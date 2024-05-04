Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИЗДАНИЯ НАСЛЕДИЯ ОТЦОВ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ФОРМАТЕ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ ТВОРЕНИЙ

В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений.

В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-­редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

- Ваше Высокопреосвященство, уважаемый владыка Климент, как составление летописи жизни и творчества святителя Феофана Затворника соотносится с изданием сорокатомного собрания его сочинений? Как эта хроника создавалась и в чем особенность ее содержания?

- Идея составления летописи зародилась в самом начале подготовки к изданию полного собрания творений святого. В октябре 2010 года, на этапе разработки плана работ, история творческого наследия святителя была представлена в виде хронологической таблицы. Тогда же членам научно-редакционного совета стала очевидной не только возможность, но и насущная необходимость создания точной и подробной биографии Вышенского Затворника. Объем документальных свидетельств позволял реализовать эту задачу в виде летописи.

Данный формат решал как минимум три задачи. Во-первых, работа над летописью обладает высоким аналитическим потенциалом, задавая соответствующий уровень методологии издания наследия святого. Во-вторых, она уточняет известные обстоятельства жизни и творчества святителя, дополняет их новыми и становится полноценным источником написания более подробного его жития. В-третьих, работа в этом направлении задает новые ориентиры для поиска всего, что связано с жизнью и творчеством Вышенского святителя. Благодаря составлению летописи расширился список архивохранилищ, в которых, как следовало ожидать, отложились его автографические материалы и свидетельства о нем других лиц.

Важным результатом этих трудов стало посещение афонского Пантелеимонова монастыря для изучения и копирования архива святителя Феофана, хранящегося в обители. Поездка состоялась в октябре 2011 года, и материалы экспедиции явились богатым источником для исследовательской деятельности и составления текста летописи. Одновременно изучались другие архивы на предмет как автографов святителя, так и официальных сведений о нем. И здесь исследовательскую группу ждало немало находок. Выяснилось, например, что Архив внешней политики Российской империи содержит материалы о служении будущего святителя в Константинополе настоятелем храма при российском посольстве в Османской империи. Архивы Владимирской и Тамбовской областей позволили содержательно представить в летописи архипастырскую и административную деятельность святителя Феофана как правящего епископа.

Помимо архивов летопись пополнялась из опубликованных источников. Мы воспользовались биографическими исследованиями, наиболее полное из которых — труд архимандрита Георгия (Тертышникова, † 1998) «Жизнь и деятельность святителя Феофана Затворника». Наряду с биографическими очерками ценную информацию о святителе Феофане содержат мемуары его современников. К ним относится, например, дневник епископа Чигиринского Порфирия (Успенского) «Книга бытия моего». Он написан в бытность архимандрита Порфирия начальником первой духовной миссии в Иерусалиме, в составе которой был будущий святитель. В произведении епископа Порфирия отражены многие детали и обстоятельства служения иеромонаха Феофана в Палестине, его переводческие труды и контакты с самыми разными людьми: дипломатами, представителями разных стран и вероисповеданий, православными паломниками и местными жителями. В дневнике подробно прописаны маршруты передвижения членов миссии по Ближнему Востоку, их исследовательская работа, а также совместное с иеромонахом Феофаном возвращение со Святой Земли в Россию через страны Средиземноморья и Европы. Не менее скрупулезно в ходе работы над летописью изучались все воспоминания родственников и духовных чад Вышенского Затворника.

Было просмотрено большое количество периодической печати для выявления упоминаний о святителе Феофане и публикаций его письменного и устного слова, что также принесло свои плоды. Официальную информацию о его служении и его назидания пастве публиковала местная светская и церковная печать в Тамбове и Владимире: губернские и епархиальные ведомости. Особенно много воспоминаний духовных чад и людей, лично знакомых со святителем, публиковалось после его кончины.

