Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Искать Господа, чтобы найти Его. Святая Церковь, возвещая время благоприятное для спасения верных, продолжает свое жертвенное служение.
9 июля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
В продолжение пасхальной радости этот номер нашего журнала много рассказывает о восстановлении порушенных святынь и о возведении новых храмов.  
10 июня 2026 г. 11:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Всегда радуйтесь. Светлое Христово Воскресение — праздников праздник, время неизреченного ликования верных, торжество, весь мир освящающее. Святейший Патриарх Кирилл вместе со своей многомиллионной паствой прошел поприще Святой Четыредесятницы и, встретив Пасху Господню, приветствовал всю полноту Русской Православной Церкви жизнеутверждающим и в веках не стареющим приветствием: «Христос Воскресе!» На пасхальной вечерне Первосвятитель принимал поздравления архипастырей, пастырей и мирян, а в дни Светлой седмицы совершал праздничные богослужения, разделяя радость о Воскресении Спасителя с народом православным.  
8 мая 2026 г. 15:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Соблюдающий милость найдет жизнь. Пятидесятилетие архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднуемое ныне, показывает народу Божию величие подвига нашего Предстоятеля, на протяжении своего архипастырского служения в любых исторических обстоятельствах неизменно опирающегося на крепкую помощь Вседержителя и неустанно пребывающего в жертвенной любви к народу Божию.  
3 апреля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Все, что увидишь, возвести. Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.  
10 марта 2026 г. 12:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Неизменная любовь к Богу.  В предлагаемом вниманию читателей номере журнала церковная современность и древность предстают в неразрывной связи, ибо питаются от одного источника — стремления веру возвещать во всем мире (см. Рим. 1, 8). Хроника служения нашего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дает яркий пример провозвестия о Христовой истине.  
2 февраля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Путь к благостиЦерковь — хранительница и наставница народа в нашем Отечестве. Об этом свидетельствуют недавние события: заседание Всемирного русского народного собора, съезд церковных социальных работников и встреча нашего Предстоятеля с педагогами.  
30 декабря 2025 г. 12:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Плодовитая лоза. В завершающем номере этого года «Журнал Московской Патриархии» публикует исторический обзор событий церковной жизни за 1925 год, знакомство с которым производит на читателя гнетущее впечатление дуновения тьмы и сени смертной (см. Пс. 106, 10).
3 декабря 2025 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Ноябрьский номер нашего журнала в первую очередь посвящен важнейшим событиям в служении Предстоятеля Русской Православной Церкви.
6 ноября 2025 г. 12:30
Новости
Патриарший визит на Валаам. Освящение храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Валаамском монастыре. 10 июля 2026 г. Фото иерея Игоря Палкина
ЖМП № 8 август 2026 /  10 августа 2026 г. 13:00
версия для печати версия для печати

Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Да воссияет лице Твое, и спасемся!

Как постоянно назидает паству наш Первосвятитель, мы живем в счастливое время церковного возрождения, открывающее для верных практически неограниченные возможности в осуществлении служения Богу и ближнему.

Поездки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тулу, на Валаам и в Северную столицу — яркое тому подтверждение. Восстановление порушенных древних святынь происходит на необъятных просторах России подчас с немалыми трудностями, сопровождаемыми, однако, и существенными духовными достижениями. В этом выпуске журнала мы рассказываем о многовековом историческом пути костромского Анастасиина монастыря и о социальных проектах Одигитриевской обители в Челябинске. Православная традиция заботы о страждущих развивается и в условиях современности и проявляется в глубокой вовлеченности современного монашества в социально-благотворительную помощь ближним. 

В этом году исполняется сто лет составлению так называемого соловецкого послания, в котором находившиеся в узах новомученики и исповедники Церкви Русской, униженные и лишенные внешней свободы, но не сломленные и укрепляемые Духом Святым, возвысили голос в защиту гонимой Церкви. По прошествии века история доказала их правоту, а обстоятельства жизни государства и общества свидетельствуют о продолжающемся конструктивном преодолении последствий периода безбожия. Это подтверждает и юридический комментарий, касающийся отдельных аспектов возвращения Церкви имущества, в свое время у нее похищенного. 

