выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Некрологи
Архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр
26 декабря 2024 г. 14:00
версия для печати версия для печати

Архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр

09.08.1948 – 08.11.2024

8 ноября 2024 года на 77-м году жизни скоропостижно скончался архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр. PDF-версия.

Архиепископ Петр (в миру Павел Андреевич Лукьянов) родился 9 августа 1948 года в городе Сан-Франциско в США. Его предками были донские казаки. Имя при рождении владыка Петр получил в честь преподобного Павла Простого. Будущий архипастырь подвизался в качестве алтарника в кафедральном соборе Сан-Франциско у архиепископа Тихона (Троицкого, † 1963) и был близок к святителю Иоанну (Максимовичу), с которым служил последние три года его жизни. 

Учился в Свято-Троицкой православной семинарии в Джорданвилле, штат Нью-Йорк; окончив ее в 1971 году, продолжил обучение в Норвичском университете в Вермонте и на богословском факультете Белградского университета. С 1976 по 2000 год преподавал в семинарии в Джорданвилле.

Девятнадцатого марта 1988 года архиепископом Сиракузским и Троицким Лавром (Шкурлой, † 2009) был пострижен в монахи и наречен в честь новомученика Петра Крутицкого и рукоположен во иеродиакона, а в 1989 году во иеромонаха. С 2000 по 2003 год служил инспектором семинарии и главой Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 2003 году был направлен в Чикаго в качестве управляющего епархией. Двенадцатого июля 2003 года в Покровском епархиальном соборе города Дес-Плейнс (штат Иллинойс) митрополит Восточно-­Американский и Нью-Йоркский Лавр возглавил его хиротонию во епископа Кливлендского и управляющего Чикагской и Детройтской епархией (позднее переименованной в Чикагскую и Средне-Американскую). 

На Божественной литургии в честь 50-летия блаженной кончины святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, 2 июля 2016 года, владыка Петр получил титул архиепископа Чикагского и Средне-­Американского.

Пребывание архиепископа Петра на посту правящего иерарха отмечено как качественным, так и количественным ростом Средне-­Американской епархии. Ко времени кончины архипастыря в его епархии осталось всего несколько священнослужителей, не имеющих богословского образования. В 2024 году епархия насчитывала 55 церквей, включая 2 монастыря, 67 священников и 26 диаконов. Для сравнения: за двадцать лет до этого в епархии было 26 церквей, включая 1 монастырь, 22 священника и 5 диаконов.

По благословению и стараниями владыки Петра в 2005 году в Чикаго было открыто епархиальное пастырское училище. Эта духовная школа призвана была решить две основные задачи: во-первых, поднять общий уровень образования духовенства Средне-Американской епархии, во-вторых, обеспечить доступность богословского образования для всех желающих. Архи­епископ Петр благословил открыть училище, используя средства и методы дистанционного образования в качестве учебной модели. С момента основания училища владыка Петр играл важную роль «президента-наставника», поручив решение академических вопросов первому декану училища прото­иерею Мартину Суонсону. 

Архиепископ Петр был удостоен церковных наград, в том числе в 2013 году — ордена святителя Иннокентия Московского (II степени), в 2018 и в 2023 годах — ордена преподобного Серафима ­Саровского (III и II степени).

Архиепископ Петр преставился ко Господу 8 ноября 2024 года. Отпевание почившего архипастыря состоялось в субботу, 16 ноября 2024 года, в Покровском кафед­ральном соборе в Дес-Плейнс, штат Иллинойс. Божественную литургию и отпевание возглавил митрополит Восточно-­Американский и Нью-Йоркский Николай. 

 

  Протоиерей Григорий Джойс, секретарь епархиального управления Чикагской и Средне-Американской епархии (РПЦЗ ); 

  диакон Сергий Баранов, Великобританская и Западно-Европейская епархия (РПЦЗ)

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому Николаю, духовенству и мирянам Чикагской и Средне-Американской епархии в связи с кончиной архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра.

Митрополиту Восточно-Американскому и Нью-­Йоркскому Николаю, Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви, духовенству и мирянам Чикагской и Средне-Американской епархии направил соболезнование Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

 

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе владыка!

Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра — одного из старейших иерархов Русской Православной Церкви Заграницей. Приношу всем вам свои искренние соболезнования.

