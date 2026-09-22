Елизаветинская Библия

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Елизаветинская Библия», посвященная выдающемуся памятнику книжного и церковного искусства XVIII века. Издание было богато иллюстрировано сорока девятью гравюрами на ветхозаветные темы, что стало новшеством для русского книгопечатания. PDF-версия.

Елизаветинской Библией именуют перевод Священного Писания на церковнославянский язык, который был издан в 1751 году, в период правления императрицы Елизаветы Петровны (отсюда и название). Началась же работа над переводом в 1712 году по именному указу императора Петра I.

— Так сложилось, что эта книжная справа длилась почти сорок лет, — рассказывает куратор выставки, заведующий сектором рукописной и старопечатной книги Научно-фондового отдела музея Наталья Герасимова. — В связи со смертью царя Петра Великого в 1725 году эта работа на какое-то время прекратилась и была возобновлена в 1736 году с подачи ближайшего петровского сподвижника — архиепископа Феофана (Прокоповича). В его архиерейский дом в Санкт-Петербурге уже завезли печатные станы, чтобы выпустить новое издание Библии. Но владыка вскоре умирает, и это дело снова приостанавливается.

Четырнадцатого февраля 1744 года царица Елизавета Петровна своим указом определила Святейшему Синоду, что «дело исправления Библии... давно уже начатое, не терпит отлагательства» и необходимо скорейшее окончание работы. Была создана новая комиссия, которая и завершила справу. В нее пригласили известных в то время ученых мужей — префекта Киево-Могилянской академии иеромонаха Варлаама (Лящевского) и преподавателей иеро­монахов Гедеона (Сломинского) и Иакова (Блонницкого). Они также составили иллюстративную программу, которая была передана для исполнения в Императорскую Санкт-Петербургскую академию наук.

Автором иллюстраций стал известный художник Иоганн Элиас Гриммель, немец по происхождению, который жил в Петербурге и работал в Академии наук. А выполнены рисунки были граверами Иваном Алексеевичем Соколовым и Григорием Аникиевичем Качаловым вместе с их учениками. Первое издание Елизаветинской Библии 1751 года вышло только с одной гравюрой на книгу Бытия, а издание 1756 года — уже со всеми сорока девятью гравюрами.

— По сути, это первая подробно иллюстрированная Библия на церковнославянском языке. Каждую из сорока девяти ветхозаветных книг (в Синодальном переводе пятьдесят книг Ветхого Завета за счет выделения Послания Иере­мии в отдельную книгу) открывает гравюра, представляющая собой изобразительную проповедь, своеобразный вступительный комментарий. То есть это такая экзегеза ветхозаветных книг. Гравюры также сопровождаются короткими подписями, которые я называю религиозно-философскими девизами, потому что они, как правило, являются цитатами мессианских мест Священного Писания. Таким образом, Ветхий Завет интерпретируется в свете Нового Завета, который, однако, не проиллюстрирован. То есть в этих иллюстрациях соединены вместе и догматика, и идеология, и даже православная педагогика, потому они очень дидактичны и назидательны. Они указывают читателю, изучающему Священное Писание, путь к спасению его души.

В состав иллюстраций Библии было включено аллегорическое портретное изображение императрицы Елизаветы Петровны. На нем наследница российского престола изображена в императорской короне, парадном платье с орденской лентой и в горностаевой мантии. Рукой государыня опирается на консоль с атрибутами царской власти — державой и скипетром, а ее родители — Петр I и Екатерина I — протягивают дочери книгу, через которую переброшена лента-бандероль с подписью-цитатой из послания апостола Павла к Титу: «Да недокончанная исправиши» (Тит. 1, 5). Эти слова означают, что «дщерь Петрова» завершила начатое родителями дело по изданию Библии.

На выставке представлены экземпляры Елизаветинской Библии изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Хранящаяся в фондах музея Биб­лия 1756 года издания имеет кожаный переплет с золотым гербовым тиснением, в котором книга вышла в Московской Синодальной типографии. Как уточняет Наталья Герасимова, об истории этой Библии до 1810 года ничего не известно. В 1810 году ее передал в Иосифо-­Волоцкий монастырь клинский купец в поминовение своих родителей. Уже в советские годы книга попала в Волоколамский краевой музей и затем, в рамках обменных мероприятий, в 1950-е годы оказалась в научной библиотеке Рублевского музея. К этой выставке она прошла большую комплексную реставрацию.

Посетители экспозиции также смогут увидеть еще один уникальный экспонат — «Карту Обетованной и Святой земли», выполненную в 1759 году в Гравировальной палате Академии наук. Ее изготовил известный художник, мастер видового рисунка картограф Михаил Иванович Махаев.

— По собственной инициативе он перевел с латинского оригинала карту Георга Келлера. Это очень интересная карта: на ней нанесены не только названия территорий, гор и вершин, населенных пунктов и дорог, обозначены храмы, монастыри, гробницы, источники и места сражений израильтян, но и цветовыми фонами выделены территории, занимаемые 12 коленами Израилевыми. Махаев напечатал карту в количестве 500 экземпляров и хотел гравированную доску с картой продать Московской Синодальной типографии, чтобы ее взяли в печать и потом распространяли. Типография почему-то отказала ему в этой покупке, но разрешила продавать вместе с Елизаветинской Биб­лией. Экземпляры карты предлагались всем, кто желал, по 40 и по 70 копеек, в зависимости от того, раскрашена карта или нет. До наших дней дошло не так много экземпляров, поскольку карта не была вклеена в Библию. Одна хранится в Российской государственной библиотеке, они нам и предоставили ее для выставки.

Иллюстрации для Елизаветинской Библии были изготовлены в технике гравюры на меди. Наталья Герасимова замечает, что середина XVIII века — это период последнего расцвета данной техники, потому что в XIX веке она уже будет заменена гравюрой на стали или литографией. Гравюра на меди была сложнее в изготовлении, она выполнялась исключительно ручным трудом. В то время такое украшение книги считалось высочайшим уровнем художественной полиграфии.

— Санкт-Петербургская академия наук была тогда самой передовой в области книгоиздания. На тот момент там выпускалась не только церковная, но и светская литература. И библейские иллюстрации были заказаны именно там, потому что у Синода пока не доставало своих высококлассных художников. А только у таких можно было заказывать столь ответственное издание.

За создание этих иллюстраций заплатили очень большую сумму — 247 рублей. Но было важно сопроводить Библию таким количеством иллюстраций, чтобы она была любима публикой и ее бы читали. Таким образом распространялась проповедь Священного Писания, ведь изначально все ради этого и было задумано — создать авторитетный перевод библейского текста.





Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Москва, Андроньевская пл., 10.

Выставка «Елизаветинская Библия» продлится до 1 ноября 2026 года.