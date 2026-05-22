Монашеское делание — идти ко Христу

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Статьи на тему
монашество
Духовная лечебница среди городской суеты
В 2025 году юбилейную дату своего основания отметил Успенский Княгинин женский монастырь города Владимира, ему исполнилось 825 лет. Задуманный как главная женская обитель Северо-Восточной Руси, монастырь за прошедшие века прожил насыщенную событиями жизнь. Сегодня он остается одним из оплотов женского монашества Владимирской епархии и ярким примером городской обители. PDF-версия.    
15 декабря 2025 г. 14:00
Николо-Шартомский монастырь — жемчужина Шуйской земли
В духовной грамоте 1425 года нижегородская удельная княгиня Мария передает некоторые свои владения Спасо-Евфимиеву монастырю города Суздаля и Николо-Шартомскому монастырю. От Шартомской обители грамоту подписал настоятель архимандрит Конон. Сан архимандрита указывает на то, что монастырь в то время уже был крупным и имел привилегии. Однако только в 1425 году мы находим первое письменное упоминание о нем. PDF-версия.    
23 сентября 2025 г. 13:00
Возрождение Выши — «преутешительной и преблаженной обители»
В этом году исполняется 400 лет Успенскому Вышенскому монастырю, в котором подвизался выдающийся богослов и проповедник святой Феофан Затворник. В истории обители были годы расцвета и разорения, вместе со всей Русской Церковью она пережила эпоху гонений. О возрождении Вышенской пустыни, о ее новых традициях, о том, как устроена здесь монашеская жизнь и каковы перспективы обители как центра духовного просвещения, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
13 августа 2025 г. 14:00
Стены монастыря нужно возводить в своем сердце
Раифский Богородицкий мужской монастырь находится в 30 километрах от Казани. Расположенный в Волжско-Камском заповеднике на берегу лесного озера, он притягивает к себе сотни тысяч паломников и туристов. Братия активно занимается миссионерским служением, развивает просветительские и образовательные проекты. Храмы обители всегда открыты для посетителей, многие из которых стремятся сюда, чтобы приложиться к главной святыне — чудотворной «Грузинской» иконе Божией Матери. Почему духовником братии должен быть только игумен, как изменилось новое поколение иноков, в чем специфика православной миссии в Татарстане и может ли братия пользоваться смартфонами, «Журналу Московской Патриархии» рассказал наместник обители игумен Гавриил (Рожнов). PDF-версия.    
18 июня 2025 г. 15:30
Прославленный Богом и людьми
В ушедшем 2024 году Русская Церковь отмечала сразу несколько дат, связанных с памятью небесного покровителя Уральской земли — святого праведного ­Симеона Верхотурского: 330 лет его прославления, 320 лет перенесения мощей, 35 лет второго обретения мощей, а также 420 лет со дня основания Верхотурского Свято-­Николаевского мужского монастыря, где покоятся мощи праведного Симеона. О жизни этого удивительного святого, о том, как Верхотурье стало экономическим, а затем и духовным центром Урала и Сибири и чем сегодня поучительно для нас житие праведного Симеона, «Журналу Московской Патриархии» рассказал наместник Свято-­Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумен Иероним (Миронов). PDF-версия.    
12 февраля 2025 г. 16:00
Кто закроет Псалтирь, тому небо закроется
Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь был основан около 1610 года двумя благочестивыми старцами-схимонахами московского Сретенского монастыря Кириллом и Герасимом. Но известна всей Руси эта обитель стала именно в XVIII веке трудами и молитвами чудотворца Тихона Задонского, чей трехсотлетний юбилей отмечается в этом году. Как насельники монастыря сохраняют память о своем небесном покровителе, какое место в их духовной жизни занимает Иисусова молитва, почему в этом монастыре удалось возродить дореволюционную преемственность монашеской традиции, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
26 июня 2024 г. 15:30
Дивеево в лицах
Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь открывает гостям и паломникам внешнюю сторону своей жизни. Это величественные соборы, богослужения с вдохновенным пением насельниц, дивеевские музеи, где хранятся монастырские реликвии, святые источники. Внутренняя, духовная жизнь, исполненная послушаний и неустанной молитвы, скрыта от посторонних глаз. Ее заповедал дивеевским сестрам святой Серафим Саровский по указанию Самой Пречистой Богородицы, назвавшей Дивеево Своим четвертым уделом. Об особенностях монашеской жизни в Дивеевском монастыре, о том, что такое закрытые Литургии и в чем первая игумения Мария (Ушакова) служит примером для сестер, о необычных случаях помощи по молитвам к преподобному Серафиму узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.    
8 февраля 2024 г. 13:00
Игумения Сергия (Конкова): «С верой в Бога можно сделать и невозможное»
В 2023 и 2024 годах в истории Серафимо-­Дивеевского женского монастыря сразу две памятные даты: 120 лет со дня прослав­ления преподобного Серафима Саровского (19 июля / 1 августа 1903 года) и 120 лет со дня кончины первой игумении обители Марии (Ушаковой; † 19 августа / 1 сентября 1904 года). Судьбы первой и нынешней дивеевских игумений имеют сходство. В 1991 году матушка Сергия (Конкова) так же, как некогда игумения Мария, приняла под свое руководство разоренную обитель и за несколько десятилетий привела ее к процветанию. В чем ее предшественница стала примером, как удалось не только возродить обитель, но и создать многочисленные скиты, в чем главные проблемы духовной жизни — об этом игумения Сергия рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.    
5 февраля 2024 г. 17:00
Нерушимая обитель и ее заступник
Празднование Собору всех святых, в земле Тульской просиявших, приурочено ко дню памяти самого известного тульского святого — преподобного Макария Жабынского, Белёвского чудотворца (22 сентября / 5 октября). В 2023 году исполнилось 400 лет со дня кончины подвижника. Святой почитается как возобновитель монашеской жизни в Жабынской пустыни, а сама она является одним из духовных центров Тульской земли. К мощам святого и к цельбоносному источнику, выкопанному самим преподобным, регулярно притекают люди. О непростом пути обители, которую неоднократно пытались уничтожить, и о людях, которые вновь и вновь возрождали ее, материал корреспондента «Журнала Московской Патриархии» Александра Черепенина. PDF-версия.
12 января 2024 г. 17:30
Интервью
В саду монастыря Эль-Мухаррак
ЖМП № 5 май 2026 /  22 мая 2026 г. 15:30
версия для печати версия для печати

