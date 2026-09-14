Челябинская епархия: опыт социального и молодежного служения

Уральский регион славен не только самоцветами и полезными ископаемыми: здесь живут одаренные, трудолюбивые люди. Многие из них своими талантами и знаниями служат Русской Православной Церкви. Челябинская епархия — не исключение. О том, какими яркими инициативами и проектами в сфере церковной социальной и молодежной работы заняты православные челябинцы, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.



Иоанновская столовая

Приоритеты Челябинской епархии в служении милосердия — помощь одиноким пожилым людям, работа сестричества, поддержка малочисленных сельских приходов и развитие церковного волонтерского движения.

В конце 2022 года, когда митрополит Челябинский и Миасский Алексий поручил настоя­телю храма святого мученика Иоанна Воина иерею Павлу Курбатову возглавить социальный отдел, у того уже было два действующих проекта: благотворительная столовая и сестричество милосердия при его храме.

Иоанновская столовая «выросла» из инициа­тивы кормления бездомных. Сейчас горячие обеды там ежедневно получают около 140–150 челябинцев.

— Мы заметили, — рассказывает отец Павел, — что за горячим питанием приходили не только бездомные, но и немало пенсионеров, обеспеченных жильем. Как оказалось, многим пожилым людям пенсии едва хватает на оплату жилья, лекарств и насущные расходы. Немало одиноких людей по инвалидности, немощи или неумению не могут приготовить себе горячую пищу. Причины одиночества тоже разные — у одного нет детей, у другой с ними конфликт, у третьей родные живут в другом городе или стране. А ходить по инстанциям, чтобы доказывать свою беспомощность в надежде на льготы и выплаты, у старичков просто нет сил.

Тамаре Васильевне (имя изменено) семьдесят четыре года. Этой зимой она поскольз­нулась на улице и вывихнула плечо, недавно сделали операцию. Готовить сама пока не может. Но, слава Богу, недалеко от дома есть эта столовая.

— Здесь вкусно кормят, — рассказывает пенсионерка, — в рационе обязательно три блюда, и всегда есть что-то мясное или рыбное, сотрудники очень приветливые и внимательные. Идешь сюда с удовольствием, не боишься, что обидят.

Столовая не отказывает и многодетным матерям, которые в случае материальных затруднений могут прийти пообедать всей семьей и даже получить продуктовый набор.

— Мы открылись пять лет назад, — рассказывает директор столовой Юлия Куликова, — и существуем исключительно на пожертвования. Продукты дают предприниматели, прихожане храмов, жители города тоже делятся урожаем с дачных участков. Например, одна семейная пара предпринимателей в память о своих родителях постоянно передает мясную продукцию, а семидесятипятилетняя пенсионерка Валентина — дары огорода. Она подключила к этой работе всю свою деревню. Сама закручивает банки с огурцами и заготовками из овощей, в том числе для супов. Регулярно передает в столовую лук, морковь, картофель, кабачки, чеснок, зелень, закрутки для компота из яблок, груш и ягод. За сезон набирается три-четыре «газели» овощей и фруктов. На Пасху бабушка Валентина красит полторы сотни яиц, грузит их в сумку на колесиках и на электричке привозит в столовую для подопечных.

В столовой уже сложились свои традиции: например, сбор продуктов в четырех магазинах, в котором могут поучаствовать все желающие. Другая традиция — поминальные трапезы: кто-то из благотворителей (им может стать любой человек) просит помянуть своих близких и жертвует на общий стол средства или продукты. Об этом Юлия и ее муж Станислав объявляют посетителям и просят помолиться о покойных.

Среди усопших есть воины, погибшие на СВО, фотографии которых можно увидеть тут же на стене. Их сугубо поминают за трапезой. Юлия со Станиславом закончили епархиальные катехизаторские курсы и при случае просвещают своих подопечных. Например, если кто-то скажет на поминальном обеде: «Пусть земля им будет пухом», Юля тут же объяснит, почему так говорить неправильно.

