Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл: Просвещая разум и сердце

ВКЛАД СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВОСЛАВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАРОДА

Православная вера рождается и возрастает не сама по себе, но через свидетельство Церкви, живую проповедь Евангелия и преемственную передачу духовного опыта. Именно поэтому апостол Павел в Послании к Римлянам задает последовательный ряд вопросов: Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? (Рим. 10, 14). Эти слова раскрывают непреложную истину: благовестие является необходимым условием рождения и укрепления веры. Следовательно, духовное образование любого христианина, а тем более будущих служителей Церкви, призванных возвещать Евангелие Христово, имеет первостепенное значение. Как подчеркивал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «богословское образование — в самой сердцевине церковной жизни. Мы передаем Предание»1. Именно поэтому Святейший Патриарх неизменно уделяет особое внимание развитию системы духовного образования. PDF-версия.

Среди многочисленных направлений церковного служения Святейшего Патриарха ­Кирилла особое место занимает его многолетняя деятельность в области духовного образования и православного просвещения. Эта деятельность, охватывающая несколько десятилетий служения Христу, представляет собой целостную систему трудов, направленных на формирование высокообразованного пастырства, развитие богословской науки, совершенствование церковной образовательной среды и укрепление просветительской миссии Русской Православной Церкви в современном обществе.

Как ректор Московской духовной академии и непосредственный участник образовательного процесса, считаю своим долгом с чувством глубокой благодарности отметить, что современная деятельность духовных школ Русской Православной Церкви во многом опирается на тот прочный фундамент, который был заложен трудами Святейшего Патриарха Кирилла.

Прежде всего необходимо вспомнить, с каким наследием в этой области Русская Православная Церковь вступила в XXI столетие. Переходный период после распада Советского Союза стал временем интенсивного религиозного возрождения, сопровождавшегося не только массовым возвращением людей к церковной жизни, но и острой нехваткой подготовленных пастырей, а также отсутствием целостной системы духовного образования, способной обеспечить их всестороннюю подготовку к служению. Одним из наиболее значительных вкладов Святейшего Патриарха Кирилла в решение этой задачи стала реформа духовного образования, осуществленная при его непосредственном руководстве и личном участии. Ее плоды сегодня во многом определяют деятельность всей системы подготовки священнослужителей Русской Православной Церкви.

Когда еще в далеком 1969 году будущего Патриарха рукополагали в священный сан диакона и во время праздничного богослужения был провозглашен прокимен «Благовестите день от дне спасение Бога нашего», молодой монах подумал о том, что это не случайное совпадение, но что эти слова должны стать девизом его жизни2. Так и произошло. Живое слово митрополита, а впоследствии Патриарха Кирилла через религиозно-просветительскую программу «Слово пастыря», выходящую на «ОРТ / Первом канале» (ранее на «Первом канале Останкино») российского телевидения с 30 апреля 1994 года до нашего времени, стало настоящим благовестием для огромного числа наших соотечественников. А вопрос образования будущих священнослужителей нашей Церкви и его вывод на качественно новый уровень стал одной из первых и приоритетных задач в служении нашего Первосвятителя.

Как известно, в начале XXI века духовные школы Русской Православной Церкви вступили в новый этап реформирования, связанный с интеграцией в систему государственного образования. Была поставлена задача государственного лицензирования и, следующим этапом, государственной аккредитации всех образовательных программ, реализуемых церковными учебными заведениями. Это позволяло вывести систему духовного образования из изоляции, обеспечить выпускников семинарий и академий возможностью преподавать в школах, вузах, законно и беспрепятственно осуществлять иные трудовые функции. Что еще более важно, включение в систему государственного образования с необходимостью потребовало совершенствования всех составляющих образовательной деятельности: учебной, методической, кадровой, материально-технической.

Реформа охватила Общецерковную аспирантуру и докторантуру, духовные академии, семинарии, духовные училища и иные образовательные учреждения Русской Православной Церкви. В соответствии с образовательной моделью, принятой на тот момент в российском государстве, был осуществлен переход на трех­уровневую систему подготовки: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Помимо этого, реформа предусматривала совершенствование методики преподавания и, прежде всего, качественный пересмотр ключевых регулирующих документов, что обеспечивало приведение всех духовных школ к единому высокому уровню подготовки.

