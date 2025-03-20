Митрополит Хризостом (Мартишкин)

03.05.1934 – 06.01.2025

6 января 2025 года на 91-м году жизни отошел ко Господу митрополит Хризостом (Мартишкин)

Митрополит Хризостом (в миру Георгий Федорович Мартишкин) родился 3 мая 1934 года в селе Казинка Горловского района Рязанской области в крестьянской семье. После трехлетнего обучения в средней школе работал в колхозе, потом реставратором памятников архитектуры.

В 1961 году поступил в Московскую духовную семинарию, затем в Московскую духовную академию, которую окончил заочно.

Четыре с половиной года будущий архиерей служил старшим иподиаконом у митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова, †1978). Двенадцатого сентября 1964 года был рукоположен во диакона в Александро-Невской лавре в Ленинграде.

Тридцать первого октября 1966 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество с именем Хризостом в честь святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Четвертого ноября 1968 года митрополитом Никодимом рукоположен в сан иеромонаха.

С 1 марта 1968 года служил в храме преподобного Пимена Великого в Москве, с 1 декабря 1969 года —во Всехсвятском храме на Соколе г. Москвы. Пятнадцатого июля 1971 года был назначен заведующим канцелярией Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1971 году возведен в сан архимандрита. С 1972 года — епископ Зарайский, викарий Московской епархии, заместитель председателя ОВЦС.

С 1974 года — управляющий Курско-­Белгородской епархией. Второго сентября 1977 года возведен в сан архиепископа. В годы служения на Курской кафедре, вопреки давлению со стороны властей, рукополагал священников для храмов области.

Тринадцатого августа 1981 года освобожден от должности заместителя председателя ОВЦС по собственному прошению. С 26 декабря 1984 года — управляющий Иркутской и Читинской и, временно, Хабаровской епархиями. С 26 января 1990 года — архиепископ Виленский и Литовский. Двадцать пятого февраля 2000 года возведен в сан митрополита. При нем Церкви был возвращен целый ряд храмов, которые были восстановлены, а также были построены новые: например, Покрово-Никольский в Клайпеде, храм в честь Иверской иконы Божией Матери в Паланге и храм в честь Введения во Храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе. Его вдохновенные проповеди многих привели ко Христу и укрепили в православной вере.

На Литовской кафедре митрополит Хризостом находился до 24 декабря 2010 года, когда был почислен на покой по состоянию здоровья согласно его собственному прошению.

После ухода на покой митрополит Хризостом полностью сосредоточился на молитве, продолжая посещать богослужения в восстановленном им храме Рождества Христова в Букишках на окраине Вильнюса.

Соболезнования в связи с кончиной владыки Хризостома выразил Святейший Патриарх Кирилл: «Да простит Господь почившему митрополиту Хризостому грехи вольные и невольные и сотворит ему вечную память, как о том молится Церковь, поминая каждого православного христианина».

Отпевание архиерея состоялось 8 января. Митрополит Хризостом погребен в архиерейской крипте Свято-Духова монастыря Вильнюса. Вечная память митрополиту ­Хризостому!

Диакон Александр Черепенин