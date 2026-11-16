С молитвой и попечением о пастве

ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ, ИЗМЕНИВШИЕ НАШУ ЖИЗНЬ

Повседневные церковные дела и заботы не мешают Святейшему Патриарху внимательно следить за событиями внутри страны, чутко улавливая тревожные тенденции, которые в будущем могут иметь самые неблагоприятные последствия. Он не только говорит о них в своих выступлениях и докладах, но и предлагает решения, а иногда и предпринимает меры для их предупреждения, используя имеющиеся возможности и ресурсы. Часто именно авторитет Предстоятеля, его инициативы и предложения, вовремя услышанные представителями власти, бизнес-сообществом или волонтерами, помогают решить или предупредить проблему. PDF-версия

Сбережение народа

Одна из ключевых тем, которые постоянно находятся в поле зрения Патриарха, — демографическая проблема. Она имеет несколько составляющих, часть из которых удалось решить, часть продолжает решаться: защита и поддержка многодетной семьи, защита жизни в материнской утробе, суррогатное материнство, усыновление детей иностранными гражданами в странах, где признаются нетрадиционные браки1.

Так, до 2022 года иностранные граждане могли пользоваться услугами суррогатных матерей — гражданок России. В результате, по данным комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, начиная с 1990-х годов были усыновлены и вывезены из России около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями-россиянками. Что стало с ними потом, никому не известно2.

В 2021 году, выступая на IX Парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений, Святейший Патриарх Кирилл обратился к парламентариям с просьбой подумать о запрете использования услуг российских суррогатных матерей для иностранцев. «Убежден, что задача сбережения народа не соответствует доступным так называемым услугам российских суррогатных матерей для иностранцев. Притом что само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны», — сказал он. Его Святейшество считает также, что в нынешней ситуации суррогатное материнство «разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин», так что необходимо задуматься и о его ограничении в России3.

Такой закон о защите младенцев от передачи в сомнительные руки действительно был разработан в Госдуме. Президент России подписал его 19 декабря 2022 года4. Воспользоваться программой суррогатного материнства теперь могут только граждане РФ (супружеская пара, где хотя бы один из супругов — гражданин России, либо одинокая гражданка РФ), а суррогатной матерью может быть только гражданка России. Кроме того, ребенок, которого родила суррогатная мать, изначально считается ее ребенком и она вправе не отдавать его генетическим родителям.

Вкупе с этим предложение Его Святейшества ввести запрет на усыновление детей гражданами государств, где законодательно разрешены операции по смене пола и/или пропагандируется на государственном уровне гендерная (ЛГБТ) идеология, также было поддержано законодателями. Этот новый закон вступил в силу в ноябре 2024 года5.



Святейший Патриарх в своих выступлениях постоянно поднимает вопрос защиты жизни в материнской утробе. Его тревога обусловлена как заботой о душах матерей, решившихся на аборт, и равнодушием значительной части общества к детоубийству, так и сложной демографической ситуацией в стране, когда средний коэффициент рождаемости (СКР) составляет 1,3 при необходимом для воспроизводства населения 2,1. И его позиция непреклонна: аборт нравственно неприемлем.

В 2023 году на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора («Настоящее и будущее Русского мира») Патриарх назвал проблему абортов «настоящим национальным бедствием», которое уничтожает будущее общества и разрушает представление о ценности человеческой жизни. Его Святейшество предложил вывести аборты из системы ОМС, запретить аборты в частных клиниках, принять федеральным закон о запрете склонения к аборту по примеру властей в Республике Мордовия. Еще одно предложение — обязательно проводить с женщиной, планирующей аборт, беседу психолога. По словам Предстоятеля, такие беседы должны проходить «смиренно и разумно», без «поучений» и страшилок», с объяснением альтернативного выбора. И эти слова частично нашли понимание в регионах. В частности, по данным председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Феодора Лукьянова, на сентябрь 2026 года от лицензии на проведение абортов отказались 1468 частных клиник в 30 регионах России. Также в 32 регионах России приняты законы, предусматривающие административную ответственность за склонение к аборту.

