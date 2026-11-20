Против течения: ректор Духовной академии

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ РАЗНЫХ ЛЕТ О СВЯТЕЙШЕМ ПАТРИАРХЕ КИРИЛЛЕ

Памятная дата — 80-летие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ­Кирилла — повод не только воздать должное Первосвятительскому служению, но и обратиться к тем годам, когда закладывался его особый стиль руководства: требовательный, внимательный к человеку, смелый в решениях. В стенах Ленинградской духовной академии в эпоху застоя под началом молодого ректора, будущего Патриарха, рождались традиции, которые живут и по сей день. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» собрал живые свидетельства тех, кто учился и преподавал в СПбДА в те годы. PDF-версия.

В 1976 году меня зачислили сразу на третий курс семинарии. Это было очень интересное и живое время внутри академии, хотя годы шли сложные. Школе принадлежала только половина сегодняшнего здания, мы, можно сказать, ютились; но была увлекательная жизнь. Мы, студенты, знали, что многие из наших преподавателей — исповедники и в свое время сидели в тюрьме за веру. Между занятиями, например за завтраком, они иногда вели дискуссии по различным научным вопросам. Наш ректор владыка Кирилл, помимо серьезной учебной и научной деятельности, очень внимательно относился к общему развитию студентов. Каждый четверг у главного входа стоял автобус, на котором мы регулярно посещали соборы и храмы города, запланированные культурно-­просветительские мероприятия — например, различные экскурсии по музеям, знакомство с культовыми зданиями других религий и прочее. Помню, как мы слушали в Мариинском (тогда Кировском) театре «Травиату»! Традиционно на выпускном курсе владыка совершил над нами постриг во чтецы, а в 1979 году постригал меня в монашество, рукополагал в академическом храме во иеродиакона и во пресвитера. На Светлой седмице владыка Кирилл организовывал для нас курсовые паломнические поездки по святыням — в то непростое время мы имели возможность посетить особо значимые для нашей церковной истории места: Архангельск и Соловки еще в 1978 году (!), в 1980 году Минск, Жировичский монастырь и святыни Беларуси, в 1981 году Киев, в 1982 году посетили Вологодскую епархию, где нас принимал владыка Михаил (Мудьюгин). Особо памятно, как в 1979 году вместе с ректором наш курс посетил Загорск и в Троице-­Сергиевой лавре владыка Кирилл служил молебен преподобному Сергию, я сослужил ему иеродиаконом, а в Московской академии нас тогда встречал ректор, выпускник ЛДА 1958 года архиепископ Владимир (Сабодан).

В повседневной своей жизни тогда студенты ходили в костюмах, рубашках и с галстуками, но с 1977 года владыка ввел новый порядок внешнего вида — нам стали шить подрясники (кстати говоря, шил их нам тогда совсем молодой модельер Вячеслав Зайцев). Святейший Патриарх Кирилл в годы ректорства в нашей духовной академии собирал нас, монахов академии, мог спросить наше мнение по тому или иному вопросу, всегда учитывал мнение старейших преподавателей академии, принимая важнейшие решения, касающиеся жизни и деятельности нашей духовной школы. Он с большим почтением относился к старым преподавателям, сам отпевал почивших сотрудников (например, заведующую канцелярией Е. Д. Уварову) и занимался организацией их погребения.

В академическом храме до открытия регентского класса было два мужских клироса на богослужениях, но акафисты по средам пелись народом, который приходил помолиться и послушать потом беседы владыки на различные темы: было множество прихожан, и все пели, но пели как могли. В годы ректорства владыка Кирилл привел все к чинности и полному благообразию, установив порядок совершения всех служб; все эти богослужебные традиции по милости Божией сохраняются в академии и до сего дня.

