Явление Митрополита Петра царице Анастасии

В «Уставе церковных обрядов, совершавшихся в московском Успенском соборе» при Патриархе Филарете (1619–1633), имеется такая августовская память, посвященная святителю Петру: «В 4 день празднуем проявление честных мощей Петра, Митрополита Московскаго и всеа Русии чюдотворца»1. Обращение к словарю русского языка того времени помогает нам уяснить, что «проявление» — это явление (мощей) посредством чудес и исцелений2. Несомненно, москвичи-современники понимали смысл этого праздника, нам же теперь даже со словарем трудно прояснить его суть. PDF-версия.

Для этого обратим внимание на Святцы 1646 года, выпущенные Московским печатным двором. В документах Печатного двора они называются «Святцы с летописью с тропари и кондаки»3. Под датой 4 августа в них указана память Семи Ефесских отроков «и проявление мощей иже во святых отца нашего Петра Митрополита Московскаго и всея Русии чюдотворца»4. К каждому имени в книге Святцев имеется текст, раскрывающий смысл памяти-праздника, и в данном случае мы читаем: «Святитель Петр Митрополит явися благочестивой Царице Анастасии, не повелевая никому же гроб свой раскрывати никогда, и повеле ей своею печатию раку свою запечатати. И того дне уставиша праздник сей праздновати»5. Известие о явлении Митрополита Петра имеется также в Повести о зачале Москвы и Крутицкой епископии6. Таким образом, становится понятен смысл памяти-праздника: Митрополит Петр († 1326; память 21 декабря)7, явившийся благочестивой царице Анастасии Романовне († 1560), первой супруге Иоанна IV Грозного8, повелел запечатать раку своих мощей, чтобы ее в последующее время не открывали. Это явление могло произойти в промежутке между 1547 годом, когда в Москве случился большой пожар, и 1549 годом.

Очевидно, что царица обратилась к святителю Макарию, Митрополиту Московскому (с 1542) († 1563; память 30 декабря), и известила его о бывшем ей видении. Митрополит Макарий совершил в Успенском соборе Московского Кремля молебен и Божественную литургию, после чего Анастасия Романовна исполнила повеленное ей; в память об этом событии праздничное богослужение в соборе стало совершаться ежегодно. Необходимо отметить, что 4 августа — это и дата закладки первоначального здания Успенского собора Митрополитом Петром и князем Иоанном Даниловичем Калитой († 1341)9.

В Святцах, там, где идет речь о «проявлении» мощей Митрополита Петра, сказано, что «Тропарь и кондак писан сего месяца в 24»10. Под датой 24 августа указано празднование перенесения мощей святителя Петра из храма преподобного Иоанна Лествичника в Успенский собор в 1479 году. Об этом празднике написано так: «Пренесение бысть честным мощем святителя Петра чюдотворца в лето 6987 из церкве старыя Иоанна списателя Лествицы ис под колоколов в новую церковь Успения Пресвятыя Богородицы, юже возградиша около старыя церкве, в ней же бе гроб себе своима рукама заложи святитель Петр и иных Митрополитов Киприана, Фотия и Ионы, Филиппа и Феогнаста и положиша их на уготованных местех святителя Феогнаста в приделе святаго Апостола Петра об едину страну, святителя Петра чюдотворца, а князя Георгия Даниловича в приделе святаго мученика Димитрия в застенке11 во дни благочестиваго Великаго князя Иоанна Василиевича всея Русии и при Освященном Митрополите Филиппе Московском и всея Русии, по преставлении его Чюдотворца Петра мину 147 лет и оттоле уставися сие празднество»12.