Практическое внедрение новой образовательной модели началось в 2011 году при не­усыпном внимании Святейшего Патриарха. По сути, ни одно заседание Священного Синода или Высшего Церковного Совета не проходило без рассмотрения тех или иных вопросов духовного образования.

Двадцать второго марта 2011 года Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Кирилла окончательно утвердил концепцию дальнейшего реформирования образования: программы, документы, регламентирующие присуждение ученых степеней и званий, и требования к диссертационным исследованиям. В 2013 году были приняты нормативные документы, регулирующие вопросы индивидуального обучения и организации практики. Уже к январю 2014 года практически все духовные академии и семинарии получили государственные лицензии на осуществление образовательной деятельности по направлению подготовки «Теология». Такое постоянное внимание было осознанным принципом Первосвятительского служения: Святейший Патриарх отмечал, что вопросы образования проходят сквозной темой через работу Высшего Церковного Совета и непосредственно связаны с совершенствованием пастырской деятельности Церкви3.

Особое значение имели решения Архиерейского Собора 2011 года, поставившего задачу повышения образовательного уровня кандидатов в клир. В соответствии с принятыми постановлениями, хиротония лиц, не имеющих специального духовного образования, стала невозможной. Священническое служение предполагает отныне обязательное окончание духовной семинарии.

Наиболее пристальное внимание было уделено программам бакалавриата. Был разработан Единый учебный план, обязательный для всех духовных академий и семинарий России. Это позволило обеспечить унификацию церковного образовательного стандарта уровня бакалавриата, избежать структурных перекосов в отдельных семинариях. Выпускники бакалавриата всех духовных семинарий получили отныне равные возможности поступления на дальнейшие образовательные ступени: магистратуру и аспирантуру. Единый учебный план представлял собой синтез традиции и новейших образовательных методик. Он включил в себя классические для духовных семинарий дисциплины: догматическое, нравственное, пастырское богословие, церковно-исторические, библейские предметы; дисциплины общегуманитарной направленности: классические и современные языки, педагогику, философию; новые предметы: «Церковь, государство и общество», «Новейшие нормативные документы» и пр. Единый учебный план сохранил и возможность учета региональной специфики, реализуемой в различных семинариях посредством факультативных дисциплин.

В отношении магистратур духовным семинариям была предоставлена большая свобода: каждая семинария может разрабатывать программы различной профильной направленности и реализовывать их после рассмотрения и утверждения Священным Синодом. Аспирантуры остались прерогативой духовных академий. Так, после подготовки и открытия аспирантуры в 2021 году статус духовной академии получила Сретенская духовная семинария. В 2025 году аспирантура была также открыта в Казанской духовной семинарии, что возрождает славные традиции дореволюционного российского образования: Казанская духовная академия действовала в Русской Церкви с 1797 по 1818 год, а затем — с 1842 года и до своего закрытия в послереволюционный период.

В конце 2013 года Высшим Церковным Советом был поставлен вопрос о необходимости обновления учебных программ и учебных пособий для духовных школ. На тот момент в семинариях и даже академиях была острая нехватка современной учебной литературы. Имеющиеся учебные пособия в большинстве своем представляли собой самиздатовские машинописные перепечатки, плохо читаемые и содержательно устаревшие.

По инициативе Святейшего Патриарха была сформирована рабочая группа по подготовке новых учебных материалов практически по всем дисциплинам бакалавриата, в результате деятельности которой постепенно появлялись более актуальные, современные учебники. Их авторами стали ведущие специалисты Русской Православной Церкви.

Особое внимание Святейший Патриарх уделил повышению квалификации не только священнослужителей, но и приходских сотрудников, несущих послушание в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности. Соответствующие образовательные программы реализуются не только в России, но и в других странах канонической ответственности Русской Православной Церкви.

