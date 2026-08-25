Монастырь как источник добрых дел

В Одигитриевском женском монастыре Челябинска реализуется сразу несколько социальных направлений. При обители работают благотворительная и социальная служба, служба помощи беременным женщинам, школа гармоничного взросления для подрастающего поколения. Все эти проекты возглавляют многодетные матери — прихожане обители. По словам настоятельницы монастыря игумении Евсевии (Лобановой), городской монастырь должен отвечать на социальные запросы общества. Ведь откликаться на чужую боль — это естественная реакция христианина. PDF-версия.



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— К нам постоянно приходят нуждающиеся люди, и мы не можем им отказать, — рассказывает игумения Евсевия. — С другой стороны, потребность участвовать в добрых делах есть у многих, но не всем под силу заниматься организационными вопросами. Монастырь может соединить тех и других.

За те 11 лет, что существует обитель, при ней открылось несколько служб, которые занимаются социальной, просветительской, образовательной деятельностью, а также деятельностью в защиту еще нерожденных детей. Благодаря участию неравнодушных людей помощь оказывается беременным женщинам, попавшим в тяжелые жизненные условия, многодетным семьям, в образовательных учреждениях города ведется духовно-просветительская работа с детьми и молодежью.

СПАС — противоабортное консультирование: каждая жизнь бесценна

Служба противоабортного социального консультирования (СПАС) существует при Одигитриевском женском монастыре Челябинска почти десять лет. Ее специалисты говорят с молодежью в студенческих аудиториях и просто на улицах о ценности человеческой жизни, семейных ценностях, проводят беседы с беременными женщинами в гинекологических отделениях больниц. За время работы службы, ее сотрудники провели около 4000 консультаций с женщинами, находящимися в ситуации репродуктивного выбора, благодаря чему удалось сохранить более 730 жизней. Сотрудников службы отличает энтузиазм, неутомимость, творческий подход в работе, причем треть из них — многодетные матери.

— Мысль помогать семьям в трудной жизненной ситуации пришла мне, когда после родов второго ребенка я лежала в роддоме в палате с отказничками, — говорит руководитель службы Анна Кожевникова. — Тогда мы вместе с другими женщинами, сочувствующими этой идее, объединились в группу помощи, организовали пункт гуманитарной помощи для младенцев. Нам стали приносить все необходимое для новорожденных — детские вещи, коляски, кроватки. В роддоме я познакомилась с сестрами милосердия, которые проводят пред­абортное консультирование. Оказывается, одним из мотивов женщины прервать беременность является отсутствие необходимых для ­новорожденного вещей. Благодаря нашему гуманитарному складу этот вопрос стал благополучно разрешаться. Когда появилась возможность, мы создали службу противоабортного консультирования при Одигитриевском монастыре.

Однажды к специалистам службы обратилась Ольга (имя изменено), многодетная мама, ожидающая четвертого ребенка. У них с мужем не было материальных и жилищных проблем, но третий ребенок в семье имел инвалидность и нуждался в постоянной реабилитации и уходе. Ольга задумывалась о прерывании беременности, опасаясь, что не справится с ситуацией. «Каждая моя минута посвящена больному сыну, он не может обходиться без моего участия. Как я буду носить его на руках, будучи беременной?» — сетовала она. Психологи службы нашли нужные слова, чтобы убедить женщину сохранить беременность. Они пообещали, что в случае необходимости окажут семье всестороннюю помощь.

Новорожденную девочку назвали Дашей. «Дашенька — это настоящее счастье для всей нашей семьи. Если бы не она, я бы, наверное, погрязла в проблемах и измучилась в депрессии. Она изменила жизнь нашей семьи. Старшие сыновья и муж во всем мне помогают и поддерживают. У меня появились внутренние силы радоваться жизни и не унывать» — так написала женщина в письме благодарности сотрудникам службы. Вскоре нашлись благотворители, которые оплатили курс реабилитации для больного сына, и теперь врачи дают оптимистичные прогнозы относительно его здоровья.

Специалисты службы вспоминают и историю другой семьи. К ним обратилась женщина, беременная шестым ребенком. Ее муж принимал участие в специальной военной операции, и ее пугала неопределенность — кто поможет ей в заботах о малыше, что ждет их семью в будущем.

