Патриарх Кирилл: сбережение народа, защита семьи и детства

Среди архипастырских трудов Святейшего Патриарха Кирилла особое место занимает служение, обращенное к самому сердцу человеческой жизни — к семье. На протяжении всех лет Первосвятительского служения Предстоятель Русской Православной Церкви последовательно и настойчиво свидетельствует о непреходящей ценности семейного союза, материнства и детства, соединяя слово проповеди с конкретными делами церковного и общественного служения. PDF-версия.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» семейный идеал выражен так: «Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены которого живут и строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного общения научает человека преодолению греховного эгоизма и закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе благочестия, формируется и закрепляется правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, и к обществу в целом. Живая преемственность поколений начинается в семье, в ней обретает продолжение любовь к предкам и Отечеству, закладывается чувство сопричастности к истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с детьми... Роль семьи в становлении личности уникальна, ее невозможно заменить никакими другими социальными институтами»1.

В настоящее время выстроена последовательная система церковных институтов, занимающихся укреплением семьи. И за каждым из них стоит благословение и личное участие Святейшего Патриарха Кирилла, для которого забота о семье — не просто одно из направлений служения, а одно из главных дел его Первосвятительского пути.

Святейший Патриарх неустанно напоминает: будущее народа неотделимо от крепкой многодетной семьи. Его слова звучат как духовное назидание: «Здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадие являются непременным условием существования нашей цивилизации и развития нашего Отечества»2.

Предстоятель не ограничивается словом: по его инициативе в 2025 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Социальным фондом России ради помощи семьям в получении детских пособий, материнского капитала и иных мер поддержки. Патриарх призывает и к решению жилищных проблем многодетных семей, ясно сознавая: без материальной опоры призывы к многочадию никогда не воплотятся в жизнь.

Особую боль и особую заботу Предстоятеля вызывает трагедия количества абортов. Его призыв обращен к совести всего общества.

Святейший Патриарх неоднократно раскрывал суть позиции Церкви по этому вопросу. Так, 29 января 2026 года, выступая в Совете Федерации, он сказал прямо: «Если жизнь нерожденного не священна, если его выкинули в мусор, — простите за это страшное слово, — то священна ли жизнь вообще? Любой убийца скажет: почему в одном случае можно, а в другом нельзя?»3 Святейший Владыка подчеркнул, что, когда аборт воспринимается как «бытовая услуга», а не как «трагическая необходимость», общество утрачивает благоговение перед достоинством жизни на самом глубоком уровне.

В своем выступлении Его Святейшество предложил три конкретные законодательные инициативы: криминализировать склонение к аборту на федеральном уровне, полностью запретить проведение абортов в частных клиниках и гарантировать право будущего отца на участие в решениях, касающихся семьи. «Решения, касающиеся семьи, не должны приниматься одним человеком», — подчеркнул он.

К началу 2026 года все 89 субъектов Российской Федерации поддержали инициативу Предстоятеля об ограничении абортов. На уровне регионального законодательства законы, запрещающие склонение женщин к аборту, приняты уже в 31 регионе, еще в 20 регионах соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении и, как ожидается, будут приняты в течение 2026 года. В декабре 2025 года в Мордовии состоялось первое в России судебное решение о наложении административного штрафа за склонение к аборту.

Еще более глубоким по своему значению, чем законодательные меры, стал массовый добровольный отказ частных медицинских учреждений от проведения абортов. Масштаб этого процесса превзошел самые смелые ожидания. По состоянию на сентябрь 2026 года более 1468 частных клиник более чем в 30 регионах отказались от проведения абортов. В 17 регионах все частные медицинские учреждения полностью прекратили оказание услуг по прерыванию беременности.

В 2023 году Священный Синод принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», приравнявший аборт к убийству «независимо от срока беременности и способа его совершения» и утвердивший, что «человек уже в утробе матери имеет право на жизнь». С февраля 2023 года по январь 2026 года, менее чем за три года, число частных клиник, предлагающих услуги по прерыванию беременности, сократилось с 2813 до 1961 — на 852 учреждения, или примерно на 30 процентов.

За этими цифрами стоят реальные спасенные жизни. По данным регионов, после введения законов, запрещающих склонение к аборту, в Мордовии число абортов сократилось на 51 процент, в Псковской области — на 24 в Новгородской области — на 17,8, в Республике Коми — на 16,2 процента. В Новосибирской области за шесть лет число абортов уменьшилось почти вдвое, причем в 2025 году 21 процент женщин, прошедших доабортное консультирование, приняли решение сохранить беременность.