В статье протоиерея Валентина Асмуса глубоко исследуется отражение понятия Божественного света в Священном Писании и святоотеческом богословии, говорится о действии Божественных энергий в жизни Церкви, о тайне встречи жаждущих спасения со Христом через сияние Его благодати.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит в Тульскую митрополию
■ Первосвятительское посещение Валаамского монастыря и Санкт-Петербургской  митрополии
■ Определения Священного Синода

В помощь настоятелю

■ Игумения Ксения (Чернега). Комментарий руководителя Правового управления Московской Патриархии в связи с принятием Федеральных законов от 04.07.2026 №240-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 10.06.2026 №167-ФЗ «О внесении изменений в статьи 196 и 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Богословие

■ Протоиерей Валентин Асмус. Божественный свет

Дата

■ Священник Александр Мазырин. Памятная записка соловецких иерархов-исповедников 1926 года как ответ Церкви на вызовы эпохи богоборчества  
■ Диакон Александр Черепенин. Древняя свеча в сердце Костромы. К 600-летию Богоявленско-Анастасиина  монастыря

Монастыри и монашество. XXI век

■ Игумения Евсевия (Лобанова). Жизнь в монастыре — это школа возрастания в Божией любви и смирении

Церковь и общество

■ Алексей Реутский. Монастырь как источник добрых дел

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии 

Вечная память

■ Протоиерей Александр Ганаба
■ Иерей Валерий Степанов

10 августа 2026 г. 13:00
Также читайте:
ЖМП
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Путь храмоздателя
Советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Ресин ответил на вопросы главного редактора Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая. PDF-версия.      
15 декабря 2026 г. 15:00
Святой исповедник Афанасий Орловский — жизнь как проповедь
Верным чадом Русской Православной Церкви во времена гонений XX века был блаженный Афанасий Сайко. Прячась под маской юродивого, он укреплял людей в вере, утешал в горе, исцелял их от болезней и спасал от верной гибели. Он остался в народной памяти примером беззаветного служения Богу. Четырнадцатого мая 2026 года Священный Синод включил его имя в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской и в Собор Орловских святых. PDF-версия.  
30 июля 2026 г. 15:00
Служение в психиатрической больнице учит смирению
Настоятель храма святых Жен-Мироносиц в Марьине иерей Михаил Сергеев уже много лет окормляет московскую Психиатрическую клиническую больницу № 13. Выполняя свой пастырский долг, он старается донести до пациентов, страдающих психическими заболеваниями, слово Божие. О встречах с этими людьми, о духовных причинах болезни и средствах ее облегчения отец Михаил рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.  
27 июля 2026 г. 13:00
Иконы Павла Третьякова
В этом году Государственная Третьяковская галерея отмечает 170 лет со дня своего основания. К столь солидной дате в ее Инженерном корпусе открыта уникальная выставка «Иконы. Собрание Павла Третьякова», посвященная малоизвестному факту биографии знаменитого мецената. Последние восемь лет своей жизни Павел Михайлович собирал иконы. За это время его коллекция пополнилась более чем 60 произведениями древнерусского искусства. В течение столетия почти все это собрание хранилось в запасниках музея и не было известно зрителю. О том, как возникла коллекция и какова была ее судьба в ХХ веке, рассказывает куратор выставки, главный научный сотрудник отдела Древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи Екатерина Гладышева. PDF-версия.  
24 июля 2026 г. 14:30
Архипастырь на переломе эпох
Восемнадцатого августа 1966 года в Краснодаре отошел ко Господу митрополит Краснодарский и Кубанский Виктор (Святин). В 2026 году исполняется 60 лет со дня его кончины — срок, позволяющий осмыслить масштаб личности подвижника, чья жизнь стала воплощением трагической и вместе с тем величественной истории Русского Православия в XX веке. Его жизненный путь пролег от оренбургских степей до дальневосточных рубежей, от революционного лихолетья к долгому служению в Китае и возвращению на Родину. PDF-версия.  
22 июля 2026 г. 11:30