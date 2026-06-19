Храмы Донбасса как острова спасения на войне

В 2014 году в Донбасс пришла война. Предприятия, социальные службы, магазины, аптеки закрывались. Тогда центрами спасения стали православные храмы — они собирали и распределяли гуманитарную помощь, снабжали людей горячей едой, предоставляли им временное убежище, занимались их эвакуацией в безопасные районы. С началом специальной военной операции эта деятельность многократно расширилась. PDF-версия.

Первые испытания

В апреле 2014 года центром вооруженного сопротивления украинским националистам в Донбассе стал город Славянск. Благочинный Ясиноватского округа Донецкой епархии настоятель храма во имя святых апостолов Петра и Павла города Ясиноватая протоиерей Виталий Бакун вспоминает о тех днях:

— Наш приход остро переживал события на Майдане. Мы все молились, чтобы не случилось кровопролития, чтобы конфликтующие стороны пришли к согласию. С началом боев в Славянске Ясиноватское благочиние начало сбор гуманитарной помощи для жителей города. Но как доставить ее в Славянск? В начале июня за Краматорском, что находится в пятнадцати километрах от Славянска, уже стояли украинские блокпосты, но, к счастью, они нас пропустили. Мы сильно рисковали, ведь и Славянск, и дорога к нему обстреливались, гуманитарная помощь туда не доставлялась. Въехав в город, мы повсюду видели следы обстрелов. В городской больнице, куда мы передали продукты, детское питание, медикаменты, средства гигиены, находились роженицы с младенцами. Мы дважды ездили в Славянск и доставили туда около полутора тонн гуманитарной помощи.

В июле начались обстрелы Ясиноватой. Тогда погибли первые мирные жители.

— Это произошло буквально в ста метрах от храма. Мужчина с дочкой просто шли по улице, когда рядом разорвался снаряд... — продолжает отец Виталий.

В августе националистов удалось выбить из Ясиноватой, но они закрепились в Авдеевке и оттуда обстреливали город. Тогда отец Виталий оборудовал при храме бомбоубежище. К сентябрю в Ясиноватой, городе с 45-тысячным населением, жителей оставалось всего несколько тысяч. Это были пожилые люди, инвалиды, женщины с детьми. Все они оказались в критической ситуации. Свет, вода, газ подавались в дома с большими перебоями. Предприятия, магазины, рынок, аптеки перестали работать. Продукты нельзя было достать даже за деньги. Зарплаты, пенсии, социальные пособия не выплачивались. Городские власти налаживали раздачу горожанам продуктов питания и медикаментов. Три православных храма — Николаевский, Петропавловский и Владимирский — организовали горячее питание для нуждающихся.

— На нашем приходе ежедневно получали горячие обеды около 400 человек, в двух других храмах — по 50 человек в день, — продолжает свой рассказ отец Виталий. — За продуктами мы ездили в Макеевку и Донецк. Бывало, попадали и под обстрелы. Тогда бросаешь машину и прячешься в ближайшей канаве. Через пять минут все затихает, и снова отправляешься в путь. Так в течение года мы возили продукты из тыла. Невозможно забыть, как измученные, испуганные люди выбегали из подвалов своих девятиэтажек, где они спасались от обстрелов, когда мы им сигналили из машины. Они хватали буханку хлеба и бегом возвращались назад. За день мы развозили около двухсот буханок.

Благодаря помощи, приходившей из разных уголков России, приход закупал продукты, медикаменты, одежду и развозил их по храмам Ясиноватского благочиния. Дважды в год на приход приезжала фура с одеждой, которую распределяли среди нуждающихся. К лету 2015 года в Ясиноватой открылись государственные пункты гуманитарной помощи, социальная столовая, заработали школы, детские сады, небольшие предприятия. К 2022 году в Ясиноватую вернулось около пятнадцати тысяч жителей. Число тех, кто приходил в Петропавловский храм за горячей пищей, сократилось до пятидесяти человек.

