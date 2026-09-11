Жизнь и молитва на Челябинской земле

Челябинская епархия была создана менее ста десяти лет назад. Этот период вместил в себя и жестокие гонения с полным упразднением кафедры, и светлое время возрождения Православия на Южноуральской земле. О том, как сегодня происходит восстановление утраченных святынь, возможно ли обретение мощей челябинских новомучеников, как взаимодействуют между собой епархии в рамках одной митрополии и в чем специфика миссии на Южном Урале, «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. PDF-версия.

Кафедральный собор

— Ваше Высокопреосвященство, в этом году Челябинску исполняется 290 лет. И хотя его исторический облик, архитектурной доминантой которого были православные храмы, не сохранился, последние десятилетия идет активное храмостроительство и реставрация святынь. Так, возведен величественный собор Рождества Христова. Планируется ли придать ему статус кафедрального? И что тогда будет с нынешним кафедральным собором во имя святого праведного Симеона Верхотурского?

— Для начала немного истории. До революции в Челябинске было семнадцать храмов. Кафедральный собор был освящен в честь Рождества Христова (в 1766 году) и располагался в центре города, но был разрушен большевиками в 1932 году. Перед войной в городе остался всего один — кладбищенский — храм во имя святого праведного Симеона Верхотурского (освящен в 1883 году), который советская власть в 1922 году отдала общине обновленцев, а в 1941 году вернула Церкви. Его неоднократно реконструировали, последний раз в 1988 году, к Тысячелетию Крещения Руси. В итоге из кладбищенской церкви он превратился в трехпрестольный кафедральный собор. Однако по своему объему Симеоновский храм уже не отвечал критериям города-миллионника и митрополии. Поэтому в 2013 году при митрополите Челябинском и Златоустовском Феофане (Ашуркове, † 2020) было решено построить новый, современный и вместительный кафедральный собор. Интересно, что в исторической части города для него невозможно было найти площадку. Поэтому храм заложили в новом, быстро застраивающемся Калининском районе.

Двадцать пятого декабря 2014 года была забита первая свая в основание здания. За несколько месяцев на стройплощадке появилось целое свайное поле — всего около полутора тысяч свай: представляете, какой это масштаб объекта! Свой вклад в строительство нового собора внесли не только епархия, правительство Челябинской области и местные предприниматели, но и жители города. Был создан попечительский совет и объявлен сбор средств. В какой-то момент, в силу разных обстоятельств, налаженный механизм дал сбой и, казалось, стройка остановилась. Однако, по милости Божией, заботы по возведению собора взяла на себя Русская медная компания и ее основатель Игорь Алексеевич Алтушкин. К 2024 году здание собора было полностью закончено, и 28 апреля 2024 года открыт нижний храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира. Сейчас продолжаются работы по благоукрашению верхнего храма.

Поверьте мне, этот собор скоро станет одной из архитектурных жемчужин не только Южного Урала, но и всей России. Он вмещает три с половиной тысячи молящихся, выполнен в стиле классицизма, за образец взят Исаакиевский собор.

В нижнем храме во имя святого князя Владимира уже два года совершаются богослужения, а в верхнем художники из Белоруссии работают над мозаичным убранством. Там будет три придела: Христорождественский, Архангела Михаила и в честь Собора Челябинских святых. Практически сразу при соборе сложился приход, что бывает крайне редко, ведь к новоделу у нас, как правило, долго привыкают. Надеюсь, все работы завершатся в ближайшие два года. Мы планируем придать храму статус кафедрального собора.

Нынешний кафедральный собор во имя святого Симеона Верхотурского также сохранит свой статус. Он находится в центре города, челябинцы очень его любят.

Другой храм, который мы надеемся освятить в ближайшее время, — во имя святого Александра Невского — возведен в начале ХХ века по проекту архитектора Александра Померанцева. Он уникален и своей архитектурой, и росписями художников школы Виктора Васнецова. Сейчас фрески полностью восстановлены. Кроме того, по инициативе врачей на территории областной клинической больницы № 3 строится храм во имя врача-мученика Евгения Боткина. Он задуман как храм-памятник всем медикам России, погибшим во время пандемии. В цокольном этаже планируется музей, экспозиция которого расскажет о самоотверженном подвиге медицинских работников во время эпидемии коронавируса.