Кроме того, 27 декабря 2023 года Священный Синод принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». Документ приравнивает аборт к убийству «независимо от срока беременности и способа его совершения» и провозглашает, что «человек уже в утробе матери имеет право на жизнь».

Сегодня можно подвести некоторые итоги этих решений. Так, по данным спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, за последние два года в России число абортов снизилось почти на 12 процентов. По данным Министерства здравоохранения, в 2025 году после психологической консультации в кабинетах медико-социальной помощи и центрах поддержки женщин от аборта отказались 46,5 тысяч пациенток (это на 4,7 тысяч больше, чем в 2024 году).

Значительный вклад в сохранение жизни в материнской утробе вносит и церковное сообщество. Откликаясь на призыв Святейшего Владыки о необходимости создать механизм поддержки для женщин, оказавшихся перед непростым выбором, епархии открывают кризисные центры, приюты и пункты гуманитарной помощи. Одна из форм — сеть «Домов для мамы», которые предоставляют временное проживание, помощь в решении юридических вопросов (восстановлении документов), поиске работы, в отношениях с близкими. В России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, сегодня действуют 87 церковных кризисных центров для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Есть целевые инициативы, как, например, программа «Спаси жизнь»: психологи и консультанты проводят противоабортное консультирование прямо в женских консультациях и клиниках даже за час до аборта. «Журнал Московской Патриархии» регулярно рассказывает об этой работе (см. в «Журнале Московской Патриархии» № 5 за 2026 год). Кроме того, в качестве профилактики предупреждения абортов православные лекторы и священники проводят образовательные лекции и встречи с молодежью в школах и вузах.

Одновременно Святейший Патриарх неуклонно призывает государство заботиться о многодетных семьях, потому что только они способны повлиять на увеличение рождаемости. «Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, но по отношению к размерам страны нас немного. Поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадие есть непременное условие существования нашей цивилизации и развития нашего Отечества», — отметил Его Святейшество на открытии XIII Рождественских Парламентских встреч6.

Итогом этих предложений стали как законодательные акты, так и административные решения. Так, в январе 2024 года Президент В. В. Путин подписал Указ № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Этот указ устанавливает единый статус многодетной семьи, досрочную страховую пенсию для матерей троих и более детей, бесплатное посещение музеев, парков и выставок по всей России, льготную ставку по ипотеке в зависимости от количества детей и досрочный выход на пенсию в зависимости от числа детей (чем их больше, тем раньше пенсия).

В рамках церковных инициатив епархии, благочиния и отдельные приходы тоже включились в эту работу, причем намного раньше государства. Гуманитарные центры, благотворительные фонды, службы православных нянь, семейные выездные лагеря, православные детские сады, бесплатные юридические и/или психологические консультации на приходах, помощь репетиторов в подготовке к ЕГЭ, праздники для многодетных мам — все это развивается от года к году. Например, Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Новосибирской епархии совместно с благотворительным фондом «Достойная жизнь» организует акции, собирает в гипермаркетах продукты для малоимущих семей (к сожалению, многодетные часто попадают в эту категорию) в рамках проекта «Дари еду». В Нижегородской епархии создан центр помощи семье и детям «Быть мамой». Он предоставляет многодетным продукты, средства гигиены, одежду, помогает с юридическими и социальными вопросами (например, с оформлением льгот или устройством ребенка в сад). В Твери при храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» создана служба «Нянюшка». Более двухсот нянь безвозмездно присматривают за детьми до трех лет, когда родителям надо куда-то отлучиться. Проект реализует Отдел социального служения Тверской епархии при поддержке Фонда президентских грантов. Помощь оказывается одиноким родителям, многодетным, семьям участников специальной военной операции и детям с инвалидностью. В прошлом году помощь получили 1500 семей.



Льготы для военного духовенства

В начале специальной военной операции Святейший Патриарх Кирилл, выступая на XI Рождественских парламентских встречах в Государственной Думе, призвал депутатов законодательно закрепить льготы для священников-добровольцев, исполняющих пастырский долг на СВО.

