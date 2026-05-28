Деятельность Церкви в защиту нерожденной жизни

Церковное служение по сохранению жизни детей, находящихся в утробе, включает в себя несколько направлений. Это и работа в области законодательства, которую ведет Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и просветительская деятельность, в которой участвуют епархии, приходы, неравнодушные миряне, а также практическая помощь беременным женщинам в церковных приютах и гуманитарных центрах. PDF-версия.

«Разговор о любви»

В духовно-нравственном просвещении, которое является важной альтернативой доминирующим в обществе гедонистическим ценностям, активно участвуют и священнослужители, и миряне. Ольга Ильинична Устюжанина — руководитель епархиальной комиссии по защите семьи, материнства, отцовства и детства Вятской епархии. Вот уже двенадцать лет она возглавляет Центр защиты материнства и детства «Моя семья» в Кирове. Специалисты центра проводят предабортное консультирование с женщинами, находящимися в ситуации репродуктивного выбора, оказывают гуманитарную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках работы по повышению мотивации молодежи к созданию семьи и рождению детей центр реализует сразу два просветительских проекта: это лекционный курс «Разговор о любви», посвященный профилактике ранних половых связей и абортов, и обучающий курс «Разговор о тебе», помогающий выстраивать межличностные отношения. Лекционные курсы, разработанные профессиональными психологами, получили экспертное заключение Института развития образования Кировской области, одобрены региональным Министерством образования и регулярно поддерживаются грантами областной администрации.

— Шаг за шагом специалисты нашего центра стали завоевывать авторитет у руководства школ и колледжей региона, — рассказывает Ольга Устюжанина. — Оба лекционных курса оказались столь актуальны, что ими заинтересовались образовательные организации других регионов. За шесть лет реализации первого проекта было прочитано 262 лекции, их посетило пять тысяч человек. В рамках второго проекта состоялось 459 лекций, их слушателями стали более семи тысяч человек.

Специалисты центра провели также около десяти обучающих курсов для педагогов. Весь накопленный материал лег в основу внеурочного образовательного курса «Семьеведение» для старшеклассников1.

Дорогою добра

Благочинный Ершовского округа Покровской епархии Саратовской митрополии протоиерей Евгений Клементьев — настоятель сразу четырех храмов благочиния2. При его участии была создана трехлетняя образовательная программа духовно-нравственного воспитания для дошкольников «Дорогою добра: первые шаги». Ее автор — директор воскресной учебно-­воспитательной группы «Воскресение» храма праведного Иоанна Кронштадтского Оксана Ткаченко. В течение десяти лет эту программу используют в своей работе дошкольные и ­общеобразовательные учреждения Саратовской области. Растет интерес к ней не только в других российских регионах, но и в странах ближнего зарубежья.

Отец Евгений ведет для старшеклассников уроки, на которых говорит о семейных и традиционных ценностях, уже пятнадцать лет. В своих беседах со школьниками он касается и темы абортов.

— Перед уроком я сразу предупреждаю ребят: я буду показывать видеоролики, которые смотреть тяжело. Вы вправе остановить показ или выйти из класса. Я показываю, что представляют собой разные виды абортов и каковы их последствия. Эта информация может шокировать, но иначе правду не донести. Например, я показываю ролик о том, как развивается ребенок с момента зачатия, как ему живется в организме матери, как он учится взаимодействовать с ней. Зритель испытает настоящий шок, когда узнает, что этот ребенок так и не был рожден.

С целью получить обратную связь отец Евгений проводит среди своих слушателей анкетирование. Результаты опроса говорят о том, что практически все старшеклассники считают информацию, с которой пришел к ним священник, актуальной и важной. Однако такие уроки даются не всегда легко. Каждый раз, когда отец Евгений встречается с цинизмом и жестокостью подростков, он чувствует себя душевно опустошенным. Сомнение в том, удается ли ему все же достучаться до сердец своих слушателей, долго не давало ему покоя, пока наконец он не получил ответ на свой вопрос весьма неожиданным образом. Как-то раз его пригласили освятить частный дом. По дому бегала девочка примерно двух лет. Хозяйка, разговорившись со священником, вдруг сказала: «Батюшка, моя дочь появилась на свет благодаря вам». Священник удивился. Оказалось, что женщина, узнав о незапланированной беременности, задумалась об аборте и в разговоре с мужем привела доводы в пользу совершения этого шага: «Ну зачем людей смешить? Мне уже сорок лет. В этом ли возрасте рожать?!» Этот разговор случайно услышал их сын-старшеклассник. Он подошел к матери и сказал: «Мама, я тебя очень прошу, не делай аборт». Так получилось, что накануне в класс, где учился этот мальчик, приходил отец Евгений и проводил беседу. Искренние слова сына тронули сердце матери, и она сохранила жизнь ребенку.

Как слово наше отзовется

Константин Александрович Шестаков (см. справку) уже более двадцати лет читает лекции по социологии семьи, аксиологии, демографии. Он пытается донести христианские истины для широкой аудитории, говорит о том, что человеческая жизнь бесценна. К каждой категории слушателей у него свой подход. Со школьниками он беседует о том, что такое семья, брак, культура отношений полов; с педагогами он поднимает вопрос о важности формирования у детей и юношества традиционных духовно-­нравственных ценностей. Выступая перед военными, лектор обращает их внимание на то, что безопасность государства нераздельно связана с крепкой семьей. Вместе с медиками он рассматривает проблему абортов через призму биоэтики, а внимание студентов вузов привлекает к острой проблеме депопуляции.

— Самые сложные слушатели — это школьники, — признается Константин Александрович. — Вместе со студентами они составляют 80 процентов моей аудитории. Их мировоззрение сформировалось под влиянием таких общественных установок, как эгоизм, потребительское отношение к другим, ориентация на ранние половые связи, допустимость аборта, надменное отношение к мнению старших поколений. Моя главная задача — заставить старшеклассников задуматься о ценностях традиционной христианской культуры, которые исторически лежат в основе нашего общества и призваны определять его духовно-нравственное развитие.

Когда подростки сталкиваются с непривычным для них мнением, одни начинают отчаянно спорить и задавать провокационные вопросы, другие демонстрируют показное равнодушие.

— Вот мы, к примеру, начинаем обсуждать отношения юношей и девушек. Эта тема не может их не волновать, но кто-то упорно делает вид, что им она не интересна. Так включается защитная реакция, — поясняет Константин Александрович. — Бывают, хоть и нечасто, проявления откровенного хамства: кто-то во время лекции может встать и демонстративно выйти из зала. С одной стороны, так проявляется подростковый протест. С другой стороны, взрослые некогда внушили детям, что никто не имеет права им перечить, что-то запрещать. Важно продолжать вести разговор с молодежью без панибратства, с позиции старшего, апеллируя к научным фактам, традиционным ценностям, жизненному опыту, элементарной логике.

Такой взвешенный подход приносит свои плоды: подростки начинают проявлять заинтересованность, задавать вопросы и во время лекции, и после нее. Если в разговоре поднимается тема абортов, кто-то непременно спросит: «А если беременность наступила после изнасилования?» Константин Александрович, как опытный лектор, знает, как отвечать на этот вопрос. Для начала ему нужно разобраться, каким мотивом руководствуется человек, задавая его: лукавит ли он, желая услышать, что аборт в данной ситуации оправдан, или искренне хочет разобраться. Если вопрос задан всерьез, то и отвечать на него нужно честно.

— Я никогда не читаю по бумажке, а говорю от сердца, от души, и это живое общение вызывает доверие аудитории, — говорит Константин Александрович.

Выступая перед школьниками, он рекомендует им к просмотру два фильма: «Право выбора» (2020, режиссер Елена Пискарева) и «Мамино письмо» (2024, режиссер Александр Сукачев). Формат лекции не предполагает демонстрацию фильмов, но зачастую администрация учебных заведений, желая продолжить тему, поднятую в лекциях, организует их показы. После окончания встречи обычно проводится анкетирование. Результаты опросов ­свидетельствуют: примерно четверть слушателей ­пересматривают свою ­позицию относительно допустимости интимных отношений до брака и абортов. Так, если до начала лекции противников абортов насчитывалось 15 процентов, то после лекции их доля увеличивается до сорока.