И четвертый храм, о котором я хотел бы сказать, — это собор в честь Одигитриевской иконы Божией Матери, который возводится в одноименном монастыре.

Только со стороны может показаться: раз храмы у нас появляются один за другим, это все быстро и легко. Нет, это результат молитвы приходов и очень долгой, кропотливой предварительной работы и епархии, и настоятелей.

Губернатор Челябинской области и администрация города поддерживают нас и идут навстречу во всех вопросах храмостроительства, от соблюдения законодательства до подбора и оформления земельных участков. Надеюсь, что храмов в епархии станет больше. В целом же наше взаимодействие и конструктивный диа­лог с губернатором, правительством области, главами муниципальных образований позволяет совместно решать вопросы в сферах социального служения, образования и молодежной работы. И хочу сказать им всем слова благодарности за то, что они всегда находят время и возможность уделять внимание Церкви.

Кровь мучеников — семя Церкви

— Говоря о возрождении Церкви и ее святынь, мы все понимаем, что вряд ли бы это стало возможным, не будь у нее преданных пастырей, отдавших за Христа свою жизнь. Такие были и в Челябинской епархии. Как у вас почитается их память?

— Святые новомученики Челябинской земли объединены в Собор новомучеников, который возглавляет священномученик Петр (Полянский, † 1937), митрополит Крутицкий. Мы поминаем их молитвенно по всей епархии и ведем активную просветительскую работу среди молодежи. Так, в дни памяти новомучеников у нас всегда бывают архиерейские богослужения в тех городах, где они служили. Если храм разрушен, то молимся в соседних храмах. Например, 17 июня этого года, в день памяти священномученика Петра Беляева († 1918), мы совершили богослужение в Вознесенском храме города Касли.

В вузах и колледжах проводятся лекции, семинары, приглашаем молодежь на тематические выставки, посвященные дням памяти новомучеников. Например, в этом году для студентов Южно-Уральского Аграрного университета и Челябинского института культуры наше духовенство провело экскурсию по экспозиции мультимедийной выставки «Голгофа Патриарха Тихона». Епархиальный культурно-просветительский центр «Наследие» в рамках проекта «По следам новомучеников и исповедников Южного Урала» регулярно приглашает молодежь и школьников на экскурсии в города и села Челябинской области, где жили или пострадали новомученики (Касли, Нязепетровск, Верхнеуральск, Миасс, село Юшково), проводит там разные мероприятия (спортивные состязания, творческие мастер-классы, исторические викторины, такие как познавательная игра «Свидетели истины», созданная нашим отделом по делам молодежи).

Для всех, интересующихся темой новомучеников, на областных Рождественских чтениях звучат доклады и сообщения. Главная мысль, которую мы хотим донести до слушателей, говоря о судьбе Церкви на Южном Урале, — о том, как непрост был путь Православия в годы гонений и какое значение имеет подвиг наших пастырей. Епархия сотрудничает с мультимедийным парком «Россия — моя история», где в прошлом году была открыта экспозиция «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь».

Экспозиция освещает период 1920–1930-х годов — время массовых гонений на духовенство и верующих. Один из разделов выставки посвящен Всероссийскому Поместному Собору 1917–1918 годов. С помощью современных мультимедийных средств посетители знакомятся с историей Церкви в этот тяжелый для нее период. Интересная подача, ее новые формы привлекают к этой теме молодежь, что особенно ценно в наше время.

А в упомянутом Симеоновском кафедральном соборе открыт Музей истории Православия на Южном Урале. Значительная часть его экспозиции также посвящена репрессиям 1920–1930-х годов и подвигу нашего духовенства и мирян. Возьмем простой пример. Одна из святых Челябинской митрополии, мученица Параскева Кочнева († 1939), была прихожанкой храма святого Александра Невского в Миассе. Когда в городе арестовали всех священников, она стала сторожить храм, чтобы его не ограбили. Святую даже изображают сейчас на иконах со связкой ключей. Она была так бесстрашна, что поехала в Москву с просьбой прислать в Миасс священника. Ее арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. Там она и погибла. В Миассе тоже хранят память о своих святых — мученице Параскеве Кочневой и священномученике Василии Миасском (Носове, † 1937), имя которого носит воскресная школа Свято-Троицкого храма. В этом храме для школьников проводятся регулярные экскурсии, посвященные святым Южноуральской земли.