Монашеское делание — идти ко Христу

МОНАСТЫРИ ЕГИПТА СЕГОДНЯ

На египетской земле подвизались преподобные Павел Фивейский, Антоний Великий, Пахомий Великий, Макарий Великий, Паисий Великий и многие другие отцы-пустынники Фиваиды. Сегодня коптское монашество стремится строить свою жизнь на основаниях, положенных некогда святыми древности: на молитве, послушании, покаянии, постепенном восхождении от общежительного строя к уединению. О современности монастырей Египта, устроении монашеского делания, близости египетского и русского монашества рассказывает председатель Патриаршей комиссии по монастырям и монашеству Коптской Церкви, постоянный член Священного Синода Коптской Церкви, настоятель монастыря преподобного Павла Фивейского в Восточной пустыне близ Красного моря епископ Даниил.

 - Владыка, какое место в жизни Коптской Церкви занимает монастырь преподобного Павла Фивейского, которым вы управляете?

 - Монастырь преподобного Павла Фивейского — одна из тех обителей, где особенно ясно ощущается начало египетского пустынного монашества. Преподобный Павел — великий отшельник, человек, который всецело удалился от мира ради Бога и стал образцом полного предания себя Господу. Единственным свидетелем его подвига был преподобный Антоний Великий. Монастырь Павла Фивейского — это не только древняя святыня и памятник великой истории, но и живое свидетельство того, с чего начинался путь монашества в Египте и, в известном смысле, во всем христианском мире.

