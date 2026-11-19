Патриарх XXI века

О работе под началом Святейшего Патриарха Кирилла, встречах с ним и трудах в Отделе внешних церковных связей «Журналу Московской Патриархии» рассказывает советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. PDF-версия.

- Отец Николай, вы являлись членом Поместного Собора 2009 года, на котором был выбран нынешний Предстоятель Русской Православной Церкви. Расскажите, пожалуйста, о тех днях. Как митрополит Кирилл принял свое избрание на Патриарший престол?

- Да, мне очень памятен Поместный Собор 2009 года. То были волнующие дни, и особенно один из них, 27 января, когда на вечернем заседании были оглашены результаты состоявшихся выборов. Я остро ощущал, что являюсь участником значимого исторического момента, во многом определяющего дальнейшую жизнь Русской Православной Церкви, а значит, и мою жизнь. Как и другие члены Поместного Собора, я вглядывался в лицо новоизбранного Патриарха. На нем не было даже отблеска той радости, которую обыкновенно ощущают победители. Митрополит Кирилл был глубоко сосредоточен, охвачен чувством благоговения, страха Божия. Он выглядел старше, чем накануне. Было ощущение, что он прощается с той жизнью, в которой еще мог хоть иногда распоряжаться собой, быть частным человеком, иметь право на отдых. Отныне этого не будет вовсе, потому что у Патриарха не бывает частной жизни. На него лег груз высшей ответственности перед Богом…

Надо сказать, Патриарх Алексий II с большим доверием относился к митрополиту Кириллу. Они были довольно непохожи друг на друга во многих отношениях, но разногласия между ними в вопросах, касающихся внешней церковной деятельности, не возникали или были крайне редки. Митрополит Кирилл всегда в полной мере нес ответственность за свои решения. Но однажды, в один сложный момент, он признался, что ему нередко помогает сознание того, что конечное решение, последнее слово остается за Патриархом и Священным Синодом, что они непременно подправят его начинания, если сочтут ошибочными или неудачными. Теперь же его слово становилось последним, конечно, при учете суждений членов Священного Синода или Архиерейского Собора.

В тот же вечер после краткого благодарственного молебна новоизбранный Патриарх нашел очень точные слова, выразившие все то, что читалось на его лице в момент избрания: «Со смирением и полным пониманием ответственности воспринимаю я жребий Божий, через который вручается мне Патриаршее служение. Оно велико. Оно ответственно. Но в центре этого служения — Крест Господень. Крест таких размеров, каковые познать и прочувствовать может только тот, кто его несет… Предстоятели Церкви несут этот крест, хотя он не по силам одному человеку. Они несут его потому, что вместе с ними его несут архипастыри, пастыри, народ Божий. Сама Церковь несет этот крест вместе с Патриархом».

- Вы как-то сказали в интервью, что с началом патриаршего служения митрополита Кирилла Церковь станет более открыта к диалогу с обществом и будет доносить вечные христианские истины на понятном современному человеку языке. Какие качества Святейшего, на ваш взгляд, способствуют этому?

- Особенный дар общения — вот та черта, которая более всего радостно удивляла меня в личности митрополита Кирилла еще в бытность его председателем Отдела внешних церковных связей. Всегда оставаясь собой, никогда не предавая собственных убеждений, он обладал способностью тонко настраиваться на одну волну с собеседником. Он вел диалог с большими собраниями и с очень разными людьми. Владыка всегда высоко ценил непосредственное, личное общение, хотя при его плотном рабочем графике выкроить на это время было предельно трудно. Но как только появлялась малейшая возможность, он всегда предпочитал услышать мнение человека от него самого, вступить в диалог, прежде чем принять решение. Для него всегда было важно увидеть человеческое в человеке, даже если он не был близок ему по духу.

У Святейшего Владыки есть некое внутреннее чутье, которое позволяет ему мгновенно откликаться на еще не высказанные вслух мысли собеседника. Это же качество еще в ­период председательства в ОВЦС делало его блистательным модератором сложных дискуссий в весьма разнородных по составу собраниях. Он не искал намеренно компромиссов, но всегда находил плодотворное разрешение острых противоречий. Такая способность проявилась, в частности, в работе над проектом документа, получившего потом название «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Это был увлекательный процесс, в том числе и потому, что митрополит Кирилл сознательно пригласил в рабочую группу людей разных, даже противоположных, взглядов. Он совершенно справедливо считал, что только таким образом можно выработать действительно соборный, общецерковный документ. В этой совместной работе ярко проявлялась его способность слушать всех участников диалога, относиться ко всем высказываниям со вниманием и уважением и вместе с тем соотносить их с Преданием Церкви и словом Божиим. Вот почему я был уверен, что новое Патриаршество будет сопряжено с укреплением соборности в церковной жизни, усилением влияния Церкви в обществе, наконец, с развитием церковно-­государственных отношений в духе принятой ранее Социальной концепции Русской Православной Церкви. Ведь именно митрополит ­Кирилл был главным архитектором, заложившим фундамент принципиально новых отношений между Церковью и государством в новой России. Конечно, не будем умалять и огромной роли Патриарха Алексия II в этом строительстве.

