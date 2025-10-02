выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Некрологи
Протоиерей Георгий Леонтьев
2 октября 2025 г. 15:30
Протоиерей Георгий Леонтьев

(26.07.1948 – 24.07.2025)

24 июля на 77-м году жизни после продолжительной болезни преставился ко Господу старейший клирик Орловской епархии протоиерей Георгий Леонтьев.  PDF-версия.

 Георгий Борисович Леонтьев родился 26 июля 1948 года в городе Балашиха Московской области. В 1963 году окончил восьмилетнюю школу, а в 1968 году техникум. В 1968–1970 годах проходил срочную службу в армии. В 1975 году окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования в городе Балашихе Московской области. В 1978 году женился.

Пятого февраля 1984 года архиепископ Орловский и Брянский Глеб рукоположил Георгия Леонтьева в сан диакона. Первым местом его служения стал Крестительский храм города Орла. 

В 1985 году диакон Георгий Леонтьев поступил на заочный сектор Московской духовной семинарии, которую окончил в 1990 году. 

Двенадцатого июля 1987 года архиепископ Орловский и Брянский Глеб рукоположил диакона Георгия Леонтьева в сан пресвитера. В 1991 году отец Георгий стал помощником благочинного Орловского округа. Девятого апреля 1992 года возведен в сан протоиерея. 

В начале 1990-х годов протоиерей Георгий Леонтьев окормлял Орловскую высшую школу МВД Российской Федерации. В те же годы читал лекции в Орловском коммерческом институте. 

В 1994 году был назначен благочинным Орловского округа, а чуть позже — председателем епархиального отдела образования и катехизации. В 1996 году отец Георгий Леонтьев был назначен настоятелем Свято-Троицкого храма города Орла. На этих церковных послушаниях пастырь трудился вплоть до 2008 года. При Свято-Троицком храме он открыл детскую воскресную школу, а также воскресную школу для взрослых, на основе которой затем были открыты богословские курсы. 

Приход отца Георгия финансово поддерживал храмы, которые в то время восстанавливались: Знаменский храм села Знаменское, Никольский храм поселка Биофабрика Орловского района, Никольский храм города Новосиль  Орловской области и другие. 

При участии протоиерея Георгия Леонтьева в 1998 году на территории Успенского мужского монастыря города Орла открылась Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши.

В 1999 году трудами отца Георгия в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева была открыта кафедра теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности. Священник стал одним из преподавателей кафедры. 

В 2002 году за усердное служение Церкви был удостоен права ношения митры. 

В 2003–2013 годах отец Георгий курировал сбор средств на строительство храма-часовни на территории Орловской областной клинической больницы, подчеркивая важность окормления медицинского персонала и пациентов этого учреждения. В 2013 году строительство храма-часовни было завершено. 

В 2011–2013 годах священник окормлял дом-интернат для детей-сирот в деревне Некрасовка Орловской области. В 2012–2013 годах служил в Георгиевском храме города Ливны Орловской области, в храме Смоленской иконы Божией Матери города Орла и в Ахтырском кафедральном соборе города Орла. 

В 2014–2017 годах протоиерей Георгий Леонтьев совершал свое служение в Клинцовской епархии, трудился в должности личного секретаря епископа Клинцовского и Трубчевского и был настоятелем Никольского храма города Клинцы Брянской области. 

В 2017 году отец Георгий вернулся в штат Орловской епархии и был назначен настоятелем храма святителя Луки Крымского при больнице скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко города Орла. В 2018 году назначен настоятелем храма преподобного Серафима Саровского села Михайловка Орловского района Орловской области. 

С 2020 года пастырь находился на покое, но по воскресным и праздничным дням продолжал совершать Божественные литургии в Богоявленском соборе Орла. 

Отец Георгий был весьма спокойным, уравновешенным человеком. В общении с людьми отличался тактичностью. Его духовными чадами становились, как правило, представители интеллигенции. Священник умел со всеми найти общий язык. Молитвенно поминал всех, с кем общался. 

За усердное служение Святой Церкви протоиерей Георгий Леонтьев был удостоен церковных наград: ордена преподобного Сергия Радонежского (III степени), ордена святителя Иннокентия Московского и Коломенского (III степени), медали Орловской епархии священномученика Кукши (I степени). В 2017 году был удостоен государственной награды РФ — ордена Дружбы. 

Двадцать четвертого июля 2025 года после продолжительной болезни отец Георгий Леонтьев отошел ко Господу. 

Двадцать шестого июля, в день рождения отца Георгия, после утренней Божественной литургии митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил отпевание почившего в Богоявленском соборе города Орла. Пастырь был похоронен на Троицком кладбище Орла.

Вечная память протоиерею Георгию Леонтьеву!

 

                                                                                 Священник Алексей Лаушкин,

    руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии

 

 

2 октября 2025 г. 15:30