Константин Александрович продолжает общение со слушателями и после очных встреч, старается ответить на вопросы, которые задают ему в социальной сети «ВКонтакте». Молодые люди зачастую пишут ему, что пересмотрели свою позицию, сделали нужные выводы и поступили в жизненной ситуации как должно. Константин Александрович вспоминает молодую пару, которая пребывала в сожительстве, а потом приняла решение официально оформить свои отношения. «Получается, мне удалось их убедить, что жизнь в браке честнее по отношению друг к другу», — заключает он. Вспоминается ему и молодой человек, не удержавший девушку, забеременевшую от него, от аборта и раскаивающийся в этом. «И хотя уже ничего не изменишь, у этого человека произошло покаяние, и я верю, что он все-таки дойдет до исповеди», — надеется Константин Александрович.

«Не пойду я завтра на аборт!»

«Добрый день, Светлана! Я утром была у вас на беседе. Вы мне очень помогли. Помог и разговор с близкой подругой. Сегодня сходила в церковь. Вышла спокойная. Разговор с Ним дал мне смирение, и я стала дышать полной грудью. Не пойду я завтра на аборт! Это замысел Бога, а суть его раскроется мне потом. Но мне нужна ваша профессиональная помощь. Когда снова прийти к вам на беседу?»

Это фрагмент из переписки клинического психолога автономной некоммерческой организации «Спаси жизнь» (см. справку) Светланы с беременной женщиной, планировавшей аборт, но отказавшейся от него. Каждый такой случай уникален, потому что это одна спасенная детская жизнь и одна избежавшая тяжкого греха душа взрослого человека. Согласно статистике, кризисным психологам в женских консультациях удается отговорить от аборта не больше 16–18 процентов женщин. С 2021 года психологи центра «Спаси жизнь» работают еще и в абортариях, где проводят беседы с женщинами непосредственно перед самим медицинским вмешательством. Казалось бы, все уже решено и повлиять на выбор уже невозможно, но тем не менее каждая десятая женщина решает в последний момент сохранить беременность. По опыту Елены Гавриловой, кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога с 40-­летним стажем, около трети женщин, решившихся на аборт, уверены, что в организме беременной женщины находятся какие-то бессознательные клетки, а вовсе не живой человек. Вот почему на консультацию в абортарий клинические психологи берут муляжи эмбрионов. Бывает, женщина меняет решение, просто взяв муляж в руки и представив себе, что такой же малыш, только живой, находится сейчас внутри нее.

— Психологу нужно хорошо понимать и чувствовать состояние женщины, — ­рассказывает директор центра «Спаси жизнь» Екатерина Маркова. — Она принимает решение об аборте, потому что не получила поддержки близких людей. Вместо слов радости: «Ты беременна?! У нас будет малыш! Какое счастье!» — она услышала от мужа равнодушное: «Ну, решай сама». Тогда женщина начинает лихорадочно соображать: что будет, если я окажусь одна с младенцем на руках? Кроме главной причины, толкающей женщин на прерывание беременности, у каждой есть еще своя, личная мотивация, которую тоже нужно уловить. Задача психолога — не только профессионально провести консультацию, но и окружить женщину, пребывающую в стрессе, той любовью, заботой и нежностью, которую она не получила от самых близких людей. Специалист должен донести до женщины две мысли: «остановись, подожди, ты будешь сожалеть об этом шаге всю жизнь, но изменить ничего не сможешь» и «ты не одна, мы рядом с тобой и готовы тебе помочь; все твои проблемы решаемы». Беседуя с женщиной, всегда необходимо учитывать ее возраст. Например, молодые женщины пока еще просто не задумываются о том, что аборт провоцирует многочисленные заболевания, что он оборачивается бесплодием. Узнав от этом, они наверняка задумаются. Именно для этой возрастной категории мы размещаем социальную рекламу в больницах, женских консультациях, распространяем в социальных сетях видеоролики в защиту еще не рожденных детей. Сложнее переубедить женщин старше 30 лет. Они хорошо осведомлены о тяжелых последствиях аборта и идут на такой шаг осознанно. Так, причиной прерывания беременности может стать тяжелая материальная ситуация. Вспоминается многодетная мама, которая решила сделать аборт, потому что ей было нечем кормить детей. В этом случае продовольственный набор, которым мы пообещали снабжать ее ежемесячно, стал решающим аргументом, чтобы сохранить жизнь ребенка. В другом случае мотивацией к аборту была совершенно бытовая ситуация: газовые службы готовились за неуплату перекрыть подачу газа в дом, и тогда семье не на чем было бы готовить еду. Мы нашли благотворителя и оплатили долг. Понимаете, причиной отказа от ребенка может быть не болезнь, не внематочная беременность, а вот такой сугубо хозяйственный вопрос. К ­с­ожалению, очень мало женщин знают о государственных, общественных и церковных мерах поддержки. Мы рассказываем о них на всех информационных каналах, в центрах соцзащиты, в департаментах здравоохранения, в МФЦ. Беременные и женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, должны знать, что могут позвонить на нашу круглосуточную кризисную линию 8-800-100-30-70 в любое время суток и получить помощь.