- У Предстоятеля очень насыщенный рабочий график, он бывает в самых отдаленных епархиях, часто посещает социальные учреждения, больницы, тюрьмы. Известно ли вам, как Патриарх готовится к таким визитам?

- Я, конечно, не могу знать внутреннюю, личную «лабораторию» Святейшего Патриарха Кирилла, но хорошо знаю, сколь высока требовательность Его Святейшества к материалам, которые готовят его помощники к предстоящим поездкам и встречам. Обширные досье он изучает самым внимательным образом и возвращает их с многочисленными пометками. Как человек предельно взыскательный к самому себе, Святейший Патриарх требует максимальной точности и ответственности от своих сотрудников. Но это свойство не имеет ничего общего с мелочностью и сухим педантизмом. По опыту работы в Отделе внешних церковных связей могу сказать, что с такой же тщательностью проходила и подготовка к межправославным встречам. Однако любые справки и наработки — это лишь малая часть подготовки, более или менее полезный предварительный материал, который Патриарх пропускает через себя, опираясь прежде всего на свой богатый духовный, пастырский, жизненный опыт.

- Наше Отечество и Русская Церковь переживают сейчас время сурового противостояния с враждебными внешними силами. Как Святейший Патриарх укрепляет свою паству в верности Православию, в патриотическом служении?

- Молитва Патриарха и жертвенный образ его Первосвятительского служения в трудных и скорбных условиях укрепляют единство Русской Церкви. Это единство есть драгоценное достояние, переданное нам предшествующими поколениями. При всех своих ярких дипломатических способностях, без которых невозможно было бы столь успешное многолетнее руководство Отделом внешних церковных связей, Святейший Владыка всегда оставался в душе воином Христовым, подвизающимся в деле утверждения правды Божией. Образ Святой Руси и сопрягаемая с ним концепция Русского мира всегда занимали центральное место в его мировоззрении.

С одной стороны, минувшие годы принесли Первосвятителю Русской Церкви много радости оттого, как ярко развивается церковная жизнь в России, с какой быстротой реализуются многие планы и замыслы, которые поначалу казались трудноосуществимыми. И вместе с тем болью отзываются в его душе тяжелые удары по церковному единству в ряде стран канонической ответственности Русской Православной Церкви, преследования верных чад Божиих, ревнующих о единстве Русской Церкви, человеческие потери, которые стали следствием кровопролитного конфликта на Украине.

- Как Предстоятель воспринимает нападки недоброжелателей на Церковь? Уязвляет ли его несправедливость обвинений, которые порой слышатся в его адрес?

- За дело Божие, за дело Церкви Патриарх готов душу свою положить, а к беспочвенным личным нападкам у него выработан прекрасный иммунитет. Он относится к ним с глубоким спокойствием, понимая их неизбежность в падшем мире и опираясь на слова Спасителя: Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их (Лк. 6, 26).

- Патриарх Кирилл в прямом и переносном смысле является наследником людей, переживших страшный XX век и претерпевших лишения и гонения за веру. XXI век принес с собой религию комфорта, мнимую свободу, которая разрушает личность христианина и охлаждает веру. Как эти вызовы современности отражаются в проповедях Его Святейшества?

- Тема настоящей свободы христианина, укорененной в верности Богу и Его слову, и свободы ложной, основанной на вседозволенности и безответственности, всегда занимала мысль Патриарха, к ней он обращался много раз в своих проповедях.

- Наблюдали ли вы когда-нибудь, как Первосвятитель готовится к проповеди?

- Я не раз видел, как его рука погружалась в карман подрясника и оттуда извлекались листочки, испещренные рукописными заметками. На несколько мгновений Святейший уходил в себя, и было видно, что все происходящее вокруг переставало для него существовать. Он предельно погружался в свои мысли, а потом выходил на амвон.

- Что вы, Ваше Высокопреподобие, пожелаете нашему Предстоятелю в связи с памятной датой?

- Дай Бог нашему Первосвятителю видеть расцвет церковной жизни, осуществление великих начинаний, победу над угрозами единству Святой Церкви.

Крест Предстоятеля Церкви весьма тяжел, и чтобы его нести, нужно крепкое здоровье. Церковь молится о своем Патриархе и, как сказал митрополит Кирилл за несколько дней до вступления на Патриарший престол, «сама несет этот Крест вместе с ним».





Митрофорный протоиерей Николай Балашов — настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве, советник Патриарха Московского и всея Руси, член президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Член Синодальной библейско-­богословской комиссии, Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством (с 2005 г.), член Совета Императорского православного палестинского общества (с 2007 г.). Много лет отец Николай трудился в Отделе внешних церковных связей под началом будущего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





