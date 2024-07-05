Диакон Андрей Радкевич

26.07.1962 – 16.04.2024

16 апреля 2024 года на 62-м году жизни преставился ко Господу диакон Адрей Радкевич, клирик храма святого благоверного Царевича Димитрия при 1-й Градской больнице. PDF-версия

Диакон Андрей Радкевич (Андрей Олегович Радкевич) родился 26 июля 1962 года в Москве. После школы закончил ТУ №86 по специальности столяр-краснодеревщик, затем поступил в Московский институт радио-электронной промышленности. Но из-за призыва в армию ему пришлось прервать учебу, и он закончил институт после службы в погранвойсках. Профессии столяра и радиоинженера позволяли ему без проблем находить работу в разных учреждениях: от реставрационных фирм до лабораторий в вузах. Но основным ориентиром в его жизни стало участие в возрождении православных святынь. Андрей трудился на восстановлении Зачатьевского монастыря в Москве, а также храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Авдотьино Ступинского благочиния Московской епархии. С основания православного журнала «Нескучный сад» и сайта «Милосердие.ру» Андрей стал их штатным фотографом. Господь наделил его талантом видеть в человеке самые лучшие черты, и этот дар позволял ему создавать фотоработы, которые порой брали первые места в международных конкурсах. Например, фотография, на которой изображена девочка-подросток одного из сел Русского Севера заняла первое место на II Международном журналистском конкурсе «Евразия. Социальный портрет», в котором участвовали больше 130 профессиональных фотожурналистов из 17 стран Евразии, в том числе и России.

Но душа будущего церковнослужителя болела о другом. Его притягивало миссионерское служение. Нести слово Божье тем, кто мало что знает о своей исконной вере, стало главной призванием и целью его жизни. Поэтому он пришел в миссионерскую группу, созданную в конце 90-х общиной храма св. блгв. Царевича Дмитрия при 1-й Городской больнице. Эти молодые люди во главе с духовенством посещали села и деревни от Архангельской области до Сахалина, где никогда не было храмов или они лежали в руинах. А их жители десятки лет не имели возможности даже принять Таинство крещения, не говоря уже о богослужениях, исповеди и причастии.

Миссионеры рассказывали людям о Православии, о Христе, крестили целыми селами и старались, по словам отца Андрея, «найти в каждом селе хотя бы одного человека, который мог бы стать центром будущей общины, объединить своих земляков в возрождении православной жизни, а в дальнейшем - в строительстве храма». И если собрать разошедшиеся по интернету фотографии отца Андрея конца 90-х начало 2000-х, то получится своеобразная фотолетопись «второго» Крещения Руси. То же самое можно сказать и о становлении социального церковного служения, которому были посвящены ключевые страницы журнала «Нескучный сад».

В эти годы Церковь испытывала острый дефицит в церковнослужителях, с амвона часто звучало: «Жатвы много, делателей мало» (Мф.9:36-38). И молодые люди, в чьих сердцах жила горячая любовь к Богу, стремились получить высшее духовное образование и принять сан. Этот выбор совпал и с внутренними устремлениями Андрея. Он также понимал, что духовное образование поможет ему уверенней чувствовать себя в деле миссии. Так, в 2007 году он закончил ПСТГУ по специальности «теология», и в июле 2010 года был рукоположен в сан диакона, став клириком храма свт. блгв. Царевича Димитрия при 1-й Городской больнице.

Духовенство, с кем он служил, вспоминают, что отец Андрей относился к богослужению очень трепетно, всегда благоговейно молился, красиво читал Евангелие на службах, иногда мог по нескольку раз исповедаться во время службы, если вспомнил какой-то грех. Он никогда не отказывался подменить другого, если кто-то заболел или по каким-то причинам не мог служить.

