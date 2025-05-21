Епископ Виктор (Пьянков)

19.10.1944–17.01.2025

17 января 2025 года на 81-м году жизни отошел ко Господу епископ (на покое) Виктор (Пьянков).

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Епископ Виктор (в миру Пьянков Виктор Владимирович) родился 19 октября 1944 года в городе Первоуральске Свердловской области. После школы окончил монтажный техникум, работал и продолжал учиться заочно. В 1971 году архиепископом Рижским и Латвийским Леонидом (Поляковым) пострижен в монашество, рукоположен во иеродиакона, затем во иеромонаха. Служил на приходах Рижской епархии. В 1977 году заочно окончил Московскую духовную семинарию. В 1980 году возведен в сан игумена и назначен благочинным Мадонского округа Рижской епархии, в 1982–1983 годах был также секретарем Рижского епархиального управления.

В 1983 году Русской Православной Церкви была возвращена первая обитель — Свято-Данилов монастырь. Отец Виктор был принят в число братии Данилова мужского монастыря города Москвы с поручением обязанностей эконома. Через три года он был возведен в сан архимандрита и назначен начальником управления по строительству и реставрации Данилова монастыря. По воспоминаниям насельника обители игумена Кирилла (Сахарова), отец Виктор проявил себя как энергичный управленец и мудрый собеседник, с которым братия по вечерам с интересом обсуждала богословские темы.

В 1987 году отца Виктора перевели в Ленинградскую епархию, где он получил назначение начальника реставрации и строительства Ленинградского епархиального управления.

Через год он был переведен в Таллин и назначен настоятелем собора благоверного князя Александра Невского.

В 1989 году Совет министров Карелии передал в пользование Ленинградской епархии валаамский Спасо-Преображенский собор с внутренним каре и расположенные рядом скиты, кроме Воскpесенского и Гефсиманского. С осени 1989 года до лета 1990 года отец Виктор был наместником Валаамского монастыря, который предстояло возродить. В декабре 1989 года на Валаам приехали первые насельники возрождаемой обители.

Двадцатого февраля 1990 года на заседании Священного Синода, по рапорту управляющего Таллинской епархией митрополита Ленинградского Алексия (Ридигера, будущего Патриарха Алексия II) о возросшей нагрузке по управлению двумя епархиями, определен быть епископом Тапаским, викарием Таллинской епархии. Хиротонисан 25 марта 1990 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Двадцатого июля 1990 года, на первом заседании Священного Синода, прошедшем под председательством новоизбранного Патриарха Алексия II, был назначен епископом Подольским, викарием Московской епархии, и председателем Хозяйственного управления Московского Патриархата. Впоследствии работал в Синодальной комиссии по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности, комиссии Священного Синода по подготовке изменений в Уставе об управлении Русской Православной Церкви, комиссии по подготовке и проведению в 1992 году празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия Радонежского.

Двадцать первого апреля 1994 года освобожден от должности председателя Хозяйственного управления по состоянию здоровья. Восемнадцатого июля 1999 года, согласно собственному прошению, почислен на покой.

Двадцатого января 2025 года в Вознесенском кафедральном соборе города Геленджика епископ Новороссийский и Геленджикский Сергий вместе с наместником Московского Данилова монастыря епископом Солнечногорским Алексием совершил отпевание почившего епископа Виктора.

Почивший архипастырь погребен на Славянском кладбище города Краснодара.

Вечная ему память!

Диакон Александр Черепенин