Этот праздник имеет свою историю. Во второй половине XV века первоначальный Успенский собор уже обветшал, и потому необходимо было отстроить его заново. В 1472 году собор был заложен. Когда его стены были уже «с человека в высоту», старое здание стали разбирать «до основания». Двадцать девятого мая того же года раки мощей Первосвятителей были перенесены «из разобраные церкви в новозаложенную». Когда строители возводили стены нового собора у жертвенника, Митрополит Московский Филипп I († 1473), придя ко гробу святителя Петра, стал обдумывать, как положить его мощи. Бывший при этом великий князь Иоанн III Васильевич (1440–1505) предложил Митрополиту призвать всех епископов «земли нашеа». Четырнадцатого июня, в ночь на понедельник, духовенство разобрало «надгробницу», и стали видны мощи святителя Петра, которые ранее в 1382 году пострадали от огня в нашествие хана Тохтамыша. Летописец пишет: «...гроб, в нем же положен бе, распался от огня, а мощеи его ничто же прикоснулся бяше»13. Тридцатого июля в конце дня («в 11 час дне») собрались Митрополит, пять архиереев, архимандриты, протопопы, великокняжеская семья и «створиша празновати принесению Святаго, яко же и на преставление его же есть декабря 21, и свершивше вечерняя пениа» и молебен14. Ночью 1 июля после молебна его святые мощи были перенесены в новостроящийся собор, «неции же тогда благоговеини от священник в время принесения честных мощеи святаго голуб бел над гробом его видеша превысоко паряще, донели же и покрыша мощи святаго, и тако не видим бысть»15. Затем Митрополит Филипп служил Литургию в домовом Ризоположенском храме, а архиереи — в Архангельском соборе, «и от того дне уставися таковыи праздник принесению мощеи иже в святых отца нашего Пресвященнаго Митрополита Чюдотворца Петра»16. Таким образом, состоялось соборное прославление перенесения святых мощей первого Митрополита, погребенного в Москве, и учреждение литургической памяти этого события.

Софийская летопись сообщает дополнительные сведения о торжествах в Москве: «...и праздник велик учиниша; и канон принесению мощем учинити и слово доспети о церковном замышлении и о обретении чюдотворцове и о обретении Ионине повелеша Пахомью Сербину, мниху Сергиева монастыря, иже сотвори два канона... И повеле князь Велики по всей земле празновати принесение мощем Чюдотворца месяца июля в 1 день»17. В Похвальном слове иеромонах Пахомий Серб говорит также о происходивших чудесах во ­время ­перенесения святых мощей Первосвятителя18. Составленная гимнографом служба имеет два канона19, которые имеют единый акростих: «Повелением благочестиваго Великаго князя Иоанна всея России, благословением Филиппа Митрополита всея России благодарное сие пение принесеся [в дар Богу] рук [ою] многогрешнаго Пахомия Србина»20.

Четвертого апреля 1473 года в Москве был сильный пожар, во время которого выгорел митрополичий двор. Святитель Филипп начал творить молебен у мощей Митрополита Петра, и у него стала «слабети рука ему, тако же и нога»21. На следующий день он почил на Троицком подворье в Кремле и погребен был в строящемся соборе у гробницы Митрополита Ионы22. Таким образом, он, как и Митрополит Петр, был погребен в начатом, но еще не достроенном соборе.

Далее произошло непредвиденное. Двадцатого мая 1474 года, уже при Митрополите Геронтии (1473–1489), стены недостроенного собора рухнули23. В связи с этим 16 апреля 1475 года были перенесены «мощи чудотворца Петра из церкви Пречистые в Иван Святы под колоколы, и прочих Митрополит, Феогноста и Киприана и Фотеа и Ионы»24. Затем строительство кафедрального собора было поручено прибывшему итальянскому мастеру Аристотелю Фиораванти25. Когда строительство подходило к концу, великий князь Иван III и Митрополит Геронтий, часто приходившие в него, решили послать за архиереями, «зане же не токмо единому священию быти, но и принесению иже во святых отца нашего великого Чюдотворца Петра и прочих святитель, Феогноста Митрополита и Киприана, Фотия и Ионы блаженаго и Филипа»26.