Преподобный Павел для нас дорог еще и потому, что его жизнь показывает самую сердцевину монашеского подвига: не внешнюю суровость ради суровости, а полное упование на Бога. Когда человек уходит в пустыню и остается там один на один с Господом, выясняется, что ему больше не на что надеяться, кроме Божией милости. Память о святом Павле неразрывно связана с полным доверием Богу, очищением ума и сердца, свободой от всего лишнего, наносного.

 - Почему именно Египет стал колыбелью христианского монашества?

 - Для Коптской Церкви ответ на этот вопрос сокрыт в священной истории нашего спасения. Во-первых, Египет освящен пребыванием Святого Семейства, проповедью святого апостола и евангелиста Марка, подвигом мучеников первых веков. Когда эпоха гонений закончилась, многие захотели посвятить себя Богу уже не через мученическую смерть, а через иной подвиг — через пустыню, пост, молитву, отречение от мира и от собственной воли.

Можно сказать, что монашество в Египте выросло из той же любви ко Христу, которая прежде приводила христиан на мученичество. Когда кровь мучеников перестала литься, жажда всецелой верности Богу не исчезла — она лишь приняла другую форму. Люди стали ­уходить в пустыню, чтобы жить для Христа. Пустыня стала продолжением мученичества – только уже в безмолвии, в покаянии, в непрерывной молитве и в борьбе с самим собой, своими страстями и грехом.

 - Кого Коптская Церковь чтит как отцов монашества?

 - Прежде всего, преподобного Павла Фивейского — первого отшельника; преподобного Антония Великого — первого монаха и основоположника особножительного монашества; преподобного Пахомия Великого, основавшего первый общежительный монастырь в Египте и получившего от ангела первый монашеский устав; преподобного Макария Великого, прославленного аскета и автора духовных сочинений. Это имена, которые мы вспоминаем постоянно. Павел Фивейский показывает нам высоту полного уединения ради Бога. Антоний Великий открывает путь пустыни как путь духовной брани, смирения и непрестанного обращения ко Христу. Пахомий Великий дал общежительный устав и научил соединять братскую жизнь с послушанием и взаимной любовью. Макарий Великий показал силу покаяния, внутренней молитвы и глубины сердечной жизни.

Очень важен для нас и преподобный Шенуте (Шенуда). Он принадлежит к более позднему времени; он преставился в 466 году, но для коптской монашеской традиции является одним из величайших игуменов и наставников. Его отличали строгость устава и одновременно любовь. Вообще все великие отцы египетского монашества соединяли в себе две вещи: высоту духовной жизни и трезвое устроение повседневного монастырского быта. Они учили не отвлеченным рассуждениям, а тому, как действительно жить перед Богом.

 - Какие монастыри Коптской Церкви можно назвать самыми известными?

 - Прежде всего это монастыри преподобного Антония Великого и преподобного Павла Фивейского в Восточной пустыне Красного моря. Именно с ними связано начало пустынного монашества. Назову и древние монастыри Нитрийской пустыни — монастырь преподобного Макария Великого, монастырь сирийцев, монастырь римлян, в котором особо просияли преподобные Арсений Великий и Моисей Мурин, монастырь преподобного Паисия Великого. Особое место занимает Белый монастырь преподобного Шенуте (Шенуды) на границе Ливийской пустыни. Не менее значим и монастырь великомученика Мины в Западной пустыне, недалеко от Александрии. Обители Габаль Эль-Теир, Эль-Мухаррак и Дейр Дронка связаны с пребыванием Святого Семейства и с памятью о Пресвятой Богородице. Упомяну и городские женские монастыри великомученика Меркурия Филопатора и великомученика Феодора Стратилата.

Весь Египет свидетельствует о древнем монашестве. Север, юг, пустыня Красного моря, Нитрийская пустыня, Верхний Египет — везде есть места, где подвизались святые и где до сих пор живет их дух. Невозможно говорить о монашестве в Египте как о каком-то локальном явлении. Это часть церковного сознания народа.

 - Как бы вы описали состояние монашества в Египте сегодня?