За время вооруженного конфликта ни один священник Ясиноватского благочиния не покинул свой храм и паству. Задавая себе вопрос, почему он остался в городе, где каждый день гибли люди, отец Виталий ссылается на притчу о добром пастыре (см. Ин. 10, 11):

— Эта притча — пример для каждого священника, в том числе для меня. Я много лет читал ее за богослужением и не мог поступить по-другому, когда пришло время испытаний. Разве можно было обмануть людей, которые мне доверяли?

Отец Виталий рассказал о двух священниках Ясиноватского благочиния, которые являют собой пример пастырей добрых. Один из них — протоиерей Александр Винник († 2015), служивший в Покровском храме в поселке Землянки́. В 2007 году он стал его настоятелем, много потрудился над собиранием общины и устроением церковной жизни. Он восстановил память о последнем настоятеле Покровского храма — священнике Александре Сахновском, расстрелянном в 1937 году и впоследствии реабилитированном, открыл на приходе воскресную школу, создал православное братство трезвения. С началом военных действий отец Александр продолжал служить на приходе. Однажды после вечерней службы он остался в храме ночевать, так как начались обстрелы и домой было ехать опасно. Один за другим в храмовое помещение влетели снаряды и разорвались. Лишь чудом священник остался жив. Такие переживания не проходят бесследно. Отец Александр умер от сердечной недостаточности в возрасте 59 лет. До конца своих дней он оставался верен пастырскому долгу. Позже открылось, что он выкупал в продуктовом ларьке хлеб и просил продавца раздавать его бесплатно нуждающимся людям, не называя при этом своего имени.

Еще один добрый пастырь — настоятель храма благоверного князя Александра Нев­ского поселка Красный Партизан протоиерей Алексей Тарасов. В 2015 году этот храм сгорел при обстреле, и тогда отец Алексей обустроил под храм строительный вагончик. Несмотря на опасность, церковные службы здесь никогда не прекращаются. На территории храма пробурена артезианская скважина, и при необходимости местные жители берут из нее воду. Уже одобрен проект нового храма, который будет возведен вместо сгоревшего. Но боевые действия идут, и строительство откладывается.

Слава Богу за все!

С началом специальной военной операции обстрелы Ясиноватой приняли более ожесточенный характер. По официальным данным, только в 2022 году украинская сторона выпустила на город 16 тысяч снарядов. Разрушения были в каждом доме. Снова стали бить по жилым домам, школам, магазинам, административным зданиям. Было много жертв среди мирных граждан. Вновь появились перебои с водой, электричеством, газом.

— Еще в 2014 году мы запаслись бочками для воды: когда отключали электричество и не работали насосы водяных скважин, люди шли в наш храм и набирали воду, –– продолжает свой рассказ отец Виталий Бакун. –– При интенсивных обстрелах уехать из города становилось практически невозможно. Тогда люди обращались в наш храм с просьбой вывезти семью, детей в безопасное место. Представьте себе, бывало и так: только сели в машину, едва отъехали, а сзади уже снаряды ложатся. Какой таксист поедет? Я молился всю дорогу и считаю чудом, что в нас ни разу не попали, что мы не прокололи колеса на дороге, усеянной осколками.

Отцу Виталию удалось вывезти из города пятнадцать семей. Его матушка с терпением и верой принимала все риски, сопутствующие таким поездкам.

– Когда я уезжаю из дома, она меня всегда крестит вслед, желает помощи Божией. Это сильно воодушевляет. Так у нас заведено с самого начала совместной жизни, –– делится священник.

С первого месяца СВО в больницу Ясиноватой стали поступать раненые бойцы. Остро не хватало лекарств, главврач больницы ежедневно составлял заявку на необходимые медикаменты. Отец Виталий вместе с добровольцами-прихожанами изыскивали эти лекарства в ближайшем тылу, привозили их из Ростова. Богослужебная жизнь в Петропавловском храме не прерывалась. Всенощные и Литургии совершались в воскресные и праздничные дни, по четвергам служился традиционный молебен святым апостолам Петру и Павлу. При обстрелах прямых попаданий в храм не было, но осколки от взрывов изрешетили все его стены.

