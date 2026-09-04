Протоиерей Александр Ганаба

(07.02.1956 – 02.04.2026)



Второго апреля 2026 года на 71-м году жизни отошел ко Господу почетный настоятель Троицкого кафедрального собора города Подольска протоиерей Александр Владимирович Ганаба. PDF-версия.

Протоиерей Александр Владимирович Ганаба родился 7 февраля 1956 года в Одессе в семье священнослужителя. Его отец, протодиакон Владимир Ганаба, с детства приобщил сына к церковной жизни. В 1971 году, после зачисления протодиакона Владимира в штат Успенского собора города Пензы, Александр стал иподиаконом епископа Пензенского и Саранского Мелхиседека (Лебедева; † 2016). Владыка предоставил ему доступ к богословской библиотеке, руководил его чтением.

В 1973 году Александр Ганаба окончил среднюю школу. В 1974 году поступил во 2-й класс Ленинградской духовной семинарии, во время обучения в которой стал иподиаконом митрополита Никодима (Ротова; † 1978). В 1975–1977 годах проходил службу в рядах Советской армии. После окончания духовной семинарии продолжил обучение в Ленинградской духовной академии. По окончании двух курсов был переведен на заочный сектор Московской духовной академии, которую окончил в 1982 году.

В 1978 году Александр Владимирович вступил в брак с Ольгой Василь­евной Лебедевой.

Восьмого октября 1978 года Александр Ганаба был рукоположен митрополитом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым; † 1986) в сан диакона.

Девятнадцатого сентября 1979 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) рукоположил диакона Александра Ганабу в сан пресвитера. В сентябре того же года иерей Александр был назначен настоятелем Владимирского храма села Маврино Щелковского района Московской области.

В 1979 году священник Александр Ганаба был награжден набедренником, в 1981 году — камилавкой, в 1984 году — наперсным крестом.

В 1983 году отец Александр был назначен настоятелем Никольского храма города Лосино-Петровский Щелковского района, в 1987 году — настоятелем Троицкого храма города Люберцы и благочинным Раменского церковного округа. В 1987 году был возведен в сан протоиерея.

Первые годы пастырства отца Александра пришлись на время гос­подства атеистической идеологии, которой он мог противопоставить только искреннюю убежденность в истинности Христова учения.

В 1990 году протоиерей Александр Ганаба был назначен настоятелем Троицкого собора города Подольска и благочинным церквей Подольского округа. Перед ним встала задача восстановления церковной жизни в благочинии, где к началу 1990-х годов действовали лишь несколько храмов, а многие святыни нуждались в восстановлении.

Многие годы отец Александр окормлял прихожан Троицкого собора, заботился о благоукрашении храма и развитии приходской жизни. Он стоял у истоков создания воскресной школы при Троицком соборе, лично преподавал в ней Закон Божий и Новый Завет. При нем собор стал школой будущих пастырей, которые проходили здесь богослужебную и пастырскую практику. Отец Александр щедро делился с ними своим духовным опытом и практическими навыками церковного служения.

В 1991 году протоиерей Александр Ганаба был назначен секретарем Московского епархиального управления. Это послушание он нес до 2015 года и был ближайшим помощником митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Отец Александр участвовал в подготовке и проведении значимых церковных событий, в том числе торжеств в связи с 2000-летием Рождества Христова, освящении Храма Христа Спасителя. Был участником Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года.

В 2002 году, в связи с возросшим количеством послушаний, прото­иерей Александр Ганаба был освобожден от должности благочинного Подольского округа.

В 1990–2000-е годы протоиерей Александр участвовал в противодействии раскольническим и сектантским движениям, вел разъяснительную работу среди прихожан и жителей Подольска. Его твердая убежденность в истине помогла многим людям, соблазнившимся «новыми идеями», вернуться в лоно Православной Церкви.

В 1990 году отец Александр был награжден палицей и крестом с украшениями, в 1994 году — правом ношения митры. В 1996 году был удостоен ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени, в 2001 году — ордена святого равноапостольного князя Владимира II степени, в 2006 году — ордена святителя Алексия, митрополита Московского, II степени.

В 1999 году протоиерей Александр Ганаба был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы…», в 2003 году — права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш…».

За усердные труды отец Александр был отмечен государственными, общественными и епархиальными наградами. В 2006 году ему было присвоено звание почетного гражданина города Подольска.

Протоиерей Александр обладал даром горячего проповедника. В 2016 году вышла в свет книга его проповедей «Благовестите день от дне».

Вместе с супругой Ольгой Василь­евной отец Александр воспитал четверых детей, все трое его сыновей стали священнослужителями.

В 2015 году протоиерей Александр Ганаба был освобожден от обязанностей секретаря Московского епархиального управления. В 2021 году был назначен почетным настоятелем Троицкого кафедрального собора города Подольска.

В последние годы, несмотря на телесные немощи, отец Александр сохранял молитвенную связь с паствой, продолжал пастырское и проповедническое служение.

Третьего апреля 2026 года в Троицком кафедральном соборе Подольска митрополит Ювеналий (Поярков) совершил панихиду по новопреставленному протоиерею Александру, а на следующий день, в Лазареву субботу, Божественную литургию и отпевание отца Александра. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и духовенство Московской митрополии. За богослужением молились архиереи, родные почившего, прихожане собора и духовные чада отца Александра.

Протоиерей Александр Ганаба был погребен на кладбище «Красная горка» города Подольска.

Вечная память приснопамятному протоиерею Александру!

Протоиерей Марк Ганаба