Собратьям по служению он признавался, что хотел бы больше послужить Богу и людям, и сделать это, будучи дьяконом, конечно, будет намного удобнее. Наверное поэтому и ходил по улице в подряснике, чем привлекал внимание тех, кто никогда не придет в Церковь сам, но чья душа испытывала острую потребность в духовном общении. Его собеседниками становились самые разные люди - от спецназовца, мучающегося угрызениями совести, продавщицы киоска с мороженным до бездомных и атеистов. Многие из них сами подходили на улице и без предисловий начинали разговор, иногда со смирением, а подчас с плохо скрытой враждебностью. Но каждый из них встречал дружелюбное внимание, любовь и понимание. Отец Андрей терпеливо выслушивал их сердечные истории, а потом деликатно переводил разговор на тему веры в Бога, приглашая новых знакомых в храм на службу, исповедь и причастие. Кому-то даже давал свой телефон и потом снова встречался с ними даже поздно вечером, чтоб продолжить оборвавшийся из-за дефицита времени разговор. Эти встречи с присущим ему незаурядным чувством юмора, он описал в одной из своих статей («Поп на улице»).

Когда же отец Андрей слышал от кого-то слова «храмы стоят у всех на виду, кто захочет, тот придет сам» он отвечал словами из Евангелия от Марка: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк.,16:15-18). Удивительное смирение сочеталось в нем с твёрдостью в своих убеждениях. Он говорил, что миссионер находится на границе между близкими по духу людьми и теми, кто ещё не пришёл к Богу, и поэтому недовольные всегда найдутся с обеих сторон.

Однако, одной лишь миссии на улице ему было недостаточно. Отец Андрей старался проповедовать и в больницах, где находились приписные к Димитриевскому приходу храмы. Так, в Знаменском храме при 1-й Городской больнице вместе со своими соратниками он организовал дежурство, и те больные, кто приходил в храм (попасть туда можно было не выходя на улицу), всегда могли поговорить на духовные темы помимо священника еще и с дежурным миссионером. В больнице свт. Алексия он создал православное радио. Он приезжал служить в храмы научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева и Морозовской детской больницы, хотя это было не обязательно. И старался везде посетить хотя бы несколько палат, поговорить с людьми. Точно так же он всегда участвовал в поздравлении больных на Пасху и Рождество, но не просто дарил человеку подарки, а интересовался как его здоровье, может быть у него есть какие-то вопросы, что он думает об Иисусе Христе и о вере. Он устраивал викторину для больных на знание, когда родился Христос, на знание заповедей, рассказывал, откуда взялись священники и почему они имеют власть прощать грехи. В большинстве случаев оказывалось, что люди вообще ничего об этом не знали.

Собратья по вере рассказывают, что его вера была очень искренней, открытой и непосредственной, как у детей. Он любил людей, был открыт и внимателен к каждому, знал множество увлекательных историй и необычных фактов о вере и нередко вызывал у своего собеседника неподдельный интерес. Молодым миссионерам он так объяснял важность их миссии: «Когда вы идёте по берегу реки и видите что человек тонет, - говорил он молодым миссионерам, - вы же не пройдёте мимо и постараетесь его вытащить, спасти. И кто не знает Бога, и есть те самые утопающие».

Настоятель храмов Живоначальной Троицы и Воскресения Христова при НИИ им. Склифосовского протоиерей Роман Бацман вспоминает, что в период служения в храме свт. Луки Крымского в Бакулевском кардиологическом центре, отец Андрей часто приводил на вечернюю службу пациентов больницы, с кем только недавно поговорил в палате. А утром они исповедовались и причащались, иногда первый раз в жизни, хотя им было по 60-70 лет.

«Мусульманам он любил объяснять, в чём разница между исламом и христианством, и чем пророк Мухаммед отличается от Иисуса Христа, - продолжает отец Роман. - Однажды, среди собеседников отца Андрея оказался мальчик из мусульманской среды. Ему накануне приснился врач, который сказал что он - главный врач Бакулевского центра и что операция у мальчика пройдёт хорошо. Услышав это, отец Андрей привел ребенка в храм и тот узнал неизвестного врача на иконе святителя Луки Крымского. Как и предсказал святитель, операция действительно прошла успешно и уезжая домой в Душанбе мальчик пообещал там креститься.