— Мы обсудили с ней, где можно найти ресурсы и кто может помочь ее семье, — рассказывает психолог службы Наталья Курицына. — Выяснилось, что женщина не боится бытовых трудностей, старшие дети-подростки помогают ей, но ей очень тревожно за мужа и семью.

К сожалению, скоро пришло известие, что ее муж пропал без вести. Сотрудники СПАСа знают немало случаев, когда женщины, получив такое известие, делают аборт. Но в этот раз случилось наоборот — женщина приняла твердое решение рожать. Ей была оказана всесторонняя помощь, были найдены средства для оплаты услуг няни.

— Некоторые женщины стараются забыть про нас после родов, и это вполне объяснимо, — продолжает Анна. — Но есть и те, с кем мы продолжаем поддерживать связь. Их около 60 человек. Они собирают продуктовую помощь для нуждающихся пенсионеров, помогают убираться в монастыре к большим праздникам. У этих женщин всегда есть возможность получить духовную и молитвенную поддержку священника. Их дети посещают развивающие кружки при монастыре. В случае необходимости монастырь помогает их семьям продуктами, а в критических ситуациях — и материально. Они и сами помогают друг другу. Те, кто живет рядом, подменяют друг друга, присматривая за детьми.

Одна из волонтеров службы, Анна, мама четверых детей, по своему опыту знает, как много страхов и сомнений может быть у беременной женщины. Но, по ее словам, все меняется, когда под сердцем ощущаешь новую жизнь:

— Ты перестаешь замечать все трудности и испытываешь чувство необъяснимого счастья. На самом деле каждый новый ребенок — это какой-то невероятный мотиватор и самый лучший тренер твоего личностного роста. Сегодня ты воспитатель, завтра — педиатр, портной, парикмахер, учитель, повар. Ты постигаешь азы всех этих профессий. Когда ребенок рядом с тобой, все твои проблемы становятся не такими пугающими. Как верующий человек я знаю, что Господь никогда не оставит.

СПАС активно занимается просветительской деятельностью, организует беседы с молодежью в школах и вузах. Основные темы бесед — ценность человеческой жизни до рождения, важность семьи. Часто эти встречи сопровождаются показом короткометражных фильмов, таких, например, как «Мама, я вырасту!», который рассказывает о молодой девушке, принявшей решение сохранить беременность. Показы таких фильмов вызывают живой отклик у аудитории, особенно у девушек. «Почему с нами никто раньше не говорил об этом?» — часто удивляются старшеклассники и студенты.

Служба противоабортного консультирования при Одигитриевском монастыре принимает участие во Всероссийской неделе семьи «7Яфест», проводимой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в городских мероприятиях, таких как «День здоровья», фестиваль традиционных духовно-нравственных ценностей «Троица в Троицке», в майской акции для выпускников школ «Прекрасное далеко» на набережной реки Миасс. У стендов СПАСа всегда многолюдно. Внимание молодежи обычно приковано к муляжам, демонстрирующим развитие ребенка на разных сроках беременности. Не только девушки, но и юноши стремятся подержать этих «малышей» в руках, чтобы пережить ­новые для себя чувства, а пожилые люди иногда с ­горечью признаются, что жалеют, что, имея силы и возможности, не стали в свое время многодетными родителями.

Помощь придет

При Одигитриевском монастыре существует отдел по благотворительности и социальному служению. Ежемесячно он оказывает нуждающимся многодетным семьям продуктовую и вещевую помощь, готовит для них сладкие подарки к большим праздникам — к Рождеству и Пасхе. Ежегодно прихожане монастыря участвуют в акциях помощи детям из подопечных семей «Собери ребенка в школу» и «Подари православную книгу».

— В нашей работе мы постоянно видим помощь Божию, причем в самых мелочах, и всегда невольно удивляемся Божиему Промыслу, — поясняет Татьяна Гунаева, возглавляющая отдел. — Как бы мы ни выстраивали работу, Господь всегда вносит Свои коррективы, и помощь достается тем, кому больше всего нужна. Так, однажды в социальную службу пожертвовали партию продуктов, не подлежащих длительному хранению. Сразу связаться с подопечными семьями не получилось, но в монастырь пришла женщина, живущая на скромное пособие по инвалидности. Для нее эти продукты стали огромной радостью.

Благотворительный отдел также оказывает помощь подопечным Комплексного центра социального обслуживания населения по Ленинскому району города Челябинска, прежде всего пожилым людям и людям с инвалидностью. Священник навещает их, проводит с ними духовные беседы, при необходимости совершает церковные таинства.