Благодаря заботам Ясиноватского благочиния многие дома в поселке Верхнеторецкое, селах Васильевка и Спартак были обеспечены печами с газовыми баллонами, бензиновыми генераторами для выработки электричества, баками для воды. Петропавловский храм и сейчас ежедневно кормит горячими обедами до 15 человек, в основном это малоимущие люди. При храме работает склад одежды и обуви. Священники трех храмов города по очереди исповедуют и причащают больных в городской больнице и посещают Дом ветеранов.

Люди часто спрашивают, как пережить тяжелые времена. Отец Виталий отвечает на этот вопрос так:

— Я тоже поначалу испытывал чуть ли не животный страх от обстрелов. Тогда я сказал себе: так дальше не пойдет, нужно взять себя в руки — на рожон не лезть, но свое дело делать. А там — как Господь управит. И после этого чувство страха хоть и осталось, но перестало подавлять мою волю. Я живу спокойно, просто полагаясь на милость Божию. Но не следует рисковать собой необдуманно.

Отец Виталий по сей день беспокоится о том, как обеспечить всем необходимым нуждающихся людей в населенных пунктах Ясиноватского благочиния. Он доставляет в пункты временного размещения, школы, детские сады около трех тонн продуктов в неделю. Развозит гуманитарную помощь, которую собирает Донецкая епархия, в том числе одежду, средства гигиены и даже питьевую воду, которой не хватает из-за перекрытия украинской стороной канала Северский Донец — Донбасс. Господь хранит его в этих поездках. А день 16 апреля 2026 года отец Виталий считает теперь своим вторым днем рождения. Тогда его машину, груженную продуктами, атаковал дрон.

— Каким-то чудом в последнюю секунду я увернулся, и удар пришелся в бок кузова, — вспоминает священник. — Мы с помощниками получили легкую контузию. Если бы он пришелся по газовому баллону, мы бы сгорели, а если выше — нас бы прошили осколки. Продукты приняли на себя основной удар. Слава Богу за все!

Волноваха. Три иконы Божией Матери

Бои за освобождение Волновахи, что лежит в шестидесяти километрах от Мариуполя, начались с первых дней специальной военной операции. Настоятель Преображенского храма в Волновахе протоиерей Александр Костин вспоминает, как в один из первых дней СВО к нему подошел украинский солдат и заявил, что ему нужно исповедаться. Это был парень двухметрового роста, косая сажень в плечах, очень красивый внешне. После исповеди он спросил: «Батя, что мне делать? Я понимаю, что вся эта война — полный бред, все это неправильно, но я принял присягу и должен идти. Что ты мне посоветуешь?» — «А что тебе совесть советует? Слушай ее», — ответил священник. Парень ушел, и больше отец Александр его не видел.

Пока было возможно, община Преображенского храма собиралась вместе на церковные службы, но скоро боевые действия загнали горожан в подвалы многоэтажек. Отец Александр спускался туда, чтобы исповедовать и причащать людей. Оставаться в городе становилось опасно, в адрес священника все чаще раздавались угрозы националистов. Взяв благословение у правящего архиерея, отец Александр перебрался в село в двух километрах от Волновахи. С собой он вывез все храмовые святыни. По возвращении в Волноваху он увидел печальную картину: город лежал в руинах, Преображенский храм, построенный в 2000 году по благословению старца Зосимы (Сокура), был сильно поврежден и восстановлению не подлежал. На прихрамовой территории зияли воронки от снарядов и ракет. Но каким-то чудом уцелели три иконы Божией Матери: Иверская, «Всецарица» и «Неопалимая Купина». Как рассказывали потом прихожане, никогда ранее они не ощущали такую близость к Богу и заступничество Его Матери, как в те дни, когда молились в подвалах своих домов под непрерывными обстрелами и бомбежкой. К счастью, никто из них не погиб. Настоятель воспринял факт спасения икон от пожара как утешительный знак, что храм будет восстановлен, что духовная жизнь здесь возродится.

