Троице-Сергиева лавра — сердце православной Руси

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБИТЕЛИ НАЧАЛОСЬ НА ПАСХУ 80 ЛЕТ НАЗАД

На праздник Светлого Христова Воскресения 1946 года после двадцати шести лет поругания открылась Троице-Сергиева лавра. PDF-версия

Этому предшествовали следующие стремительно развивавшиеся события. Пятнадцатого августа 1945 года Патриарх Алексий I (избранный Первосвятителем в феврале) обратился в Совет по делам Русской Православной Церкви с ходатайством о предоставлении в распоряжение Московской Патриархии одного из главных корпусов бывшей Московской духовной академии и об открытии Успенского собора в Троице-Сергиевой лавре. Двадцать первого августа того же года председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Георгий Карпов доложил в Совнарком СССР о просьбе Патриарха, пояснив, что частичная передача зданий монастыря должна укрепить положение Российской Церкви. Уже на следующий день появилась резолюция первого заместителя председателя Совнаркома СССР В. М. Молотова об отсутствии возражений.

Возобновление в лавре монашеской жизни стало одним из важнейших событий на пути преодоления последствий гонений на веру. Первым наместником возрождаемой обители преподобного Сергия стал архимандрит Гурий (Егоров), выдающийся архипастырь Русской Церкви.

Все значимые события, связанные с открытием лавры, происходили на Страстной седмице 1946 года. В Великий Вторник, 16 апреля, на большом куполе Успенского собора установили крест, который был сбит в 1923 году сильным ураганом. Восемнадцатого апреля из ризницы историко-художественного музея, открытого на территории обители в 1920 году, были возвращены богослужебные сосуды, священнические облачения и церковная утварь, три напрестольных Евангелия, митра с Радонежскими чудотворцами и Плащаница. Антиминс принес будущий протоиерей Тихон Пелих (1895–1983), получивший его в 1930-х годах из рук последнего наместника лавры священномученика архимандрита Кронида (Любимова), расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне. В Великую Пятницу, 19 апреля, архимандрит Гурий провел первое богослужение в Успенском соборе — вечерню с выносом Плащаницы. В Великую Субботу утром, 20 апреля, состоялась Божественная литургия. В этот день Церкви были возвращены из музея святые мощи преподобного Сергия Радонежского.

Несмотря на то что не было никаких объявлений о возобновлении богослужений, люди стали наполнять лавру. В пасхальную ночь город не спал, все взволнованно прислушивались к колокольному звону. Его совершил Константин Родионов, когда-то давший последний прощальный удар колокола при закрытии обители.

В возрожденный монастырь постепенно стали прибывать иноки. К концу 1946 года в Троице-­Сергиевой лавре числилось 20 человек братии, к лету 1947 года — уже 40 насельников.