Кроме того, при социальном отделе действует требное сестричество милосердия. В него входят женщины среднего и старшего возраста, которые посещают в военном госпитале раненых военнослужащих. Они помогают бойцам в решении бытовых вопросов, беседуют с ними на духовные темы, выясняют их духовные потребности, приглашают к ним священника, приносят им духовную литературу, передают в храм на богослужение поминальные записки.

«Ступени» к совершенству

При Одигитриевском женском монастыре создан благотворительный образовательно-­просветительный проект «Школа гармоничного взросления для подрастающего поколения "Ступени"». Руководитель школы Надежда Антипина рассказывает о ней:

— Программы школы, разработанные коллективом церковных и светских специалистов, предназначены под разный возраст и воспитывают в детях ответственность и рассудительность, формируют у молодежи неприятие пагубных привычек и зависимостей, ответственное отношение к вопросам создания семьи и воспитания детей.

Так, «Уроки доброты» знакомят детей 5–8 лет с духовно-нравственными понятиями.

— Инсценировки сказок и сюжетно-ролевые игры помогают малышам уяснить, что такое добро и зло, правда и ложь. По отзывам воспитателей тех детских садов, где проходят эти занятия, дети становятся более дружелюбными, вежливыми, начинают задумываться о плохих поступках, стараются их исправить, — продолжает свой рассказ Надежда. — Благодаря Фонду президентских грантов, Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала, поддержке Одигитриевского женского монастыря проект был реализован в шести детских садах Челябинска и охватил 290 детей дошкольного возраста.

Программа «Живая вода» для детей от 9 до 12 лет включает курс игровых занятий, которые помогают глубже раскрыть смысл нравственных понятий, приобрести социальные навыки.

— В более старшем возрасте ребенок должен усвоить не только нравственные ценности, но и способы выхода из разных кризисных и конфликтных ситуаций. Например, он должен отличать буллинг от обычного конфликта и знать, как себя защитить, — поясняет Надежда. — Ребята учатся рассуждать, высказывать свое мнение, разбирают разные жизненные ситуации, учатся поддерживать друг друга.

Как правило, занятия по программе «Живая вода» проводятся в учебном классе Одигитриевского монастыря.

— С ребятами, которые еще не знакомы с основами Православия, я не говорю напрямую о Боге, — рассказывает директор воскресной школы монастыря и ведущий программы иерей Алексий Поляков. — Школа «Ступени» — это не программа катехизации, она постепенно подводит детей и молодежь к восприятию христианских ценностей. Мы говорим с ними о Боге, но другими словами.

Так, на одном из занятий детям предлагается поучаствовать в ролевой игре с элементами театрализации. Для начала ведущий вводит детей в проблемную ситуацию: на Земле иссяк источник живой воды, а значит, могут погибнуть люди и все живое. Программа построена так, что на каждом занятии дети должны найти фрагмент ключа, который в финале игры поможет открыть источник живой воды на земле. Далее занятие превращается в воображаемое космическое путешествие. Путешественники получают сигнал бедствия, который идет с далекой Железной планеты. Отправившись туда, они встречают Железного человека, который покрыт непроницаемой броней и оттого утратил способность любить. Чтобы умягчить его сердце, дети должны выполнить несколько заданий: вспомнить случай из жизни, когда они помогли близкому человеку; поразмышлять о том, как в человеческих поступках и словах проявляется любовь и забота; описать ситуацию, когда их самих переполняло чувство любви — к родным, животным, к окружающему миру.

После того как задания выполнены, к Железному человеку вновь возвращается способность любить других и сопереживать им. В благодарность он отдает детям фрагмент ключа. На следующем занятии ребят ждет новое приключение. В конце программы они собирают весь ключ целиком и открывают источник Живой воды.

— В конце занятия-игры священник обязательно подводит некий итог, в данном случае делится своими размышлениями о том, что такое христианская любовь, — продолжает отец Алексий. — Я поясняю, что она не может быть без жертвы. Любовь — это когда хорошо прежде всего другому, а потому и мне, это когда отдаешь другому все свое время, силы и возможности, делишься с ним тем, что имеешь. Бывает, дети признаются: «Я раньше думал, что давать нужно только тому, кто чем-то поделился с тобой». Нет, отвечаю я им, так делают язычники. Настоящая любовь — это когда не ждешь благодарности в ответ на добрый поступок. К этому призывает нас Господь: служить другим, а не ждать, чтобы служили тебе.