Двенадцатого августа 1479 года гробница с мощами святителя Петра была принесена в новопостроенный собор и «поставиша раку с честными мощьми среди церкви, иде же святитель к службе облачится»27. После этого начали творить службу на перенесение мощей, составленную иеромонахом Пахомием, положенную на 1 июля. В 8 часу ночи стали совершать утреню, «яко же и на преставление чюдотворца Петра, еже есть декабря 21»28. Двадцать четвертого августа служили молебен и перенесли мощи святителя на уготованное место «близ святаго жертвеника и поставиша их»29. После этого была совершена Божественная литургия «и тако уставися празновати пренесение его и в приидущаа30 лета в тои же день, а иже было преже 1 иуля, а то отложиша праздника ради святых бесребреник и чюдотворец Козмы и Демиана»31. Таким образом, служба, составленная ранее иеромонахом Пахомием на 1 июля, стала совершаться 24 августа, на второе перенесение мощей святителя Петра32.

На 24 августа было составлено новое Сказание о перенесении мощей святителя Петра33. Оно могло использоваться наряду с первым, составленным иеромонахом Пахомием. Служба на перенесение мощей творилась также и в день явления Митрополита Петра царице Анастасии, то есть 4 августа.

В «Уставе церковных обрядов, совершавшихся в московском Успенском соборе» при Патриархе Филарете, подробно расписан устав совершения службы этому празднику. «В ­вечере и утре благовестят в новой болшой колокол, а звон бывает во вся болшой»34. Очевидно, имеется в виду колокол, отлитый Андреем Чоховым и Игнатием Максимовым Шпилиным в 1621 году35. Он получил именование «Реут»36. Перед службой ключари износят из соборной ризницы шитые покровы святителей Петра и Ионы и полагают их на гробницах святых Митрополитов. На аналое полагается икона Митрополита Петра, которую берут на крестные ходы. Царь, придя в собор, прикладывается «ко святым иконам и к чюдотворцовым ракам», испрашивает благословение у Патриарха, затем встает на свое место и «власти все ходят государю бити челом по два»37. «Из комнаты государя» приносят образ Митрополита Петра, который влагают в особый киот. «Вечерню начинает протопоп с протодьяконом, а поют святому со всем по уставу»38. На вход и на литию облачаются «черныя власти», при пении стихир на стиховны в алтаре облачается «Патриарх со властьми». В это время ключари кладут на аналое образ Петровской иконы Богоматери «в серебряном киоте». По окончании вечерни «Патриарх со властьми, вышед из олтаря и став у левого столпа, и начнут молебен пети, на молебне поют каноны на роспев, по крылосом, Похвале да Петру Чюдотворцу»39. После царь уходит к себе, а Патриарх остается на повечерие, которое служит недельный священник. На утрене, которую начинает «протопоп с протодьяконом», облачается Патриарх со «властьми». На «Хвалите имя Господне» Патриарх в центре «учнет свещи роздавати, и роздав свещи, взяв кадило, кадит около налоя и олтарь и всю церковь, по обычаю; а в то время поют величание святительское»40. По окончании утрени совершается молебен, затем Патриарх «отходит к себе в келью». Звон к Литургии бывает в четвертом часу дня41. Первоначально Патриарх творит в соборе водосвятный молебен у раки мощей святителя Петра до прихода царя. Пришедший на службу государь прикладывается к святыням, берет благословение у Патриарха и встает на своем месте. Во время Литургии на великом входе несут традиционно потир и дискос, а также и «плащаницы Петра Чюдотворца и Ионы, и принесут во олтарь, и целует их Патриарх и власти и вси сущии с ним»42. Шитые покрова придавали особую торжественность празднику. По окончании Божественной литургии совершается молебен, который творит «протопоп с братьею, а каноны говорят Пречистой Успению да Петру Чюдотворцу, а не поют»43. Приложившись к святыням, государь, «взяв благословение от Патриарха, пойдет, Богом храним, во своя полаты. Покровы лежат на чюдотворцевых раках до отдания Успениева дня»44.

