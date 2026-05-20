Египетские святые в русском месяцеслове

МУЧЕНИЦА ДАМИАНА, СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАТАПИЙ КИФТСКИЙ И ЖИВОЕ ПРЕДАНИЕ КОПТСКОЙ ЦЕРКВИ

С Египтом в истории связано многое: служение евангелиста Марка, начало пустынного монашества, становление тех форм аскетической жизни, которые стали образцом для всего христианского Востока. Здесь же в эпоху ранних гонений Церковь явила множество примеров исповедничества и мученичества. Для нас Египет прежде всего связан с именами преподобных отцов, но круг египетских святых гораздо шире: в него входят святители, священномученики, мученики и мученицы, просиявшие в эпоху неразделенной Церкви. PDF-версия

Тридцатого октября 2025 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об установлении празднования Собора преподобных отцов — родоначальников монашества и всех святых, в земле Египетской просиявших. Их память празднуется 19 января / 1 февраля, в день памяти преподобного Макария Великого. В 2026 году этот праздник впервые был совершен в Русской Церкви. Тем же решением Священного Синода в месяцеслов Русской Православной Церкви были внесены и отдельные памяти: великомученицы Дамианы Египетской и сорока дев-мучениц, с нею убиенных, а также священномучеников Патапия, епископа Кифтского, Андрея, сродника его, и мучеников, иже с ними в Эсне пострадавших.

Эти имена открывают для нас целый пласт коптского церковного предания. Мученица Дамиана принадлежит к числу самых почитаемых святых Коптской Церкви; ее монастырь в дельте Нила и сегодня остается одним из самых заметных центров женского монашества и паломничества в Египте. Священномученик Патапий Кифтский тесно связан с Верхним Египтом — Кифтом, Наг-Хаммади и Эсной. Здесь свято хранится память о мучениках этой земли.

Мученица Дамиана: происхождение, община дев, страдание

В коптском Синаксаре, главном сборнике житий святых Коптской Церкви, святая Дамиана предстает мужественной проповедницей христианской веры в Египте в эпоху гонений римского императора Диоклетиана и его преемников (303–313). Она была дочерью Марка, правителя нескольких областей в северной части дельты Нила. Дамиана была единственным ребенком в семье. Когда ей исполнился год, отец принес ее в храм при месте, где ранее подвизался преподобный Антоний Великий. Марк сделал пожертвование и просил для дочери благословения и покрова Божиего.

Когда Дамиане исполнилось пятнадцать лет, отец захотел выдать ее замуж. Но девушка ответила, что уже посвятила себя Небесному Жениху — Христу. Дамиана просила отца устроить для нее особое уединенное жилище, где она могла бы жить, служа Богу вместе с другими девами. Отец исполнил ее просьбу. Вместе с Дамианой поселились сорок дев. Они проводили время в чтении Священного Писания и усердной молитве. Судя по всему, это была ранняя форма женской аскетической общины. Девство, молитва и слушание слова Божия были основанием единого уклада жизни, царившего в ней. Фактически вокруг святой Дамианы образовался первый женский монастырь, в котором она стала игуменией и где уклад женского общежития сложился раньше, чем появился первый мужской монастырь преподобного Пахомия Великого.

Начались гонения на христиан. Император Диоклетиан потребовал от Марка, отца Дамианы, поклониться языческим богам. Тот сначала отказался, но затем поддался уговорам, принес жертву идолам и отступил от христианской веры. Узнав о поступке отца, Дамиана сурово обличила его, сказав, что предпочла бы услышать о его смерти, чем о его вероотступничестве. В одном из списков жития приводятся и другие ее слова: «Если ты не отречешься от идолов, ты больше не отец мне, а я не дочь твоя». Обличительные слова дочери произвели на Марка столь сильное действие, что он тотчас отправился к императору, чтобы исповедать перед ним свою веру. Марка казнили. Диоклетиан, которому стало известно, кто именно отвратил Марка от поклонения идолам, отправил к Дамиане военачальника в сопровождении воинов. Посланец убеждал девушку поклониться богам, почитаемым в Римской империи, и готов был взамен исполнить любое ее желание. Но Дамиана отвергла это предложение. Дерево и камни, которым язычники поклоняются как богам, она назвала обиталищами бесов. Она открыто исповедала свою веру в Отца, и Сына, и Святого Духа — истинного Бога, вечного Творца вездесущего и всеведущего.

Дамиану начали пытать. Истязания становились все нестерпимее: для этого применялись разнообразные орудия пыток, в том числе сдавливающий пресс, кипящее масло. Святая была непоколебима. Каждый раз, когда мучители думали, что сломили ее, она получала подкрепление свыше. В темнице девушке явился ангел: он коснулся тела мученицы своими светлыми крылами и исцелил ее раны.