Как сказал сам Святейший Патриарх: «Это, конечно, не решает полностью демографическую проблему, но это действительно шаг в правильном направлении. И этот шаг нам нужно сделать»4.

Голос Патриарха звучит ясно и там, где речь идет об угрозах самому институту семьи. Его слова о бездетности — не осуждение людей, но защита Божиего замысла о жизни.

Неоднократно, во многих своих выступлениях он напоминает, что семья — «великий дар Божий», «школа любви, школа благочестия, школа человеческого счастья», а супружество «скрепляется не экономическими отношениями, а любовью». И потому беречь семью нужно «как редкое растение, требующее постоянной защиты», — с первого дня совместной жизни, помня, что это «трудная работа» и «некий подвиг, который человек добровольно на себя принимает».

Святейший Патриарх регулярно обращается к верующим и ко всему обществу, разъясняя глубину традиционных семейных ценностей и отмечая, что многие россияне понимают их недостаточно полно. Церковь ведет просветительскую работу, чтобы эти ценности из абстрактных лозунгов стали частью реальной жизни людей.

Предстоятель активно сотрудничает с законодателями, поддерживая решения, направленные на укрепление духовно-нравственных основ, и участвует в работе Всемирного русского народного собора, где вопросы семьи и народосбережения обсуждаются с представителями власти и общественными деятелями.

В многогранном служении Святейшего Патриарха Кирилла особое место занимает установление и популяризация Дня семьи, любви и верности. Это не просто дата в календаре, а знаковый результат трудов Предстоятеля по превращению церковной традиции в общенациональную ценность.

День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля — в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских. В 2008 году, по инициативе жителей Мурома и ряда общественных организаций, праздник впервые был отмечен на всероссийском уровне. Двадцать восьмого июня 2022 года Президент России В. В. Путин подписал указ, придавший ему официальный государственный статус.

Святейший Патриарх Кирилл ежегодно 8 июля выступает с особым праздничным обращением, приветствуя российские семьи. В обращении 2026 года Первосвятитель вновь напомнил о священной сущности семьи: «Семья — великий дар Божий, пространство любви и взаимной поддержки. Именно здесь закладываются нравственные основы личности, а значит, формируется будущее страны»5.

Его Святейшество особо благодарит родителей, воспитывающих детей в христианской вере, и многодетные семьи. Он называет их «вдохновляющим примером самоотверженной любви» и призывает все общество «открыто свидетельствовать о непреходящей ценности крепкого брака, рождения детей и преемственности поколений».

В 2023 году, когда праздник отмечал свое 15-летие, Патриарх Кирилл выступил со специальным обращением, подчеркнув, что этот день «засвидетельствовал важность традиционных семейных ценностей в жизни общества», а семья — это «школа любви», в которой ребенок учится любить и затем передает эту любовь своим детям6.

О воспитании детей Святейший Владыка говорит как о деле первостепенной важности: «Нет более важного дела, чем родить и воспитать детей, потому что от этого зависит в прямом смысле слова наше будущее, какой будет наша страна, каким будет наш народ, какой будет наша Церковь». И добавляет: «Подлинное воспитание детей — это всегда личный пример: пример трудолюбия, мужества, спокойствия, любви»7.

С неизменным уважением и теплом Святейший Патриарх говорит о роли женщины, видя в ней «хранительницу домашнего очага», «определенный центр в жизни семьи», при этом признавая ее право на образование, труд и «полноправное участие в жизни гражданского общества». При этом подчеркивает, что «роль женщины как жены и матери, хранительницы очага ни при каких условиях не может быть реформирована»8. Однако женщина-­христианка должна осознавать себя не только женой и матерью, но и «полноправным членом гражданского общества, ответственным за судьбу страны». В то же время Патриарх ­Кирилл предостерегает от того, что он называет «неразумным мужеподобием», от подражания худшим мужским качествам, таким как агрессия и воля к соперничеству, в ущерб семье. «Счастье женщины — прежде всего быть супругой и матерью. Если наше общество не научится поддерживать эту роль женщины, у него нет будущего», — сказал он на Первом Всероссийском форуме православных женщин9.

Патриарх Кирилл неоднократно называл феминизм «очень опасным явлением», поскольку, по его мнению, феминистические организации «провозглашают псевдосвободу женщин, которая в первую очередь должна проявляться вне брака и вне семьи»10.