«Наши военные капелланы находятся в самых горячих точках противостояния, а нередко и погибают. Мы имеем уже пять священников, убитых на переднем крае... Назревшим видится решение закрепить в законодательстве положения об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения специальной военной операции. Действительно, если священник вместе с военными, если он на передней линии фронта, то почему у него не должно быть тех гарантий, которые есть у военнослужащих? Еще раз подчеркну, что священник — самая желанная цель противника, снайперы в первую очередь целятся в батюшек»8, — отметил Его Святейшество.

После этого выступления в течение года Федеральным агентством по делам молодежи во взаимодействии с правовым управлением Московской Патриархии был разработан проект приказа, предусматривающий предоставление как штатным, так и внештатным военным священнослужителям (не состоящим на должностях помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими) единовременных выплат. Выплату в 3 миллиона рублей священник-доброволец получает в случае своего ранения в зоне СВО и 5 миллионов рублей выплачивается его семье в случае гибели военного священника9.



Патриаршая гуманитарная миссия

С началом специальной военной операции Святейший Патриарх несколько раз объявлял сбор финансовой и гуманитарной помощи для мирных жителей и вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, Белгородской и Курской областей. Когда произошло вторжение ВСУ в Курскую область (август 2024 года), в циркулярных письмах Управделами Московской Патриархии в епархии подчеркивалось: «...Общее количество вынужденных переселенцев составляет более 190 000 человек... людям нужны не только продукты и лекарства, но и помощь с жильем, медицинской и юридической поддержкой»10.

С марта 2022 года по декабрь 2025 года общая сумма централизованной гуманитарной помощи Русской Православной Церкви мирным жителям, пострадавшим от боевых действий, составила более 1,5 миллиардов рублей. На эти средства закупали и отправляли самое необходимое (продукты, лекарства, предметы гигиены), поддерживали беженцев в пунктах временного размещения, закупали оборудование и финансировали медицинскую помощь (в том числе через Центральную клиническую больницу Московской Патриархии имени святителя Алексия). Кроме того, отдельные епархии за эти неполные четыре года собрали, закупили и передали нуждающимся более 4200 тонн гуманитарной помощи11.

В августе 2023 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл предложил создать постоянно действующий рабочий орган по организации гуманитарной работы на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Высший Церковный Совет поддержал это предложение, и Священный Синод учредил Патриаршую гуманитарную миссию (журнал № 62 от 24.08.2023 г.). Этому решению предшествовало анализ помощи, которую оказывала Русская Церковь Донбассу и беженцам из Украины в Россию с начала конфликта в 2014 году.

Деятельность Патриаршей гуманитарной миссии выстроена по четырем направлениям. Во-первых, это работа двенадцати гуманитарных центров, семь из которых находятся в Донбассе и Новороссии. Их сотрудники используют неформальный подход, вникая в каждую жизненную ситуацию. Чаще всего люди приходят, когда им больше некуда обратиться. Кроме продуктов и вещей первой необходимости, здесь можно получить лекарства, средства ухода за лежачими, детские принадлежности, правовые и медицинские консультации. Во многих центрах сотрудники безвозмездно оказывают услуги надомного патронажа. Второе направление — посещения на дому самых обездоленных, тех, кто не может прийти за помощью сам: маломобильных пожилых людей и инвалидов. Третье направление — восстановление частных жилых домов в Мариуполе, Ясиноватой, Авдеевке, Волновахе и Донецке. Четвертое — помощь в медицинских и социальных учреждениях: в больницах, госпиталях, домах престарелых, пунктах временного размещения беженцев; здесь добровольцы миссии выполняют функции санитаров, сиделок, грузчиков, ремонтников.

В 2026 году миссия расширила свою деятельность. Работа с Валуйской епархией (Белгородская область) перешла на постоянную основу. Несмотря на дроновую опасность, доставка грузов туда стала регулярной, а добровольцы начали деятельность в приграничных населенных пунктах, адресно помогая инвалидам, маломобильным гражданам, одиноким пожилым людям, которые часто остаются без света, тепла и воды из-за атак дронов. К инициативам по поддержке одиноких жителей присоединилась и Горловская епархия. Один из проектов — еженедельные мастер-классы по кулинарии, которые проводит для незрячих людей также незрячий повар из Горловки Антон Компаниец. Волонтеры помогают с организацией этих встреч и доставкой продуктов. Кроме того, миссия приобрела и отправила в зону конфликта технику, которая позволила расширить охват адресной помощи в Скадовске, Токмаке, Донецке, Горловке, а также перевозку стройматериалов и строительных бригад.

