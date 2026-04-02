Протоиерей Сергий Кляхин

(18.07.1968 – 10.02.2026)

10 февраля 2026 года в результате обстрела ВСУ трагически погиб настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы города Днепрорудное Запорожской области протоиерей Сергий Кляхин. PDF-версия.

Протоиерей Сергий Кляхин родился 18 июля 1968 года в городе Горловка Донецкой области в воцерковленной семье. С 1975 по 1985 год учился в общеобразовательной и музыкальной школах. В 1986 году был призван на срочную службу в ряды Советской Армии и проходил ее в Афганистане.

С марта по июль 1989 года Сергей Кляхин нес послушание пономаря при храме святителя Николая села Приморское Васильевского района Запорожской области и участвовал в его восстановлении. С 1989 по 1993 год обучался в Московской духовной семинарии.

31 марта 1993 года в Покровском академическом храме Свято-Троицкой Сергиевой лавры Сергей Кляхин был рукоположен в сан диакона. 7 июня 1993 года в Свято-Духовском храме Свято-Троицкой Сергиевой лавры был рукоположен в сан пресвитера.

30 июня 1993 года отец Сергий назначен настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы города Днепрорудное Запорожской области, где прослужил 32 года.

С 1998 по 2005 год обучался в Киевской духовной академии.

Нес послушания благочинного Днепрорудненского церковного округа, был членом Епархиального совета, а также председателем Ревизионной комиссии Бердянской епархии.

В 2016 году удостоен права служения Божественной литургии с открытыми царскими вратами по «Отче наш».

За годы служения протоиерей Сергий Кляхин был награжден орденом святителя Петра Могилы, орденом святого апостола Иоанна Богослова II степени, орденом преподобного Нестора Летописца III степени, медалью Новомучеников Бердянских I степени.

С 2022 года служение отца Сергия проходило в предельной близости к линии боевых действий.

Протоиерей Сергий Кляхин погиб 10 февраля во время обстрела ВСУ похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области.

Вечная память погибшему протоиерею Сергию!

О. М. Индзинская,

руководитель информационного отдела Бердянской епархии

Из соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла епископу Бердянскому и Приморскому Петру

«Цинизм совершителей этого тяжкого греха и настоящего военного преступления обнаруживается самим фактом того, что обстрелу подверглась похоронная процессия, провожавшая в последний путь усопшего христианина.

Выражая вам свое сочувствие, дорогой владыка, прошу передать слова утешения и поддержки родным и близким погибшего при исполнении священнического долга клирика, а также всем, кто сейчас проходит лечение в медицинских учреждениях. Призываю вас вместе с духовенством Бердянской епархии оказать всю возможную духовную помощь тем, кого коснулась беда.

Возношу молитвы Всемилостивому Господу об упокоении протоиерея Сергия во обителях небесных, скорейшем исцелении пострадавших и утешении скорбящих».

Из соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла губернатору Запорожской области Е. В. Балицкому, родным и близким погибших и пострадавших

«Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого.

Возношу молитвы об упокоении души усопшего служителя в обителях небесных, о скорейшем исцелении пострадавших и об укреплении сил скорбящих. Милостивый Господь да утешит всех вас в постигшем испытании».