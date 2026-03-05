Митрополит Лазарь (Швец)

(22.04.1939 – 17.01.2026)

17 января 2026 года на 87-м году жизни отошел ко Господу митрополит Лазарь (Швец), возглавлявший Симферопольскую и Крымскую епархию с 1992 по 2023 год. PDF-версия

Митрополит Лазарь (в миру — Ростислав Филиппович Швец) родился 22 апреля 1939 года в селе Комарин Кременецкого района Тернопольской области Украины в крестьянской семье. Его жизненный путь был неразрывно связан со служением Церкви.

Еще в школьные годы Ростислав твердо определился в своем желании стать священником. В 15 лет он поступил послушником в СвятоДуховский скит Успенской Почаевской лавры, затем нес послушание в Успенском Жировичском монастыре. В 1958–1961 годах служил в рядах Советской армии. В 1964 году окончил Одесскую духовную семинарию, в 1968 году — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1968–1971 годах обучался в аспирантуре Московской духовной академии, нес послушания в Отделе внешних церковных сношений Русской Православной Церкви.

Пятого марта 1971 года был рукоположен в сан диакона, 12 марта — в сан иерея; служил в Покровском женском монастыре и Владимирском кафедральном соборе Киева. Двадцать пятого июля 1975 года был назначен в клир Аргентинской епархии, исполнял послушание секретаря архиепископа Аргентинского и Южноамериканского. Первого апреля 1980 года в Почаевской лавре пострижен в монашество; 7 апреля возведен в сан архимандрита.

Восемнадцатого апреля 1980 года хиротонисан во епископа Аргентинского и Южноамериканского, назначен Патриаршим экзархом в Центральной и Южной Америке. Это церковное послушание владыка Лазарь нес до 1989 года. Затем он совершал свое служение в Ивано-Франковске, Тернополе, Одессе и с 1992 года в Крыму.

Двенадцатого июля 1992 года владыка Лазарь совершил первую службу в Петропавловском соборе Симферополя. Крымская кафедра стала его судьбой, его стезей, его призванием. Владыка возглавлял ее вплоть до октября 2023 года. Двадцать пятого ноября 2000 года был возведен в сан митрополита. Шестого мая 2012 года удостоен права ношения второй панагии. Восьмого мая 2012 года включен в число постоянных членов Синода Украинской Православной Церкви.

Трудами архипастыря в Севастополе был восстановлен херсонесский Владимирский собор. В Симферополе в 2003–2022 годах был полностью возрожден Александро-Невский кафедральный собор, взорванный в 1930 году. За 31 год управления Симферопольской и Крымской епархией (включая Феодосийскую и Джанкойскую) митрополитом Лазарем открыто 437 приходов и рукоположено 432 священнослужителя, а также открыто 9 монастырей и одна духовная школа — в своем историческом здании вновь заработала Таврическая семинария.

Шестнадцать лет своего архипастырского служения владыка посвятил Таврической духовной семинарии в качестве ректора, возродив духовную школу в 1992 году сначала как катехизаторские курсы для будущих священнослужителей, а затем духовное училище.

Большая работа была проведена по прославлению новомучеников Крымских во главе со священномучеником Порфирием (Гулевичем), епископом Симферопольским. Был канонизирован и прославлен архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), в честь святителя в Симферополе установлен памятник и переименован сквер. В 2008 году был причислен к лику святых святитель Гурий (Карпов), архиепископ Таврический. Одиннадцатого июля 2010 года в Топловском Троице-Параскевиевском женском монастыре в Крыму состоялась торжественная канонизация игумении Параскевы (Родимцевой).

За годы служения митрополита Лазаря епархии было передано 54 церковных здания и более 100 объектов имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

По инициативе Его Высокопреосвященства 30 лет назад был создан Межконфессиональный совет «Мир — дар Божий». Все это время он объединял и объединяет усилия религиозных организаций по национально-духовному возрождению Крыма, координации межконфессионального диалога, совместных проектов, в том числе благотворительных.

Седьмого июня 2022 года в ответ на обращения митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, митрополита Феодосийского и Керченского Платона, епископа Джанкойского и Раздольненского Алексия Священный Синод Русской Православной Церкви постановил принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду. Митрополит Лазарь был назначен главой новообразованной Крымской митрополии.

В октябре 2023 года владыка Лазарь был почислен на покой.

Девятнадцатого января 2026 года, в праздник Крещения Господня, в Александро-Невском кафедральном соборе г. Симферополя состоялось отпевание и погребение митрополита Лазаря (Швеца). Заупокойное богослужение возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, которому сослужили архиереи и духовенство Крымской митрополии. За богослужением молились глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, монашествующие, учащие и учащиеся Таврической духовной семинарии, многочисленные верующие, пришедшие почтить память архипастыря.

Митрополит Лазарь был погребен у алтарной стены кафедрального Александро-Невского собора.

Милостивый Господь, Начальник жизни и Победитель смерти, да упокоит его душу в райских обителях и сотворит ему вечную память.

Пресс-служба Крымской митрополии

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной митрополита Лазаря (Швеца)

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Тихону, митрополиту Симферопольскому и Крымскому

Архипастырям, духовенству, монашествующим и мирянам Крымской митрополии Родным и близким митрополита Лазаря (Швеца)

Ваше Высокопреосвященство!

Преосвященные владыки! Досточтимые отцы! Дорогие братья и сестры!

С печалью узнал о кончине митрополита Лазаря (Швеца).

Более тридцати лет владыка возглавлял Симферопольскую епархию, заботился о благоустроении на земле древней Тавриды церковной жизни, о восстановлении и строительстве храмов и монашеских обителей, о созидании Тела Христова (Еф. 4, 12), дабы вверенная его попечению паства возрастала в познании Господа нашего и Спасителя (2 Пет. 3, 18). Трудами почившего немало было сделано для развития сего удела Божия и духовно-нравственного воспитания овец словесного стада.

Господь да примет с любовью душу новопреставленного своего служителя — митрополита Лазаря, простив ему всякое согрешение вольное и невольное, ибо несть человека, иже поживет и не согрешит (3 Цар. 8, 46), всех же скорбящих о его кончине — да утешит и укрепит, дабы с упованием на милость Божию пережить сию утрату.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