Материалы летописи расположены в хронологическом порядке: детство, обучение в родительском доме, духовное образование, церковное служение, уход на Вышу и затвор. Следуя этому плану, летопись освещает темы педагогической, пастырской и просветительской деятельности святителя, его встречи и обширную переписку. Из находящихся в ней материалов мы узнаем о его времени, единомышленниках и корреспондентах, характере переписки с различными лицами и взаимном влиянии, о стадиях его творчества и подготовке произведений к печати, а также множество иных подробностей. В совокупности все эти сведения помогают проследить формирование незаурядного писателя-аскета и составить исчерпывающий портрет его многогранной личности.

Степень изученности разных этапов биографии Вышенского Затворника неодинакова. Это обусловлено спецификой его жизненного пути: деятельное, богатое событиями и перемещениями служение ученого монаха сменяется творческо-созерцательными трудами в монастырском уединении, что прямо влияет на источники приводимых в летописи сведений. Первые ее тома наполнены разнообразными архивными документами о назначениях, заграничных командировках, о научной, педагогической, миссионерской деятельности, архипастырских заботах и епархиальном администрировании. В последующих томах информация о жизни и творчестве святителя раскрывается из материалов эпистолярного характера и мемуаров.

Сегодня могу признать, что результатом многолетних усилий всех, кто работал над летописью, стало наиболее полное хронологическое описание жизненного пути святителя Феофана. Это многотомное издание предоставляет исследователям и вдумчивым читателям основательный научный инструментарий: объемный подстрочник, библиографию творений за каждый год, упоминание дат церковных праздников, внешних событий. На его страницах приведены сопутствующие документы, сведения из которых соотносятся с жизненными обстоятельствами святого. К примеру, впервые публикуемая «Ведомость о настоятеле и монашествующих Шацкой Успенской Вышенской общежительной мужской пустыни Тамбовской епархии за 1888 год» позволяет сформировать представление об окружении святителя в этот период, о внешнем состоянии обители и внутреннем укладе ее жизни.

- Как вы сказали, работа над собранием творений началась в 2010 году. За это время силами многих исследователей проводилась многообразная изыскательская деятельность. Как был организован этот процесс, как подводились его итоги?

- Все это время организацией и координацией всех усилий, связанных с подготовкой и изданием Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, занимается специально для этого созданный научно-­реакционный совет. Он объединяет сотрудников Издательского совета Русской Православной Церкви, профессоров и преподавателей светских вузов и духовных школ, работников архивов.

Работа совета велась по разным направлениям в рабочих группах: архивной, текстологической, библиографической, биографической. Последняя как раз занималась систематизацией биографических сведений о Вышенском Затворнике и составлением летописи.

Сообщения руководителей групп о полученных результатах, предложениях и планах на перспективу регулярно заслушивались и обсуждались на итоговых собраниях научно-­редакционного совета. В промежутках между собраниями работа групп координировалась его секретариатом.

- Изучение находящихся в афонском русском Пантелеимоновом монастыре бумаг святителя Феофана открыло для наших современников дотоле неизвестные его рукописи? На какие тексты вы в связи с этим хотели бы в первую очередь обратить внимание?

- Замечу, что на Афоне новых крупных сочинений Вышенского Затворника не выявлено. Основной объем этого архива составляют рукописные оригиналы изданных его трудов, представляющие большую научную ценность.

Ученые обнаружили там же множество достойных упоминания материалов. Среди них обстоятельная записка о духовных школах, подготовленная в 1859 году. В ней епископ Феофан предлагает свои соображения, как улучшить быт и воспитание будущих пастырей. Стоит упомянуть заметки святителя о греко-болгарском церковном конфликте, переписку с игуменом Антонием (Бочковым) по поводу произведения святителя «Душа и ангел — не тело, а дух», которая проясняет мнение святителя по этому вопросу, и другие подобные документы.

Подлинным сокровищем архива Пантелеимонова монастыря является впервые публикуемая переписка с насельниками этой обители. Благодаря ей можно проследить творческую историю создания произведений и скрупулезное отношение святителя к изданию книг, его мнения по церковным вопросам тех лет, духовные назидания, творческие планы и идеи, вопросы духовного состояния общества и монашества на Святой Горе и многое другое.

