Владимир Дмитриевич Юдин

(08.10.1937 – 15.01.2026)

15 января 2026 года после продолжительной болезни на 89-м году жизни скончался профессор Московской духовной академии Владимир Дмитриевич Юдин. PDF-версия.

Владимир Дмитриевич Юдин родился 8 октября 1937 года в Нижнем Новгороде (тогда г. Горьком) в благочестивой семье рабочих Дмитрия Прокофьевича и Ксении Ивановны Юдиных, воспитавших сына в православной традиции. После окончания средней школы и технического училища в 1959 году поступил в Горьковский университет имени Н. И. Лобачевского на историко-филологический факультет. По собственному свидетельству, изучение философской и богословской литературы укрепило в нем православную веру, к которой он был приобщен с детства, и постепенно он пришел к решению получить богословское образование и посвятить себя служению Православной Церкви.

По окончании университета в 1964–1965 годах Владимир Дмитриевич работал директором и учителем истории в кайдаловской восьмилетней школе Сосновского района Горьковской области. В то же время вступил в брак, в котором позже воспитал двоих детей — сына Максима и дочь Марию.

Девятого июля 1965 года В. Д. Юдин подал прошение на имя ректора Московской духовной академии о сдаче вступительных экзаменов для поступления в первый класс семинарии, однако внешние обстоятельства не позволили ему осуществить задуманное. Через два года, 10 июля 1967 года, он вновь подал прошение ректору, епископу Филарету (Вахромееву), о зачислении в состав учащихся третьего класса. Последние полгода до поступления Владимир Дмитриевич трудился учителем в школе-интернате № 6 г. Горького.

В 1967 году В. Д. Юдин поступил в Московскую духовную семинарию в третий класс. Первый и второй классы, а затем и четвертый были освоены им экстерном. Затем он был зачислен на первый курс академии.

В конце первого курса по семейным обстоятельствам Владимир Дмитриевич отчислился из состава учащихся. Работал в разных учреждениях, в том числе педагогом в школах на протяжении 17 лет. В 1989 году В. Д. Юдин вернулся в Московские духовные школы и по благословению Патриарха Алексия II c 1 сентября 1989 года начал преподавать историю Русской Церкви в семинарии. В 1990 году В. Д. Юдин сдал экзамены за академический курс.

Педагогический путь В. Д. Юдина в alma mater был долгим и плодотворным: он преподавал историю Русской Церкви в семинарии и академии, вел курсы по истории России, общей церковной истории. Осенью 2002 года он был утвержден в звании доцента, а в 2007 году, в связи с 70-летием, удостоен ученого звания профессора. С 2008 года он также преподавал в Нижегородской и Казанской духовных семинариях.

За усердные труды на ниве духовного образования Владимир Дмитриевич был награжден орденами прп. Сергия Радонежского III степени (1997), свт. Макария Московского III степени (2007) и II степени (2017).

В 2011–2013 годах профессор был вынужден прервать педагогическую деятельность в Московской духовной академии по состоянию здоровья. В 2020 году Владимир Дмитриевич, на постоянной основе проживая в Нижнем Новгороде, окончательно оставил преподавание в Московской духовной академии.

Двадцать шестого июня 2025 года Ученый совет Московской духовной академии присудил В. Д. Юдину звание почетного доктора церковной истории (honoris causa).

За более чем тридцатилетнюю педагогическую деятельность в Московских духовных школах Владимир Дмитриевич Юдин оставил значительный след в ее истории, заслужив большое уважение у профессорско-преподавательского коллектива, сотрудников и учащихся духовных школ.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в своем соболезновании отметил: «Жизненный путь профессора Юдина выпал на богоборческое время, когда вера в Бога общественно порицалась и любые проявления религиозности воспринимались с осуждением государственных структур. Поэтому поступление и последующее преподавание Владимира Дмитриевича в духовных школах — это настоящее христианское мужество и открытое свидетельство веры во Христа.

На своих лекциях он всегда показывал связь истории Церкви с историей государства, выявлял ту незримую связь событий земной истории и духовной жизни, которая понятна и очевидна верующему человеку».

Отпевание почившего профессора состоялось 17 января 2026 года в Алексиевском храме Нижегородской духовной семинарии. По благо-

словению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия заупокойное богослужение возглавил и. о. ректора Нижегородской духовной семинарии протоиерей Василий Спирин, которому сослужили преподаватели и выпускники Московской духовной академии в священном сане.

Вечная память почившему профессору!

И. С. Рязанов,

ассистент кафедры церковной истории МДА