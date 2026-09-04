Иерей Валерий Степанов

(23.06.1971 – 08.06.2026)

Восьмого июня 2026 года на 55-м году жизни скоропостижно скончался настоятель Патриаршего подворья храма святого благоверного князя Александра Невского при бывшем Комиссаровском училище города Москвы иерей Валерий Степанов. PDF-версия.

Иерей Валерий Владимирович Степанов родился 23 июня 1971 года в Москве.

Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Получил также образование в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 1997 году Валерий Степанов был рукоположен в сан диакона, в 1999 году — в сан пресвитера.

В разные годы иерей Валерий Степанов совершал пастырское служение в храмах Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, святителя Николая Мирликийского на Трех Горах, святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе.

В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. Областью его научных интересов была русская религиозная философия XIX века. Отец Валерий был автором ряда научных статей и публикаций.

В разное время он трудился в церковных учреждениях, в том числе в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Многие годы нес послушание ответственного за деятельность воскресных школ Центрального викариатства города Москвы, был организатором викариатского этапа Международных Рождественских образовательных чтений.

В течение нескольких лет отец Валерий был автором и ведущим программы «Москва: мифы и легенды» на телеканале «Столица». В этой программе он рассказывал о православной истории Москвы, ее храмах, святынях, памятных местах.

Иерей Валерий Степанов был многолетним членом жюри фестивалей телевизионных и кинофильмов православной тематики «Радонеж» и «Покров».

С 25 мая 2018 года иерею Валерию Степанову было поручено временное исполнение обязанностей настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при бывшем Комиссаровском училище. Девятого октября того же года решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси он был назначен настоятелем храма и продолжил труды по восстановлению в нем церковной жизни. Служение отца Валерия было связано с дальнейшим развитием приходской общины, духовным просвещением детей и взрослых, социальной и миссионерской деятельностью, заботой о сохранении истории храма. Он проявлял неустанное попечение о воскресной школе, библейском кружке, о социальной и просветительской работе на приходе. Особой заботой отца Валерия было воссоздание церковного благолепия храма.

В 2024 году отец Валерий был награжден орденом преподобного Серафима Саровского II степени.

Восемнадцатого июня 2026 года в храме святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, совершил Божественную литургию, по окончании которой возглавил чин отпевания новопреставленного иерея Валерия Степанова. Перед началом отпевания владыка огласил соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла.

После прощания с отцом Валерием гроб с телом почившего был обнесен вокруг храма святителя Мартина Исповедника, клириком которого он был долгое время, с 2006 по 2018 год.

Погребение иерея Валерия Степанова состоялось на Даниловском кладбище города Москвы.

Вечная память приснопамятному иерею Валерию!

Диакон Александр Черепенин





СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Григорию, митрополиту Воскресенскому, первому викарию Патриарха Московского и всея Руси, управляющему Центральным викариатством г. Москвы

Сотрудникам и прихожанам Патриаршего подворья храма благоверного князя Александра Невского при бывшем Комиссаровском училище г. Москвы

Родным и близким иерея Валерия Степанова

Ваше Высокопреосвященство!

Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

Скорбью отозвалось в моем сердце известие о скоропостижной кончине иерея Валерия Степанова, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при бывшем Комиссаровском училище г. Москвы.

Долгие годы почивший являл себя ревностным и благоговейным служителем Христовым, пастырем добрым, снискавшим уважение и любовь верующих. Он особенно заботился о духовном просвещении детей и взрослых, о развитии приходской жизни в Александро-Невском храме, над воссо­зданием былого благолепия которого ему довелось немало потрудиться.

Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего в селениях праведных и сотворит вечную и блаженную память.

С соболезнованиями,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