Кроме того, работая в архивах, сотрудники нашей комиссии по канонизации открывают все новые имена пострадавших за веру. В ближайшие месяцы мы планируем подать в Синодальную комиссию документы на прославление священников Василия Кибякова († 1937), Василия Русанова († 1938) и протоиерея Димитрия Неаполитанова († 1921).

— По некоторым данным, священномученики Петр Беляев и Петр Смородинцев (входят в Собор Челябинских новомучеников), служившие в городе Касли в Успенском храме (см. справку), были расстреляны большевиками без суда и следствия и похоронены за его алтарем. Есть ли планы обрести их святые мощи?

— К сожалению, у нас нет никаких документов, подтверждающих место их захоронения. Успенский храм в советское время оказался на территории закрытого Каслинского чугунолитейного завода. В 1990-х годах акционеры распродали его по частям. Да, теоретически место погребения может находиться за алтарем Успенского храма, так как оно было отмечено в метрических книгах (хранятся в Государственном архиве Челябинской области).

Но не исключено, что вокруг храма велись какие-то работы и останки просто изъяли. Поэтому тут два варианта: либо этой могилы больше нет, либо святые мощи все-таки пребывают там, и тогда нам остается уповать на Бога, чтобы их обрести.

С другой стороны, ставить задачу во что бы то ни стало найти мощи новомучеников, добиться вскрытия предполагаемых могил, как требуют некие горячие головы, тоже неправильно и не в традиции Церкви. Известно, что святые мощи во время благопотребное обнаруживают себя чудесными явлениями.

К слову, место погребения Местоблюстителя Патриаршего Престола священномученика ­Петра, митрополита Крутицкого, тоже до сих пор не установлено. Хотя известно, что последние годы своей жизни он находился в Верхне­уральской тюрьме на Южном Урале, где и принял мученическую кончину. Челябинские историки и краеведы называют минимум три места его предполагаемой могилы, но ни одну из версий нельзя считать полностью достоверной. Причем о смерти митрополита Петра большевики объявили, когда он был еще жив. А после казни нигде в документах НКВД место погребения не зафиксировали. Представитель Генеральной прокуратуры лично рассказал мне, что дело митрополита Петра до сих пор находится под грифом «секретно» и закрыто для исследователей.

— Известно, что священномученик Петр Беляев немало сил приложил для проповеди Христа среди мусульманского населения Южного Урала. Десять лет назад вы защитили диссертацию «Опыт организации миссионерской деятельности в Нижнетагильской епархии». На ваш взгляд, есть ли какие-то свои особенности в миссионерской деятельности на Урале и, в частности, в Челябинской епархии?

— У нас очень добрые и продуктивные отношения с мусульманами. В это непростое время, когда весь народ должен объединиться, мы все вместе стоим плечом к плечу, защищая безопасность и независимость нашего Отечества. Мы всегда находим поддержку друг у друга в решении нравственных вопросов и в социальной помощи нашему населению. Можно только позавидовать добрым межрелигиозным отношениям, существующим на территории Челябинской области. У нас нет антагонизма с мусульманами, мы живем в мире и дружбе.

Поэтому главный акцент в миссионерской работе епархии делается на внутренней миссии. Южный Урал еще с петровских времен — это рабочий регион. В советское время местная власть стремилась всеми силами искоренить память о Православии и понимание религии как таковой. И отчасти ей это удалось. А когда в 1990-е годы сюда хлынули разнообразные секты (по данным нашего руководителя миссионерского отдела К. В. Путника, в регионе до сих пор насчитывается до трехсот разных сект и деструктивных культов), многие люди стали жертвами их манипуляций. И мы не можем оставить это без внимания, поэтому наш миссионерский отдел оказывает таким людям всестороннюю помощь и поддержку. В среднем в месяц на консультацию приходят до десяти человек и поступает до тридцати звонков.