— В городе не было света, воды, газа, люди не могли приготовить себе пищу. «Народный фронт» ДНР привез полевую кухню, обеспечил нас продуктами, и мы на приходе организовали горячее питание для горожан, — продолжает свой рассказ отец Александр. — В день мы кормили по пятьсот человек.

После разминирования местности прихожане ревностно занялись расчисткой территории под строительство нового храма. Тогда же возобновились ежедневные богослужения в соседней, уцелевшей в ходе боев Тихвинской церкви.

В этом храме после завершения горячей фазы боевых действий обнаружили тела двух российских воинов. Имена защитников удалось восстановить: это были Андрей Дорохов и Виктор Леваков. Третьего марта 2022 года, получив тяжелые ранения, они укрылись в храме и заняли там свою последнюю боевую позицию. Их обнаружили сидящими спиной к спине перед царскими вратами. История облетела всю Россию. Чтобы увековечить память этих и других российских воинов, отец Александр планирует создать при храме музей, посвященный освободителям Донбасса.

Еще отец Александр поделился историей девушки, которая 19 дней провела в подвале своего дома:

— Ее дом был разрушен, вход в подвал завален, сама она выбраться оттуда не могла, и связи с ней не было. Запас воды, сырая картошка и соленья — хотя бы это, к счастью, у нее имелось. — Она все время пела псалмы и читала молитвы: так военные, проводившие зачистку частного сектора, услышали ее голос и помогли ей выбраться. Я спрашивал, как удалось ей столько времени продержаться и не впасть в панику или отчаяние, и она ответила: только благодаря вере в Бога.

В первый месяц после освобождения Волновахи приход Преображенского храма вырос в пять раз. Сидя в подвалах, люди давали себе обещание: если выживут, станут молиться и ходить в храм.

Волноваха стала подшефным городом Челябинской области, и потому губернатор области Алексей Текслер с готовностью откликнулся на просьбу помочь в восстановлении Преображенского храма. И вскоре церковь была восстановлена.

Силами общины осуществили ремонт в соседнем здании, переданном Церкви по распоряжению главы ДНР Дениса Пушилина. Здесь открылся православный семейный центр. Его появление нельзя не назвать и актуальным, и своевременным, ведь многие люди, особенно пожилые и одинокие, находились после пережитого в тяжелой депрессии. Приход храма получил президентский грант на реализацию программы «Справимся вместе», которая была призвана помочь пожилым людям побороть чувство одиночества, страхи, панические атаки, улучшить их психологическое и физическое состояние, предоставить им разнообразный досуг.

— Психологи поставили этим людям диагноз «посттравматическое расстройство». Но мы понимали, что причина еще и в их одиночестве. Дети и внуки этих людей уехали, им некуда пойти, не о ком заботиться, даже не с кем поговорить. И мы, как могли, старались эту боль одиночества побороть, — поясняет отец Александр. — У нас проходили дни именинников, мы организовали для наших подопечных библиотеку и кинозал. Каждую субботу мы приглашали их на Евангельские беседы, каждое воскресенье после Литургии — на совместную трапезу. Жители города стали приходить в открывшийся спортзал и заниматься лечебной физкультурой, нейрогимнастикой. Работа с пожилыми людьми, которую мы начали в рамках президентского гранта, продолжается. Приход также помогает беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для детей при храме работает воскресная школа. Юридическую помощь жителям Волновахи оказывает Патриаршая гуманитарная миссия: раз в неделю в город приезжает юрист и бесплатно консультирует жителей по юридическим вопросам.

