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Диакон Георгий Малков
30 июня 2024 г. 16:30
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Диакон Георгий Малков

26.06.1941 – 04.04.2024

4 апреля 2024 года на 82-м году жизни отошел ко Господу клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях диакон Георгий Малков. PDF-версия.

Юрий Григорьевич Малков родился в Москве 26 июня 1941 года. Хотя Юрий и воспитывался в атеистической семье, но с отроческих лет его притягивал образ Святой Руси — с ее храмами, монастырями, церковным искусством и культурой. По окончании школы, проучившись несколько лет в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ), нашел свое призвание, поступив на отделение искусствознания исторического факультета МГУ, где учился под руководством выдающегося отечественного историка искусств профессора В. Н. Лазарева. Среди его наставников известные российские ученые тех лет: академик В. Л. Янин, М. А. Ильин. По окончании университета и аспирантуры Юрий Григорьевич защитил кандидатскую диссертацию по истории новгородских фресок ХIV столетия.

В 1965 году Юрий Григорьевич принял Святое Крещение; в последующее десятилетие он был духовным сыном известного московского протоиерея Владимира Смирнова и прихожанином храма пророка Илии «на Обыденке».

С 1969 по 1984 год Юрий Григорьевич трудился в редакции «Журнала Московской Патриархии» в качестве автора и научного редактора под непосредственным началом митрополита Волоколамского Питирима (Нечаева), у которого он иногда нес послушание иподиакона. В тот же период он активно писал и публиковал научные искусствоведческие и богословские статьи в различных светских и церковных изданиях. Всего диаконом Георгием было опубликовано 25 книг (5 из них в соавторстве) и около 150 статей. Среди них статьи по истории византийского и древнерусского искусства (прежде всего художественного наследия Пскова и Новгорода), жизнеописания Псково-Печерских старцев ХХ столетия, очерки по русской церковной истории, патрологические и богословские исследования (например, посвященные учению преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, богословскому наследию В. Н. Лосского), литературоведческие работы о русских писателях (Пушкине, Гоголе, Достоевском и других), стихи, которые он с увлечением писал на протяжении всей жизни.

В 1970 году Юрий Григорьевич венчался с Еленой Владимировной Писаржевской. Диакон Георгий рано овдовел — в 2001 году, еще до принятия им священного сана, но трепетно хранил память о супруге.

Более четверти века, начиная с 1972 года, Юрий Григорьевич проработал старшим научным сотрудником, экспертом по древнерусской живописи, в ведущей реставрационной организации страны «ГосНИИ реставрация».

Еще юношей, в 1959 году, будущий диакон Георгий впервые посетил Псково-Печерский монастырь, который, по сути, и стал его духовной родиной. Он был лично и молитвенно связан со многими замечательными Псково-Печерскими старцами, дружил со знаменитым наместником обители архимандритом Алипием (Вороновым), окормлялся у архимандрита Иоанна (Крестьянкина). В 1986 году им была составлена служба Собору Псковских святых, принятая ныне к богослужебному употреблению; он также являлся соавтором службы Собору Псково-Печерских святых, составленной по благословению архимандрита Иоанна в 1988 году.

С конца 1980-х годов и на протяжении полутора десятилетий Юрий Григорьевич являлся личным секретарем протоиерея Николая Ситникова — настоятеля храма Рождества святого Иоанна Предтечи на Пресне.

Издавна, еще с 1980-х годов, будущий диакон Георгий мечтал о принятии священного сана. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) благословил это намерение, но сказал, что осуществится оно нескоро.

Так и произошло. В 2003 году после выхода на пенсию Юрий Григорьевич принял диаконский сан; рукоположил его в соборе Николо-­Угрешского монастыря митрополит Истринский Арсений. Диакон Георгий стал клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, где прослужил около двадцати лет при двух настоятелях: его близком и давнем друге, еще со времен университетской аспирантуры, протоиерее Борисе Михайлове, а также иеромонахе Александре (Зарубине).

Диакон Георгий был награжден правом ношения двойного ораря, а также удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского (III степени) и юбилейной медали «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года».

Большую часть своей жизни — начиная со времени крещения — диакон Георгий посвятил служению Богу и свидетельству о Христовой истине как мирянин. Теперь же он мог послужить Ему уже в священном сане. Обретя это новое свое служение у престола Божия, диакон Георгий ощутил «второе дыхание» в том числе и в литературном творчестве. Его особо влекли и занимали история русской святости, феномен духоносного старчества, сложные и многотрудные судьбы нашего Отечества, пути русской культуры, литературы, философии, богословия.

В последние годы своего священнослужения, несмотря на преклонный возраст и слабеющие телесные силы, диакон Георгий стремился постоянно присутствовать в храме за богослужением — при том что дорога из дома до церкви занимала более часа.

Отца Георгия отличали особая духовная привязанность к алтарю, любовь к Божественной литургии, к своему диаконскому служению. Духовенство, клир и прихожане храма Покрова в Филях, а также его семья помнят диакона Георгия как истинного Божиего служителя, верного своему духовному призванию, который всегда с вниманием, любовью и теплом относился к окружающим.

Тяжелый недуг, развивавшийся в последние месяцы его жизни, диакон Георгий принял с подлинным христианским смирением — как волю Божию и как итоговое для него духовное испытание. Причастившись накануне кончины Святых Христовых Таин, диакон Георгий преставился ко Господу 4 апреля 2024 года.

Да упокоит Господь верного раба Своего в селениях праведных!

                                                                                                                                                          Петр Малков

30 июня 2024 г. 16:30
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