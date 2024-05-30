Епископ Иринарх (Грезин)

23.11.1951 – 24.01.2024



24 января 2024 года на 73-м году жизни отошел ко Господу председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Раменский Иринарх. PDF-версия.



24 января 2024 года на 73-м году жизни отошел ко Господу председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Раменский Иринарх.

Епископ Иринарх (в миру — Владимир Кузьмич Грезин) родился 23 ноября 1951 года в городе Шумерля Чувашской АССР в семье рабочего. Пятерым детям родители привили христианскую веру.

В 1967 году, окончив восемь классов средней школы, Владимир поступил на работу в Шумерли, а в 1968 году направился в Москву на учебу в профессионально-техническое училище. В 1970 году работал в городе Загорске (ныне Сергиев Посад), откуда был призван на службу в Вооруженные силы. В 1973–1974 годах работал на машиностроительном заводе имени Лавочкина в городе Химки Московской области, а затем устроился монастырским рабочим в Троице-Сергиеву лавру.

В 1975–1978 годах учился в Московской духовной семинарии, продолжил обучение в Московской духовной академии, по окончании которой в 1982 году за курсовое сочинение по догматическому богословию «Святоотеческие догматические системы» советом академии удостоен степени кандидата богословия. В 1982 году был принят на работу в Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата в сектор миротворческого служения Русской Православной Церкви. Третьего апреля 1985 года принял иноческий постриг с наречением имени в честь преподобного Иринарха, затворника Ростовского (13 января ст. ст. / 26 января н. ст.). Тринадцатого апреля 1985 года был рукоположен во иеродиакона, а 15 апреля того же года — во иеромонаха.

По линии работы в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата в 1987 году находился в Бирмингеме, в колледже в Селли-­Оук, с целью изучения английского языка. В 1987–1988 годах учился в Экуменическом институте Боссэ в Швейцарии. В 1988–1989 годах слушал лекции в Гарвардской богословской школе при Гарвардском университете в Кембридже (США).

В 1988 году был возведен в сан игумена.

С апреля 1989 года курировал в ОВЦС программу преодоления алкоголизма и наркомании, осуществлявшуюся в сотрудничестве с Министерством здравоохранения СССР и ВНЦ наркологии.

Одновременно как священно­служитель вел пастырскую работу с больными в московской городской наркологической больнице № 17 и в наркологической клинике № 13 Всесоюзного научного центра медико-­биологических проблем наркологии.

Первого марта 1990 года игумен Иринарх был назначен настоятелем вновь открытого больничного храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле в Москве, который был полностью восстановлен при его деятельном участии. Одновременно продолжалось и его социальное служение. В 1990 году при храме было учреждено Православное братство трезвости «Отрада и утешение».

В 1990–1991 годах — секретарь Комиссии Священного Синода по благотворительности и катехизации (которая позднее была преобразована в два синодальных отдела — Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению и Синодальный отдел религиозного образования и катехизации).

В те же годы — секретарь Комиссии Священного Синода по содействию усилиям в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Решив полностью посвятить свои силы приходскому служению, игумен Иринарх просил освободить его от послушания в ОВЦС и с апреля 1991 года нес настоятельское служение в храме в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле.

Все годы священнослужения на поприще настоятеля храма занимался пастырским душепопечением и духовным окормлением госпитализированных больных Московской городской клинической больницы имени С. П. Боткина и расположенной по соседству клиники Онкологического научно-исследовательского института имени П. А. Герцена. Возрождал приписной больничный храм святых врачей-бессребреников Космы и Дамиана на территории Боткинской больницы.

Пятнадцатого декабря 2000 года назначен благочинным храмов Всехсвятского округа города Москвы.

Решением Священного Синода от 12–13 марта 2002 года избран епископом Пермским и Соликамским. Шестнадцатого марта 2002 года в Свято-Троицком соборе Данилова монастыря в Москве Патриархом Алексием II возведен в сан архимандрита. Четырнадцатого апреля 2002 года за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве хиротонисан во епископа Пермского и Соликамского.