Каков результат этих занятий? Напрямую оценить его трудно. Но родители замечают, что дети становятся более послушными, уступчивыми, терпеливыми, проявляют готовность принимать ответственные решения. Например, одна девочка рассказала маме, что, когда одноклассники подстрекали ее на обман, она не согласилась, потому что на программе «Живая вода» ее учили говорить правду. «Ребенок смог принять правильное решение, осознал, что обманывать нехорошо. Это и есть результат нашей работы», — подытоживает отец Алексий.

Для подростков в возрасте от 13 до 17 лет в школе «Ступени» проводятся занятия по программе «ЛадьЯ». Цель программы — первичная профилактика рискованного поведения посредством формирования системы духовно-нравственных ориентиров. Подростков обучают, как противостоять деструктивному влиянию среды, как уберечься от алкогольной и наркотической зависимости. Курс, разработанный с участием педагогов, психологов, психиатров, наркологов, предполагает 25 занятий, в том числе по таким темам, как «Счастье», «Я и моя жизнь», «Мир чувств», «Ты не один», «Мужчина и женщина», «Жизнь с болезнью». Темы основываются на этических принципах, которые становятся для подростков руководством к самоопределению.

Отец Алексий вспоминает случай из практики. В школе-интернате проводили тренинг, посвященный профилактике зависимостей, и его участники моделировали ситуацию, при которой человек, проходивший реабилитацию, должен противостоять компании, склоняющей его к употреблению наркотиков вновь. Роль этого человека взяла на себя некая девушка. Встретив спустя пару лет отца Алексия, она рассказала ему, что в реальной жизни она действительно попала в ситуацию, где ее принуждали к употреблению наркотиков, но навыки, полученные на тренинге, помогли ей ответить на такое предложение отказом. «Для меня было очень радостно услышать эту историю. Значит, мысли, которые мы стараемся донести до молодежи, помогают предотвратить беду», — говорит священник.

Для молодежи старше 18 лет разработаны занятия-­тренинги по программе «Дорога к дому». Цель программы — формирование у молодых людей традиционных духовно-нравственных ценностей, способствующих освоению здоровых супружеских и детско-родительских отношений. Раскрытие этой темы происходит через разные формы работы: тренинги, разминки, мозговой штурм, групповые дискуссии. Занятия проводятся на базе средних и высших учебных заведений, в том числе Челябинского государственного университета, Челябинского института путей сообщения, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Программа открыта для всех, на ней могут присутствовать неверующие люди, люди иных конфессий.

— Важно понимать, что наша задача — не переменить мышление, а подтолкнуть к размышлению, заставить посмотреть на жизнь под другим углом, — рассуждает отец Алексий. — Так, мы не говорим напрямую о теме абортов, но подходим к ней косвенно, через темы семьи и здоровья. Мы обращаемся к молодежной ауди­тории с такими вопросами: для чего люди создают семьи и рожают детей; может ли семейное счастье быть полноценным без детей; если ты любишь человека, как ты можешь причинить ему зло?

На занятиях молодым людям порой предлагаются необычные задания, например перечислить свои базовые ценности и «разложить» их по сейфам разной степени надежности. Чем значимее для человека ценность, тем более надежен должен быть сейф. В начале эксперимента многие ребята отдают приоритет материальным благам. Но тут ведущий делает неожиданный ход: «Представьте, что банк ограбили и зло­умышленники забрали то, что было защищено хуже всего. С чем вы остались? С деньгами, но без любви, семьи, верных друзей». Такой вывод вызывает у молодых людей настоящий шок и побуждает их к переоценке ценностей.

Встреча всегда начинается с вопроса педагога о том, с какими чувствами и ожиданиями пришли на нее участники. В конце занятия обыкновенно проводится рефлексия, чтобы выяснить, что привлекло их особое внимание, в чем они усомнились, в каком мнении укрепились. Участники встречи, как правило, охотно делятся своими соображениями. Конечно, встречаются и скептики, которые признаются: «Ничего нового я не узнал». Но большинство ребят отмечают, что беседа стала для них откровением. От них часто можно услышать такие слова: «Я никогда не смотрел на этот вопрос под таким углом. Вы дали мне серьезный повод задуматься». А это значит — главная цель педагогов школы «Ступени» достигнута.

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