Сорок дев неотступно находились рядом с Дамианой и плакали о ней. Когда стало ясно, что склонить подвижницу к отречению от Христа невозможно, правитель велел отсечь голову ей и всем девам, бывшим с нею.

Обретение мощей, освящение первого храма и строительство второго

В коптском церковном календаре с именем святой Дамианы связано не только воспоминание о ее мученичестве, но и память об освящении храма, воздвигнутого на месте ее погребения. Как гласит коптское предание, христиане, едва утихли гонения, забрали тела мучениц и предали их земле. Узнав о подвиге святых дев, равноапостольный император Константин послал в эти места свою мать, святую Елену, дабы та на месте их погребения построила храм. Тела мучениц обрели нетленными. Над местом погребения была устроена усыпальница, а затем воздвигнут небольшой однокупольный храм. Его, по преданию, освятил святитель Александр, архиепископ Александрийский. В коптском календаре память об этом празднуется 7/20 мая.

Позднее древний храм был разрушен, и на его месте один из арабских правителей устроил дворец. От этого времени сохранился рассказ о сильном наводнении в дельте Нила. Воды Средиземного моря поднялись и дошли до Саманнуда. Причиной бедствия называли повреждение плотины, удерживавшей морскую воду. Наводнение нанесло ущерб этой богатой области. Когда весть об этом дошла до правителя Хасана ибн Атахии, он призвал к себе коптского патриарха Михаила I. Патриарх помолился в церкви Саманнуда, затем вышел из нее и возглавил шествие, к которому присоединилось много народа. Вода начала отступать. Патриарх, духовенство, народ и сам правитель дошли до Заафараны, где возле разрушенного дворца, по местному преданию, покоились мощи святой Дамианы и сорока дев. Здесь вновь была совершена молитва. Затем поднялся сильный ветер, море взволновалось и из песка образовалась новая дамба, более прочная, чем прежняя.

Правитель повелел расчистить усыпальницу Дамианы. Патриарх открыл вход в нее, сошел вниз и увидел погребальное ложе святой, вокруг которого были захоронены тела сорока мучениц. По его повелению над усыпальницей возвели новый однокупольный храм, который был освящен в тот же день, что и первый, подвергшийся разрушению. Так эта дата оказалась связана сразу с двумя событиями: с первым устроением святыни во времена императора Константина и с ее восстановлением в VIII веке. Храм стал известен по всей стране, и к нему стали стекаться верующие.

Монастырь в дельте Нила: праздники и паломничество

Женская обитель в Аль-Барари, близ Белькаса, в области Дакахлия, — один из самых известных монастырей Коптской Церкви. Он является центром почитания мученицы Дамианы. В монастырский комплекс входят семь храмов, в том числе древняя церковь святой Дамианы с гробницей святой и сорока дев, древний храм Богородицы, «висячая» церковь XIX века и храм преподобного Антония Великого. На территории обители находятся баптистерий, кладбище, библиотека, помещения для приема паломников и хозяйственные постройки — колодец, мельницы, пасека. Обитель живет обычным монастырским ритмом: богослужения, труд, прием гостей, работа в мастерских, хозяйственные дела. Иконописные работы и изделия сестер, выполненные в разных техниках, широко известны.

Почитание мученицы Дамианы в Египте совершается дважды: 8/21 января, в день ее мученичества, и 7/20 мая, в память освящения храма. Излюбленным временем для паломничества в монастырь является май. Основные торжества проходят с 10 по 20 мая. В это время монастырь становится одним из самых многолюдных мест в дельте Нила. Вокруг обители собираются тысячи людей, совершаются многолюдные процессии с иконой святой. Праздник завершается шествием у ее гробницы. Сюда приезжают люди самых разных возрастов и занятий; среди паломников бывают не только копты, но и мусульмане. В год монастырь посещают около 250 тыс. человек.

Русские паломники у святой Дамианы

В последние годы к древней коптской святыне пролегли и русские паломнические маршруты.

В сентябре 2025 года коптская делегация монахинь посетила Россию. В ее составе были насельницы обители мученицы Дамианы: монахини Иулитта (Фуад) и Феопистия (Сайед).

В ноябре 2025 года состоялась поездка делегации Московского Патриархата в Египет, ее возглавлял митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Священномученик Патапий Кифтский: жизнь и мученическая кончина

Новая память русского месяцеслова — священномученик Патапий Кифтский и пострадавшие с ним. Житие хранит образ святого, соединившего в себе пустынный подвиг, книжный труд, пастырское служение и мученическую твердость.

Патапий был епископом Кифта — города в Верхнем Египте. Он родился в Арманте в христианской семье и с детства был воспитан в вере. Житие упоминает и Андрея, сына сестры его матери. Патапий и Андрей росли вместе, читали Священное Писание и духовные книги, приучали себя к строгому воздержанию. По преданию, они постились по два дня подряд, а когда принимали пищу, довольствовались хлебом и солью.

