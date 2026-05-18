Троице-Сергиева лавра — сердце православной Руси

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Статьи на тему
память
«Я не для того взял посох, чтобы его оставить»
Александр Иванович Щукин — будущий архиепископ Александр — родился 13 мая 1891 года в городе Порхове Псковской губернии в семье смотрителя Порховского духовного училища священника Иоанна Щукина и его супруги Елисаветы. В семье было семеро детей. PDF-версия.  
14 мая 2026 г. 16:00
Митрополит Питирим (Нечаев) — председатель Издательского отдела Русской Православной Церкви
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения видного иерарха Русской Православной Церкви второй половины XX столетия митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева; 1926–2003). Богослов, проповедник, специалист по церковной истории и церковному искусству, общественный деятель и профессор Московской духовной академии, он опубликовал более семидесяти богословских статей, издавал книги, посвященные церковной истории и церковному искусству. Его вклад в возрождение церковного книгоиздания трудно переоценить. Более тридцати лет митрополит Питирим возглавлял Издательский отдел Московской Патриархии и «Журнал Московской Патриархии». Он также являлся председателем редакционной коллегии сборника «Богословские труды». Его труды в области книгоиздания заложили фундамент для целой плеяды православных издательств, которые с наступлением религиозной свободы за сравнительно короткий период заполнили вакуум духовной литературы в нашей стране. PDF-версия.    
23 апреля 2026 г. 14:00
Торопец — город детства и отрочества Патриарха Тихона
На протяжении многих веков Торопец был церковной столицей обширных территорий между Новгородом, Псковом и Тверью. Отсюда вышло немало примечательных людей и даже святых. Среди них — святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. В год 100-летия его блаженной кончины в доме, где прошли детство и отрочество будущего Предстоятеля, после реконструкции открыт мемориальный музей. Здесь же во дворе дома годом раньше установлен памятник ему. PDF-версия.    
18 ноября 2025 г. 13:00
Крепко держись, православная паства, веры Христовой как якоря спасения!
Двадцать лет назад, в сентябре 2005 года, в Тобольске после долгих лет поисков были обретены мощи священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского. PDF-версия.    
23 октября 2025 г. 15:00
Через скорби к святости
В сонме местночтимых святых Казанской епархии есть подвижник, чья жизнь, полная неустанной молитвы и богообщения, — яркий пример исполнения главной Божией заповеди. Это преподобный Гавриил (Зырянов), или Гавриил Седмиезерный, подвизавшийся в Седмиезерной пустыни последнюю треть своей жизни. За смирение, терпение гонений и болезней, искреннее доверие к Богу он удостоился от Господа бесценных даров любви, прозорливости и исцеления. Он воспитал большое число духовных чад, многие из которых причислены ныне к лику святых. PDF-версия.    
17 октября 2025 г. 13:00
Крестный путь Патриарха Тихона
В год 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет открыл портал «Крестный путь Патриарха Тихона». Этот уникальный проект в документах и фотографиях отражает 2698 дней патриаршего служения Первосвятителя, начиная с момента избрания митрополита Тихона (Беллавина) Патриархом Московским и всея России на Поместном Соборе 5 (18) ноября 1917 года до момента его упокоения 25 марта (7 апреля) 1925 года. О том, как возникла идея портала и как он устроен, рассказывает руководитель проекта Дмитрий Павлов, научный сотрудник Научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ и председатель правления Научно-просветительского фонда имени святого Патриарха Тихона. PDF-версия.    
14 октября 2025 г. 15:30
Обретение мощей священномученика Константина Богородского
Тридцать лет назад, в 1995 году, произошло важнейшее событие в жизни не только Московской епархии, но и всей Русской Православной Церкви: были обретены мощи священномученика Константина Голубева, пресвитера Богородского, одним из первых принявшего мученическую смерть в годы безбожного лихолетья. Игумен Дамаскин (Орловский), под руководством которого происходило обретение мощей, рассказал «Журналу Московской Патриархии» об этом событии. Поделились воспоминаниями также протоиерей Максим Максимов, настоятель Казанского храма города Реутова, член Синодальной комиссии по канонизации святых, и протоиерей Василий Извеков, заштатный клирик Балашихинской епархии. PDF-версия.
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16 сентября 2025 г. 12:00
«Дорогие мои, родненькие! Христос воскресе!»
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24 июля 2025 г. 16:00
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Первый крестный ход в Троице-Сергиевой лавре. 1946 г.
ЖМП № 5 май 2026 /  18 мая 2026 г. 13:30
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Троице-Сергиева лавра — сердце православной Руси

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБИТЕЛИ НАЧАЛОСЬ НА ПАСХУ 80 ЛЕТ НАЗАД

На праздник Светлого Христова Воскресения 1946 года после двадцати шести лет поругания открылась Троице-Сергиева лавраPDF-версия

Этому предшествовали следующие стремительно развивавшиеся события. Пятнадцатого августа 1945 года Патриарх Алексий I (избранный Первосвятителем в феврале) обратился в Совет по делам Русской Православной Церкви с ходатайством о предоставлении в распоряжение Московской Патриархии одного из главных корпусов бывшей Московской духовной академии и об открытии Успенского собора в Троице-Сергиевой лавре. Двадцать первого августа того же года председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Георгий Карпов доложил в Совнарком СССР о просьбе Патриарха, пояснив, что частичная передача зданий монастыря должна укрепить положение Российской Церкви. Уже на следующий день появилась резолюция первого заместителя председателя Совнаркома СССР В. М. Молотова об отсутствии возражений.

Возобновление в лавре монашеской жизни стало одним из важнейших событий на пути преодоления последствий гонений на веру. Первым наместником возрождаемой обители преподобного Сергия стал архимандрит Гурий (Егоров), выдающийся архипастырь Русской Церкви.

Все значимые события, связанные с открытием лавры, происходили на Страстной седмице 1946 года. В Великий Вторник, 16 апреля, на большом куполе Успенского собора установили крест, который был сбит в 1923 году сильным ураганом. Восемнадцатого апреля из ризницы историко-художественного музея, открытого на территории обители в 1920 году, были возвращены богослужебные сосуды, священнические облачения и церковная утварь, три напрестольных Евангелия, митра с Радонежскими чудотворцами и Плащаница. Антиминс принес будущий протоиерей Тихон Пелих (1895–1983), получивший его в 1930-х годах из рук последнего наместника лавры священномученика архимандрита Кронида (Любимова), расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне. В Великую Пятницу, 19 апреля, архимандрит Гурий провел первое богослужение в Успенском соборе — вечерню с выносом Плащаницы. В Великую Субботу утром, 20 апреля, состоялась Божественная литургия. В этот день Церкви были возвращены из музея святые мощи преподобного Сергия Радонежского.

Несмотря на то что не было никаких объявлений о возобновлении богослужений, люди стали наполнять лавру. В пасхальную ночь город не спал, все взволнованно прислушивались к колокольному звону. Его совершил Константин Родионов, когда-то давший последний прощальный удар колокола при закрытии обители.

В возрожденный монастырь постепенно стали прибывать иноки. К концу 1946 года в Троице-­Сергиевой лавре числилось 20 человек братии, к лету 1947 года — уже 40 насельников.

 

 


18 мая 2026 г. 13:30
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