Школа смирения

В 2023 году по благословению правящего архиерея все сестричества города Челябинска (первое из них образовалось в 2001 году) объединились в Единое городское сестричество, получившее имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сестры познакомились друг с другом, улучшилось их сотрудничество, стали оптимально распределяться имеющиеся ресурсы. Среди их подопечных — пациенты детских и взрослых больниц, паллиативных отделений, психоневрологического диспансера, дети из детских домов, инвалиды и одинокие пожилые люди.

Каждое из направлений возглавляет свой координатор. По мнению отца Павла Курбатова, лучшие координаторы выходят из рядовых сестер милосердия. Прежде чем получить благословение на руководящую работу, они должны приобрести опыт в социальном служении у себя в храмах, зарекомендовать себя как проверенные и надежные сотрудники. Координатор плюс добровольцы — это эффективно действующая система, убежден руководитель социального отдела епархии.

Из разговоров с самими сестрами складывается обобщенный «портрет» сестры милосердия XXI века. Это православная воцерковленная женщина, стремящаяся своими знаниями и способностями послужить Господу через помощь нуждающимся людям. Понимая, что по ее жизни и поведению люди судят о Русской Православной Церкви, она стремится к тому, чтобы за ее действиями всегда стояли вера, любовь, милосердие, сострадание и забота. Старается воспитать в себе силу духа, преодолеть свои немощи и страхи, слабость и нерешительность. Всегда готова откликнуться на чужую беду. По мере сил и возможностей стремится к новым знаниям, повышению профессиональной квалификации, перенимая навыки и опыт у старших сестер. Очень желательно, чтобы сестра милосердия закончила катехизаторские курсы и могла доступно и просто объяснить подопечному смысл и основы православной веры, ответить на его вопросы, знать, на что может дать квалифицированный ответ только священник.

— К нашему служению в медицинских и социальных учреждениях, когда мы только приходим туда, относятся по-разному, — рассказывает координатор детского направления Елена Мазан. — Например, главврач одной из детских больниц сразу сказала, что им необходимы сестры милосердия, которые смогут поговорить с больными детьми и их родителями, утешить их, пригласить священника отслужить молебен. Врачам известно, что у детей, которые унывают, даже швы плохо заживают. А иногда случается: маленького ребенка привезли в больницу из области, а многодетная мама не смогла при­ехать, потому что ей не с кем оставить остальных детей. Тогда нам звонят из больницы и просят приехать посидеть с малышом.

Но бывает, что руководство лечебного учреждения искренне удивляется визиту сестер и предложению помощи, не понимая, чем они могут быть полезны. А пациенты даже не догадываются, что можно пригласить священника, который исповедует их и причастит. Так, в одном из учреждений сестры около года трудились в качестве младшего медперсонала, прежде чем им разрешили пригласить священника и отслужить первый молебен.

Некоторые врачи поначалу не скрывают недовольства самим присутствием сестер. Иногда должно произойти что-то чрезвычайное, например пандемия ковида, чтобы после двух лет карантина медики начали встречать новых помощниц с распростертыми объятиями. Поэтому первые месяцы служения в новом медицинском учреждении сестры называют «школой смирения», научающей терпением и любовью отвечать на неприветливость и резкость медицинского персонала.

Нередко сестры становятся свидетельницами благодатной помощи Божией, без которой человеку не помогли бы никакие лекарства. Координатор паллиативного служения Инна Корнилова вспоминает. Однажды в реанимацию привезли восемнадцатилетнего парня, который неудачно нырнул в бассейн и сломал себе шею. Кирилл был полностью обездвижен, не мог самостоятельно дышать, поэтому ему установили зонд вентиляции легких. Говорить ему было мучительно больно.

— Я вслух задавала ему вопросы, а ответы понимала по губам и глазам, — рассказывает Инна.