Курахово. Пункт временного размещения в соборе Державной иконы Божией Матери

Протоиерей Иоанн Карпенко и его отец протоиерей Петр служат в соборе в честь Державной иконы Божией Матери в Курахове. До октября 2024 года город находился под полным контролем ВСУ и представлял собой крупный и хорошо укрепленный узел в линии обороны противника. Настоятель храма отец Петр еще с 2018 года, предчувствуя тяжелые времена, стал запасать продукты, питьевую воду, уголь, дрова, горючее. Отец с сыном решили, что никуда не уедут с родной земли. Когда начались бои за город, в подвале дома причта был организован пункт временного размещения беженцев, где нашли приют около пятидесяти человек. У всех были свои обязанности: мужчины рубили и пилили дрова, топили печи, женщины готовили на буржуйках еду, занимались уборкой. Все старались поддерживать друг друга.

— Большим утешением и опорой для многих стали церковные службы. Мы совершали Литургию три-четыре раза в неделю, служили вечерни и полиелейные службы, — рассказывает отец Иоанн. — Наши прихожане по-разному переносили тяжелые времена. Пока одни роптали и жаловались на судьбу, другие благодарили Бога за каждый прожитый день. В нашем храме хорошая библиотека. Кто-то открыл для себя жития святых и приобрел от чтения большую духовную пользу.

Однажды вечером, когда отец Иоанн находился в верхнем храме, в купол ударил снаряд, полетели осколки. Понимая, что у него в запасе всего 10–15 секунд, пока перезаряжается орудие, священник бросился в нижний храм. Оттуда через маленькое оконце он видел, как дрон, зависший над храмом, ведет корректировку огня. Следом начался обстрел. Стреляли минут десять-пятнадцать, пока купол полностью не разбили. Из-за пробоин в стенах и куполе, выбитых окон богослужения стали совершаться в нижнем храме в честь преподобного Сергия Радонежского. Зимой было особенно тяжело. Для отопления использовали газовые баллоны, но температура воздуха не поднималась выше двух градусов тепла. Священники надевали теплые куртки, а на них облачения. Уличные бои в Курахове не велись, это была война артиллерии и дронов. Отец Иоанн вспоминает:

— Люди надеялись пересидеть бои в подвалах своих домов, запаслись продуктами, водой. Но никто заранее не знает, как поведет себя человеческий организм в дни испытаний. В минуты отчаяния люди садились в машины и пулей вылетали из города, несмотря на страшный риск, ведь дороги были разбиты и на них были разбросаны мины. У моей мамы во время обстрела текли слезы и тряслись руки, хотя она сидела в подвале дома в относительной без­опасности. После налетов я выходил из подвала с сильными болями в коленях.

Отец Петр получил ранение, когда, причастив прихожанку на дому, возвращался в храм. К счастью, среди беженцев в пункте временного размещения при храме была медсестра, которая оказала ему первую помощь. В то время в Курахове не работала ни скорая помощь, ни больница. Отец Иоанн тоже не избежал тяжелого ранения, но это случилось после освобождения города. Вместе с прихожанами он шел на водохранилище, чтобы помочь установить переправу у Кураховской ТЭС, и случайно подорвался на замаскированной противопехотной мине. К счастью, его удалось быстро доставить в Донецкую больницу и прооперировать. Отец Иоанн лишился ступни, но московские врачи из больницы святителя Алексия помогли ему с протезированием, и теперь он свободно передвигается и может совершать богослужения.

Начиная с октября 2024 года в храм приходило совсем мало людей, все опасались обстрелов. Только на Рождество 2025 года, когда украинские войска отошли от города, храм вновь наполнился прихожанами. Сейчас богослужения по-прежнему идут в нижнем Сергиевском храме. На субботнюю всенощную, на Литургию в воскресные дни и на церковные праздники собирается до сорока верующих. В остальные дни служатся молебны святым дня и панихиды. Из-за больших разрушений провести консервацию верхнего храма пока не получается, на его восстановление требуется около 200 миллионов рублей. Благодаря заботе митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира в храме поставили новые окна. В этом году на Крестопоклонную неделю правящий архиерей совершил в храме Божественную литургию. Его приезд был связан с большим риском, ведь Курахово и сейчас находится под обстрелом и патрулированием вражеских дронов. К счастью, в тот день в городе было тихо. В настоящее время в Курахове нет связи, так как вышки сотовой связи уничтожены противником. В город продолжает поступать гуманитарная помощь, и Державный храм занимается распределением ее между горожанами.