Так совершалась память «проявления» святых мощей святителя Петра в Успенском соборе при Патриархе Филарете. Торжественность, с которой служилась служба, была вполне объяснима, так как Патриарх доводился племянником царицы Анастасии Романовны. Своим родством с нею новая династия подчеркивала свою связь с угасшей династией Даниловичей (Рюриковичей). Впоследствии традиция совершения праздника в этот день забывается. В середине XVII века было записано: «Августа 4-е число Петру Чюдотворцу празднества не было»45. Затем, в связи с сокращением в Месяцеслове памятей русским святым, это празднование совершенно выходит из богослужебной практики46.

Тем не менее повеление святителя Петра о запечатании раки соблюдалось и в последующее время. Так продолжалось несколько столетий, пока дерзкая рука наполеоновских варваров не коснулась раки чудотворца. В 1812 году после изгнания из Москвы французов рака святителя Петра оказалась «открытою, в которой св. мощи найдены в нетлении, и рука нечестивого врага коснуться их не дерзнула»47. Архиепископ Московский Августин (Виноградский, † 1819), много потрудившийся над восстановлением поруганных святынь, испросил благословения у Святейшего Синода оставить их открытыми «во свидетельство всем, что нечестие не только не могло лишить нас святыни, но паче, по неисповедимым судьбам Божиим, невольным образом содействовало вящшему прославлению оныя»48. Торжество открытия раки святых мощей произошло 2 июня 1813 года. В проповеди по этому поводу иерарх обратился к чудотворцу со следующими словами: «Святителю Петре! Безбожный враг коснулся гроба твоего, но не мог коснуться святых останков твоих. Дыша хищением, он дерзнул открыть их; и — силою Божиею ослепленный, пораженный, во страхе и трепете он предался постыдному бегству»49. В конце слова проповедник сказал: «Ты во днех странствия своего на земли содействовал распространению града сего: ныне на Небеси, предстоя Престолу Царя царствующих, умоли Его, да град сей, опустошенный нечестием и злобою, паки восставит Он, и возведет в прежнюю красоту и славу»50.

Итак, память о «проявлении» святых мощей святителя Петра напоминает нам об эпохе Митрополита Московского Макария51. Богослужение в память этого события совершалось прежде всего в Успенском соборе Московского Кремля52. Благодаря канонизационным соборам 1547 и 1549 годов в Месяцеслове появились новые имена русских святых. Современник-­агиограф недаром отмечал: «И от сего времени церкви Божиа не вдовьствуют памятми святых в всей Руской земли»53. К этим памятям необходимо также присовокупить и праздник «проявления» святых мощей Митрополита Петра. Возможно, по благословению святителя Макария было составлено Сказание данному празднику, которое нашло краткое отражение в Святцах 1646 года и в Повести о зачале Москвы.

Летописи хранят память о многих, но далеко не обо всех событиях русской истории. Литургическая письменность может существенно дополнять летописные известия54. Благочестивая Царица, сподобившаяся явления святителя Петра, была также собеседницей своего святого современника — Митрополита Макария.

Выписка из «Устава церковных обрядов, совершавшихся в московском Успенском соборе» при Патриархе Филарете

В 4 день празднуют проявление честных мощей Петра, Митрополита Московскаго и всеа Русии чюдотворца. В вечере и утре благовестят в новой болшой колокол, а звон бывает во вся болшой. А 138-го, Патриарх Филарет указал благовестить в ревут55, и впредь о том докладывать. А перед вечернею ключари выимают из казны плащаницы, на них шиты образы Петра и Ионы, и покровы ж жемчюжные, и кладут на Петрову раку плащаницу да покров, а другую плащаницу на Иону чудотворца кладут в раку на мощи святого, а на верхнюю цку56 покров, да к Николе пелену, да на налое поставят образ Петра чюдотворца, что в ходы носят. И как государь пойдет к вечерне, и в то время учнут звонити во вся един звон, и потом опять благовестят. А пришед государь во церковь, прикладывается ко святым иконам и к чюдотворным ракам, а Патриарх стоит на своем месте. И пришед государь к Патриарху, приемлет благословение и станет на своем царьском месте против Николы Чюдотворца, и ключари велят дьякам ударит для звону к вечерне, и звонят три звоны во вся. А власти все ходят государю бити челом по два. А после обеда до вечерни рано, приходят в церковь ключари и приготовят киот, в чем поставити икону Петра Чудотворца, что бывает из комнаты государя. А кладут в киот полосатой покров, полосы белые да черные, а сгибают в трое или в четверо, чтоб крест посреде стал, и принесут от государя крестовые дьяки образ Петра Чюдотворца, и поставят ключари в том киоте на раке Петра Чюдотворца.

