Архимандрит Поликарп (Ничипорук)

09.07.1946 – 30.04.2024

30 апреля 2024 года на 78-м году жизни отошел ко Господу духовник Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни архимандрит Поликарп (Ничипорук). PDF-версия.

Архимандрит Поликарп (Петр Васильевич Ничипорук) родился 9 июля 1946 года на Западной Украине, в селе Березовке Ровенской области, в крестьянской семье Василия Григорьевича и Ольги Максимовны Ничипорук, получил традиционное христианское воспитание, важное место в котором занимали богослужение и молитва, участие в церковных таинствах, доверие Промыслу Божиему и благодарность Господу за все.

Трудовая жизнь юного Петра Ничипорука началась в тринадцать лет. Окончив в 1959 году семилетнюю сельскую школу, последующие семь лет он трудился в местном колхозе разнорабочим, одновременно прислуживая в храме и постигая основы богослужения. Вскоре скончался его отец, оставив Ольгу Максимовну вдовой с тремя несовершеннолетними детьми. В 1966 году, получив приходскую рекомендацию и материнское благословение, Петр сдал все необходимые экзамены и был зачислен сразу на второй курс Московской духовной семинарии, а по окончании ее в 1969 году поступил в духовную академию.

В период обучения ему предстояло сделать выбор служения Господу: на приходе или в монастыре. Получив благословение своего духовного отца архимандрита Кирилла (Павлова; † 2017), на третьем курсе МДА в январе 1972 года студент Петр Ничипорук подал прошение о принятии его в число братии Лавры преподобного Сергия и был принят по благословению наместника архимандрита Августина (Судоплатова; † 1979).

Двадцать третьего марта 1972 года состоялось его пострижение в монашество с именем Поликарп в честь священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, а 29 мая того же года, в день Святого Духа, в Трапезном храме обители за Божественной литургией новопостриженный монах обители был рукоположен в сан иеродиакона архиепископом Сергием (Голубцовым; † 1982), проживавшим в Лавре на покое.

Через год иеродиакон Поликарп окончил полный курс МДА по второму разряду, представленное им курсовое сочинение на тему «Житие святого Филарета Милостивого (перевод греческого текста, изданного проф. А. А. Васильевым в 1900 г., и сравнение памятника с русскими изданиями Жития)» было признано заслуживающим ученой степени кандидата богословия.

Двадцать первого марта 1976 года в Покровском храме Московских духовных школ состоялось его рукоположение в сан иеромонаха, совершенное епископом (впоследствии митрополитом) Владимиром (Сабоданом; † 2014). Дальнейший период стал временем быстрого становления отца Поликарпа как монаха и священника. И то и другое призвание было воспринято им с большой ответственностью и страхом Божиим. Взяв за образец высокие идеалы Древней Церкви, пастырь стремился к их воплощению в своей жизни, ­руководствуясь письменным наследием святых отцов, которое всегда оставалось для него близким, дорогим и понятным. Уединение, послушание, нестяжание, ответственное и благоговейное служение, тщательное внутреннее делание — на это уходили все силы его души, горение только возрастало с годами. В 1978 году за примерное служение иеромонах Поликарп был награжден наперсным крестом, в 1982 году возведен в сан игумена, а в октябре 1985 года по благословению Патриарха Пимена переведен в число братии недавно открытого Свято-Данилова монастыря в городе Москве в помощь его наместнику архимандриту (впоследствии митрополиту) Евлогию (Смирнову; † 2020). На месте своего нового служения отец Поликарп нес послушание старшего уставщика, заведующего складом, а затем благочинного и казначея. Те, кто помнят его в ту пору, отмечают, что любое порученное дело он исполнял безупречно. В 1987 году на Преполовение Пятидесятницы за свои труды игумен Поликарп был награжден крестом с украшениями.

В 1989 году состоялся его перевод в Оптину пустынь, а в 1990 году игумен Поликарп был назначен строителем и духовником в открывшуюся Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь. Смиренно приняв новое послушание, отец Поликарп достойно нес его последующие тридцать четыре года, до самой своей кончины. Одиннадцатого января 2002 года, по благословению Патриарха Алексия II, епископ Орехово-Зуевский Алексий (Фролов; † 2013) возвел его в сан архимандрита.

Архимандрит Поликарп стал подлинным отцом для сестер монастыря. Всегда и во всем отдавая первенство игумении как главе обители, он в трудные моменты всегда был там, где требовались его помощь, духовный совет и молитва. Отец Поликарп не смотрел на лицо человека, его положение в обществе, равно любя и заботясь обо всех. Его главный принцип состоял не во внешнем назидании и руководстве, не в диктате своего мнения и воли, а в том, чтобы мудро и ненавязчиво привести вверенные ему души к Небесному Жениху.

Господь да воздаст блаженнопочившему отцу Поликарпу сторицею во Царствии Своем и да упокоит его праведную душу в блаженной вечности!

Монахиня Нектария (Мареева),

насельница Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни.