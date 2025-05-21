Иерей Сергий Мусонов

21.10.1959–20.02.2025

20 февраля 2025 года на 66-м году жизни отошел ко Господу настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией Матери села Красногорье Яранской епархии иерей Сергий Мусонов. PDF-версия.





Иерей Сергий Николаевич Мусонов родился 21 октября 1959 года в поселке Вахруши Кировской области. После школы работал на кожевенно-обувном комбинате художником-оформителем. В 1977 году был призван в армию. В 1980 году женился. После катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции участвовал в ликвидации аварии: обследовал зараженные радиацией деревни.

К вере в Бога будущий отец Сергий пришел в начале 1990-х годов. Через десять лет после участия в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции у него начались проблемы со здоровьем. В 37 лет он был признан инвалидом третьей группы. Выйдя на пенсию, решил посвятить свою жизнь служению Богу и Церкви. С 1998 по 2001 год он участвовал в восстановлении храма Вознесения Господня в своем родном поселке Вахруши.

В 2003 году Сергий окончил Вятское духовное училище. В течение следующих десяти лет нес клиросное послушание.

Седьмого апреля 2013 года Сергий Мусонов был рукоположен в сан диакона, а 21 апреля епископ Яранский и Лузский Паисий рукоположил его во пресвитера. Первого мая иерей Сергий был назначен настоятелем храма в честь Смоленской иконы Божией Матери села Красногорье Яранской епархии. Храм находился в аварийном состоянии, и отец Сергий приложил много усилий к его восстановлению, объединив прихожан. Рамы, двери, иконостас и другую утварь для храма он изготавливал сам.

В 2024 году отец Сергий отметил свое 65-летие. В связи с юбилейной датой и за усердные труды на благо Святой Церкви он был награжден медалью преподобного Матфея Яранского II степени. Отец Сергий имел также и государственную награду: за участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции он был награжден орденом Мужества.

У священников и мирян, знавших отца Сергия, остались о нем самые теплые воспоминания. Настоятель Никольского храма поселка Свеча Яранской епархии протоиерей Владимир Неганов написал о почившем следующее: «Отец Сергий не носил доспехов, но был воином — против равнодушия, отчаяния, зла. Его улыбка, проникавшая в самую душу, готовность поддержать словом и делом, умение исцелять молитвой "духовные шрамы" — все это навсегда осталось в памяти людей. "Он был слишком добрым", — говорят о нем. Такие люди словно продолжают жить в каждом, кого согрели любовью».

Отпевание иерея Сергия состоялось 23 февраля, после воскресной Литургии, в возрожденном им красногорском храме. Заупокойное богослужение возглавил епископ Яранский и Лузский Паисий.

Владыка Паисий в своем соболезновании собравшимся сказал, что «иерей Сергий запомнится собратьям-священникам, прихожанам и всем, кто знал его лично, как очень добрый, мудрый, простой и трудолюбивый человек. Почти 12 лет он служил в селе Красногорье. За эти годы Смоленский храм преобразился. Будучи опытным столяром, отец Сергий делал своими руками церковную утварь. Молимся о упокоении души новопреставленного священника, а также о том, чтобы Господь помог его близким пережить утрату».

Максим Скотников,

руководитель информационного отдела Яранской епархии