До травмы Кирилл редко посещал храм, но вырос в верующей семье, поэтому согласился встретиться со священником. Отец Владимир Панарин в этот же день исповедовал его, соборовал и причастил, а потом приезжал причащать ежедневно на протяжении сорока дней, чтобы поддержать душевно и духовно. За молодого человека молились не только сестры, но и лечащий врач, который заказывал в храмах сорокоусты о его здравии.

Известно, что после такой травмы люди чаще всего остаются парализованными. Но в данном случае было по-другому.

— Я чувствовал, как день ото дня ко мне возвращаются силы и уверенность, что снова смогу встать на ноги, — вспоминает сам Кирилл.

— Кирилл поправлялся на глазах, — продолжает Инна. — Через несколько дней его отключили от искусственной вентиляции легких, спустя три месяца он смог сесть, а через семь месяцев встал на ходунки.

Сейчас, два года спустя, парень уже может ходить и самостоятельно себя обслуживает. Живет он отдельно от родителей, ходит с тростью, стал чаще посещать храм. Учиться в вузе на строителя-проектировщика инвалидность не мешает.

Сестры милосердия оказывают душевную и духовную поддержку не только пациентам больниц. Вместе со слезами свою боль и печаль им выплескивают родители больных детей. Как важно для них почувствовать заботу и внимание, услышать слова утешения!

— Перед операционным блоком в больнице всегда можно увидеть мамочку, у которой в это время оперируют ребенка, — рассказывает Елена Мазан. — Тут не нужно много разговаривать. Я просто подсаживаюсь и спрашиваю: кто у вас там? Крещеный или нет? Давайте вместе помолимся.

Недавно в одну из больниц (всего сестры окормляют четыре детские больницы) привезли безутешно рыдающую мать с двухмесячным малышом. Пеленая ребенка, она на секунду отвлеклась, ребенок упал и ударился головой об пол. Их положили в отделение нейрохирургии перинатального центра. Мать постоянно плакала, испытывала глубокое чувство вины. Поговорить с ней Елене удалось только со второй попытки, когда они встретились в коридоре.

— Стараясь утешить ее, — рассказывает Елена, — я сначала сказала, что здесь работают лучшие врачи города. В ее глазах появилась надежда. Затем поделилась, что я тоже мама — у меня четверо — и что такие травмы у детей периодически случаются: я тоже попадала со своим ребенком в эту же больницу. Эти слова стали решающими. Она поняла, что не одна в своем горе.

Елена пригласила собеседницу на молебен, и та пришла вместе с ребенком. После молебна Елену догнала в коридоре старшая медсестра. По ее виду Елена поняла, что случилось что-то невероятное.

— Что вы ей сказали?! Она ведь с тех пор, как ее привезли, все три дня ревела, ничего не помогало! А теперь идет и улыбается! — воскликнула медсестра.

— Просто сказала, что здесь самые лучшие врачи, — скромно ответила Елена.

В планах городского сестричества — сотрудничество с детскими домами, которых в Челябинске около десяти. Дети всегда нуждаются не только в пище, одежде и крыше над головой, но и в тепле и внимании, заботе и подготовке к взрослой жизни. Практика наставничества для детей, оставшихся без родителей, — новая, пока недостаточно распространенная. На сего­дня лишь один из приходов в Челябинске опекает группу детей из детского дома, помогая им в решении жизненных проблем и после их выпуска из учреждения.

Основная проблема сестер челябинского городского сестричества та же, что и у многих современных сестричеств России: жатвы много, а делателей мало... (Мф. 9, 37).

Где искать добровольцев

Отец Павел признает, что основная проблема социального служения — нехватка помощников. Рабочие руки требуются не только в медицинских учреждениях, но и, например, для патронажного служения. Оказывается, родственники нуждающихся в уходе стариков зачастую больше доверяют православным ­добровольцам.