Неусыпаемая Псалтирь на окраине Мариуполя

Ожесточенные бои за Мариуполь начались с первых дней СВО. Настоятель храма Царственных Страстотерпцев в районе Аэродром на окраине Мариуполя протоиерей Игорь Варава вспоминает те дни:

— Мы с прихожанами ежедневно собирались на молитву. Шел Великий пост, и, когда не полагалось Литургии, мы читали молитвы и я причащал всех запасными дарами. Каждый из нас понимал, что этот день может стать последним. Тебя могло убить взрывом снаряда, когда ты готовишь еду во дворе, тебя мог «снять» снайпер, когда, выбравшись из подвала, ты бежал за водой. Ты мог попасть под обстрел националистов, которые разъезжали по городу на машине скорой помощи и джипе и хаотично стреляли из миномета по жилым районам. Наши прихожане, живущие в центре Мариуполя, рассказывали, как украинские танки расстреливали жилые дома на центральной улице города и выкладывали видеозаписи этих преступлений в Интернет с комментариями: «Смотрите, что творят русские в беззащитном городе Мариуполе!» На церковные службы приходили даже те, кто никогда не бывал до этого в храме, хотя жили они неподалеку. Некоторые стали потом постоянными прихожанами. Света, связи, воды не было, продуктов не хватало. Но, к счастью, была дровяная печь, на которой мы готовили пищу и пекли просфоры, а в соседнем овраге бил источник. Вокруг рвались мины и снаряды, горели частные дома. В храме были выбиты два окна, но само здание оставалось целым. Там читалась Неусыпаемая Псалтирь, ежедневно совершались службы.

— Я все время ощущал незримое присутствие Божие и Его помощь. Когда было тихо, мы обходили храм крестным ходом, и я осенял крестом наш город, поселок Аэродром, наш храм, — вспоминает священник, — и никто из прихожан не погиб. Хотя, конечно же, мне приходилось отпевать убитых жителей Мариуполя. За почти три месяца их было около сорока человек.

На приходе не имелось большого запаса продуктов, полностью отсутствовал хлеб, но ежедневно здесь кормили около ста собравшихся. Люди были рады и жидкому супу, а каша, которую варили в редкие дни, казалась всем настоящим деликатесом.

— Когда боевые действия закончились, в храм зашли несколько русских солдат со своим командиром. Они спросили: «Батюшка, можно нам причащаться?» — продолжает рассказ отец Игорь. — У меня слезы на глазах выступили. «Конечно, вы же правду Божию отстаиваете», — отвечал я им.

Мирная жизнь на приходе Царственных Мучеников постепенно налаживается. Благодаря помощи московского храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе построена воскресная школа, в которой обучается около сорока детей. Отец Игорь и его прихожане ведут в ней занятия. Здесь продолжают кормить нуждающихся: ежедневно от 20 до 40 человек получают горячие обеды. Приход также оказывает поддержку постояльцам Дома инвалидов в Мариуполе.

Отец Игорь регулярно проводит беседы на духовные темы в детском саду, в школах, техникуме. Еще одной приоритетной заботой священника стал заложенный в 2021 году фундамент нового храма. Старый стал тесноват, ведь за последние годы приход вырос примерно в два раза, в нем сейчас более 150 прихожан. В 2023 году общину посетили строители из Москвы и выразили готовность взяться за возведение церкви. Пока оно так и не началось. Отец Игорь полон оптимизма и верит, что рано или поздно храм будет построен.



