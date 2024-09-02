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Протоиерей Василий Скоробогатов
2 сентября 2024 г. 17:30
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Протоиерей Василий Скоробогатов

29.12.1937–21.04.2024

21 апреля 2024 года на 87-м году жизни отошел ко Господу старейший клирик Зеленоградского благочиния протоиерей Василий Скоробогатов. PDF-версия.

 Василий Павлович Скоробогатов родился 29 декабря 1937 года в Челябинске. Любовь к Богу мальчику в раннем возрасте привила благочестивая мать, водившая сына в Рождество-­Богородицкую церковь, которая открылась в городе после окончания Великой Отечественной войны. 

После семилетки Василий Скоробогатов проработал около двух лет на Челябинском тракторном заводе, а в 1956 году успешно сдал экзамены и поступил в Московскую духовную семинарию сразу на второй курс. После окончания с отличием учебы принял решение направить все свои силы на служение Богу и людям. 

Пятого июля 1959 года был рукоположен во диакона, а 7 июля — в иерея. Через некоторое время новопоставленный священник был назначен настоятелем храма Святой Троицы в Миассе.

Конечно, в то непростое время служение сопровождалось различными трудностями, искушениями, препятствиями со стороны властей, но со всем этим иерей Василий справлялся стойко. 

В мае 1965 года отец Василий Скоробогатов продолжил свое пастырское служение в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в Москве. В 1992 году Указом Патриарха Алексия II был назначен в церковь святителя Николая Мирликийского в Зеленограде. Более 30 лет отец Василий прослужил в этом храме, духовно окормляя не одно поколение прихожан.

«Боже, милостив буди нам грешным», — говорил отец Василий на исповеди каждой страждущей душе, пришедшей к нему за мудрым советом и утешением. Пастырь всегда с большим вниманием и любовью относился к каждому, духовенство и прихожане искренне любили и уважали отца Василия.

Ревностное служение пастыря было отмечено Cвященноначалием богослужебными, иерархическими и церковными наградами. 

В 2014 году во внимание к усердным пастырским трудам и в связи с 55-летием служения в священном сане отец Василий был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира (III степени). 

В 2023 году во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 85-летием протоиерей Василий был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского (II степени).

В последние годы жизни отец Василий болел, но не переставал молиться о своей пастве. 

Всемилостивый Господь да упокоит душу новопреставленного протоиерея Василия в селениях небесных, подаст ему оставление прегрешений и сотворит вечную память!

Иерей Димитрий Гатин, 

клирик храма святителя Николая Мирликийского в Зеленограде
г. Москвы

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной протоиерея Василия Скоробогатова.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Никандру, митрополиту Наро-Фоминскому, викарию Патриарха Московского и всея Руси, управляющему Северо-Западным викариатством г. Москвы;
настоятелю, клирикам и прихожанам храма святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в Зеленограде; родным и близким протоиерея Василия Скоробогатова

Ваше Высокопреосвященство!

Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

Опечален известием о кончине протоиерея Василия Скоробогатова — старейшего клирика Зеленоградского благочиния.

Более полувека почивший предстоял престолу Вседержителя, с благоговением и ревностью исполняя пастырское послушание. Долгие годы он совершал священническое служение в храме святителя Николая Мирликийского в Зеленограде. Выражаю искреннее сочувствие клирикам и прихожанам этого храма, а также родным и близким протоиерея Василия.

Христос Спаситель да упокоит новопреставленного со избранными Своими, да сподобит его получить бессмертие и блаженное наследие (канон 3-го гласа в субботу утра) и сотворит ему вечную память.

Лично знал почившего.

                                                                                                С соболезнованиями,

                                               +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

 

 

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