С момента образования Патриаршей гуманитарной миссии ею обработано свыше 423 тысяч обращений. Пострадавшим передано более 4450 тонн гуманитарной помощи. Более 8400 добровольцев приняли участие в помощи пострадавшим. В рамках проекта восстановления частного жилья в зоне конфликта восстановлено 870 частных домов. Священники-добровольцы вахтами выезжают в 45 госпиталей на территории Донбасса, Новороссии и приграничных регионов. Совместно с Синодальным отделом по благотворительности работает служба помощи ветеранам СВО и их близким12.



Возвращение святынь и реликвий

За последние пять лет Русской Православной Церкви были возвращены три древние иконы: «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева, иконы Божией Матери «Владимирская» и «Донская», а также мощи святого князя Димитрия Донского и православная реликвия — серебряная рака благоверного князя Александра Невского. Все это произошло благодаря Святейшему Патриарху Кириллу. В каждом случае Святейший Владыка обращался непосредственно к Президенту России Владимиру Путину.

Икона «Троица» была написана преподобным Андреем Рублевым в XV веке по заказу игумена Никона, ученика преподобного Сергия Радонежского, и пребывала в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году большевики изъяли ее у Церкви и передали в собрание Государственной Третьяковской галереи, где она выставлялась как музейный экспонат. В 2023 году Святейший Патриарх в своем письме руководителю Администрации Президента А. Э. Вайно попросил переместить икону «Троица» на две недели в храм Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы. Узнав об этом, Президент Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи на постоянное хранение. Вспоминая об этом, Его Святейшество сказал, что можно было только мечтать, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы русский православный народ мог молиться перед этой святыней, испрашивая благословение Божие и на страну, и на Церковь. Для иконы изготовили климатическую капсулу и 22 июня 2024 года принесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Встречая древний образ с сонмом духовенства, Его Святейшество сказал: «Возвращения святынь свидетельствуют о глубинных изменениях, в том числе в жизни нашего народа, о возрождении православия на Святой Руси. В честь этого события я благословляю именовать этот день днем принесения чудотворного образа “Святыя Троицы” в Троице-Сергиеву лавру»13. Также Предстоятель предложил совершать в этот день особые (полиелейные) богослужения. Позже, в июле 2024 года, этот праздник утвердили на общецерковном уровне, а в мае 2025 года Священный Синод одобрил текст благодарственной службы.

Чудотворные иконы «Донская» и «Владимирская» в XX веке разделили судьбу иконы «Троица». Они также были отняты у Церкви, пополнив фонды Третьяковской галереи. Несмотря на неоднократные просьбы о возвращении этих святынь, Церковь всегда получала отказ. «Представители культуры, ссылаясь на то, что это особые культурные ценности и что, мол, Церковь не сумеет их сохранить, всячески препятствовали этому, — рассказывал Святейший Патриарх Кирилл в одной из своих проповедей. — Но мое обращение в адрес Владимира Владимировича Путина, нашего православного Президента, привело к тому, что он принял решение о возвращении этих святынь Церкви»14.

Напомним, что икона «Богоматерь Владимирская» написана в первой трети XII века. По преданию, ее привезли из Константинополя на Русь около 1130 года в дар князю Мстиславу. Икона «Богоматерь Донская» написана в конце XIV века. По преданию, этот образ Владычицы донские казаки подарили московскому благоверному князю Димитрию Донскому перед Куликовской битвой. По мнению ряда экспертов, ее написал Феофан Грек или кто-то из его учеников. Сегодня «Владимирская» икона находится в Храме Христа Спасителя, а «Донская» — в Донском монастыре.