 - Сейчас можно говорить о заметном оживлении монашеской жизни. Восстанавливаются древние монастыри, строятся новые кельи, до пустынных обителей стало легче добираться. Внешние условия складываются более благоприятно, чем в прежние десятилетия. Однако важно понимать: внешнее устройство само по себе ничего не значит, если не сохраняется внутренний строй. Для монастыря главное — верность духу отцов, родоначальников монашества.

Своим современным возрождением монастыри обязаны патриархам Коптской Церкви Кириллу VI и Шенуде III. Благодаря им монашеская жизнь Коптской Церкви в ХХ веке вновь обрела силу и авторитет. Патриарх Кирилл VI всегда был человеком молитвы и простоты. Шенуда III сумел соединить глубокую монашескую традицию с образованностью, с обращенностью к современному человеку, к молодежи. Сегодня возрождение продолжается благодаря Святейшему Патриарху Тавадросу II. Для нас очень важно, чтобы монашество не превращалось ни в музейную архаику, ни во внешнюю форму благочестия, а оставалось живым путем к Богу.

Мы видим, что монашеская жизнь укрепляется, что древние обители восстанавливаются, что желающих вступать в монастыри немало. Но спасает не количество, а качество духовной жизни. Самое важное состоит в том, чтобы монастырь оставался местом покаяния, молитвы и послушания.

 - В древнем монашестве было два пути — отшельничество, по которому шел преподобный Антоний, и совместное монашеское житие, в котором наставлял преподобный Пахомий. Сохранились ли эти два пути и доныне?

 - Сегодня мы не противопоставляем их друг другу. Один путь не отменяет другого. Сначала человек проходит через общежительный этап, учится жить с братией, приобретает терпение, смирение, послушание. И только потом, если Господь даст и если человек действительно созреет, он может приблизиться к уединенной жизни. Иначе говоря, пустыня начинается не с одиночества. Она начинается с очищения сердца. Сердце очищается прежде всего там, где нужно терпеть, прощать, смиряться, уступать, трудиться не ради себя. Человеку, который не прошел школу любви к ближнему, очень трудно понять, что такое подлинное отшельничество. Отвечая на ваш вопрос, можно сказать так: сначала общежитие, потом пустыня. Это очень важный духовный закон.

 - Почему общежительная жизнь в монастыре столь важна?

 - Человек так и не узнает себя до конца, если будет жить один. Ему будет казаться, что он терпеливый, смиренный, кроткий, молчаливый. Только когда он участвует в общей с братией жизни, тогда выясняется, умеет ли он действительно любить другого человека, слушаться, служить, переносить неудобства, не искать своего. Общежитие учит отсечению своей воли, а без этого не может быть монашества вообще.

Кроме того, общежитие учит любви. Не отвлеченной любви, о которой легко говорить, а той любви, которая проверяется в малом: кто сегодня пойдет на кухню, кто будет работать в лавке, кто уступит, кто промолчит, кто не ответит резко, кто не осудит. Если человек этому не научился, то внешнее одиночество еще не делает его пустынником. Настоящая пустыня — это плод внутренней зрелости, а не просто перемена места.

 - Как человек приходит в монастырь? Принимают ли его сразу?

 - Нет, нужно время, чтобы увидеть, серьезно ли намерение человека, не минутное ли это чувство, не впечатление ли, которое быстро проходит. Побыв некоторое время в монастыре, он может возвратиться домой, а потом приехать снова. Затем этому человеку дают задания: выучить наизусть тексты Псалтири, евангельские отрывки, молитвы. Это тоже важно. Он должен показать братии, что способен трудиться, слушаться, прилагать усилие к духовной жизни. Если человек имеет серьезное намерение, он остается в монастыре как послушник примерно на три года. За это время братия узнает, есть ли в нем любовь, смирение, самоотречение, готовность к послушанию, устойчивость, серьезность. Это испытание двустороннее: не только монастырь испытывает человека, но и человек испытывает самого себя — может ли он действительно жить монашеской жизнью. Чтобы принять осознанное решение, человек должен стать уже достаточно зрелым. В то же время с возрастом труднее впитать монастырское воспитание, менять уже сложившийся образ жизни, перестраивать себя. Важно, чтобы человек был церковно воспитан, имел серьезную внутреннюю подготовку, был способен учиться и трудиться. Большое значение имеет, посещал ли он в детстве воскресную школу, потому что многие именно через нее входят в церковную жизнь. Важна и общая образованность, так как современный монах не должен быть человеком узких взглядов.