Архимандрит Софроний (Смук),

первый проректор Санкт-­Петербургской духовной академии,

многолетний преподаватель ЛДА и СПбДА,

выпускник Ленинградской духовной академии 1982 года

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Когда я стала служить в нашей Ленинградской духовной академии в библиотеке референтом по иностранной литературе в 1974 году, невозможно было предположить, что в духовной школе будут учиться женщины и когда-­либо откроется регентский класс. Потому, когда в 1978 году мне предложили принимать участие в обучении в новом структурном подразделении, которое задумал владыка ректор, — я согласилась, и мир регентского класса, даже такого маленького тогда, очень захватил. Нас было всего четыре человека, учебные программы только формировались. И именно тогда зарождались традиции регентского отделения, которые углублялись в течение всех последующих лет и сегодня живут на факультете церковных искусств. Учебное заведение должно хранить свой богатый опыт. Те традиции, которые закладывал тогда ректор академии владыка ­Кирилл, теперешний Святейший Патриарх, при открытии регентского отделения, в то время первого в России, и сейчас милостью Божией сохраняются. Именно его благословением и молитвенным попечением о регентском образовании, которыми он не оставляет академию, состоялся пересмотр учебных программ и реформа, позволившая нам обеспечить студентам получение высшего образования в рамках государственного бакалавриата. Нынешний юбилейный год ознаменован еще одним знаковым событием: по благословению Святейшего накопленный опыт нашей школы полувековых учебных традиций профессионального становления регентов послужил открытию первой в Русской Православной Церкви магистратуры, что безусловно является воплощенным продолжением заложенных им в годы ректорства беспрецедентных инициатив.

Елена Михайловна Гундяева,

проректор по культуре,

декан факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии,

заслуженный деятель искусств РФ,

одна из первых четырех воспитанниц регентского отделения ЛДА в 1978 году

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Это была эпоха, когда в стенах академии вызревал особый замысел. Замысел создания не просто учебного заведения, но цельного, единого сообщества. Это история о том, как вопреки внешним ограничениям был создан настоящий остров свободы мысли, где внутренняя глубина сочеталась с открытостью миру. Библиотека, как стратегический центр, была ядром, где собирались все материалы для поддержания богословской науки на многие поколения, — сам архиепископ Кирилл ежегодно передавал сотни книг из личного собрания в ее фонды. Через паломничества и культуру интеллектуальное обогащение претворялось в опыт. Многочисленные научно-образовательные мероприятия, инициированные и осуществленные владыкой Кириллом, обогащали академическую среду. Все это служило основанием для становления особого типа личности — открытой и уверенной, способной вести сложный диалог с миром в глубокой преданности своей христианской традиции и Матери-Церкви.

Из материалов исторического вечера академии

к 50-летию архиерейской хиротонии

Святейшего Патриарха Кирилла, 2026 год

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Сейчас, когда прошло уже пятьдесят лет, мы можем только задумываться о тех чувствах, которые переполняли нашего Предстоятеля, получившего известие о назначении на столь известное послушание в достаточно молодые годы. Его любовь к духовной школе содействовала стяжанию особых благодатных даров: имя академии на Неве в период его ректорства особо зазвучало не только в границах Русской Православной Церкви, но и во всем христианском мире. Мы знаем поговорку Sic transit gloria mundi! (Так проходит мирская слава!). Но слава Божия не пройдет никогда! Об этом свидетельствуют многочисленные наши выпускники, которые при Святейшем Кирилле обучались в этих школах. Об этом свидетельствует факультет церковных искусств, который обязан своим существованием инициативе и трудам нашего Патриарха, который хотел, чтобы в Церкви была полнота ревностных служителей, в том числе и на поприще церковного пения.