К сожалению, некоторые сектантские культы зародились и у нас. Например, почитание Славика Чебаркульского, который умер в десятилетнем возрасте в 1993 году, и его стали представлять как святого. Этот культ имел огромную популярность на Украине, а в 2007 году достиг пика и в России. Наши миссионеры положили немало усилий, чтобы выделить эту проблему из общего потока деструктивных культов и поставить ей заслон.

В просветительских целях используются разные формы миссии, от лекций и докладов на конференциях до бесед с прохожими на улице, это так называемая уличная миссия. Они взяли на себя очень сложную задачу, потому что Урал — это рабочий регион, и надо уметь найти общий язык с человеком труда, который делает очень важное и нужное дело, но ему нужна некоторая помощь, чтобы задуматься о Боге, о вечной жизни и о значении христианских заповедей.

Однако главное в деле миссии — это, конечно, собственный пример. И лучше всего показывать его в делах милосердия. Наш социальный отдел, который возглавляет иерей Павел Курбатов, старается охватить все направления служения, на которые есть запрос общества. Так, когда наши прихожане стали кормить на улице бездомных, вдруг выяснилось, что среди пожилых горожан, имеющих свой дом, много таких, кто не может приготовить себе горячую пищу. По разным причинам: и маленькая пенсия, и инвалидность, и преклонный возраст, и отсутствие близких. Поэтому мы открыли благотворительную столовую, которая работает каждый день (кроме воскресенья). Туда приходят даже многодетные матери, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации.

Другой запрос общества — это помощь сестричества милосердия. В 2023 году мы объединили сестер всех челябинских приходов в Городское сестричество милосердия. Оно действует на основании устава, который приняли на общем собрании. Это сделано для координации усилий сестер, равномерного распределения обязанностей и обмена опытом. Теперь они чувствуют себя одной семьей, поддерживают друг друга. Многие признаются: «Когда мы вместе, мы сильнее, а наша радость о Господе умножается!»

У наших сестричек огромный объем работы: они ухаживают за больными как в медицинских учреждениях, так и на дому (паллиатив и патронаж), участвуют в социальных проектах и благотворительных акциях. Как говорят сегодня, «в зоне их ответственности» 33 больницы региона, которые они посещают вместе со священниками и помогают в подготовке и проведении таинств Церкви. Причем священники оказывают духовную помощь и врачам, в которой те часто нуждаются.

Наши сестры милосердия, создав Центр психологической помощи беременным женщинам «БлагоВестница», проводят консультации в больницах. Благодаря их работе удалось сохранить более 270 младенческих жизней. Задача сестер милосердия — через жертвенность и любовь, соучастие в чужой беде и немощах не только помочь человеку, облегчить боль, но и очень осторожно и деликатно, учитывая его готовность услышать, рассказать ему о Боге, о таинствах, помочь открыть для себя мир православной веры, узнать радость бытия со Христом.

— Новым вызовом для нашего общества стала специальная военная операция. Сегодня каждая епархия вносит свой вклад в помощь бойцам на фронте. А в Челябинской епархии даже организована духовно-психологическая работа с демобилизованными военнослужащими и их семьями.

— Да, этим занимаются на многих приходах. Но я выделил бы Свято-Троицкий храм в селе Долгодеревенское. Приход даже выиграл грант «Православной инициативы» на свой проект «Мир не обойдется без тебя». Война наносит не одни лишь физические травмы и увечья, но и психические, от которых страдают не только воины, но и их семьи. Поэтому был выделен грант на подготовку и проведение семинаров и практических занятий для священников и социальных работников, которые помогут им оказывать духовно-психологическую помощь бойцам, вернувшимся с фронта, и их семьям. Для этого были приглашены специалисты областного центра социальной защиты «Семья», Института психиатрии имени Сербского и факультета психологии Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова. Воинам важно справиться с последствиями боевого стресса, сохранить душевное равновесие, вернуться в общество, а семье — не потерять своего близкого человека. Отдельным пунктом был включен в эти семинары вопрос поддержки детей участников СВО. Таким образом, в течение прошлого года в рамках проекта эти обучающие курсы прошли по всей митрополии. Главная их цель — понять и поддержать бойцов, которые вернулись в мирную жизнь.