Сотрудникам благотворительной организации «Спаси жизнь» приходится сталкиваться в своей практике с самыми разными случаями. Среди обратившихся в центр есть женщины и с первой, и с тринадцатой беременностью, и с диагнозом «тяжелая патология плода», и те, кто забеременел после изнасилования. Каждый раз, когда специалисты центра встречаются с примером материнской любви и самопожертвования, они не устают восхищаться. Так, однажды к ним обратилась женщина на шестом месяце беременности. Ребенку был поставлен диагноз «порок сердца», шансы выжить, даже если после родов будет сделана сложная операция, у него были невелики. С обывательской точки зрения прерывание беременности было самым разумным выходом, тем более что в семье уже был ребенок. К сожалению, так думали и наблюдавшие ее врачи. Когда они предложили женщине сделать аборт, она отказалась: «Это мой ребенок, и я не буду его убивать. Я хочу родить и дать ему шанс на жизнь». К счастью, муж поддержал ее решение. Сотрудники «Спаси жизнь» помогли ей снять квартиру в Петербурге и встать на учет в клинике, где делают сложные операции младенцам. Несмотря на то что роды и операция по исправлению патологии прошли удачно, малыш прожил меньше двух недель. Однако за это время мать успела его покрестить. В разговоре с сотрудниками центра спустя три месяца после трагедии женщина призналась, что, если бы ей предстояло снова пройти этот путь, она бы вновь решилась на него. «Я не убила своего ребенка и сделала для него все что могла. Теперь у меня есть могила, куда я могу прийти и поплакать. Если бы я убила его, у меня этого места не было бы», — вспоминает Екатерина Маркова слова матери, потерявшей свое дитя.

«Дом для мамы» в Москве

Центр помощи «Дом для мамы» работает в Москве уже более 14 лет. Здесь дают приют беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В кризисный центр принимают женщин независимо от национальности, гражданства, вероисповедания. Им предоставляют не только временное жилье, но и психологическую, юридическую и социальную помощь. Среди сегодняшних подопечных «Дома для мамы» — женщина с тремя детьми, пострадавшая из-за домашнего насилия; мать двоих детей, мужа которой депортировали из России; женщина, беременная вторым ребенком, чей муж перед самыми родами погиб в автокатастрофе. Бывает, что в центр обращается женщина, чьи близкие настаивают на аборте.

— Тогда мы предлагаем ей пожить у нас, пока не улягутся страсти в семье, — говорит директор «Дома для мамы» Мария Студеникина. — После родов специалисты нашего центра помогают ей наладить отношения с родными. Мы стремимся, чтобы женщина сохранила свою беременность, чтобы новорожденный ребенок остался в кровной семье, чтобы были восстановлены отношения между супругами и отношения женщины с ее ближайшими родственниками. География проживания наших подопечных широка — это Магадан, Владивосток, Оренбург, Новосибирск, Калининград, но большинство из них — из городов Центрального федерального округа. Как правило, это женщины в возрасте 20–40 лет, со средним и среднеспециальным образованием, занятые в сфере торговли, услуг, в клининговых службах, в службе доставке еды.

Наталья Н. приехала в Москву из Малояро­славца. Она устроилась на работу, сняла жилье, но ее личная жизнь не заладилась. Мужчина, с которым она сожительствовала, бил и оскорблял ее. Узнав о беременности Натальи, он потребовал сделать аборт, иначе грозил выгнать ее со съемной квартиры. Кто-то рассказал женщине о «Доме для мамы». Она прожила в нем несколько месяцев, благополучно родила ребенка. Занятия с психологом и другими специалистами центра восстановили ее самооценку, помогли выстроить планы на будущее. Некоторое время Наталья жила в квартире для выпускниц — так сотрудники центра называют подопечных, которые покидают приют и готовятся вновь вернуться к самостоятельной жизни. Устроившись на работу, она познакомилась с мужчиной, который в одиночку воспитывал двоих сыновей, и вышла за него замуж. Сейчас в семье уже пятеро детей. Наталья сидит дома с младшими детьми, старшие учатся в православной гимназии, муж нашел хорошую работу и полностью обеспечивает семью. «Порой человеку достаточно понимать, что есть люди, которые верят в него, и это дает силы справиться с проблемами», — комментирует эту историю Мария.