- В каких еще архивохранилищах удалось обнаружить материалы, которые впервые вводятся в научный оборот?

- Таких архивов немало. Среди них уже упомянутый Архив внешней политики Российской империи, Российский государственный исторический архив, Центральный государственный исторический архив, Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук, Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Рукописный отдел Российской национальной библиотеки, Институт рукописей Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, а также Центральный государственный исторический архив Украины. Среди региональных архивохранилищ можно указать государственные архивы Тамбовской, Владимирской, Рязанской, Орловской областей, Мордовии.

- На протяжении последних десятилетий сочинения святителя Феофана издавались большими тиражами, при этом за основу в основном брали дореволюционные публикации. Что теперь содержательно нового обретено в его наставлениях по аскетике, гомилетике, трудах по экзегезе Священного Писания?

- Как я уже сказал, новых больших произведений святителя мы не обнаружили. Но полученные материалы содержат неизвестные его размышления по аскетике, экзегетике и другим богословским предметам.

Прежде всего нужно обратиться к вновь обретенным письмам, среди которых можно найти жемчужины его аскетических советов, нравственных наставлений, новые мысли в толковании Священного Писания. На страницах летописи часто встречаются ранее не публиковавшиеся суждения святителя по известным предметам, будь то природа ангелов или вопрос перевода Священного Писания на русский язык. Все это органично дополняет и пополняет картину богословских взглядов святителя Феофана.

Важным источником для знакомства с его богословскими взглядами служат черновики работ. Проводя расшифровку, текстологический анализ, сравнение экземпляров произведений, изданных в разное время, с его черновиками, можно ознакомиться с замыслом писателя-затворника, вычленить его первоначальную мысль и проследить, какие изменения произошли в результате подчас многократной переработки текста.

Приведу интересный для изучающих миссиологию и расколоведение пример. В третьем томе, который посвящен Владимирскому периоду служения епископа Феофана (1863–1866), опубликованы материалы, касающиеся распоряжения святителя об открытии специального монастыря, насельники которого, помимо монашеских подвигов, посвящали себя беседам с раскольниками и сочувствующими им с целью вразумления и воссоединения их с Церковью. Представители разных направлений раскольничества были настолько влиятельными на Владимирской земле, что на их стороне нередко выступали местные власти и полиция. Сам епископ Феофан, действуя в защиту другого православного монастыря, притесняемого крупным купцом, не нашел поддержки в Синоде и был вынужден освободить от должности ответственного и ревностного строителя обители.

- Какие мысли святителя Феофана из известных его произведений или писем представляются вам наиболее значимыми, интересными, актуальными в наши дни? Чем они могут быть полезны современному читателю?

- Святитель изложил учение святых отцов, систематизируя его и дополняя в логике своей системы. При этом его оригинальная система проста. Она исходит из трехсоставности человеческой природы — дух, душа и тело — и с помощью этой антропологической модели анализирует разные состояния человека: первозданное, под властью греха, возрожденное благодатью Воскресшего. Так что любой человек может определить, что он утратил и что может обрести, в каком состоянии он находится сейчас, куда ему двигаться в духовном развитии и как этого добиться, какие усилия надо приложить к каждой из своих природных сил и составных частей.

Допустим, человек держит пост. Какая часть естества толкает его съесть что-нибудь скоромное, например мороженое? Дух? Он принадлежит иному миру и не интересуется материальным, в том числе и родом пищи. Тело? Ему нужны питательные вещества, которые вполне можно получить и из постной еды. Живут же вегетарианцы, которые вообще не употребляют продукты животного происхождения. А вот душа подключает все свои силы, чтобы вынудить человека нарушить пост. Именно душа представляет, как вкусно это мороженое, приводит разные рациональные доводы, вспоминает исследования ученых, доказывающих якобы пользу сладкого для мозга, а воля симулирует слабость, чтобы человек ощутил, что у него уже и «ноги подкашиваются». Итак, именно душа, если она не подчинится духу, устремленному к Богу, толкает тело нарушить пост, поступить по-своему, как некогда Адам.

