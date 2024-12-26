09.08.1948 – 08.11.2024

8 ноября 2024 года на 77-м году жизни скоропостижно скончался архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр. PDF-версия.

Архиепископ Петр (в миру Павел Андреевич Лукьянов) родился 9 августа 1948 года в городе Сан-Франциско в США. Его предками были донские казаки. Имя при рождении владыка Петр получил в честь преподобного Павла Простого. Будущий архипастырь подвизался в качестве алтарника в кафедральном соборе Сан-Франциско у архиепископа Тихона (Троицкого, † 1963) и был близок к святителю Иоанну (Максимовичу), с которым служил последние три года его жизни.

Учился в Свято-Троицкой православной семинарии в Джорданвилле, штат Нью-Йорк; окончив ее в 1971 году, продолжил обучение в Норвичском университете в Вермонте и на богословском факультете Белградского университета. С 1976 по 2000 год преподавал в семинарии в Джорданвилле.

Девятнадцатого марта 1988 года архиепископом Сиракузским и Троицким Лавром (Шкурлой, † 2009) был пострижен в монахи и наречен в честь новомученика Петра Крутицкого и рукоположен во иеродиакона, а в 1989 году во иеромонаха. С 2000 по 2003 год служил инспектором семинарии и главой Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 2003 году был направлен в Чикаго в качестве управляющего епархией. Двенадцатого июля 2003 года в Покровском епархиальном соборе города Дес-Плейнс (штат Иллинойс) митрополит Восточно-­Американский и Нью-Йоркский Лавр возглавил его хиротонию во епископа Кливлендского и управляющего Чикагской и Детройтской епархией (позднее переименованной в Чикагскую и Средне-Американскую).

На Божественной литургии в честь 50-летия блаженной кончины святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, 2 июля 2016 года, владыка Петр получил титул архиепископа Чикагского и Средне-­Американского.

Пребывание архиепископа Петра на посту правящего иерарха отмечено как качественным, так и количественным ростом Средне-­Американской епархии. Ко времени кончины архипастыря в его епархии осталось всего несколько священнослужителей, не имеющих богословского образования. В 2024 году епархия насчитывала 55 церквей, включая 2 монастыря, 67 священников и 26 диаконов. Для сравнения: за двадцать лет до этого в епархии было 26 церквей, включая 1 монастырь, 22 священника и 5 диаконов.

По благословению и стараниями владыки Петра в 2005 году в Чикаго было открыто епархиальное пастырское училище. Эта духовная школа призвана была решить две основные задачи: во-первых, поднять общий уровень образования духовенства Средне-Американской епархии, во-вторых, обеспечить доступность богословского образования для всех желающих. Архи­епископ Петр благословил открыть училище, используя средства и методы дистанционного образования в качестве учебной модели. С момента основания училища владыка Петр играл важную роль «президента-наставника», поручив решение академических вопросов первому декану училища прото­иерею Мартину Суонсону.

Архиепископ Петр был удостоен церковных наград, в том числе в 2013 году — ордена святителя Иннокентия Московского (II степени), в 2018 и в 2023 годах — ордена преподобного Серафима ­Саровского (III и II степени).

Архиепископ Петр преставился ко Господу 8 ноября 2024 года. Отпевание почившего архипастыря состоялось в субботу, 16 ноября 2024 года, в Покровском кафед­ральном соборе в Дес-Плейнс, штат Иллинойс. Божественную литургию и отпевание возглавил митрополит Восточно-­Американский и Нью-Йоркский Николай.

Протоиерей Григорий Джойс, секретарь епархиального управления Чикагской и Средне-Американской епархии (РПЦЗ );

диакон Сергий Баранов, Великобританская и Западно-Европейская епархия (РПЦЗ)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому Николаю, духовенству и мирянам Чикагской и Средне-Американской епархии в связи с кончиной архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра.

Митрополиту Восточно-Американскому и Нью-­Йоркскому Николаю, Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви, духовенству и мирянам Чикагской и Средне-Американской епархии направил соболезнование Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе владыка!

Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра — одного из старейших иерархов Русской Православной Церкви Заграницей. Приношу всем вам свои искренние соболезнования.

С юных лет решив посвятить себя служению Господу, владыка с глубокой верой и упованием на Промысл Божий шел по избранному пути. Он был помощником святителя Иоанна (Максимовича) и имел счастливую возможность научиться у него многим христианским добродетелям.

Приснопамятный труженик вертограда Господня исполнял разнообразные церковные послушания, а в зрелом возрасте принес монашеские обеты и был призван к высокому епископскому служению.

Более чем 20-летний период его архипастырских трудов был связан с Чикагской и Средне-Американской епархией. Почивший владыка с усердием созидал здесь приходскую жизнь и многое сделал для развития всех сторон епархиальной деятельности. Обладая большим духовным и жизненным опытом, архиепископ Петр имел попечение о воспитании будущих поколений священнослужителей. Все, кто близко знал владыку, видели в нем не только ревностного иерарха, но и заботливого и любящего отца.

Всещедрый Господь да упокоит душу новопреставленного верного служителя Своего в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, и сотворит ему вечную и блаженную память.

С глубокими соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