Наш Патриарх не видит ничего плохого в том, чтобы женщины делали карьеру, занимались политикой или бизнесом. «Во многих профессиональных отраслях женщины достигают сегодня очень большого успеха, — отмечал он. — Это свидетельствует о способности женщины при правильном распределении ответственности сохранять свое служение в качестве жены, матери и одновременно приносить общественную пользу»11.

В 2016 году, отвечая на вопрос студентки о совмещении карьеры и материнства, Святейший Патриарх подчеркнул: «Конечно, образование получать надо. И хорошо, когда женщина, чувствующая соответствующие способности, делает карьеру... Однако воспитание детей не нужно переносить на периферию своей жизни»12.

В своей книге «Женское служение: семья, Церковь, общество», вышедшей в 2026 году, Патриарх Кирилл развивает мысль, что служение женщины в семье сродни служению Церкви. «Церковь — хранительница нравственных ценностей. Церковь передает эти ценности, как некий генетический код, из поколения в поколение... Женщина делает в семье то, что делает Церковь в народе»13.

Деятельность Святейшего Патриарха Кирилла по сохранению семьи, его теплое личное пастырское участие в этих вопросах носит системный характер. Об этом говорят факты, цифры и многочисленные реализованные инициативы Церкви, благодаря которым «здоровый, нормальный семейный образ жизни» вновь становится эталоном для нашего народа.





В первые же годы Первосвятительского служения забота Святейшего Патриарха о семье обрела зримые организационные формы. Четырнадцатого сентября 2011 года Святейший Владыка благословил создание Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства с целью «разработки и осуществления системного комплекса мер по преодолению кризиса семейных ценностей в обществе и церковной поддержке семьи». Официально Совет был образован решением Священного Синода от 27 декабря 2011 года (журнал № 161). В его состав вошли сам Патриарх (председатель), епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (заместитель), протоиерей Димитрий Смирнов, протоиерей Владимир Воробьев, другие священнослужители и общественные деятели.

Далее эта структура развивалась и совершенствовалась. Решением Синода от 15 марта 2012 года Совет был переименован в Патриаршую комиссию по вопросам семьи и защиты материнства. Второго октября 2013 года комиссия обрела свое нынешнее название — Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства; тогда же было утверждено ее положение, а председателем назначен протоиерей Димитрий Смирнов. В августе 2020 года новым председателем стал священник Феодор Лукьянов, а протоиерей Димитрий Смирнов был удостоен звания почетного председателя.

Работа комиссии заключается в том, чтобы формировать в обществе здоровое представление о семейных ценностях, предлагать меры поддержки многодетных семей, противодействовать абортам и помогать одиноким матерям и детям, оставшимся без попечения родителей.

В настоящее время эта церковная структура взаимодействует с епархиальными подразделениями, органами власти и общественными организациями, ведет работу с обращениями граждан, оказывает духовную, информационную, психологическую и правовую поддержку семьям в трудных ситуациях.

Логическим продолжением этой работы стало создание 5 сентября 2024 года Координационного центра по вопросам демографии и семейных ценностей при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению, призванного объединить все церковные проекты в этой сфере.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 https://patriarchia.ru/article/105101?ysclid=mv9m56mpgt103744505.

2 Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 2013 года: https://patriarchia.ru/article/96863?ysclid=mv9m769xhr687367033.

3 Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на XIV Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации: https://patriarchia.ru/article/119482.

4 Там же.

5 https://patriarchia.ru/article/121882?ysclid=mv9miovyfn420141970.

6 https://patriarchia.ru/article/103447.

7 Из Приветствия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участникам Всероссийского парада семьи в день памяти святых Петра и Февронии Муромских 8 июля 2026 года: https://patriarchia.ru/article/121882.

8 Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на открытии Первого Всероссийского форума православных женщин: https://sedmitza.ru/text/880899.html?ysclid=mv9mseb73n830820151.

9 Там же.

10 Там же.

11 Там же.

12 Из ответов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на II Международном православном студенческом форуме (Москва, 13 октября 2016 года): https://sedmitza.ru/patriarch/2016-10-14/6675466.html?ysclid=mv9mwtxt6x631311492.

13 Из выступления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на форуме «Православные женщины: единение, служение, любовь» (Киев, 2011 год): https://patriarchia.ru/article/89987?ysclid=mv9mzzvsjy992003438.