А вечерню начинает протопоп с протодьяконом, а поют святому со всем по уставу. А на выход и на литию облачаются черныя власти, и после выхода паремии и лития бывает по обычаю. И как начнут пети стиховну, и Патриарх со властьми, вшед во олтарь, облачается. А в то время ключари поставят образ Пречистые Богородицы писмо Петра Чюдотворца на налое в серебряном киоте, да образ Петра Чюдотворца на другом налое против леваго столпа у местных свеч, не доходя олтарных дверей. И по отпусте вечернем Патриарх со властьми, вышед из олтаря и став у леваго столпа, и начнут молебен пети, а на молебне поют каноны на роспев, по крылосом, Похвале да Петру Чюдотворцу. И после молебна государь бывает у креста, а ключарь останется един в олтари подносити икону государю прикладыватися.

И приложася государь к чюдотворным иконам, к себе пойдет в полаты, а Патриарх во олтаре облачается и станет на своем месте посреди церкви на орлеце, и ключари канон57 подносят, а недельной поп начнет павечерницу по обычаю, а всенощнаго не бывает. А Патриарх у заутрени бывает, а государь не бывает, слушает у себя заутреню. А начинает полунощницу недельной поп, заутреню начинает протопоп с протодьяконом, и поют заутреню по уставу, а по кафизмам по обоим чтут статьи, и Патриарх со властьми во олтаре облачается. А среди церкви подьяки ковер постеляют, да положат орлец, а ключари среди ж церкви, к амбону подався, праздник поставляют на налое, по обычаю. И как начнут пети Хвалите имя Господне, а Патриарх со властьми, вышед из олтаря и став среди церкви на своем месте, учнет свещи роздавати, и роздав свещи, взяв кадило, кадит около налоя и олтарь и всю церковь по обычаю. А в то время поют величание святительское, а ублажания не бывает. И потом прикладывается Патриарх к чюдотворцову образу, что на налое, и власти и священницы и весь народ. И потом вшед Патриарх со властьми во олтарь, разоблачатся, а протопоп чтет Евангелие во олтаре, а звону не бывает. И канон поют по уставу и конечный отпуст. Также поют молебен, а каноны говорят просто, а не поют. А Патриарх молебна слушает и по молебне отходит к себе в келью.

В 4 часу дни Патриарх благословит благовестити к обедне. И пришед Патриарх в церковь, прикладывается ко святым иконам и к чюдотворным ракам, и пришед, став на своем месте среди церкви, облачается, якоже есть обычай. А ковер на место стелют праздничной крещатой. А в то время ключари приготовят стол с пеленою и поставят у чюдотворцовы раки, и на столе поставят чашу серебряную, да свещи с подсвещники. И пришед Патриарх с своего места, начинает молебен у чюдотворцовы раки, и поют каноны Похвале да Петру чюдотворцу. И Евангелие чтет Патриарх, и каноны совершив, и воду святят до царьского приходу, и потом Патриарх благословит властей действовати58. И как пойдет государь Царь к обедне в собор, и ему государю звон един бывает, а после того благовестят. А вшед государь в церковь, и прикладывается ко святым иконам и к чюдотворным ракам, и приимет от Патриарха благословение и станет на своем царьском месте противу Николы чюдотворца. Также к обедне звонят во вся 3 часы по чину. А на обедне, как понесут перенос59, и в то время несут плащаницы Петра Чюдотворца и Ионы, и принесут во олтарь, и целует их Патриарх и власти и вси сущии с ним. И после обедни слушает государь молебна. А поет молебен протопоп с братьею, а каноны говорят Пречистой Успению да Петру Чюдотворцу, а не поют. И после молебна прикладывается государь ко святым иконам и к чюдотворным ракам, и взяв благословение от Патриарха, пойдет, Богом храним, во своя полаты. Покровы лежат на чюдотворных раках до отдания Успениева дни60.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Русская историческая библиотека. Т. 3. СПб., 1876. Стб. 101.

