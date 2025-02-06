Протоиерей Николай Струков

20.11.1940 –13.10.2024

13 октября отошел ко Господу почетный ­настоятель Пантелеимоновского прихода города Жуковского протоиерей Николай ­Струков. PDF-версия.

Протоиерей Николай Струков родился 20 ноября 1940 года в селе Жилино Люберецкого района Московской области.

В 1964 году окончил Московский институт инженеров землеустройства и заочно Московский инженерно­строительный институт, начал трудовую деятельность в производственных и проектно-строительных организациях химического комплекса.

Во второй половине 1980-х годов возглавил отдел капитального строительства Экспериментального машиностроительного завода имени В. М. Мясищева, участвовал в восстановлении Свято-Троицкого Ново­Голутвина монастыря в Коломне. Накопленный опыт инженера-строителя оказался как нельзя кстати. Монастырь возрождался в тяжелейших условиях и очень нуждался в профессионалах.

Шестого октября 1991 года митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием Николай Струков был рукоположен во пресвитера.

В 1992 году отца Николая перевели в штат храма Владимирской иконы Божией Матери села Быково. Он начал окормлять Быковскую участковую больницу, находившуюся на территории города Жуковского. Выделить комнату для бесед с людьми не было возможности. Тогда отец Николай обратил внимание на маленькое обгоревшее здание бывшего физиотерапевтического корпуса, которое задумал восстановить как часовню. Однако митрополит Ювеналий благословил отца Николая не на открытие часовни, а назначил настоятелем храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Это случилось 30 декабря 1994 года. И тогда начались усиленные строительные работы по возведению алтаря.

Шестого апреля 1995 года в Пантелеимоновской церкви состоялась первая Божественная литургия. Люди молились в храме, а в алтаре богослужение совершалось в буквальном смысле на льду и под открытым небом. В течение трех лет продолжалось расширение храма, так как количество прихожан росло. В 1999–2000 годах была возведена Иверская церковь с купелью для крещения.

Однако и два храма не смогли вместить всех желающих. В связи с этим в апреле 2004 года после молебна началась заливка фундамента Преображенской церкви на тысячу человек, великое освящение которой состоялось 19 августа 2013 года. В этот же день отца Николая назначили первым благочинным новоучрежденного Жуковского церковного округа.

Таким образом, в течение 1994–2013 годов на территории Быковской больницы был создан красивейший храмовый комплекс.

В 1998 году отец Николай начал вести археологические раскопки на месте разрушенного храма Рождества Иоанна Предтечи на берегу Москвы-реки. После обретения места алтаря было принято решение возродить порушенную святыню, и в кратчайшие сроки, за четыре месяца, был возведен скромный деревянный храм. А к 2017 году еще в одном микрорайоне города Жуковского была построена церковь Вознесения Гос­подня.

Первого января 1999 года Быковская больница была закрыта. Помня, что ее здания связаны с именем русского писателя Н. Д. Телешова, который завещал использовать их на благо народа, отец Николай сделал все возможное для сохранения строений: разместил в них многочисленные бесплатные кружки, мастерские и воскресную школу. Открыл по просьбам прихожан детский сад и первую в Московской области общеобразовательную школу с русским этнокультурным уклоном, которая вошла в сеть государственных образовательных учреждений. Сегодня в ней обучается более 600 детей.

С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения отец Николай создал на приходе аэрокосмический центр. По его инициативе начали работать центр по оказанию помощи зависимым людям и музейный комплекс, включающий четыре кабинета (церковный историко-архео­логический, имени преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, имени писателя Н. Д. Телешова, истории Быковской больницы) и шесть музеев (политехнический; истории города Жуковского, отечественной авиации и космонавтики; радиоэлектроники; народного декоративного искусства России; минералов и окаменелостей; музейная коллекция слоников).

Протоиерей Николай был одним из организаторов и главным идейным вдохновителем городского праздника в честь жен-мироносиц (проводится в городе с 2001 года) и Детского авиационно-космического салона (ДАКС).

Беспокоясь о судьбе пожилых и тяжелобольных людей, отец Николай организовал строительство здания богадельни и лично занимался его оснащением. Сейчас здесь свою лечебную деятельность ведет Елисаветинский филиал больницы святителя Алексия.

За усердное служение Церкви Христовой протоиерей Николай был отмечен многими церковными богослужебно-иерархическими наградами вплоть до права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш...» (2023).

За труды на благо Святой Церкви был удостоен Патриарших и епархиальных наград: ордена преподобного Сергия Радонежского III степени (2000), ордена благоверного князя Даниила Московского III степени (2005), ордена святого Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени (2013), медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» (2017), ордена преподобного Серафима Саровского III степени (2020), медали «В память 1000-летия преставления равно­апостольного великого князя Владимира» (2015), медали «За усердное служение» III степени (2010), медали «За усердное служение» II степени (2015), медали «За усердное служение» I степени (2016), а также медали ордена «За заслуги перед Оте­чеством» II степени и почетного знака «За сбережение народа».

С февраля 2021 года протоиерей Николай Струков являлся почетным настоятелем Пантелеимоновского храма города Жуковского и духовником Коломенской епархии Московской митрополии. В том же году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Жуковского».

На протяжении почти тридцати лет служения на Пантелеимоновском приходе отец Николай находился в храме с раннего утра до поздней ночи. Множество людей шли к нему за советом и помощью. Все отмечали его простоту, доброту и отзывчивость. Он снискал искреннюю любовь и уважение не только жуковчан, но и жителей других городов.

Протоиерей Николай Струков погребен у алтаря Пантелеимоновской церкви.

Господь да упокоит душу служителя Своего в селениях праведных! Вечная ему память!

Анастасия Николаевна Мухина