Не менее важным направлением деятельности Святейшего Владыки стало развитие богословской науки. Значимыми событиями в этой области явились создание Общецерковной аспирантуры и докторантуры (2009), Общецерковного докторского диссертационного совета (2011), Координационного центра по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви (2013). В целях развития церковной науки разрабатывались новые документы для церковных диссертационных советов, уточнялись и устрожались требования к кандидатским диссертациям. Как и в случае с бакалавриатом и магистратурой, изолированное положение церковных кандидатских диссертаций не способствовало их высокому научному уровню. В связи с этим на протяжении многих лет предпринимались усилия для включения теологии в номенклатуру научных специальностей Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Эта очень непростая работа успешно завершилась изданием соответствующего приказа Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года № 118. После этого выпускники духовных академий получили возможность защищать диссертации и получать признаваемые государством ученые степени кандидата теологии. Вскоре после этого в 2022 году были открыты кандидатские диссертационные советы по теологии: объединенный совет МГУ, МДА и ОЦАД, а также объединенный совет ПСТГУ и СПбДА. На настоящий момент ­советы ­активно работают, регулярно защищаются диссертации.

По убеждению Святейшего Патриарха, развитие богословской науки также невозможно без плодотворного взаимодействия Церкви с ведущими отечественными и зарубежными научно-образовательными центрами. Как подчеркивал Предстоятель, «постоянный научный обмен является залогом достижения и поддержания высокого академического уровня»4. Диалог религии и науки требует последовательной и системной работы по развитию церковных научных исследований. Вклад Святейшего Патриарха Кирилла в становление современной системы богословской науки трудно переоценить. Патриарх Кирилл имеет степень доктора богословия, а также является почетным доктором целого ряда российских и зарубежных учебных заведений. В их числе Московская, Санкт-Петербургская, Киевская духовные академии, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, учебные заведения Италии, Сербии, Армении, Молдовы и многих других государств.

Возвращаясь к истокам в сфере духовного образования, следует отметить, что деятельное участие будущего Предстоятеля в подготовке священнослужителей началось еще в 1970-е годы. Двадцать шестого декабря 1974 года Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена назначил двадцативосьмилетнего клирика архимандрита Кирилла ректором Ленинградской духовной академии. Он стал самым молодым ректором в истории академии. Исполнение этого послушания требовало большого мужества, поскольку осуществлялось в условиях постоянного давления со стороны советской власти, стремившейся к ослаблению богословского образования и церковной науки.

Тринадцатого марта 1976 года в академическом храме Ленинградской духовной академии состоялось наречение архимандрита Кирилла во епископа, а 14 марта, в Неделю Торжества Православия, в Свято-Троицком соборе Александро-­Невской лавры была совершена его архиерейская хиротония, которую возглавил митрополит Никодим (Ротов).

Особое значение имеют слова владыки Никодима, сказанные при вручении архипастырского жезла новопоставленному епископу: «…мне ведома сила призвания твоего, настроения и желания твои, мне известен тот внутренний пламень, с которым ты служишь Спасителю мира. Таким пришел ты в духовную школу, таким стал ты священномонахом, таким был ты на всех послушаниях, куда направляла тебя Десница Господня. Послушания, которые ты выполнял, были бы сложны для любого человека с опытом, и для тебя в молодости они тоже были нелегкими. Но ты посвящал все свои силы Святой Церкви, был верным сыном послушания. Будь таким до конца своих дней, совершая Божию работу с искренностью и усердием. Служи Богу так, как служили Ему все избранные Им» (Журнал Московской Патриархии. 1976. № 6. С. 11–12).

Уже в октябре 1976 года Святейший Патриарх Пимен высоко оценил достижения Ленинградской духовной академии и отметил стремление коллектива во главе с ректором к повышению уровня преподавания и развитию богословской науки. В знак признания заслуг академия была удостоена ордена святого равноапостольного князя Владимира I степени.