Тело живет в физическом, ограниченном мире, и его естественные потребности конечны. А душе ведома бесконечность, потому она ненасытна. Неудивительно, что уступивший ее прихотям человек, лизнув разок-другой мороженое, легко теряет бдительность и может очнуться перед изрядно опустошенным холодильником. Особенно это проявляется в душевных страстях. Когда человек в гневе открывает рот, чтобы сделать маленькое замечание, дело нередко заканчивается громкой ссорой.

Расстроенный, человек дает себе обещание устоять в следующий раз. Но в следующий раз будет еще тяжелее противостоять соблазну. Всякий раз формируется навык либо в добродетели, либо в грехе. Вот почему особенное значение святитель придает ревности. Она нужна постоянно, и каждый раз, как будто впервые, нисколько нельзя надеяться на прошлые свои подвиги или достигнутый духовный прогресс. В этом причина охлаждения и отпадения даже строгих подвижников. Совет святителя человеку, встающему на молитву: задуматься, что он сейчас собирается делать — милостыню просить или получать пенсию?

Греху нельзя поддаваться, так как каждый раз после сознательной уступки благодатная помощь уменьшается. Не Бог меньше помогает человеку, но сам человек становится способен принять все меньше благодати. Как ее увеличить? Усилив ревность в подвиге.

Наконец, ради чего надо прилагать все эти усилия? Некоторые богословы, даже у нас, утверждают, что по Своей милости Бог простит всех. Но святитель Феофан отстаивает иное мнение. Каждый человек воскреснет телом, но если он, проявляя свою свободу, оставался чуждым Богу, то соединиться с Ним в вечности не сможет. Телесное воскресение такому будет совсем не в радость, как вы понимаете, потому что в жизни он не захотел, не нашел времени прильнуть к Источнику радости. Бог по Своей милости уже сделал все, чтобы человек наследовал блаженство вместе с Ним, теперь выбор остается за человеком. Если он хочет наследовать Царствие Божие, то должен свидетельствовать об этом своими подвигами, постоянством в них, терпением в несении жизненного креста.

Все многообразие подвижнического опыта, о котором писали святые отцы, святитель Феофан систематизировал по тем частям человеческой природы, на исцеление которых они направлены. Он учит, как начать с внешнего устройства своей жизни и постепенно восходить по лестнице добродетелей к созерцательной жизни в Боге. Начало, продолжение и завершение аскетического пути во всем разнообразии его форм остается неизменным — жизнь с Богом. Это предназначение и цель каждого христианина и христианства в целом.

- Как это богатство святоотеческой мысли донести до современного читателя?

- Во-первых, пробудить у него интерес к наследию святителя Феофана путем всевозможной популяризации жизни и трудов подвижника. Мы ежегодно проводим научные и научно-практические конференции, в том числе студенческие, чтобы предоставить светским и церковным ученым возможность обменяться результатами своих исследований, поделиться научными наработками и дать им ориентиры для дальнейшего поиска. Организуем круглые столы, семинары и другие общественно-культурные мероприятия, направленные на изучение жизни и творчества святителя Феофана, с целью привлечь внимание не только верующих, но и широкой общественности к личности, подвигу и наставлениям Вышенского Затворника.

Во-вторых, считаю, что современному читателю необходима более высокая информированность о наследии святителя Феофана. И в этом деятельности Издательского совета нужна поддержка со стороны СМИ, документального кинематографа, различных издательств. Современное феофановедение располагает огромным количеством наработок в более чем двадцати направлениях изучения жизни и творчества святого. Например, круг корреспондентов святителя, во многом расширенный в ходе работы над изданиями летописи и полного собрания сочинений, позволяет проследить его связи со многими обителями, в том числе с Афоном и Оптиной пустынью, его влияние на интеллигенцию: писателей, ученых, педагогов. В области богословия исследования последнего десятилетия показывают, что многие мысли святителя Феофана недооценены, неполно восприняты современной наукой, а порой и неверно трактуются с целью доказать обратное его учению. Вместе с тем высказанные им мысли широко использовались без ссылок на источник богословами XX века, и нередко именно их упоминают и цитируют как авторов идей и концепций, на самом деле исходящих от святителя Феофана.