2 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 21. М., 1955. С. 15.

3 Поздеева И. В. Издания XVII века Московского печатного двора времени правления первых Царей династии Романовых по документам архива Приказа книг печатного дела. М., 2025. С. 116.

4 Святцы. М., 1646. Л. 322 об.

5 Там же. Л. 323. См. также: Карбасова Т. Б. Святцы 1646 г.: памяти русских святых // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб., 2011. С. 299; Снегирев И. М. Очерки жизни Московского архиепископа Августина. М., 1848. С. 121–122. Примеч. 34. В Месяцеслове, составленном троицким келарем старцем Симоном (Азарьиным; † 1665), говорится кратко: «В 4 день явление иже во святых отца нашего Петра, Митрополита Московскаго и всеа Росии благочестивой Царице Анастасии» (Макарий (Веретенников), архим. Из истории Троице-Сергиевой лавры. Сергиев Посад, 2019. С. 75).

6 Повести о начале Москвы / Исследование и подготовка текстов М. А. Салминой. М.; Л., 1964. С. 228, 243.

7 См. о нем: Вольгин А. Митрополит Киевский Петр, святитель Московский // Журнал Московской Патриархии. М., 1976. № 12. С. 61–66; Скурат К. Е. Святой Петр, Митрополит Московский // Журнал Московской Патриархии. М., 1959. № 8. С. 54–59; Яхонтов Д. Св. Петр, Митрополит всея Руси // Журнал Московской Патриархии. М., 1966. № 9. С. 54–61; Макарий (Веретенников), архим. Митрополиты Древней Руси (Х–ХVI века). М., 2016. С. 285–331.

8 См. о ней: Макарий (Веретенников), архим. Анастасия Романовна — первая Русская Царица // Роль музеев в формировании национальной, исторической и культурной идентичности: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (21–22 октября 2019 г. г. Александров). Т. 1. Владимир, 2020. С. 34–107; Он же. Анастасия Романовна, первая русская Царица. Сергиев Посад, 2025.

9 Борисов Н. С. Политика Московских князей. Конец XIII — первая половина XIV века. М., 1999. С. 196–197. Традиционно считается, что закладка собора была 4 августа 1326 года, но Н. С. Борисов считает, что источники не позволяют точно определить год закладки, им мог быть 1326 год или 1325-й (Там же. С. 200).

10 Святцы. Л. 323.

11 Застенок — придел, отделенный стеной от главного алтаря храма (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 5. М., 1978. С. 304).

12 Святцы. Л. 345–345 об; Карбасова Т. Б. Святцы 1646 г.: памяти русских святых. С. 300–301.

13 ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 295.

14 Там же.

15 Там же. С. 296.

16 Там же.

17 ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 196.

18 Яблонский В., свящ. Пахомий Серб и его агиографические писания: Биографический и библиографически-литературный очерк. СПб., 1908. С. CII–CXII.

19 Там же. С. 193–194. Данная служба имеется в Минее месячной (Минея. Август. М., 2007. Ч. 3. С. 13–32).

20 Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. М., 2008. С. 125.

21 ПСРЛ. Т. 25. С. 300.

22 Там же. С. 301.

23 Там же. С. 302.

24 Там же. С. 303.

25 Земцов С. М., Глазычев В. П. Аристотель Фиораванти. М., 1985; Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV — середины XVIII века. М., 2008. С. 605–610.

26 ПСРЛ. Т. 25. С. 324.

27 Там же.

28 Там же.

29 Там же. С. 325.

30 Приидущий — будущий. См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 19. М., 1994. С. 159.

31 ПСРЛ. Т. 25. С. 325.

32 Яблонский В., свящ. Пахомий Серб и его агиографические писания. С. 193.

33 Там же. С. 141.

