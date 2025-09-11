05.03.1939 – 20.05.2025

20 мая 2025 года на 87-м году жизни отошел ко Господу настоятель Князь-Владимирского собора Санкт-Петербурга протоиерей Владимир Сорокин. PDF-версия.

Владимир Иустинович Сорокин родился 5 марта 1939 года в селе Злынка Кировоградской области (Украинская ССР) в семье крестьян. Его родители, Иустин и Александра, были верующими православными христианами и принадлежали к общине единоверцев. В юности, еще до наступления совершеннолетия, Владимир Сорокин уехал в Кировоград, где служил иподиаконом у епископа Иннокентия (Леоферова, † 1971). В 18 лет Владимир поступил в Киевскую духовную семинарию. В связи c ее закрытием после третьего класса, он завершил обучение в Одесской духовной семинарии. В 1961 году Владимир поступил в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1965 году со степенью кандидата богословия, представив диссертацию на тему «Рукописи Мертвого моря (история открытия и попытка оценки рукописей в церковно-исторической науке)».

В дальнейшей судьбе Владимира Сорокина как служителя Церкви определяющую роль сыграл выдающийся иерарх Русской Православной Церкви приснопамятный митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов, † 1978). Именно он совершил обе хиротонии отца Владимира: во диакона 28 февраля 1965 года и во пресвитера 25 апреля того же года, оставив молодого выпускника Ленинградской духовной школы стипендиатом, а вскоре и преподавателем Священного Писания. Так отец Владимир вступил на поприще служения духовной школе, в которой в дальнейшем в течение многих лет выполнял различные, в том числе начальственные, послушания: в 1968 году — секретарь совета, с 1969 по 1976 год — инспектор (ныне должность проректора по воспитательной работе), с 1987 по 1992 год — ректор.

В годы ректорства отца Владимира духовные школы получили в свое распоряжение все здание на Обводном канале, 17, часть которого до этого, в советские годы, занимал строительный техникум; было возобновлено издание журнала «Христианское чтение»; открылись новая трапезная и читальный зал, а главное, двери духовной школы стали широко открыты не только для ее учащихся, но и для многих мирян, жаждавших духовного просвещения.

Двадцать шестого апреля 1970 года к празднику Пасхи отец Владимир был возведен в сан протоиерея.

Когда Церкви была предоставлена широкая свобода для проповеди, протоиерей Владимир использовал любые возможности для выступлений на телевидении, по радио, в печатных изданиях.

Служение отца Владимира на различных церковных послушаниях в течение более 60 лет было связано с городом на Неве. В 10-летнем промежутке между начальственными послушаниями в духовной академии отец Владимир служил настоятелем храма праведного Иова Многострадального на Волковском кладбище (с 1976 по 1981 год) и Николо-Богоявленского Морского (тогда кафедрального) собора (с 1981 по 1986 год). Эти должности отец Владимир совмещал с преподавательской работой. В 1976 году получил звание профессора и вел различные предметы в семинарии и академии: Священное Писание Нового Завета, каноническое право и другие. Не одно поколение нынешних церковнослужителей, пастырей и архипастырей как Русской, так и других Православных Церквей, а также инославные студенты и христианские деятели слушали лекции заслуженного профессора Владимира Сорокина и навсегда запомнили годы общения с ним в стенах духовной школы в дружеской, доверительной атмосфере. С 2022 года отец Владимир являлся почетным членом Санкт-Петербургской духовной академии.

Двадцать третьего сентября 1992 года протоиерей Владимир был назначен настоятелем первого храма во имя священномученика Вениамина (Казанского) в исправительно-трудовой колонии «Металлострой», строительством которого руководил как исполняющий послушание председателя отдела по связям с учреждениями исправительно-трудовой системы Санкт-Петербургской епархии.

Целый ряд других приходов и храмов были возрождены и восстановлены трудами отца Владимира начиная с 1990-х годов: Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия дома Романовых, Спаса Нерукотворного Образа в Эрмитаже, преподобного Макария Египетского при Горном университете и другие. Особой заботой пастыря стало получение разрешения на сооружение храма на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь», где в течение многих лет он регулярно совершал поминальные службы по всем пострадавшим в годы репрессий.

Последние без малого тридцать лет отец Владимир служил и являлся настоятелем (с 1997 года) одного из старейших и никогда не закрывавшихся храмов Санкт-Петербурга — Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне. Под его руководством процветала приходская жизнь, катехизация, социальная работа, пастырское окормление высших учебных заведений: Горного университета, Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Стараниями протоиерея Владимира состоялась канонизация священноисповедника Михаила Союзова, бывшего настоятелем храма в 1920-е годы.

Многие годы отец Владимир посвятил изучению истории Русской Церкви в богоборческие годы XX века, работал в архивах, выявляя документы для канонизации новомучеников и исповедников Церкви Русской. Протоиерей Владимир Сорокин возглавлял Комиссию по канонизации новомучеников, исповедников и подвижников благочестия Санкт-Петербургской епархии с 2000 года и до последних дней своей земной жизни. За это время под его авторством или при его непосредственной поддержке вышли в свет многочисленные публикации, в том числе объемная монография о митрополите Григории (Чукове) и двухтомный Синодик гонимых, умученных и невинно пострадавших православных служителей и мирян Санкт-Петербургской епархии.

«Отец Владимир стал одним из самых уважаемых священнослужителей епархии, он внес большой вклад в возрождение ее жизни в нынешнюю эпоху: в социальное и тюремное служения, миссионерскую и просветительскую работу, — говорится в соболезновании митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. — Его заботами сохранялась и популяризировалась память о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, собирались материалы об их подвиге. В памяти собратьев‑священнослужителей, прихожан и духовных чад он останется верным служителем Церкви Христовой, человеком твердых внутренних убеждений, мудрым и рассудительным пастырем, — воистину он подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил (2 Тим. 4, 7)».

Все перипетии своего многотрудного церковного пути, с юности и до преклонных лет, отец Владимир переносил стойко, с непоколебимым оптимизмом и твердым упованием на волю Божию.

Скончался протоиерей Владимир Сорокин утром 20 мая 2025 года. Отпевание усопшего состоялось 22 мая 2025 года в Князь‑Владимирском соборе. Его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении архиереев и клира Санкт-Петербургской митрополии. Отец Владимир погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, рядом с другими преподавателями и профессорами Санкт-Петербургских духовных школ.

Да упокоит Господь душу новопреставленного протоиерея Владимира в селениях праведных, подаст ему оставление прегрешений и сотворит вечную память!

Протоиерей Александр Сорокин

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной протоиерея Владимира Сорокина

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варсонофию, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому

Ваше Высокопреосвященство!

Приношу глубокое соболезнование в связи с кончиной профессора протоиерея Владимира Сорокина, бо́льшую часть своей жизни посвятившего духовным школам в Северной столице.

Хорошо помню его педагогическую, воспитательную и административную работу, которую он осуществлял с присущей ему энергией и искренним стремлением содействовать совершенствованию учебно-воспитательного процесса.

Не все в то время могло получиться из-за непростых внешних условий, в которых находилась наша Церковь и ее духовные школы, но тем более следует сегодня помнить труды тех церковных тружеников, которые, несмотря на внешние обстоятельства, посвящали себя сохранению богатого богословского наследия предшествующих поколений.

Особо соболезную родным и близким покойного. Вечная ему память.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