Отдельно скажу об издательствах. Полное собрание сочинений святителя в 40 томах и летопись его жизни и трудов — это большое количество весьма объемных, увесистых томов. Они преимущественно будут востребованы специалистами и библиотечными фондами. Рядовому читателю нужны небольшие, удобного формата, предназначенные для ежедневного чтения книги. Несомненно, работа в этом направлении ведется уже не первый год. Но среди изданий трудов святителя до недавнего времени преобладали репринты дореволюционных книг со всеми их недостатками, обусловленными типографским набором.

Сегодня есть возможность выпуска небольших по объему тематических сборников с вступлением и комментариями специалистов, приложениями и ссылками, указанием на цитаты наконец. Святитель Феофан часто и свободно цитировал Священное Писание, оно было растворено в его речи. Особенно это относится к тем отрывкам, которые звучат за богослужением. Человек XIX века, даже неграмотный, но молившийся в храме всю жизнь, был хорошо знаком с ними. Поэтому при издании, например, проповедей святителя вы не увидите кавычек и указаний на процитированный стих и книгу Священного Писания. Современному читателю, вдумчивому, но не так хорошо знающему текст Библии, нужны эти указания, чтобы полнее понять смысл слов вышенского подвижника. Сегодня в этом направлении издателям открыты большие возможности.

В заключение следует упомянуть о выпуске сочинений Вышенского Затворника в электронном и аудиоформате. Все больше современных людей пользуются сервисами для прослушивания и чтения книг с электронных носителей. Приложение «Яндекс Букмейт», например, предлагает прочесть лишь немногие из книг святителя Феофана, а прослушать можно только набор цитат — Симфонию по его творениям.

- Святитель Феофан находился в затворе в те годы (1872–1894), когда закладывались основы грядущей русской смуты XX века. Его обширная переписка с внешним миром содержит глубокие оценки духовного кризиса, охватившего тогда русское общество. Какие прозрения святого сохраняют свое значение для людей, живущих в условиях церковного возрождения и в то же время сложных духовных вызовов XXI века?

- Святитель Феофан предвидел опасность пренебрежения духовными законами в обществе и внутри Церкви. Он сетовал на распространявшийся в его время антиклерикализм, категоричную веру в науку, где не было места Богу, скепсис и либеральные веяния среди образованных людей, критиковал формальность церковной жизни, номинальное присутствие христиан за богослужениями, незнание ими основ своей веры, что порождало уклонение в секты. Все эти проблемы типичны для нашего общества. Посмотрите, и в наши дни люди, считая себя верующими, подают записку или заказывают молебен и тут же уходят из храма. Они не участвуют в молитве за родственников, полагая, что это обязанность священника, «его работа».

В советах по решению разных проблем святитель исходил из необходимости осуществления христианами евангельских заповедей на деле, постоянной молитвы и участия в таинствах Церкви. Многие из его советов применимы и сегодня. К примеру, актуален его взгляд на кризис в обществе как на результат отпадения людей от Бога. Рассматривая общую причину с точки зрения отдельного человека, святитель в своих писаниях подвигал его к исправлению своей жизни, жизни семьи, а через это и всего общества. Труды святителя направлены на обоснование и разъяснение его современникам принципов духовной жизни, сформулированных подвижниками Древней Церкви. В этом вневременная ценность его сочинений. Они не могут показаться несовременными для любого человека, желающего приобщиться к опыту церковной жизни.

Святитель Феофан неоднократно указывал на развращенность западного образа мыслей, оставившего евангельский путь и подражающего язычникам. В следовании отпадшему от Христа Западу он видел главную опасность для России — отшатнуться от истинного христианства. Ведь это неминуемо приведет к культурной порабощенности, слепой вере в западные идеалы, клишированности сознания людей, неспособности соотносить навязываемый образ жизни и ментальные штампы с евангельским учением.