С юных лет решив посвятить себя служению Господу, владыка с глубокой верой и упованием на Промысл Божий шел по избранному пути. Он был помощником святителя Иоанна (Максимовича) и имел счастливую возможность научиться у него многим христианским добродетелям.

Приснопамятный труженик вертограда Господня исполнял разнообразные церковные послушания, а в зрелом возрасте принес монашеские обеты и был призван к высокому епископскому служению.

Более чем 20-летний период его архипастырских трудов был связан с Чикагской и Средне-Американской епархией. Почивший владыка с усердием созидал здесь приходскую жизнь и многое сделал для развития всех сторон епархиальной деятельности. Обладая большим духовным и жизненным опытом, архиепископ Петр имел попечение о воспитании будущих поколений священнослужителей. Все, кто близко знал владыку, видели в нем не только ревностного иерарха, но и заботливого и любящего отца.

Всещедрый Господь да упокоит душу новопреставленного верного служителя Своего в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, и сотворит ему вечную и блаженную память.

                                                                       С глубокими соболезнованиями 

                                         +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



26 декабря 2024 г. 14:00
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Святой мученик Михаил Новоселов
В годы притеснений и гонений, начавшиеся с установления советской власти в 1917 году, не только священники, но и многие миряне без колебаний встали на защиту Церкви, Первосвятителем которой стал святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. Одним из таких подвижников был русский публицист и духовный писатель Михаил Александрович Новоселов. В начале 1918 года не без его участия вышло воззвание — листовка, призывающая верующих защищать храмы от посягательств. Новоселов до последнего дня своей жизни трудился на ниве духовного просвещения, предоставив свою квартиру для занятий Богословских курсов, открывшихся весной 1918 года с благословения святителя Тихона. О жизни святого Михаила, его подвиге и духовном наследии — в статье настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, доцента Московской духовной академии протоиерея Валентина Асмуса. PDF-версия.    
25 декабря 2024 г. 18:00
Между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой
В следующем году исполняется 45 лет со дня основания художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино». Это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в России, ни за рубежом, является крупнейшим производителем предметов церковного обихода, ассортимент которых насчитывает свыше 2,5 тысячи наименований. Здесь не только изготавливают иконы, облачения, различную церковную утварь, предметы художественного и ювелирного искусства, занимаются разработкой архитектурных проектов храмов и часовен, их внутренним убранством, выполняют уникальные индивидуальные заказы. «­Софрино» также является известным и авторитетным центром реставрации старинных предметов церковного искусства. История этого предприятия началась задолго до открытия в 1980 году в подмосковном поселке Софрино его первых производственных корпусов. PDF-версия.    
24 декабря 2024 г. 15:30
Я никогда так не молился
Во время нападения украинских боевиков на приграничный город Суджа Курской области десятки стариков, женщин и детей не смогли вовремя покинуть город. Под вражескими обстрелами их эвакуировали бесстрашные люди, среди которых был и настоятель храма ­Троицы Живоначальной города Суджи протоиерей ­Евгений Шестопалов. PDF-версия.    
18 декабря 2024 г. 17:00
В тылу прифронтовом
Утро 6 августа 2024 года для жителей Курской области, проживающих на границе с Украиной, началось с грохота вражеской артиллерии и установок РСЗО. Привычные к частым обстрелам, люди не предполагали, насколько серьезным может оказаться вторжение противника и к каким последствиям приведет. Эти августовские дни выявили подлинных героев не только среди мирян, но и православных пастырей, которые с риском для жизни выполняли свой долг. Оказание помощи беженцам из приграничных районов стало приоритетом для всей Курской епархии. Подробности основных событий и чем может быть полезен этот опыт для других епархий узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
17 декабря 2024 г. 13:00
Митрополит Курский и Рыльский Герман: «В основе пастырского служения — благоговейное предстояние пред Богом»
В августе этого года Курская область подверглась нападению украинских боевиков, в результате чего погибли десятки и пострадали сотни людей. Из приграничных городов и сел, по разным оценкам, было эвакуировано свыше 140 тысяч местных жителей. С первого же дня помощь пострадавшим стала оказывать Русская Православная Церковь в лице Курской епархии и Синодального отдела по благотворительности и социальному служению. Как она была организована, какие задачи приходилось ­решать? Об этом и о своем архипастырском пути — служении в Якутии в начале 1990-х, о встречах с насельницами дореволюционной Дивеевской обители — «Журналу ­Московской Патриархии» рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман. PDF-версия.  
13 декабря 2024 г. 14:00