Из слова ректора СПбДА

епископа Петергофского Силуана (Никитина)

перед благодарственным молебном

по случаю 50-летия назначения Патриарха Кирилла

ректором Ленинградской духовной академии,

26.12.2024

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Архимандрит Кирилл ведь стал ректором в самый разгар так называемой эпохи застоя. Молодой ректор приступил к пересмотру учебных планов, чего не делалось двадцать лет, были введены семинары, повысились требования к дипломным и кандидатским работам — все это вывело учебный процесс на новый научный уровень. Ректор приглашал из западных университетов лучших специалистов с мировым именем. Владыка Кирилл привозил сам из-за рубежа, и ему присылали самые современные книги по богословию, которые переводила специальная группа. Ректор активно вовлекал преподавателей и студентов в международную деятельность, в академии проводили международные семинары и конференции, на которые приглашались видные богословы из-за рубежа.

Не могу не вспомнить поездку нашего курса во главе с владыкой ректором на Святую Землю в 1980 году. Это было историческое событие! Еще и в то время! Такого никогда в истории не было.

Иван Николаевич Судоса,

­доцент Санкт-­Петербургской духовной академии,

­выпускник ЛДА 1980 года

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Когда он стал ректором, академия получила с его приходом очень мощный импульс. Ситуация была сложная, духовные школы к тому времени переживали переходный период, как бы доживая тот период, который начался еще при послевоенном возрождении. Владыка Никодим знал, на кого можно опереться, — и отец Кирилл действительно за академию «взялся», став ректором. Будучи человеком идей, он задал совершенно новый импульс: поменялся сам стиль, темп, темперамент жизни, и атмосфера будто ожила. Он привлек новые кадры по разным направлениям, структурировал учебный процесс — создал кафедры. Именно при нем, когда Святейший стал ректором, стали поступать ребята с высшим образованием, что очень изменило контингент студентов. Это была большая победа. Эти постепенные изменения в чем-то, каждый шаг стоили больших усилий, и внутреннее настроение было таким: хоть и шаг, но этот шаг вперед. Владыка Кирилл, как и владыка Никодим, никогда не боялся сражаться, пробивать, отстаивать.

По средам, после акафиста Божией Матери, он сам лично стал проводить беседы — через свечное окошко собирались вопросы, которые люди опускали в специальный, наподобие почтового, ящик. Эту практику, между прочим, многие потом ввели и на своих приходах. Владыка Кирилл по этим вопросам и проводил беседы — народу было просто битком в храме, и после акафиста нараспев народ внимал тому, как он живо говорил и отвечал на все. Он мастер слова. Это было очень впечатляюще и незабываемо.

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев (Церпицкий),

один из председателей экзаменационных комиссий Санкт-­Петербургской духовной академии,

выпускник ЛДА 1975 года

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Создавая регентское отделение в Ленинградской духовной академии, владыка ректор направил все свои силы и энергию на учреждение такой певческой школы, которая бы явилась реальным воплощением желаний регентов дореволюционной России, в которой будущие руководители богослужебных хоров получили бы все необходимые теоретические и практические знания и навыки для сохранения богатейшей церковно-певческой традиции Русской Православной Церкви. Для тех лет, да и сегодня, создание регентского отделения явилось небывалым решением и историческим событием. Теперь девушки могли учиться в духовных школах и получать вместе с музыкальным богословское образование! На фоне стремления советской богоборческой власти уничтожить преподавание богословия в целом это решение дать богословско-музыкальное образование женщинам на уровне, достойном Русской Православной Церкви, — просто вызов в ­послереволюционной истории XX века. Учеба и руководство хором Ленинградской духовной академии в то время — это золотое время для меня: владыка ректор умел создать ту обстановку активной богослужебной и творческой жизни, радостного и в то же время молитвенного духа, которую мы все помним с особой теплотой и любовью. Это перевернуло мою жизнь, а ведь я поступила уже взрослым человеком, — мы все вместе, столько молодежи, с общими религиозными взглядами, ведь учиться регентскому делу приезжали девушки и юноши не только со всех концов нашего Отечества, но и из Финляндии, Эстонии, Нидерландов, Швеции, Японии, Польши, Германии, Франции, Дании, Китая, Чехии, США. Продолжая свою преподавательскую деятельность до сегодняшнего дня, я чувствую себя так, будто нахожусь на каком-то дивном острове, где гармонично сосуществуют дисциплина и свобода. Несомненно, открытое Святейшим Патриархом Кириллом регентское отделение, ныне факультет церковных искусств, — лучшее место для получения высокого музыкально-богословского образования и духовного воспитания.