Без преувеличения можно сказать, что молодой ректор вдохнул новую жизнь в Ленинградскую духовную академию. В 1976/77 учебном году, впервые более чем за двадцать лет, был осуществлен пересмотр учебных планов. Вступив в должность ректора, архимандрит Кирилл возглавил Библеистическую группу, созданную в академии еще в 1969 году. Уже в 1975 году группой были опубликованы в сборнике «Богословские труды» важнейшие архивные материалы, что в условиях советской действительности являлось значительным научным и церковным событием. Одновременно началась систематическая работа по описанию архивных фондов Санкт-Петербургской духовной академии, а также архивов Н. Н. Глубоковского и И. И. Бриллиантова, хранившихся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

По инициативе ректора были открыты новые научные кафедры: кафедра литургики (1981/82 учебный год), кафедры общецерковной истории, истории Русской Церкви и истории славянских Церквей (1982/83 учебный год). Расширение образовательных программ потребовало подготовки новых учебников и учебных пособий. Были созданы либо существенно переработаны курсы по Священному Писанию, основному богословию, византологии, церковной археологии, новейшей церковной истории.

Святейший Патриарх лично принимал участие в рецензировании и научном редактировании новых учебников и пособий. По его инициативе была организована систематическая работа по переводу современной богословской литературы на русский язык. Как впоследствии вспоминал сам Святейший Патриарх: «Я организовал целый цех переводчиков, которые занимались переводом современной богословской литературы, как католической, так и православной... Мы не просто хранили эту литературу в запасниках, мы вводили ее в учебный процесс» (L'Évangile et la liberté. 2006. P. 32).

Наряду с административным руководством академией, будущий Патриарх активно занимался и преподавательской деятельностью. С 1975/76 учебного года он читал курс патрологии для студентов первого курса, а в начале 1980-х годов преподавал в аспирантуре Московской духовной академии. Его лекции звучали не только в духовных школах, но и в университетах Финляндии, а также в ведущих отечественных научных учреждениях, в частности в Институте востоковедения Академии наук СССР. В этот период активно публиковались его научные исследования и богословские статьи.

Особое внимание ректор уделял преподаванию древних и современных языков. Были разработаны новые программы по церковно­славянскому языку, оборудован лингафонный кабинет. В годы ректорства будущего Святейшего Патриарха Ленинградская духовная академия приобрела значение одного из ведущих образовательных центров мирового Православия. Неуклонно возрастало число студентов из Поместных Православных Церквей, что обусловило создание в 1981/82 учебном году факультета иностранных студентов с программой преподавания русского языка.

После прочтения лекции «Особенности раннехристианского церковного устройства в свете решения вопроса о времени и месте происхождения Дидахи», состоявшейся 20 марта 1978 года, архиепископу Кириллу было присвоено ученое звание доцента.

Значительное внимание уделялось и развитию международных академических связей. Преподаватели и студенты Ленинградских духовных школ принимали участие в богословских диалогах, заседаниях Центрального комитета Всемирного совета церквей, международных научных конференциях и семинарах. В декабре 1980 года преподаватели и студенты академии получили возможность совершить паломничество на Святую Землю.

Эта активная международная деятельность не только способствовала расширению научного и богословского кругозора профессорско-­преподавательского состава и студентов, но и укрепляла авторитет Ленинградской духовной академии, сохранившей верность своему церковному призванию в условиях государственного атеизма.

Активная деятельность молодого архипастыря, направленная на развитие духовного образования и привлечение молодежи к церковной жизни, вызывала серьезное недовольство советских властей. В документах Ленинградского областного управления КГБ архиепископ Кирилл характеризовался как «фанатик», последовательно и деятельно привлекавший молодежь к православной вере и умело использовавший возможности средств массовой информации для церковного свидетельства5. Именно поэтому перевод на Смоленскую кафедру с должности ректора использовался государственными органами как средство ограничения его деятельности в сфере духовного образования и церковного просвещения.

Вместе с тем служение архиепископа ­Кирилла никогда не ограничивалось исключительно академической деятельностью. Уже вскоре после архиерейской хиротонии он получил ответственные церковно-дипломатические поручения. Через несколько месяцев после хиротонии был назначен заместителем Патриаршего экзарха Западной Европы в качестве помощника митрополита Никодима. Позднее, после назначения митрополита Филарета (Вахромеева) Патриаршим экзархом Западной Европы, епископ Кирилл принял на себя окормление Патриарших приходов в Финляндии.

