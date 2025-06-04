Архиепископ Антоний (Москаленко)

29.09.1940 – 23.04.2025

23 апреля 2025 года на 85-м году ­жизни отошел ко Господу находившийся на покое архиепископ Антоний (Москаленко). PDF-версия.

Архиепископ Антоний (в миру — Владимир Иванович Москаленко) родился 29 сентября 1940 года в Хабаровске в семье рабочих. С 1964 года нес послушание иподиакона при архиепископе Иркутском Вениамине (Новицком, † 1976).

С 1965 по 1969 год учился на юридическом факультете Иркутского университета. В 1973 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета.

Архиепископом Новосибирским и Барнаульским Павлом (Голышевым, † 1979) 27 сентября 1969 года в Новосибирске рукоположен во диакона, 12 октября — во иерея.

Служил на приходах в Красноярске и Томске.

Тринадцатого апреля 1970 года пострижен в монашество.

С 1970 по 1973 год учился заочно в Московской духовной семинарии; в 1977 году заочно окончил Московскую духовную академию. С 1981 года служил в Хмельницкой епархии.

В 1984 году назначен настоятелем Владимирского кафедрального собора города Киева и управляющим делами Украинского экзархата. Тринадцатого октября 1985 года в соответствии с определением Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви хиротонисан во епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской епархии во Владимирском кафедральном соборе города Киева.

В 1986 году владыка Антоний был назначен на Черновицкую и Буковинскую кафедру. За четыре года своего служения ему удалось возродить активную церковную жизнь в епархии, открыть более 90 приходов и рукоположить более 150 священников.

В 1991 году назначен правящим архиереем новообразованной Уральской и Гурьевской епархии.

В 1997 году Патриархом Московским и всея Руси Алексием II возведен в сан архиепископа. В 2012 году Священный Синод постановил епархиальному архиерею Уральской епархии иметь титул «Уральский и Актюбинский», а в 2022 году — «Уральский и Атырауский».

В 2015 году Президент Российской Федерации В. В. Путин удостоил архиепископа Антония высокой государственной награды — ордена Дружбы. Владыка имел также ряд других церковных и государственных наград, в том числе орден преподобного Серафима Саровского II степени, орден преподобного Серафима Саровского I степени, орден преподобного Сергия Радонежского II степени, орден благоверного князя Даниила Московского II степени, орден святителя Иннокентия Московского II степени, орден равноапостольной Марии Магдалины (Польская Православная Церковь), орден преподобного Паисия Величковского II степени (Православная Церковь Молдовы), орден «Курмет» (Республика Казахстан), орден «Парасат» (Республика Казахстан), орден «Достык» (Республика Казахстан).

За годы своего служения в Уральской епархии владыка открыл свыше тридцати приходов и возродил Покровский женский монастырь в Уральске.

Решением Священного Синода от 27 мая 2022 года (журнал № 42) архиепископ Антоний был почислен на покой. Местом его пребывания стал возрожденный им Покровский монастырь.

Преставился архипастырь 23 апреля 2025 года. Двадцать шестого апреля в ­Михаило-Архангельском кафедральном соборе Уральска митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил отпевание новопреставленного иерарха. Соболезнование в связи с кончиной архипастыря направили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архипастыри Русской Православной Церкви, министр информации и общественного развития Республики Казахстан А. Г. Балаева и аким Западно-Казахстанской области Н. Т. Турегалиев.

Архиепископ Антоний, согласно завещанию, был погребен у алтаря Спасо-Преображенского собора Уральска.

Протоиерей Евгений Иванов





Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования в связи с кончиной архиепископа Антония (Москаленко):

«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Александру, митрополиту Астанайскому и Казахстанскому, главе Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан

Клирикам и мирянам Уральской епархии

Преосвященные владыки! Всечестные отцы, ­дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

Обращаю к вам сию весть о восстании Спасителя из гроба, о победе жизни над смертью и выражаю искреннее сочувствие в связи с кончиной архиепископа Антония (Москаленко).

Новопреставленный архипастырь долгие годы трудился на Дальнем Востоке и в Сибири, на Украине и в Казахстане.

Воскресший Христос, поправший смертию смерть, да упокоит душу новопреставленного архиепископа Антония и простит согрешения его вольные и невольные».

Глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр:

«На заре независимости Казахстана, в 1991 году, владыка Антоний стал главой новообразованной Уральской епархии, объединившей в то время приходы пяти областей Республики. Более трех десятилетий с усердием и горением сердца он трудился в деле евангельской проповеди, неизменно стремясь совершать свое служение в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви (2 Кор. 6, 6). Огромное число казахстанцев, вне зависимости от нацио­нальности и религиозных убеждений, уважали и ценили владыку. Его многолетняя деятельность, направленная на утверждение в обществе идеалов добра и милосердия, труды по укреплению дружбы между народами были отмечены высокими церковными и государственными наградами, а также званиями почетного гражданина ­Западно-Казахстанской области, городов Уральск и Атырау. Большая житейская мудрость, открытость и общительность, неленостная забота обо всех сторонах церковной жизни в регионе снискали почившему архипастырю любовь духовных чад, клира и паствы».