Образование может продолжаться и в монастыре. Братии не возбраняется посещать занятия, лекции, курсы, в том числе и в современном формате. Но решающим все же остается не диплом, а то, как ты соответствуешь своему призванию. Можно иметь много знаний и не иметь смирения. Можно иметь хорошую память и не иметь любви. А монашество без любви и без смирения не строится.

 - Как проходит обычный день монаха в пустынном монастыре?

 - День начинается очень рано. С четырех часов утра читаются молитвы, затем служится Литургия. После богослужения начинаются послушания: каждый занимается тем делом, которое ему поручено. Дальше наступает время для краткого отдыха, затем для вечерней молитвы. Вся жизнь выстроена вокруг общего обращения к Богу.

Пища в монастыре простая. В пост обычно совершается один прием пищи, вне поста — два. Все должно помогать человеку жить собранно, нерассеянно, так, чтобы не искать лишнего комфорта. Монастырский день кажется очень простым, но именно в этой простоте и рождается свобода от суеты.

 - Чем живет монастырь в хозяйственном отношении?

 - У братии есть разные послушания. Один работает в лавке, другой на кухне, третий в трапезной, четвертый изготавливает простые вещи своими руками. Но хозяйственная сторона никогда не должна становиться главной. Если монастырь начинает жить ради дохода, он очень быстро теряет внутреннее равновесие. Монастырь — не предприятие. Внешняя деятельность не должна нарушать тишину. Для монаха важнее духовная жизнь, чем прибыль. Лучше меньше, но спокойнее и чище, чем больше, но с шумом и рассеянием.

 - Могут ли монахи пользоваться интернетом и телефоном?

 - Такие вещи возможны только по особому благословению. Современные средства связи могут быть полезны, но они легко вносят в сердце шум, суету, рассеянность. Монах должен пользоваться ими только тогда, когда это действительно нужно и когда это не разрушает внутреннюю жизнь.

 - Как устроено духовное руководство внутри монастыря?

 - Когда человек только стал послушником, ему назначают духовника. По мере вхождения человека в монастырскую жизнь у него складываются с духовником подлинные отношения доверия. Кроме того, среди братии есть те, кто отвечает за послушников и наблюдает за их духовным устроением. Человек, готовящийся вступить на монашеский путь, не должен идти один, без сопровождения и рассуждения.

Духовная жизнь требует не только ревности, но и трезвости. Бывает, что человек хочет многого и как можно быстрее, а ему полезнее идти медленнее. Бывает, что он принимает за духовное то, что на самом деле является просто напряжением чувств или собственной волей. Духовник нужен не для того, чтобы осуществлять внешний надзор, а чтобы помочь в различении помыслов.

 - Как часто исповедуются монахи?

 - Покаянная жизнь должна быть частой и постоянной. Монах не может жить без исповеди, без раскрытия сердца, без проверки самого себя. Когда человек перестает каяться, он очень быстро начинает доверять себе, оправдывать себя, а это опасный путь. Вот почему исповедь занимает очень важное место в монашеской жизни. Она помогает хранить сердце живым, не покрываться внутренней коркой, не привыкать к своим падениям.

 - Как монастырь относится к паломникам? Не мешают ли они его внутренней жизни?

 - Паломники для нас важны, и принимать их нужно с любовью, но монастырь обязан хранить свою тишину. Если в монастыре слишком много шума, если поток людей становится непрерывным, это мешает искать безмолвия, молитвы, чистоты сердца. Посещения монастыря должны быть упорядочены. Конечно, смысл не в том, чтобы отгородиться от людей, а в том, чтобы монастырь оставался монастырем. Если братия не может молиться, если сердце расстраивается постоянной внешней суетой, тогда паломничество начинает вредить самой сути монашеской жизни. Вот почему и вводятся некие предписания, в том числе запрет на посещение монастыря в определенные дни, ограничения на перемещения по его территории. Любовь к паломникам не должна приводить к тому, чтобы разрушалась жизнь братии.