— Проблема в том, что число запросов о помощи превышает наши возможности (сейчас мы окормляем десять человек), — поясняет координатор патронажного направления Александра Первухина. — Мы откликаемся на каждую просьбу, но сразу говорим, когда и сколько времени сможем уделить подопечному. Люди рады и этому, ведь некоторым даже на один день в неделю не на кого оставить бабушку.

Но где искать добровольцев? Здесь используются разные методы. Например, Александра постепенно создает православную сеть патронажной помощи по всему городу: когда поступает просьба из другого района, она сначала старается найти волонтера в одном из ближайших храмов. Другой способ — объявления в чатах в соцсетях и рассылка объявлений по городским приходам. А на приходе уже священник и соцработник храма делают объявления о поиске добровольцев.

Бывает, что волонтеры приходят сами. Иногда это выздоровевшие пациенты, которые, увидев, как бескорыстно и с любовью заботятся о них незнакомые люди, тоже захотели помогать другим. Добровольцами могут стать прохожие, прогуливающиеся в воскресенье по набережной реки Миасс мимо стенда «БлагоВестницы» — еще одного социального проекта Челябинской епархии, посвященного защите нерожденных жизней.

Автономная некоммерческая организация «БлагоВестница» оказывает социальную и психологическую помощь будущим матерям, многодетным и малообеспеченным семьям, проводит консультации для беременных, рассматривающих возможность аборта. Ее основная задача — помочь женщине сохранить беременность. Руководитель организации Анна Саночкина рассказывает, что на одной из уличных акций в защиту нерожденных детей к ней подошла директор частной типографии и предложила бесплатно печатать просветительские флаеры и буклеты с информацией о «БлагоВестнице».

Однако наиболее массово информирует людей челябинское телевидение. Местные каналы все чаще включают в свои репортажи рассказы о работе епархиального социального отдела, не забывая упомянуть, что благотворительным проектам требуются добровольцы.

Отца Павла не удивляет, когда человек предлагает свою помощь, а потом выясняется, что именно с этим направлением служения его связывает что-то личное. Например, умерла мать, и ее дочь, уже имеющая опыт ухода за умирающим человеком, приходит волонтером в паллиа­тивное отделение, чтобы сделать доб­рое дело в память о ней.

Так что добровольцы — это не только прихожане челябинских храмов, но и люди «с улицы».

— Каждый раз, начиная новый проект, — рассказывает отец Павел, — я убеждаюсь, что главный ресурс — не средства, не материалы, а люди. Здесь как с восстановлением заброшенного храма. Начни восстанавливать общину — и она сама построит себе храм.

Отец Павел знает, о чем говорит. Ему благословлено восстанавливать три сельских храма.

Треть волонтеров — это молодежь (от 25 до 35 лет), но ее больше привлекает активная дея­тельность: уличные акции («Белый цветок» и другие) или акции в магазинах по сбору продуктов для нуждающихся многодетных семей. Если говорить о помощи пожилым людям — молодежь готова поздравить их с Днем Победы или с Днем пожилого человека, а вот с уходом сложнее. Но и за это спасибо! К слову, на большие церковные праздники — Пасху или Рождество — социальный отдел на акциях собирает до четырех тысяч подарков для своих подопечных.

— Иногда мы объявляем общий сбор всех, кто хочет участвовать в добрых делах, — делаем рассылку по храмам, — продолжает отец Павел. — На таких собраниях каждый координатор рассказывает о своем направлении, устраивает небольшую презентацию. Это тоже помогает привлекать к нам новых помощников.

Иногда и самих получателей помощи призывают поучаствовать в добрых делах, например помочь разобрать вещи на гуманитарном складе. Многие охотно откликаются.

Трудно перечислить все направления социальной работы в Челябинской епархии. Помимо уже названных, действует здесь проект помощи многодетным семьям «Нянечки». Добровольцы из числа прихожан готовы отвезти ребенка в больницу и быть там с ним, если мама не может оставить других детей. Или «разгрузить» ее: посидеть дома с детьми, приготовить обед, убраться в квартире, чтобы мама могла выйти на прогулку.