А если говорить о помощи фронту, она всесторонняя, объединяющая Церковь и общество. К нам приходят люди разного возраста, чтобы плести маскировочные сети, ­изготавливать блиндажные свечи, пакеты для сухого душа, перевязочный материал. Участвуют даже младшие школьники — пишут бойцам письма с пожеланиями доброго здоровья, Божией помощи и скорейшей победы.

На фронт из челябинских храмов регулярно уходят фуры с гуманитарным грузом, автомобили, техника, инструменты. Открыт епархиальный пункт сбора помощи, часть которой предназначена для мирных жителей новых территорий. На Пасху и Рождество на епархиальных акциях прихожане собирают сладкие подарки для наших солдат. Только в 2025 году Челябинская епархия собрала и отправила 150 тонн гуманитарной помощи.

Некоторые священнослужители уехали исполнять свой пастырский долг в условиях СВО. Так, иерей Георгий Клюшин из храма мученика Иоанна Воина вместе с бойцами построил недалеко от передовой землянку-часовню и совершает в ней богослужения. Он награжден медалью Министерства обороны «За Веру и служение Отечеству». Наши священники духовно окормляют военнослужащих, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, и конечно, тех, кто отправляется в зону боевых действий. Для всех находят слова поддержки и напутствия.

Соработничество и поддержка

— Если говорить о соработничестве между епархиями внутри митрополии, есть ли какие-­то совместные проекты — фестивали, конференции, мероприятия?

— У нас хорошее, дружное, братское общение, мы часто собираемся с нашими владыками и служим. Из мероприятий — это епархиальные Рождественские чтения, Петровские образовательные чтения в Магнитогорске, фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке», День города в Златоусте и другие.

В июне состоялся большой семинар, который провел для духовенства Челябинской митрополии Фонд святой Екатерины. Специа­листы по сохранению культурного наследия рассказали нам о новых поправках в законодательстве в этой непростой сфере. Конечно, особый интерес вызвали вопросы по организации и проведению работ в храмах-памятниках: как правильно организовать их охрану, транспортировать ценные иконы и церковную утварь. На это мероприятие приехало около пятидесяти священников со всей митрополии. Его посетил, в частности, владыка Павел, епископ Троицкий и Южноуральский. Самое главное, что раз в месяц у нас проходят совместные богослужения во всех кафедральных городах митрополии, и затем мы собираемся на архиерейские советы. Я бы назвал эту дружбу соработничеством. Это и поддержка, и помощь друг другу, и интересное общение между собой.

В связи с этим хочу отметить, что мы благодарны Святейшему Патриарху за это мудрое решение об увеличении числа епархий. Например, территория Челябинской области сравнима по площади с Сербией или Австрией. Как бы правящий архиерей смог посетить каждый приход? Ведь, учитывая природные особенности, это физически почти невозможно. А теперь митрополия поделена разумным образом, и у епископа есть возможность быть ближе к пастве и к духовенству. Я, когда начинал свое служение в епархиях Екатеринбургской митрополии, чтобы послужить на некоторых приходах, ездил за 300–400 километров. Иногда и дороги туда не было, и приходилось плыть по реке на лодке.

— У Челябинской митрополии нет своей духовной семинарии. Где учатся ваши будущие священники, довольны ли вы их образованием? Есть планы создать свою семинарию или достаточно Екатеринбургской? Хватает ли ресурсов на сельские приходы?

— Наши будущие священники учатся в Екатеринбургской семинарии, Московской и Санкт-Петербургской духовных академиях. Близость к областному центру (около 200 километров) и хороший преподавательский состав Екатеринбургской семинарии вполне нас устраивает и позволяет готовить новые кадры. Хотя священников, конечно, не хватает. Но за пять минувших лет я рукоположил двадцать пять иереев и диаконов.

У нас нет проблемы бесхозных сельских приходов: за каждым из них закреплен священник, и везде идут службы. Священник либо живет в этом селе постоянно, либо сельский приход окормляется духовенством одного из городских храмов. Бывает, священник одного крупного сельского храма окормляет несколько сел и служит там. Есть случаи, когда городской храм помогает восстанавливать сельский храм, иной раз даже два или три. Например, приход храма Иоанна Воина под руководством своего настоятеля священника Павла Курбатова восстанавливает три сельских храма. Отец Павел даже служит в этих порушенных храмах Литургию. И там постепенно складываются общины из местных жителей, которые тоже участвуют в возрождении их святыни. Я думаю, это общая практика.