«Дом для мамы» окормляют православные священники. Регулярно, раз в неделю, в центре служится молебен, на который собираются все его подопечные. Катехизатор из соседнего храма проводит с ними беседы об основах христианской веры. Нередко матери, обретая веру, принимают решение не только крестить своих детей, но и самим принять таинство Крещения.

— Крещение наших мамочек — всегда большая радость для нас. Ведь проблема абортов — это не только проблема института семьи, это и духовная проблема, это поле битвы за души ни в чем не повинных детей. Нужно понимать, что в этом бою можно победить только с Богом, только пребывая в лоне Церкви и участвуя в таинствах. И если женщины это осознают, это вселяет уверенность в их будущем и будущем их детей, — убеждена Мария.

Благодаря работе центра многие серьезные проблемы его подопечных счастливо разрешаются. Для каждой женщины разрабатывается комплекс мер, которые помогают ей восстановить социальные связи, приобрести самостоятельность, обучиться новой профессии. Например, можно пройти бесплатное обучение новой профессии в московском центре «Моя карьера».

«Дом для мамы» ведет широкую просветительскую работу, направленную на профилактику абортов. Недавно началось его сотрудничество с акушерами-гинекологами Подмосковья по обучению их основам доабортного консультирования и методам поддержки беременных женщин. Врачи, проинформированные о церковной помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будут направлять своих пациенток в благотворительные организации «Дом для мамы» и «Спаси жизнь». С целью профилактики абортов сотрудники и волонтеры «Дома для мамы» проводят уличные акции «Патруль жизни». Они выходят на оживленные улицы, чтобы проинформировать как можно больше людей о существовании в Москве кризисного центра для женщин, готовящихся стать матерью. Будущие матери и мамы с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, должны обязательно знать, что они могут круглосуточно обратиться за помощью по телефону 8-965-262-98-78.

«Дом для мамы» — это сеть из 86 церковных центров по всей России. Сотрудники центров помогают женщинам оформить детские пособия, получить полис обязательного медицинского страхования, прикрепиться к поликлинике и женской консультации, оплатить лекарства и медицинские обследования. Кроме приютов, работают еще и церковные гуманитарные центры, где женщин с детьми, нуждающихся в помощи, снабдят одеждой, детскими колясками, кроватками, предметами первой необходимости по уходу за детьми, продуктами питания. Ежегодно в рамках работы этих центров помощь получают около миллиона человек.

Константин Александрович Шестаков, кандидат социологических наук, руководитель лекционного направления благотворительной организации «Спаси жизнь», автор книги «Формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области семьи, брака и культуры взаимоотношения полов». С 2004 г. он провел свыше 3200 лекций по вопросам духовно-­нравственного воспитания, посетил с просветительскими целями более 400 населенных пунктов. За эти годы его аудитория составила в совокупности свыше 240 тыс. человек.

Автономная некоммерческая организация «Спаси жизнь», созданная в 2015 г., оказывает поддержку и помощь беременным женщинам и нуждающимся семьям с детьми, готовит специалистов доабортного консультирования для женских консультаций и абортариев. Она имеет представительства в 35 российских регионах, в 13 из них открыты ее филиалы. За 11 лет своего существования благотворительная организация помогла спасти жизни более 24 600 младенцев. Она также занимается социальной рекламой, проводит просветительские лекции для молодежи. Помощь ей оказывают епархии, приходы, некоммерческие светские организации.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 С содержанием курса «Семьеведение» можно ознакомиться на сайте Института развития образования Кировской области по адресу: https://kirovipk.ru, раздел «Семьеведение».

2 Во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского поселка Мокроус Федоровского района; в честь Архангела Михаила в селе Борисоглебовка; в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в селе Еруслан и во имя святителя Николая в селе Долина Федоровского района.

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