В 1976 году епископ Кирилл вошел в состав Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, позднее преобразованной в Комиссию по вопросам христианского единства. В составе этого церковного органа под председательством митрополита Никодима вырабатывались основные направления внешней деятельности Русской Православной Церкви в условиях сложной международной обстановки периода холодной войны. Уже в те годы епископ Кирилл проявил себя как один из наиболее деятельных представителей Русской Православной Церкви на международной арене.

После кончины митрополита Никодима в 1978 году и последующих изменений в руководстве Отдела внешних церковных сношений ответственность епископа Кирилла в сфере межцерковных отношений значительно возросла. Его имя было в числе кандидатов на должность председателя Отдела внешних церковных сношений, что свидетельствовало о высоком авторитете молодого архипастыря.

Еще в период руководства Ленинградской духовной академией архиепископ Кирилл принимал самое деятельное участие в православно-католическом богословском диалоге. В октябре 1978 года он участвовал в переговорах с представителями Римско-Католической Церкви, а в 1980 году представлял Русскую Православную Церковь на первом заседании Смешанной международной комиссии по православно-­католическому богословскому диалогу на островах Патмос и Родос.

Опыт, приобретенный в сфере духовного образования, научной деятельности и межцерковного сотрудничества, впоследствии нашел свое применение уже в Предстоятельском служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Помимо собственно духовного образования, нацеленного на подготовку священнослужителей, немалое внимание уделено Святейшим Патриархом и духовному просвещению, имеющему значительно более широкую целевую аудиторию.

Российское общество советского и постсоветского периода в массе своей отличается сугубой религиозной непросвещенностью, подчас граничащей с вопиющей безграмотностью. Это не только внутренне обедняет человека и не позволяет ему адекватно и глубоко воспринимать самые разнообразные явления мировой культуры, но и делает его легкой добычей различных ложных учений, сект и культов, в том числе тоталитарных и деструктивных. В связи с этим значительные усилия Святейшего Патриарха были направлены на внедрение в школах изучения основ духовно-нравственной культуры. Этот процесс протекал очень непросто, сталкивался с различными препятствиями и сопротивлением, неоднократно менялась концепция: предмет «основы православной культуры» сменился «основами религиозной культуры и светской этики», затем «основами духовно-­нравственной культуры России». Последовательность, настойчивость и мудрость Святейшего Патриарха позволили преодолеть разнообразные препятствия, и с 1 сентября 2026 года во всех школах России с 5-го по 7-й классы начинает преподаваться предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), который, в соответствии с его концепцией, должен ориентировать школьников на «ценности, моральные нормы, духовные традиции, формирующие российскую гражданскую идентичность, российское самосознание, понимание цивилизационной духовной сущности и уникальности российской многонациональной и многоконфессиональной культуры».

Немалое внимание уделялось Святейшим Патриархом и воскресным школам приходов России. Девятого марта 2017 года на заседании Священного Синода был утвержден «Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации». Данный стандарт описывает цели и задачи воскресных школ, определяя минимум необходимых знаний, которыми должны обладать их выпускники. Этот документ, однако, оставляет широкий простор для адаптации и применения к нуждам конкретного прихода, поскольку достаточно жесткая регламентация, необходимая для духовных семинарий, в случае с воскресными школами была бы непродуктивной.

Особое место в современном церковном просвещении занимает деятельность Святейшего Патриарха в области православного книгоиздания. Определяя главную цель этого служения, Предстоятель подчеркивал: «Православное книгоиздание не должно быть ориентировано только на получение прибыли. Его главная роль — просветительская…»6 Под его руководством Издательский совет Русской Православной Церкви осуществляет координацию издательской деятельности, проводит богословскую экспертизу и каталогизацию церковной литературы. Благодаря этой работе удалось значительно сократить распространение некачественных псевдоправославных изданий, содержащих элементы ненаучных, суеверных, спекулятивных, а подчас и откровенно раскольнических, еретических или даже оккультных представлений, одновременно способствуя появлению и распространению качественной православной литературы и укреплению церковной проповеди посредством книги.