— Можно ли сказать по вашему опыту в Челябинской епархии, что больше людей, скажем, за последние пять лет стали приходить в храмы?

— Я бы по-другому сказал: больше людей из тех, кто постоянно ходит в храм, стали осо­знанно причащаться и интересоваться Православием и церковной жизнью, участвовать в проектах Церкви. Это заметно по численности желающих получить духовное образование. В епархиальный Центр подготовки церковных специалистов ежегодно поступает 30–40 человек. Обучение трехгодичное, и это серьезная богословская программа. Занятия ведут клирики Челябинской епархии и педагоги вузов Челябинска и Екатеринбурга.

Конечно, учиться непросто. Все люди занятые, работающие, семейные, но, по милости Божией, большинству удается защититься и получить диплом. И могу сказать, что выпускники епархиального центра — это надежные помощники настоятелей на приходах, которые трудятся в социальном, миссионерском или молодежном служении.

— Ваше Высокопреосвященство, в 2028 году исполнится 110 лет образования Челябинской епархии. Можно ли уже сегодня подвести некоторые итоги с момента ее возрождения?

— Говорить о каких-то итогах пока неправильно и самонадеянно. Наше дело — выполнять свою работу, делать то, что мы должны, как подсказывает совесть, насколько хватает ресурсов и человеческих сил. Челябинская епархия сегодня находится в самом начале пути как по устроению епархиальной, духовной и церковной жизни, так и по строительству, восстановлению, ремонту храмов, в решении вопросов образования и просвещения. С какими бы проблемами мы ни сталкивались и насколько бы болезненными они ни были, мы благодарим наше Священноначалие, потому что оно подсказывает, как их решать и что для этого нужно делать. И когда ты живешь по благословению, Господь всегда рядом, все устраивает наилучшим способом. Твое дело только выполнять волю Божию. И тут главное — не подвести, не навредить.





Челябинская митрополия Русской Православной Церкви расположена на территории Челябинской области и включает в себя Челябинскую, Магнитогорскую, Троицкую и Златоустовскую епархии.

В Челябинской епархии два действующих монастыря, оба находятся в Челябинске. Это Богоявленский мужской монастырь и Одигитриевский женский монастырь. Кроме того, в селе Булзи действует женская монашеская община при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

В настоящее время в Челябинской епархии служат 175 штатных клириков: 151 священник и 24 диакона. Богослужения совершаются в 154 храмах. Строятся 14 и восстанавливаются 20 храмов.

Успенский храм г. Касли построен в XVIII в. на средства заводовладельца Никиты Демидова. Официально передан Православной Церкви, закреп­лен за монашеской общиной при Покровском храме с. Булзи. В нем регулярно проходят субботники, на богослужения приезжают священники из Челябинска, на общую молитву собираются горожане.

За свою жизнь архитектор Александр Никанорович Померанцев (1849–1918) спроектировал четыре храма, посвященных святому князю Александру Невскому. Два из них действуют и сейчас: это собор в Софии, столице Болгарии (строился в 1904–1912), и храм в Челябинске (после открытия ему будет присвоен новый адрес: Соборная площадь, д. 1). Третий храм находится в Петербурге: он был построен в 1901 г. как домовый при Училищном совете Синода. В настоящее время не действует, в его стенах находится Санкт-Петербургский государственный институт кино- и телевидения. Четвертый храм (1913–1917), в проектировании которого участвовал Виктор Васнецов, строился на Миусской площади в Москве. Строительство не было завершено, но службы в освященных приделах шли до 1920 г. Разобран в 1950-е гг.

Также читайте на нашем сайте репортаж из Челябинской епархии "Челябинская епархия: опыт социального и молодежного служения";

- интервью с игуменией Одигитриевского женского монастыря Челябинска Евсевией (Лобановой) "Жизнь в монастыре — это школа возрастания в Божией любви и смирении";

- репортаж из Одигитриевского женского монастыря Челябинска "Монастырь как источник добрых дел".