Через сельские приходы социальный отдел помогает сельским малообеспеченным жителям продуктами и одеждой. А если кому-то нужны дорогие лекарства или ребенку требуется дорогостоящее лечение, объявляется общий сбор и на городских приходах.

Несмотря на огромный объем работы, отец Павел уже задумывается о новом проекте. Он мечтает создать православный пансионат, где престарелые люди могли бы спокойно проводить последние годы жизни.

— Это важная задача, — говорит священник. — К сожалению, вокруг очень много одиноких, оставленных всеми стариков, которым требуется внимание, забота, уход и душевное тепло.

Наследники святой Руси

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Челябинске протоиерей Ярослав Иванов уже двенадцать лет руководит в епархии молодежной работой, объединив разные ее направления в центре «Наследие»1. В течение недели его посещают около двухсот детей и подростков. Чуть меньше половины из них — это ученики воскресной школы при храме.

Для работы с ребятами священник выбрал несколько направлений: круглогодично действующий клуб «Наследник» при Сергиевском храме, одноименный летний епархиальный палаточный лагерь семейного типа в селе Булзи Каслинского района, семейные праздники, волонтерские инициативы, занятия по патриотическому воспитанию, в том числе тренировки по начальной военной подготовке и знакомство с оружием, и так далее.

— Нынешнее поколение детей и подростков родилось уже с гаджетами в руках, — говорит отец Ярослав. — Чтобы выстроить с ними диа­лог, нужно обратить их внимание на настоящую, яркую, интересную жизнь вне смартфона. Наша задача — создать условия, в которых ребята смогут увидеть красоту мира, Церкви, человека. Сначала за пределами храма, а потом не упустить момент, когда в ребенке проснется желание ближе познакомиться с Христом. И содействовать этому всеми возможными способами.

Православный подростковый клуб «Наследник» рассчитан на детей и подростков от десяти до шестнадцати лет. Девиз как лагеря, так и клуба: «Будь наследником святой Руси!»

Руководит клубом супруга отца Ярослава матушка Наталия, педагог дополнительного образования и завуч воскресной школы. В течение года здесь занимается до пятидесяти детей, по большей части из нецерковных семей. Занятия построены так интересно, что некоторые ребята приезжают в клуб даже из области. Программа предусматривает самые разные формы работы: паломничества, волонтерство, уроки мужества, спортивные и подвижные игры на воздухе. Новой формой стали «евангельские завтраки» (обсуждение Евангелия за чашкой чая). Основные темы, обсуждаемые на этих встречах, — христианские добродетели и заповеди, вопросы личного выбора, совести и нравственности, поиск жизненного пути и понимание библейских смыслов в современном мире.

— Поначалу мне казалось, что эти «завтраки» — полная ерунда и матушка зря теряет время, готовя их, — признается отец Ярослав. — Но оказалось наоборот: у подростков они вызвали живой интерес к Евангелию.

Летом дети и подростки могут поехать в епархиальный палаточный лагерь семейного типа «Наследник», действующий с 2015 года.

Лагерь разбит в живописном месте на окраи­не села Булзи. Каждое лето в нем отдыхают три смены по две недели, всего это около 160 ­человек.

Первая смена (дети от 10 до 15 лет) — с уклоном в начальную военную подготовку: это учебно-тренировочные сборы Православного патриотического центра во имя преподобного Александра Пересвета, который работает здесь же, при центре «Наследие». Вторая (для подростков 14–16 лет) и третья (для детей 10–13 лет) — творческие, с командными играми и мастер-классами по музыке, танцам, декоративно-прикладному искусству. Независимо от возраста и тематики заезда в «Наследнике» всегда сохраняются три главные основы: православный уклад жизни, трудовые послушания и активный отдых. Отличительная черта здешнего распорядка в том, что смартфоны хранятся под замком и выдаются ребятам только вечером для звонка родителям.