Ирина Ивановна Иванова,

младший научный сотрудник и многолетний преподаватель

факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии,

выпускница регентского отделения ЛДА 1985 года

Когда я пришла преподавать в академию в то время, неспокойное и нестабильное, внутри стен духовной школы мы, преподаватели и студенты, как будто не замечали всего этого — были полны энергии, увлечены, и творчество занимало нас целиком. Была создана такая атмосфера, что не замечались трудности, хотя их было предостаточно. За почти пятьдесят лет деятельности созданного Святейшим Владыкой Кириллом регентского отделения, теперь факультета церковных искусств, около семисот выпускников, получив достойное образование, служат Церкви не только в нашей стране, но и по всему миру, показывая высокий уровень воспитания и профессиональной компетентности. Радостно видеть красоту, переступая порог нашей академии. Все прожитое здесь навсегда осталось в наших сердцах: эти воспоминания вечны, годы не властны над ними. Нерушима духовная и творческая связь выпускников и академии. Благодарим бесконечно за все нашего Святейшего Владыку, многая ему лета!

Лариса Евгеньевна Гаазе,

доцент, многолетний преподаватель регентского отделения и факультета церковных искусств

Ленинградской, а затем Санкт-­Петербургской духовной академии

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О регентском классе я узнала из «Журнала Московской Патриархии», его выписывали в нашем сельском храме в Вологодской епархии. Со страхом и трепетом я переступила порог Ленинградской духовной академии в 1980 году. Абитуриентов было сто двадцать человек, вся приемная комиссия сидела в профессорской за большим столом, возглавлял ее владыка Кирилл. Сколько же было радости о поступлении! Академия тогда занимала половину здания, в другой половине размещался учебный комбинат газового хозяйства; и только благодаря усилиям владыки Кирилла, который предпринял строительство отдельного здания для учебного комбината, нам была возвращена оставшаяся часть здания, которая требовала еще и длительных ремонтных работ. Владыка Кирилл служил торжественно, особенное впечатление производили его проповеди. Столько людей из города приходило в наш академический храм, что в воскресные и праздничные дни служилось две Литургии! В этом году Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполняется восемьдесят лет. Мы все желаем ему от всей нашей академической семьи крепкого здоровья, благодатной помощи Божией в нелегком Патриаршем служении на многая и благая лета!

Ольга Ивановна Пономарева,

заведующая канцелярией Санкт-Петербургской духовной академии

с 1993 года по настоящее время,

выпускница регентского отделения ЛДА 1983 года и ЛДА 1987 года

Я преподаю историю философии более сорока лет — преподавание этого курса, тогда еще в Ленинградских духовных школах, началось в 1980 году. Когда называю эту цифру, все изумляются. Произошло это, когда ректором нашим был архиепископ Выборгский Кирилл, — он благословил ввести эту дисциплину, согласился со всеми инициативами и аргументацией с моей стороны (я был автором этого курса) по концепции преподавания, что он и поддержал активно. Вот уже столько десятилетий это преподавание и осуществляется. И тогда, и сейчас к моему предмету, метафизике, у студентов особое отношение — ведь он трудно усваивается, философские тексты довольно сложные, оснащены аппаратом, ссылками и даже могут подавлять читателя. Студенты-богословы получили саму возможность изучения истории философии в сфере духовно-академического образования, имеющей своим основанием христианско-православное вероучение, в то время, когда еще не был преодолен революционный разгром всего культурного строя России.

Протоиерей Владимир ­Мустафин,

профессор, почетный доктор Санкт-­Петербургской духовной академии,

выпускник ЛДА 1973 года