Протоиерей Василий Клопов

27.05.1959 – 01.05.2025

1 мая 2025 года на 66-м году жизни скоропостижно скончался митрофорный протоиерей Василий Клопов, один из старейших клириков Сердобской епархии Пензенской митрополиию. PDF-версия.

Василий Александрович Клопов родился 27 мая 1959 года в городе Пензе и крещен во младенчестве. Василий рано остался без отца. Во многом благодаря воспитанию матери пятеро ее сыновей стали священниками.

В отрочестве Василий Клопов был прихожанином, а затем алтарником Митрофановского храма Пензы. После окончания Одесской духовной семинарии был рукоположен 29 августа 1985 года во диакона, а 9 марта 1986 года во пресвитера епископом Пензенским и Саранским Серафимом (Тихоновым, † 2000).

В 1986–1987 годах отец Василий служил в Казанском храме села Липовка Башмаковского района Пензенской области, а с 1987 года в течение почти трех десятилетий — в Троицкой церкви села Малая Ижмора Земетчинского района. Одновременно отец Василий на протяжении ряда лет нес служение в селах Красная Дубрава, Ниловка, Вяземка, Ушинка Земетчинского района, Выборное, Коповка, Татарская Лака Вадинского района. С 2012 года, когда западные районы Пензенской области вошли в состав новообразованной Сердобской епархии, был клириком этой епархии.

В 1996 году отец Василий был удостоен сана протоиерея. С 2013 года являлся председателем епархиального суда Сердобской епархии, а с 2021 года — ответственным за проведение собеседования и исповеди ставленников.

С 2014 года протоиерей Василий Клопов служил в Покровском храме рабочего поселка Башмаково и одновременно в селах Каменка и Соседка Башмаковского района, Матчерка Земетчинского района.

За четыре десятилетия служения в священническом сане отец Василий был удостоен ряда иерархических наград, включая митру (2014) и право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш» (2024).

«Открытый и искренний, отец Василий был примером живого воплощения в своей жизни образа доброго пастыря, — говорится в соболезновании епископа Сердобского и Спасского Митрофана. — Его отличали жизнелюбие, участливость и прямолинейность, сердечная простота и любовь к богослужению... В 1990-е годы, когда в Земетчинском районе активно открывались храмы, отец Василий деятельно поддерживал настоятелей возрождающихся приходских общин, жертвовал церковную утварь. Скромность и молитвенность священника снискали ему любовь прихожан и уважение собратьев».

Отпевание протоиерея Василия Клопова 3 мая 2025 года после Литургии в Покровском храме рабочего поселка Башмаково совершил епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Проститься с пастырем пришло множество богомольцев со всей Пензенской области и даже из-за ее пределов. Отец Василий погребен за алтарем Покровского храма.

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего!

Диакон Евгений Белохвостиков