Много пишет святитель о науке, которой он всегда интересовался. Как апологет святоотеческой мудрости, он говорит, что настоящая наука не может быть врагом христианства: ее таковой делают незрелые умы.

Решение проблем формализации церковной жизни, призванной оживотворять верующих Святым Духом, он видит в воспитании достойных и горящих духом пастырей. Поджигатели духа, по его мысли, должны сами им гореть, чтобы разжигать огонь веры в других. И сегодня нам нужны пастыри, которые способны разъяснять прихожанам смысл совершаемого богослужения, заниматься религиозным образованием не только детей, но и взрослых. В одном из писем Вышенский Затворник пишет священнику, что люди не внимают богослужению, потому что его не знают, и что надо ввести в практику регулярно растолковывать им во внебогослужебное время одно молитвословие или псалом, а затем другое, и так до тех пор, пока народ не осмыслит всю службу.

- Как можно охарактеризовать общий вклад проекта в отечественную церковно-историческую науку?

- Изучение жизни и трудов таких личностей, как святитель Феофан, всегда значимо с разных точек зрения. Это и приобретение исторических сведений об эпохе, богословского, церковно-исторического знания. Это и несомненная духовная польза читателей. Несмотря на обилие дореволюционных публикаций и современных исследований, многогранная личность святителя Феофана изучена недостаточно. Приведу лишь некоторые научные плоды, приобретенные нами за время работы над проектом.

Внимательное прочтение материала летописи позволило найти новых корреспондентов и атрибутировать лиц, ранее неизвестных. Среди таких корреспондентов: семья Степана Онисимовича Бурачка, тамбовская помещица Анна Федоровна Урнежевская, протоиерей Николай Флоринский, строитель Саровской пустыни иеромонах Серафим (Пестов), студент Санкт-Петербургской духовной академии Василий Иванович Гудко, впоследствии монах Амвросий (Гудко), настоятельница православной общины сельца Ратьково Костромской губернии Серафима (Поливанова), протоиерей Иоанн Виноградов, иеромонах Черниговского Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры Герман (Гомзин), Софья Васильевна Чичерина, моршанский купец Стефан Кирсанович Михайлов и его жена, монахиня Евпраксия (Енгалычева), Вера Григорьевна Лихонина, Серафима Петровна и Ольга Петровна Рязановы, Елизавета Федоровна и Мария Николаевна Давыдовы, Василий Петрович Буяльский и другие лица.

Как было упомянуто, жизнь святителя исследователи делят на два этапа: до вступления в Вышенский монастырь на покой и собственно этап жизни в обители. По понятным причинам второй период изучен достаточно хорошо. Летопись восполняет недостаток знаний, публикуя сведения о детских годах святителя, наставнической деятельности, пребывании на Святой Земле. Обильный архивный материал представлен во втором и третьем томах, посвященных епископскому служению на Тамбовской и Владимирской кафедрах. Это позволяет оценить особенности церковного управления святителя, увидеть его интересы, нашедшие отражение во внешней деятельности, в резолюциях, проповедях.

Для иллюстрации приведу пример. У большинства дореволюционных исследователей датой рождения святителя Феофана считалось 10 января (по старому стилю) 1815 года. Основанием этому служили данные из метрической книги, приведенные профессором И. Н. Корольковым в биографическом очерке. Однако подлинник архивного документа был утерян, что дало повод для разночтений. В качестве даты рождения назывались разные числа 1815 года и даже разные годы. Окончание спорам было положено при обнаружении в архиве Пантелеимонова монастыря копии свидетельства о рождении и крещении Георгия Васильевича Говорова, подтверждающей ранее приведенную дату.

- Опыт столь подробного исторического и археографического изучения жизни и деятельности святителя Феофана Затворника может ли послужить образцом для последующих изысканий применительно к подвигу других угодников Божиих?

- Несомненно, пройденный нами путь — это ценный опыт работы с публикациями и архивными источниками, который может быть использован для сбора, обработки и публикации информации о жизни и наследии многих святых и подвижников благочестия нашей Церкви.