34 Устав церковных обрядов, совершавшихся в московском Успенском соборе. Около 1634 г. // Русская историческая библиотека. Т. 3. СПб., 1876. Стб. 101.

35 Костина И. Д. Колокола XIV–XIX веков. М., 2015. С. 64–65.

36 Чтобы уяснить смысл названия колокола, приведем следующую цитату: «Колокол "Реут" ведет свое название от старинного слова "Ревун"» (Ковалев В. В. Раздайся, благовестный звон. Минск, 2003. С. 25).

37 Устав церковных обрядов, совершавшихся в московском Успенском ­соборе. Стб. 101.

38 Там же. Стб. 102. Пети — совершать богослужение. См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 15. М., 1989. С. 28.

39 Устав церковных обрядов, совершавшихся в московском Успенском соборе. Стб. 102–103.

40 Там же. Стб. 103.

41 В августовском дне это было примерно спустя три нынешних часа после восхода солнца. О древнем измерении времени см.: Макарий (Веретенников), архим. Христианское благочестие. История и традиции. М., 2019.

С. 294–306.

42 Устав церковных обрядов, совершавшихся в московском Успенском соборе. Стб. 105.

43 Там же.

44 Там же.

45 Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы Патриарха Никона. М., 1908. С. 276.

46 Известна августовская запись времени Патриарха Иоакима (1674–1690): «В 3-й и 4-й и в 5-й дни службы не было» (Макарий (Веретенников), архим. Выписка из Чиновника Патриарха Иоакима, писанного с 1674 по 1676 год и хранящегося в библиотеке Софийского собора // Временник Императорского московского общества истории и древностей российских. М., 1855. Кн. 22. Смесь. С. 21; Он же. Чиновник Патриарха Иоакима за 1675 год // Временник Императорского московского общества истории и древностей российских. М., 1856. Кн. 24. Материалы. С. 97). В записях Патриарших выходов времени Патриарха Иоасафа и Иоакима служба на 4 августа совсем не указана (Дубровский Н. Патриаршие выходы // Дополнения к Актам историческим. Т. 5. СПб., 1853. С. 111, 133, 149).

47 Розанов Н. История Московского епархиального управления со времени учреждения Св. Синода (1721–1821). М., 1871. Ч. 3. Кн. 2. С. 28.

48 Там же. С. 27–28.

49 Августин, архиеп. Московский и Коломенский. Сочинения. СПб., 1856. С. 63.

50 Там же. С. 64. Описание богослужения, совершенного архиепископом Августином, см.: Снегирев И. М. Очерки жизни Московского архиепископа Августина. С. 63–64.

51 О литургической жизни Русской Церкви в то время, прежде всего в Москве, см.: Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, Митрополита Московского и всея Руси. М., 2002. С. 136–142; Он же. Митрополиты Древней Руси (Х–ХVI века). С. 1076–1078.

52 См.: Русская историческая библиотека. Т. 3. СПб., 1876. Стб. 101–105. См. также: Маханько М. А. Почитание и собирание древних икон в истории и культуре Московской Руси XVI века. М., 2015. С. 260–261.

53 Охотникова В. И. Псковская агиография XIV–XVII вв. Т. 2: Жития преподобных Евфросина Псковского, Саввы Крыпецкого, Никандра Псковского (исследования и тексты). СПб., 2007. С. 371.

54 См.: Макарий (Веретенников), архим. Митрополиты Древней Руси (Х–ХVI века). С. 840–841.

55 Ревут — реут. (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 22. М., 1997. С. 130, 149.) Реутом называется один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле.

56 Цка — доска. См: Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 3. СПб., 1903. Стб. 1441.

57 Канон — кутья с медом, приготовленная к празднику (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 7. М., 1980. С. 56).

58 Действовати — совершать богослужение (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 4. М., 1977. С. 203).

59 Перенос — перенесение святых Даров с жертвенника на престол во время Литургии (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 14. М., 1988. С. 269), то есть великий вход).

60 Устав церковных обрядов, совершавшихся в московском Успенском соборе. Стб. 101–105.