В этом году произошло еще одно значимое для всех православных людей событие: обретение и передача Церкви святых мощей князя Димитрия Донского, о котором «Журнал Московской Патриархии» подробно рассказывал в предыдущем номере (см. № 10 за 2026 год).

А в сентябре 2023 года музей Эрмитаж вернул Церкви серебряную раку благоверного князя Александра Невского. Ее изготовили в середине XVIII века, в царствование императрицы Елизаветы Петровны. С этого времени она находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры, откуда в 1922 году была незаконно изъята атеистической властью. Мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году их возвратили Церкви и поместили в Троицком соборе лавры, но рака осталась в Эрмитаже. Вернуть ее Церкви удалось только благодаря обращению Патриарха Кирилла к Президенту России. В настоящее время мощи святого князя снова находятся в исторической серебряной раке, установленной в Благовещенском храме Александро-Невской лавры.

Мы упомянули лишь о главных инициативах Святейшего Патриарха за последние пять лет. Разумеется, всего их намного больше. Одни совсем недавние, как, например, возрождение ежегодного Общемосковского крестного хода (см. «Журнал Московской Патриархии» № 10 за 2026 год), другие существуют и развиваются уже давно. Среди них неустанная забота Его Святейшества о церковной больнице святителя Алексия, возвращении исторического облика Соловкам, программа строительства «200 храмов» в Первопрестольном граде и многие другие проекты, о которых регулярно публикуются материалы в нашем журнале.

Однако и немногого, о чем здесь рассказано, уже достаточно, чтобы увидеть и почувствовать ту неустанную заботу, которую Святейший Патриарх как глава Русской Церкви проявляет о своей многомиллионной пастве. Его Святейшество вместе с неравнодушными православными людьми успешно решает многие задачи, которые до этого казались невыполнимыми.



Справка

По данным председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, в зоне специальной военной операции ежедневно находятся около двухсот как штатных, так и внештатных военных священников. Всего с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения побывали более трех тысяч священнослужителей, совершавших многократные поездки продолжительностью от недели и более. На основе долгосрочных контрактов с Министерством обороны в зоне СВО находятся около 90 священников, в добровольческих отрядах на коротких контрактах — более 30. На 20 сентября 2026 г. в зоне СВО погибли восемь священников7.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Идеология ЛГБТ запрещена в Российской Федерации.

2 https://tass.ru/obschestvo/27968091.

3 https://patriarchia.ru/article/102099.

4 Федеральный закон № 538-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ внес изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5 Федеральный закон от 23.11.2024 № 405-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации».

6 https://patriarchia.ru/article/112837.

7 https://www.vesti.ru/ns/v-rpc-soobshchili-skolko-svyashchennikov-nakhodyatsya-v-zone-svo.

8 https://pravoslavie.ru/150675.html.

9 Приказ Федерального агентства по делам молодежи и Ассоциации волонтерских центров от 12.04.2024 № 123/13 «Об утверждении порядка отбора и подготовки волонтеров для осуществления деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» (зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2024 № 78189). П. 18.

10 https://moseparh.ru/cirkulyarnoe-pismo-mitropolita-voskresenskogo-grigoriya-ob-obshhecerkovnom-denezhnom-sbore-dlya-vynuzhdennyx-pereselencev-i-postradavshix-mirnyx-zhitelej-kurskoj-oblasti.html?ysclid=mv11vqpva390806695.

11 https://sinfo-mp.ru/svyashhennyj-sinod-otmetil-usiliya-vseh-zanyatyh-v-gumanitarnyh-inicziativah-na-donbasse.html.

12 https://помочьвбеде.рф/news/dobrovolczy-patriarshej-gumanitarnoj-missii-pobyvali-v-hrame-serafima-sarovskogo-v-raeve-v-moskve/

13 https://foto.patriarchia.ru/news/patriarshee-sluzhenie-v-troitse-sergievoy-lavre-prinesenie-ikony-troitsa-prp-andreya-rubleva-vsenoshchnoe-bdenie-2024-06-22/?ysclid=mv1b57hy9345184692.

14 https://patriarchia.ru/article/120478.