Возрождение духовного и религиозного образования в Пермской епархии явилось одним из важнейших направлений архипастырской заботы преосвященного Иринарха. Его усилиями в сентябре 2002 года была открыта Пермская православная классическая гимназия, а в 2003 году образовано двухгодичное Пермское духовное училище для подготовки священноцерковнослужителей, преобразованное в 2009 году в Пермскую духовную семинарию. Важным достижением стало открытие в 2008 году в Пермском государственном университете кафедры тео­логии.

За годы управления епархией епископом Иринархом были открыты четыре новых монастыря: два мужских и два женских.

Решением Священного Синода от 5 марта 2010 года епископ Иринарх был освобожден от управления Пермской епархией в связи с назначением на должность председателя новообразованного Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению с титулом епископа Красногорского, викария Московской епархии.

Шестнадцатого апреля 2010 года назначен настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком города Москвы, при котором было определено разместиться Синодальному отделу по тюремному служению.

С 31 декабря 2011 года по 16 марта 2013 года управлял Юго-­Западным викариатством в границах Юго-­Западного административного округа города Москвы.

Совмещая служение в должности председателя Синодального отдела по тюремному служению на всей канонической территории Русской Православной Церкви, епископ Иринарх возглавил Комиссию по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы, в область попечения которой входила организация тюремного служения в учреждениях УФСИН России по городу Москве.

Владыка Иринарх являл собой редкий пример профессионализма, рассудительности и невероятной работоспособности. Благодаря его усилиям на государственном уровне реализованы многие церковные инициативы, главными из которых стали создание института штатного тюремного духовенства путем введения должностей помощников начальников территориальных управлений ФСИН России по организации работы с верующими; подготовка к принятию Федерального закона № 103-ФЗ от 20.04.2015 года, который законодательно расширил список осужденных, имеющих право на общение со священнослужителями; передача епархиям объектов религиозного назначения, находящихся в оперативном управлении у территориальных подразделений ФСИН России; подписание Соглашения о взаимодействии Русской Православной Церкви с ФСИН России.

За труды на поприще многочисленных церковных послушаний епископ Иринарх был награжден многими церковными, государственными и ведомственными наградами, среди которых орден святого благоверного Даниила Московского (III степени, 2001; II степени, 2011), орден святого благоверного великого князя Александра Невского (I степени, 2006) «за заслуги и большой личный вклад в восстановление, укрепление нравственных и духовных традиций», государственный орден Дружбы (2001), высшая награда ФСИН России — медаль Михаила Галкина-Враского (2021).

Решением Священного Синода от 13 апреля 2021 года владыке Иринарху было определено именоваться епископом Раменским. Согласно его прошению, 4 мая 2023 года был освобожден от должности настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком города Москвы и назначен почетным настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле, куда был переведен и Синодальной отдел по тюремному служению.

Двадцать шестого января 2024 года в храме в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле состоялось отпевание почившего архипастыря, которое возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан. За богослужением молились митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, духовенство Пермской митрополии, сотрудники ФСИН России, духовные чада и многие, знавшие владыку лично.

Епископ Иринарх был погребен в городе Москве.

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего!

Священник Алексий Алексеев



Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнование в связи с кончиной епископа Раменского Иринарха:



«Без малого 40 лет почивший архипастырь усердно трудился на ниве Господней. Долгие годы он совмещал священническое делание с социальным служением, окормляя пациентов столичных клиник, а также страждущих от недугов алкоголизма и наркомании.

Впоследствии Господь возложил на почившего епископский омофор, вверив управление Пермской епархией, а затем призвал к несению ответственного послушания председателя Синодального отдела по тюремному служению, о деятельности которого владыка заботился до самой кончины.

Милостивый Господь, смертию Своею смерть нашу испровергший и жизнь нестареющую источивший (канон 3-го гласа в субботу утра), да примет с любовью душу новопреставленного епископа Иринарха, простит все вольные и невольные согрешения и сотворит ему вечную память».