 - Существует ли сегодня в Египте отшельничество?

 - Да, существует, но только как плод очень долгой подготовки и только по благословению. Человек должен прожить в монастыре многие годы, научиться общежитию, терпению, послушанию, приобрети навык видеть свои страсти и не доверять самому себе. Лишь затем возможен осторожный переход к более уединенной жизни. Этот переход не совершается внезапно. Человек не просто закрывает дверь и объявляет себя отшельником, он проходит этот путь постепенно, с испытанием духовных плодов, под наблюдением духовника. Вместе они смотрят, не вредит ли ему уединение, приносит ли оно мир, смирение, глубину молитвы. Если все идет правильно, можно и дальше продолжать этот путь. Но нужно помнить, что отшельничество — не романтика пустыни и не красивый образ. Это очень серьезный и очень ответственный путь.

 - Есть ли у мирян свободный доступ к старцам?

 - Свободного доступа у них нет. Мирянин не прикасается напрямую к внутренней жизни обители. В монастыре существует определенный порядок приема посетителей, среди братии есть те, кто отвечает за общение с мирянами, но монастырь не может жить так, как будто он открыт всем во всякое время и во всех своих глубинах. Внутреннее делание братии должно быть защищено от посторонних взоров. Нет, это не холодность и не отказ помогать людям. Наоборот, только если монастырь хранит тишину, он может по-настоящему помочь человеку. Если же вся внутренняя жизнь разрушается внешним движением, то и помощь людям становится поверхностной.

 - Какое место в жизни монаха занимает ­Иисусова молитва?

 - Иисусова молитва — это сердце монашеской жизни. Она краткая, но в ней заключено очень многое. Это не просто повторение слов. Это прямое, личное обращение ко Христу. Когда человек говорит: «Господи Иисусе Христе…» — он встает лицом к лицу с Живым Спасителем, он исповедует воплощение Сына Божия, исповедует свою нужду в милости, свое недостоинство и свою надежду.

Но самая важная проверка «качества» Иисусовой молитвы не в том, сколько раз она произнесена, а в том, меняет ли она человека. Если он читает Иисусову молитву, а в нем остается раздражение, осуждение, обиды, нет мира с ближними, значит, что-то в его молитвенной жизни идет не так. Подлинная молитва должна менять сердце, менять отношение к людям, к самому себе, ко всему строю жизни. Если молитва не ведет к смирению, к миру, к доброте, к покаянию, значит человек еще не вошел в ее глубину.

Иисусова молитва — не техника и не внешний прием. Это жизнь перед Христом. Это память о Нем, стояние перед Крестом. Это обращение ко Господу, Который был распят за нас и явился нам во плоти. И если молитва настоящая, она постепенно обновляет ум, сердце и всего человека.

 - Что вы увидели в русском монашестве во время поездки в Россию?

 - Прежде всего, любовь к Богу и к Церкви. Я увидел любовь к молитве, покаянию, искренность, серьезность духовной жизни. Я увидел людей, которые молятся от всего сердца. Там, где есть молитва от сердца, там есть и живая вера.

При всех различиях традиций, я увидел очень много родственного. У монашества в Египте и в России одна цель — искать Бога, принадлежать Христу, очищать сердце, жить покаянием и молитвой. Внешние формы, привычки могут различаться, но внутренняя цель одна. Вот почему быстро происходит узнавание: монах узнает монаха не по внешним приметам, а по духу.

 - Каким вы видите будущее отношений между нашими Церквами?

 - Главная цель у нас одна — быть едиными во Христе. Все остальное должно исходить из этого. Когда между нами есть общее стремление ко Христу, общая любовь к святоотеческому наследию, общее уважение к монашескому подвигу, тогда возникает и подлинная близость.