Если девушки и юноши старше шестнадцати не хотят расставаться с «Наследником», им предлагают стать вожатыми. Всего за десять лет здесь подготовлено около пятидесяти вожатых.

В лагерь приезжают подростки не только из Челябинска и Челябинской области, но и из Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Москвы, Кургана, Сочи. Общение детей из Челябинска, познакомившихся в лагере «Наследник», в течение года продолжается в одноименном клубе.

— Наш лагерь начинался в туристических палатках, а сейчас оборудован уже армейскими палатками на деревянном настиле, — рассказывает отец Ярослав. — Есть несколько зданий, которые подходят и для летнего отдыха, и для работы. Все это мы сделали с нуля. И когда какой-то собрат вздыхает: «Вам легко говорить, в центре "Наследник" прекрасное здание, два спортивных зала, большой актовый зал, мастерские, оборудование», — я отвечаю, что пришел сюда, когда этого здания еще не было и все мероприятия мы проводили в сложных бытовых условиях. Нужное оборудование приобрели для центра благодаря грантовой поддержке Президента России, губернатора, администрации города. У нас созданы две НКО специально для того, чтобы работать с субсидиями. Ведь грант храм может получить, а субсидии нет.

Священник убежден: если Богу угодно, Он даст и средства, и возможности, причем под конкретное дело. Не зря же сказано: Не бойся, только веруй (Мк. 5, 36).

Программа занятий в лагере очень разно­образна, учитывает возраст детей, включает в себя как духовный рост, так и общее развитие: от миссионерской Литургии (где детям объясняют ключевые моменты богослужения) до интеллектуальных и развивающих игр, мастер-классов и спортивных соревнований. Ее неизменная составляющая — утренние и вечерние молитвы и беседы у костра, где священник отвечает на вопросы ребят о вере. Бывает, в конце смены дети даже благодарят отца Ярослава за то, что смогли преодолеть зависимость от смартфона.

За все годы существования лагеря через него прошло более тысячи детей и подростков.

Педагогические принципы священника

Основными принципами своей работы с молодежью отец Ярослав называет христоцент­ричность, системность, практикоориентированность и диалогичность.

Христоцентричность — главный принцип христианского православного воспитания и образования. Он означает, что Иисус Христос является высшим смыслом, идеалом и центром всего педагогического процесса, Тем, на Кого равняются и учитель, и ученик.

— Системность, — поясняет священник, — означает, что мы работаем по определенной программе во исполнение поставленной цели, в ходе работы раскрывая с разных сторон, в различных форматах определенные смыслы и понятия, в нашем случае — смыслы православной веры.

Форматы, предлагаемые центром «Наследие», очень разнообразны. Клуб и лагерь проводят исторические квесты, викторины, концерты, познавательные поездки и даже спортивные турниры, посвященные памяти святых, и еще многое другое.

Приведем два примера из этого списка. Некоторое время назад центр «Наследие» реа­лизовал проект «По стопам новомучеников Церкви Русской». В течение нескольких месяцев подростки из клуба «Наследник» посещали храмы в разных населенных пунктах: в Касли, Нязепетровске, Верхнеуральске, Миассе, селе Юшково. Ребята проводили субботники, организовывали встречи с местными жителями, творческие мастерские, играли в настольную игру «Свидетели истины», посвященную жизни и мученическому подвигу святых Челябинской митрополии. Некоторые поездки были с ночевкой, чтобы дети могли поучаствовать в Литургии.

— Потом, когда мы это обсуждали, по глазам ребят я видел, что подвиг и судьбы новомучеников не оставили их равнодушными, — говорит отец Ярослав.

Другой пример — театрализованные сценки у костра. Каждая творческая смена в лагере «Наследник» имеет определенную тему, связанную с героями популярных книг или фильмов; эта тема определяет содержание игр, состязаний и творческих заданий. Каждый вечер, когда все ребята собираются у костра, вожатые разыгрывают вместе с детьми сцены из жизни персонажей, раскрывая через них смысл тех или иных нравственных понятий.

