина Асмуса глубоко исследуется отражение понятия Божественного света в Священном Писании и святоотеческом богословии, говорится о действии Божественных энергий в жизни Церкви, о тайне встречи жаждущих спасения со Христом через сияние Его благодати.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит в Тульскую митрополию
■ Первосвятительское посещение Валаамского монастыря и Санкт-Петербургской митрополии
■ Определения Священного Синода
В помощь настоятелю
■ Игумения Ксения (Чернега). Комментарий руководителя Правового управления Московской Патриархии в связи с принятием Федеральных законов от 04.07.2026 №240-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 10.06.2026 №167-ФЗ «О внесении изменений в статьи 196 и 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Богословие
■ Протоиерей Валентин Асмус. Божественный свет
Дата
■ Священник Александр Мазырин. Памятная записка соловецких иерархов-исповедников 1926 года как ответ Церкви на вызовы эпохи богоборчества
■ Диакон Александр Черепенин. Древняя свеча в сердце Костромы. К 600-летию Богоявленско-Анастасиина монастыря
Монастыри и монашество. XXI век
■ Игумения Евсевия (Лобанова). Жизнь в монастыре — это школа возрастания в Божией любви и смирении
Церковь и общество
■ Алексей Реутский. Монастырь как источник добрых дел
Чтение
■ Книги издательства Московской Патриархии
Вечная память
■ Протоиерей Александр Ганаба
■ Иерей Валерий Степанов