На небесах нет разделения по национальности и нет противопоставления египетского монаха русскому. Там все — чада Божии. И чем больше мы будем узнавать друг друга в свете Христа, тем легче нам будет видеть не внешние различия, а то, что действительно соединяет. Вот почему самое важное — хранить любовь, честность, молитву и стремление быть едиными во Христе.

 

                                                                                                      (переводил иеромонах Дауд эль-Антони)

 

Епископ Даниил

Постоянный член Священного ­Синода Коптской Церкви, председатель Патриаршей комиссии по делам монастырей и монашества, настоятель монастыря преподобного Павла Фивейского в Восточной пустыне близ Красного моря, Египет. Родился в 1959 г. в городе Загазиг (Египет). В 1977 г. получил степень бакалавра коммерции. В 1983 г. поступил в монастырь преподобного Павла Фивейского в Восточной пустыне близ Красного моря. В том же году принял постриг и рукоположен во иеродиакона. В 1985 г. рукоположен во иеромонаха. В 1988–1997 гг. проходил пастырское служение в епархии Исмаилии (Египет). В 1997 г. возведен в сан игумена и назначен благочинным монастыря преподобного Павла Фивейского.

В 2006 г. хиротонисан во епископа и назначен настоятелем означенного монастыря. С 2013 г. постоянный член Священного Синода Коптской Церкви, председатель Патриаршей комиссии по делам монастырей и монашества. Один из самых авторитетных коптских иерархов. Неоднократно посещал Россию, в том числе 17–23 июня 2017 г. и 12–19 сентября 2019 г. во главе делегаций игуменов и насельников монастырей Египта (в рамках деятельности Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью).

 

Также читайте на нашем сайте "Египетские святые в русском месяцеслове"

 

22 мая 2026 г. 15:30
Также читайте:
монашество
Духовная лечебница среди городской суеты
Николо-Шартомский монастырь — жемчужина Шуйской земли
Возрождение Выши — «преутешительной и преблаженной обители»
Стены монастыря нужно возводить в своем сердце
Прославленный Богом и людьми
Кто закроет Псалтирь, тому небо закроется
Дивеево в лицах
Игумения Сергия (Конкова): «С верой в Бога можно сделать и невозможное»
Нерушимая обитель и ее заступник
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Путь храмоздателя
Советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Ресин ответил на вопросы главного редактора Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая. PDF-версия.      
15 декабря 2026 г. 15:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
В продолжение пасхальной радости этот номер нашего журнала много рассказывает о восстановлении порушенных святынь и о возведении новых храмов.  
10 июня 2026 г. 11:00
Митрополит Антоний (Черемисов)
(17.11.1939 – 23.04.2026) Двадцать третьего апреля 2026 года на 87-м году жизни преставился ко Господу пребывавший на покое Высокопреосвященнейший митрополит Антоний (Черемисов), один из старейших архипастырей Русской Православной Церкви. PDF-версия.    
4 июня 2026 г. 16:30
«Я уже вышла на бой, и обратного пути просто нет»
Даже если женщине кажется, что она приняла твердое решение об аборте, есть шанс все изменить. Еще можно отговорить ее от рокового шага. Равнодушие общества — главный враг в этой битве за жизнь. Очень ценно, когда рядом оказываются люди, способные не дистанцироваться от неудобных тем, а помочь будущей маме принять единственно верное для нее решение. О случаях, когда выбор был сделан в пользу новой жизни, а когда — нет, о создании благотворительного фонда «Женщины за жизнь» и о том, что сделано за десятилетие его существования, рассказывает Наталья Москвитина. PDF-версия.    
1 июня 2026 г. 12:00
Деятельность Церкви в защиту нерожденной жизни
Церковное служение по сохранению жизни детей, находящихся в утробе, включает в себя несколько направлений. Это и работа в области законодательства, которую ведет Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и просветительская деятельность, в которой участвуют епархии, приходы, неравнодушные миряне, а также практическая помощь беременным женщинам в церковных приютах и гуманитарных центрах. PDF-версия.  
28 мая 2026 г. 16:00