Практикоориентированность — подход в образовании, при котором акцент смещается с заучивания теории на активное применение знаний в реальных ситуациях, формирование практических навыков и опыта.

— Наша деятельность должна быть ориентирована на действие, на поступок, — объясняет отец Ярослав. — Не разговоры ради разговоров, не знание ради знаний. Всю нашу работу — будь то миссионерские или благотворительные акции, трехдневные майские сборы или волонтерские инициативы — мы проводим вместе с детьми. Вовлекаем их во все этапы, от идеи до реализации. Учим работать системно, а не разово.

Есть ли у всех этих усилий какой-то результат? На этот вопрос отец Ярослав отвечает так:

— Ответ вижу, когда дети приходят пономарить или петь в детском хоре, когда почти весь лагерь стоит ко мне в очереди на исповедь. А ведь для многих эта исповедь — единственная за год.

— Но как пробудить в ребенке или строптивом подростке интерес к Богу? — спрашиваю я священника.

— Для этого и необходим принцип диалогичности, — отвечает он. — Мы создаем пространство общения и постоянно находимся с подростком в диалоге. Например, в летнем лагере утром и вечером ребята читают молитвенное правило. Даже те, кто никогда этого не делал, ведь среди детей есть нецерковные. Потом я спрашиваю у каждого: как ты понимаешь эти слова молитвы? Есть ли то, что тебе непонятно? То же самое и с устройством храма, и с богослужением. Мне важно, чтобы в этом живом общении ребята почувствовали, что взрослый не только заботится о их становлении, но и отвечает на те вопросы, на которые им никто больше не ответит.

Священник-педагог поддерживает постоянный диалог и с родителями.

— В минувшую летнюю смену я попросил родителей написать мне вопросы о своих проблемах с детьми. И вечером у костра мы вместе с ребятами обсуждали эти вопросы через призму нашей веры. Один понял, другой нет, третий засыпал, а кто-то даже вопросы задавал: значит, ему не безразлична атмосфера в семье. Для меня это важно, — рассказывает отец ­Ярослав.

С принципом диалогичности связано еще одно важное правило.

— Любой человек, тем более подросток, всегда отвергает насилие, — подчеркивает отец Ярослав. — Если начать оказывать на ребенка психологическое давление, он закроется и будет молчать. Доверия к вам не будет, а значит, и никакого диалога не получится. Прежде чем начинать разговор о Боге, необходимо установить контакт. Поговорите о жизни подростка, найдите то, что ему интересно. Не случайно святой равноапостольный Николай Японский учил: прежде чем проповедовать человеку, выслушай его, постарайся узнать и полюбить. Тогда поймешь, что и как ему сказать о Христе.

Социальное и молодежное служение можно сравнить с сообщающимися сосудами: они взаимно дополняют друг друга. Молодежное служение наполняет жизнь молодых людей новыми идеями, инициативами и практиками, а социальное открывает для них новые возможности послужить Христу и проявить себя в деле служения ближним. Поэтому так важно, чтобы во главе каждого из этих направлений стояли опытные, образованные и неравнодушные пастыри, для которых работа с людьми — дорогое сердцу призвание.





В Челябинской епархии всего четыре сестричества милосердия: в Челябинске (Единое городское сестричество во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского), в Миассе (Православное сестричество милосердия в честь святых царственных страстотерпцев при храме святого Архангела Михаила), в Чебаркуле (во имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы, при храме Преображения ­Господня) и в поселке Роза Коринского муниципального округа (во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона при одноименном храме). В Едином городском сестричестве Челябинска служат более восьмидесяти сестер, в трех других — двадцать шесть.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительский центр возрождения и развития традиционных семейных ценностей "Наследие"». Подробнее об этой организации и ее деятельности можно узнать на сайте: https://kpc-nasledie.ru.

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