Важнейшими составляющими этой деятельности стали проведение православных книжных выставок-ярмарок, учреждение конкурса «Просвещение через книгу», празднование Дня православной книги, приуроченного к выходу первого датированного печатного издания на Руси — «Апостола» Ивана Федорова, учреждение Патриаршей литературной премии, реализация программы развития православных библиотек, а также организация курсов ­повышения квалификации для библиотекарей и биб­лиографов. С 2010 года в Издательский совет Русской Православной Церкви поступило на рецензирование более 10,5 тысячи изданий, из которых свыше 9 тысяч получили рекомендацию к распространению.

В сфере просвещения, помимо институциональных форм, Первосвятитель уделял внимание и новым технологиям. Указом Священного Синода от 24 декабря 2015 года (журнал № 98) учрежден Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации, которому была поставлена задача использовать все современные технологии в деле просвещения.

В развитие этого направления с целью приобщения к Священному Писанию как можно большего числа верующих по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2022 году была запущена Патриаршая программа изучения Библии — масштабная просветительская инициатива Русской Православной Церкви. Ее главная цель — помочь православным христианам глубже узнать Священное Писание и осмыслять его в русле православной традиции. В ходе осуществления программы определена методология изучения Библии, учитывающая современные подходы, сочетающиеся с традиционными принципами православной просветительской деятельности. Созданы учебно-методические материалы и образовательный портал «Исследуйте Писания» (izuchaem-bibliu.ru). На нынешнем этапе проходит внедрение программы в епархиях Русской Православной Церкви.

Основным средством программы является образовательная платформа «Исследуйте Писания». В данный момент пользователям представлены следующие курсы: «Библия за год», «Новый Завет за год», «Псалтирь в 13 шагах», «Евангельские чтения Страстной седмицы». Обучение проходит как в индивидуальном порядке, так и в потоковых группах. Еще одним направлением портала является подготовка руководителей библейских групп. Для этого на портале размещен онлайн-курс «Приходские библейские группы. От идеи до реализации».

Несмотря на то что многие люди считают себя православными, далеко не все регулярно читают Библию или понимают сложные места Писания. Программа решает сразу несколько задач: дает системную, последовательную методику изучения Ветхого и Нового Заветов; делает библейские тексты доступными для современного человека — без излишней академичности, но с опорой на святоотеческое наследие; поддерживает приходские евангельские группы и помогает готовить их руководителей.

Таким образом, просветительская деятельность Святейшего Патриарха Кирилла охватывает практически все основные направления церковной образовательной миссии — от подготовки будущих пастырей и развития богословской науки до формирования единого пространства православного просвещения.

Подводя итог, следует отметить, что вклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в развитие духовного образования и православного просвещения представляет собой не совокупность отдельных инициатив, а целостную и последовательно реализуемую программу. Сегодня результаты этой многолетней деятельности являются неотъемлемой частью жизни Русской Православной Церкви. Современная система духовного образования, развитие богословской науки, повышение уровня подготовки священнослужителей и широкое просветительское служение свидетельствуют о том, что труды Святейшего Патриарха ­Кирилла заложили прочный фундамент для дальнейшего развития духовных школ и укрепления просветительской миссии Русской Православной Церкви в XXI веке.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на совещании ректоров духовных учебных заведений Русской Православной Церкви // Патриархия.ru: официальный сайт Московского Патриархата. 2009. 14 нояб. https://www.patriarchia.ru/db/text/934945.html.

2 Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Торжества Православия после Литургии в Храме Христа Спасителя // Патриархия.ru: официальный сайт Московского Патриархата. 2016. 21 марта. https://patriarchia.ru/article/97495.

3 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 4 апреля 2017 года // Патриархия.ru: официальный сайт Московского Патриархата. 2017. 4 апр. https://www.patriarchia.ru/db/text/4851040.html.

4 Святейший Патриарх Кирилл: создание научно-богословской школы сегодня является задачей общецерковного значения // Патриархия.ru: официальный сайт Московского Патриархата. 2011. 2 февр. https://www.patriarchia.ru/db/text/1399545.html.

5 Ректор Ленинградских духовных школ https://patriarch.patriarchia.ru/rektor-leningradskikh-dukhovnykh-shkol/.

6 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Издательского совета Русской Православной Церкви // Патриархия.ru: официальный сайт Московского Патриархата. 2009. 19 нояб. https://www.patriarchia.ru/article/100652.