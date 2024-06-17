Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

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Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В нынешний праздник праздников и торжество из торжеств, которое, по слову святителя Григория Богослова, столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды (Слово 45. На Святую Пасху), с великой радостью обращаю к вам древнее и вечно новое, всем привычное и в то же время неизменно окрыляющее наши сердца приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этих двух жизнеутверждающих словах содержится столько силы, что от них лица людей сияют духовной радостью и буквально преображается окружающая нас действительность: небо, земля и даже преисподняя исполняются света, видимый и невидимый мир празднует, ибо восстал Христос, веселие вечное (канон праздника).

Воскресение Спасителя — это не просто историческое событие, о котором узнаем из священных текстов. Это краеугольный камень веры и, по слову святителя Московского Филарета, вечная новость, источник размышления, удивления, благодарности и надежды (Слово в день Святой Пасхи).

Воплощением, страданием и тридневным восстанием Спаситель обновляет человеческую природу, избавляет нас от власти греха и смерти, отверзает людям врата Небесного Царства и указывает нам путь к единству с Творцом. Именно во Христе, примирившем с Богом мир (2 Кор. 5, 19), все мы имеем возможность получить усыновление и оправдание, обрести вечную жизнь, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса, Которого Бог воскресил из мертвых (Деян. 4, 10–12).

Восстание из гроба Спасителя прелагает смерть в бессмертие, печаль — в радость, обреченность — в надежду. На Кресте и в Воскресении нам открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви.

Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующее нам полноценно жить и духовно развиваться.

Нередко люди поддаются лукавым помыслам о том, что зло господствует и торжествует, а добро представляется незаметным и слабым. Наш разум сомневается в силе совершенного Христом Искупления, когда видит вокруг смерть близких, слышит о вечности мучений для грешников со страниц Евангелия и наблюдает за миром, лежащим во зле (1 Ин. 5, 19). Но Церковь Божия на протяжении тысячелетий убедительно свидетельствует: Спаситель победил грех, истребил смерть и опустошил ад (свт. Иоанн Златоуст. Слово огласительное на Святую Пасху). Христос одолел неизбежность смерти и всеобщность зла, и мы смотрим на их поражение глазами веры уже из жизни будущего века, с Пасхальной высоты.

Восстание Господа из гроба напоминает нам не только о самом важном событии минувшего, но и свидетельствует о грядущем всеобщем воскресении, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним (1 Фес. 4, 14). Нам же необходимо через исполнение заповедей Господних, через совершение дел любви и милосердия, через участие в та́инственной жизни Церкви присоединиться к Христовой победе и остаться верным Ему до конца, памятуя слова Священного Писания: терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное (Евр. 10, 36).

А посему, возлюбленные братья и сестры, по слову апостола, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние (Евр. 10, 35). И пусть праздник Воскресения Господа Иисуса будет неизменным напоминанием об этих неложных Божественных обещаниях, дающих нам надежду и силы в самых сложных обстоятельствах. Пусть это торжество вдохновляет всех нас жить в вере и любви, зная, что ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть нас, если мы со Христом и во Христе, победившем грех, смерть и всякую неправду.

Будем же праздновать Пасху Господню чистотой жизни, благонравием и добрыми делами (свт. Афанасий Великий. Десятое пасхальное послание), дабы, преображаясь в нового человека во Христе и служа Богу живому и истинному, ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева (1 Фес. 1, 9–10). Аминь!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова

2024 год