Но все-таки главным своим делом, которому отец Андрей посвящал последние десять лет свое свободное время, была просветительская стенгазета из 8-10 полос (см. сайт «Небесный-дом.рф»), которая размещалась в больницах, воинских частях, в следственных изоляторах, в социальных учреждениях. Ее электронная версия рассылалась около тысячи подписчиков по всей стране. В частности, ее читали курсанты, офицеры, преподаватели инженерно-технический персонал на всех факультетов Филиала Академии имени Петра Великого. Для них отец Андрей даже делал специальные подборки, касающиеся патриотической и военной тематики. А настоятели храмов размещали газету за оградой храма, так что ее могли читать не только прихожане , но и прохожие.

Основу газеты составляли сюжеты из житийной литературы, информация о православных праздниках, чудесных случаях Божьей помощи людям в сложных ситуациях, путях обретения веры известными людьми - музыкантами, актерами, учеными и др. Вместе с такими же энтузиастами он обновлял ее содержание еженедельно, сам развозя в большом рюкзаке по больницам и тюрьмам. Собратья по служению нередко заставали его поздним вечером за печатью и сортировкой этой газеты. «Как ты таскаешь его только, этот рюкзак- спрашивал я его, - вспоминает священник Алексий Спасский, - это же как вериги. А он отмахивался- ничего, мол, все нормально, мне не тяжело». Ему не всегда удавалось добиться разрешения некоторых начальников больничных отделений разместить у них стенд со стенгазетой. Но в ответ на слова «ваш стенд нам здесь не нужен», отец Андрей настойчиво и терпеливо уговаривал. И мог даже пойти к главврачу, и в итоге добивался своего. Он никогда не сдавался хотя скорбел и переживал, что сразу это сделать не удалось.

Разрешения размещать газету в столичных СИЗО отец Андрей добился после случайной встречи в коридорах одного из СИЗО с начальником УФСИН по городу Москве генералом С.А. Морозом. Здесь сказался его талант убеждать людей самого высокого ранга даже на первой встрече с ними. Только в одной «Матроской тишине» было до 30 стендов, которые он обновлял ежемесячно. И нередко ему приходилось терпеливо ждать у решетчатых дверей, когда его пропустят в следующее отделение тюрьмы, чтобы разместить новый выпуск. Примечательно, что его газету с интересом читали не только осужденные и сотрудники, но и адвокаты, ожидавшие встреч с подзащитными. Перед большими православными праздниками отец Андрей организовывал беседы с осуждёнными, где рассказывал им о Православной вере и предлагал желающим исповедоваться причаститься.

Когда близкие и друзья говорили, зачем столько сил и времени ты тратишь на эту газету и неизвестно есть ли хоть один человек, кто действительно придет в храм, прочитав ее, он отвечал: «Даже если благодаря этой газете предет несколько человек к Богу, ради этого стоит трудиться». Действительно, никто не ответит на вопрос - сколько человек благодаря ей открыли для себя мир Православной веры, но по свидетельству духовенства — на отпевании было очень много людей, которых они никогда не видели в своем храме.

Нельзя сказать, что отец Андрей небрежно относился к своему здоровью, тем более что 20 лет назад перенес операцию с диагнозом «тромбоз». Когда он почувствовал недомогание, то надеялся, что в этом нет ничего серьезного, и все пройдет. Но, к сожалению, все оказалось серьезнее, чем он думал. И последнюю операцию в прединфарктном состоянии, по мнению врачей, ему сделали вовремя. Однако Господь рассудил иначе, и отец Андрей скончался в день своей выписки из больницы.

Вечная память и Царство Небесное да подаст Воскресший Господь наш отцу Андрею!