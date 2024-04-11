Архимандрит Илия (Рейзмир)

25.05.1944 –09.01.2024

9 января на 80-м году жизни отошел ко Господу один из старейших насельников Троице-Сергиевой лавры архимандрит Илия (Рейзмир). PDF-версия.

Архимандрит Илия (в миру Николай Никитович Рейзмир) родился 25 мая 1944 года в городе Ямполь Винницкой области на Украине. В том же году был крещен в ямпольском храме святителя Николая. После окончания семилетней средней школы поступил в Комаргородский сельскохозяйственный техникум, получил профессию агронома и некоторое время работал по специальности.

В 1967 году поступил в Московскую духовную семинарию по рекомендации благочинного Лавры архимандрита Феодорита (Воробьева; 1899–1973) и по ходатайству архимандрита Матфея (Мормыля; 1937–2009).

Двадцать шестого декабря 1969 года, будучи студентом Московской духовной семинарии, Николай Рейзмир принял монашеский постриг с наречением имени в честь пророка Илии. Постриг был совершен наместником Лавры архимандритом Платоном (Лобанковым; 1927–1975) в Трапезном Сергиевском храме. В Крещенский сочельник 1970 года монах Илия был рукоположен в сан иеродиакона, а спустя два года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, был рукоположен во иеромонаха архиепископом Сергием (Голубцовым; 1906–1982).

В 1970 году иеродиакон Илия поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1974 году с ученой степенью кандидата богословия. Он успешно защитил кандидатскую диссертацию по патрологии на тему «Учение святого Василия Великого о духовном совершенствовании».

В Троице-Сергиевой лавре отец Илия был насельником 55 лет: с 1969 года и до последних своих дней. Он исполнял различные послушания, долгое время (до 10.06.2020) был смотрителем Патриарших покоев. Прихожанам и братии запомнился как проповедник и мудрый духовник. Его проповеди, собранные и изданные в трех томах, выдержали несколько переизданий, а благодаря верующим, которые на службах часто записывали слова пастыря на аудионосители и делились записями со своими знакомыми, голос отца Илии звучал по всей стране и за ее пределами.

В 1981 году иеромонах Илия был удостоен сана игумена, а в 1995 году возведен в сан архимандрита.

Отец Илия неукоснительно соблюдал монашеское келейное правило. Ревностно посещал все богослужения, братские молебны и к этой ревности побуждал братию. По своей личной традиции батюшка вычитывал полунощницу келейно ровно в полночь, а после Причастия Христовых Таин советовал по несколько раз перечитывать благодарственные молитвы на протяжении всего дня.

«Бессребреник, сам в бедной монашеской рясе, не оставляющий себе ни гроша, он не раз отдавал приносимые ему пожертвования на нужды людские», — вспоминает архимандрита Илию его духовное чадо священник Валерий Духанин. Действительно, в Лавре отец Илия раздавал много милостыни всем нуждающимся и не взирал на лица.

Отец Илия был удостоен многих общецерковных наград за свое ревностное служение. Дважды был отмечен Патриаршей грамотой (в 1974 и 1986 годах). Был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского (III степени в 1980 году и II степени в 2019 году). В юбилейный год празднования 700-летия преподобного Сергия (2014 год) архимандрит Илия был награжден орденом преподобного Серафима Саровского (III степени) и Патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского».

Архимандрит Илия на протяжении многих лет входил в состав Духовного собора Лавры, который существует в помощь наместнику в управлении делами обители и, согласно уставу, состоит из насельников наиболее рассудительных, пользующихся духовным авторитетом среди братии.

С 2010 года архимандрит Илия состоял членом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Архимандрит Илия преставился ко Господу 9 января в Патриарших покоях Лавры во время вечернего богослужения.

В братстве преподобного Сергия память об архимандрите Илии останется вечно, потому что он мог плакать с плачущими и радоваться с радующимися (ср. Рим. 12, 15).

Когда кто-нибудь из братии Лавры отходил ко Господу, отец Илия всем старался напомнить, чтобы по лаврскому уставу положили за новопреставленного брата двенадцать поклонов с молитвой об упокоении. Девятого января во время шестопсалмия под удары прозвучавшего двенадцать раз лаврского колокола братия исполнила этот обычай в храмовой темноте.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архимандрит Илия был погребен за алтарем Духовского храма Лавры.

Иеромонах Памфил (Осокин),

насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАР КИРИЛЛ выразил соболезнование наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому Кириллу и насельникам обители в связи с кончиной одного из старейших насельников Лавры архимандрита Илии (Рейзмира):

«...Со скорбью воспринял печальное известие о кончине архимандрита Илии (Рейзмира) — одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Почивший служитель Божий принял монашеский постриг, а затем и священный сан в непростое время господства атеистической идеологии, что требовало изрядного мужества, твердости в вере и готовности претерпевать скорби за имя Христово.

На протяжении десятилетий отец Илия нес нелегкое служение духовника и принимал многочисленных паломников, ищущих во обители сердечного утешения, мудрого совета и пастырской поддержки в самых разных жизненных обстоятельствах. Позднее ему было поручено ответственное послушание быть смотрителем Патриарших покоев. Эти его труды сделали возможным наше личное общение, которое оставило у меня самые теплые чувства. В моей памяти он навсегда останется ревностным христианином, чьи поступки неизменно были проникнуты искренней любовью к людям и нелицемерной заботой о ближних. Эти евангельские добродетели гармонично сопрягались в нем с кротким иноческим духом и подлинно молитвенным настроем, столь хорошо известным его духовным чадам и братии монастыря...»