Они решили оставить суету мира ради уединения. Авва Исаак благословил их на пустынную жизнь. Он предсказал Патапию будущее пастырское служение и скорби, а Андрею — подвиги, которыми он стяжет венец. Они устроили себе келию в пустынном месте, стали жить трудами своих рук, раздавая то, что у них оставалось, нищим. Чтобы заработать себе на пропитание, они переписывали священные книги. Их жизнь проходила в молитве, посте, книжном труде.

Слух о двух подвижниках дошел до местного епископа, и тот пришел к ним и рукоположил Патапия во пресвитера, а Андрея — во диакона. С этого времени их жизнь уже не ограничивалась пустынным уединением. Раз в сорок дней они приходили в город неподалеку, чтобы совершить Литургию в храме. Епископ, увидев там однажды Патапия, был поражен: лицо подвижника сияло, а глава была украшена венцом. Житие подчеркивает, что святость Патапия была очевидна уже при жизни.

Епископ хотел оставить Патапия при себе, но тот предпочел вернуться в пустыню. Слава о нем продолжала расти. К нему приходили люди, искавшие помощи, и он исцелял их душевные и телесные болезни. В житии содержится рассказ о дочери некоего Иоанна в Бахгуре, которую святой избавил от бесов. Патапий никогда не принимал благодарность на свой счет, а велел исцеленным славить Бога за явленное чудо.

После смерти епископа Кифта народ единодушно пожелал видеть Патапия своим архипастырем. Архиепископу Александрийскому Петру, будущему священномученику, явился ангел и велел рукоположить Патапия во епископа. Сам святой принял это известие не с радостью, а со страхом и плачем, потому что считал себя недостойным такого служения. Его избрание было благословлено Богом. По преданию, при хиротонии раздался голос, назвавший его достойным.

Став епископом, Патапий не изменил свой образ жизни. Он по-прежнему жил строго, питался хлебом и солью, носил власяницу и непрестанно молился. Изменился не уклад его жизни, а круг его ответственности. Пустынное делание продолжалось уже в епископском служении.

При императоре Диоклетиане начались гонения на христиан. Правитель Фиваиды Ариан пришел в Верхний Египет, стал заключать христиан в темницы и мучить их. Патапий, узнав, что Ариан достиг Эсны, собрал народ, совершил архиерейскую Литургию, причастил верующих и обратился к ним с наставлением не бояться мученичества за имя Христово. После этого он решил идти в Эсну. Вместе с ним отправились Андрей и Христодул. По дороге в Эсну Патапию было дано откровение: ему явился ангел с тремя венцами, которые предназначались для него и его спутников.

В Эсне множество христиан — епископов, пресвитеров, диаконов и мирян — подвергались мучениям. Правитель требовал от них принести жертвы идолам, но они отказывались и исповедовали Единого Бога. Патапий и его спутники, прибыв в Эсну, открыто назвали себя христианами. На угрозы Ариана святой ответил словами Евангелия: …всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф. 10, 32–33).

Правитель пытался склонить Патапия к поклонению языческим богам то обещаниями, то угрозами, но все было безуспешно. В темнице, куда заключили святого, ему явился архангел Михаил и возвестил о трех уготованных ему венцах: за подвиг с юных лет, за верное пастырство и за мученическую смерть. Затем Патапий сподобился еще одного утешения — ему явился Сам Спаситель, чтобы укрепить его перед кончиной.

Наутро узников вывели к месту народного собрания. Увидев их, народ стал открыто исповедовать веру во Единого Бога. Тогда Ариан приказал отсечь головы Патапию, Андрею, Христодулу и другим исповедникам. Так святые завершили свой земной путь.

Современное почитание священномученика Патапия в Верхнем Египте

Верхний Египет хранит память о священномученике Патапии, который был епископом Кифта. Известно, что некогда близ Бахгуры находился монастырь, посвященный священномученику. В районе Наг-Хаммади существует монастырь святого Бидабы — так на коптском языке называют Патапия. По преданию, обитель была построена на месте келии святых Патапия и Андрея. Нынешний монастырский комплекс относится к XVIII веку. В его центре находятся три часовни, главная посвящена святому Патапию. В 2019 году после пяти лет реставрации монастырь был открыт.

Почему эти святые важны для нас

Включение памяти святой Дамианы, сорока дев-мучениц и священномученика Патапия Кифтского с его спутниками в месяцеслов Русской Православной Церкви помогает верующим приобщиться к святости неразделенной Церкви.

Житие мученицы Дамианы напоминает о силе девства, общинной молитвы и женского подвига в Церкви, а священномученика Патапия — о том, что пастырское служение неотделимо от личной аскезы и готовности до конца исповедовать Христа. В их житиях, написанных языком древнего предания, громко и отчетливо говорится о верности Христу, о мужестве перед лицом гонения, о жизни, всецело обращенной к Богу, о том, как Церковь хранит не только имена святых, но и места их подвига.

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