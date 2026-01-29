Филипп Анатольевич Науменко

(28.12.1985 – 13.12.2025)

Тринадцатого декабря 2025 года преставился ко Господу глава городского округа Реутов Московской области Филипп Анатольевич Науменко, попавший в автомобильную катастрофу 7 декабря и скончавшийся в больнице, не приходя в сознание. PDF-версия.

Филипп Анатольевич Науменко родился 28 декабря 1985 года в Москве. В 2002 году окончил школу № 1082, в 2007-м — Московский энергетический институт, в 2012-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С апреля 2007 по сентябрь 2014 года работал в должности советника в Московской областной Думе. В 2014 году был избран в Совет депутатов городского округа Балашиха, стал председателем комитета по торговле, бытовым услугам населению и предпринимательской деятельности. С марта 2017 года — заместитель главы Администрации городского округа Балашиха, c декабря 2023 года — исполняющий обязанности главы городского округа Реутов, в начале 2024 года избран главой городского округа.

Филипп Анатольевич отмечен церковными и светскими наградами, среди которых медали Московской епархии «За жертвенные труды» I и II степени, медаль Балашихинской епархии праведного Василия Павлово-Посадского I степени, почетные знаки Московской областной Думы «За труды» и «За трудовую доблесть», знак губернатора Московской области «Благодарю», медаль Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «За заслуги в предпринимательстве».

В должности заместителя главы Администрации г. о. Балашиха Ф. А. Науменко принимал непосредственное участие в строительстве и благоукрашении храмов Балашихи: Никольского храма в микрорайоне Никольско-Архангельский (2015–2016), Князь-Владимирского храма в микрорайоне Дзержинского — главного храма войск национальной гвардии Российской Федерации (2016–2022), Игоревского храма в микрорайоне 1 Мая (2022–2024), за что был удостоен Патриаршей грамоты и ордена благоверного князя Даниила Московского.

Будучи старостой Князь-Владимирского храма города Балашихи и советником епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая по связям с общественностью, Ф. А. Науменко принимал активное участие в церковной жизни не только Балашихинского благочиния, но и всей епархии, привлекая благотворителей и показывая личный пример жертвенности.

После избрания главой города Реутова Филипп Анатольевич не оставил прежних начинаний, способствуя строительству в городе Балашихе здания Балашихинского епархиального управления и созданию духовно-просветительского центра Балашихинской епархии, а также храма Воскресения Словущего в городе Черноголовке.

В 2025 году предметом пристального внимания Ф. А. Науменко стало выделение земельного участка под строительство храма Первосвятителей Московских в городе Реутове и разработка проектной документации будущего храма.

Пятнадцатого декабря в Троицком храме города Реутова епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай совершил чин отпевания Ф. А. Науменко. Проститься с градоначальником прибыли губернатор Московской области А. Ю. Воробьёв, председатель Московской областной Думы И. Ю. Брынцалов, главы подмосковных муниципалитетов, депутаты, представители общественных организаций, жители наукограда.

За вклад в развитие города Совет депутатов Реутова посмертно присвоил Филиппу Науменко звание «Почетный гражданин города Реутова».

Иерей Михаил Конюхов,

член Епархиального совета Балашихинской епархии